На днях я написал пару блогов, про то, как мой ПК заразился троянской программой и, похоже, даже не одной. И о том, как я пытался восстановить работоспособность Windows после этого заражения. Из этой неприятной ситуации я извлек полезный урок, и теперь не только буду использовать для работы с банковскими сайтами и Госуслугами отдельный Windows, защищенный шифрованием с помощью встроенного средства BitLocker. Но и минимизирую использование пиратского софта на своем ПК, ведь чаще всего именно он становится источником вирусов, троянских программ и шифровальщиков.

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Чтобы убедится в этом, достаточно проверить антивирусом какой-либо сборник софта, скаченный с торрентов, и он выдаст вам десятки и даже сотни предупреждений. Конечно, не всегда "кряк" для программы будет совершать вредоносные действия, но на файлы с "таблетками" для игр с торрентов антивирус обычно так не реагирует и просьбы автора "репака" добавить файлы игры в исключения должны вас настораживать. И сегодня мы с вами соберем набор бесплатного и безопасного софта, который пригодится на любом компьютере в 2024 году, от офисного, до игрового или мультимедийного, с ОС Windows10 и Windows11, с которым вы сможете решать большинство стоящих перед вами задач.

Архиватор

Первое, что стоит установить на ПК после установки Windows и драйверов, это архиватор. Если вы используете операционную систему Windows 11, то можете и вовсе обойтись без стороннего архиватора, так в ней есть поддержка архивов WinRAR. Но для систем с Windows 10 стоит установить архиватор, и это будет не стоящий практически на каждом ПК WinRAR — ведь он просит купить лицензию, что стало уже мемом, а в этой подборке будет только полностью бесплатный софт. Например, не уступающий WinRAR по скорости и возможностям полностью бесплатный архиватор 7-Zip.

Менеджер паролей

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Важность паролей для сайтов за последние годы стала важна как никогда, ведь именно за ними чаще всего охотятся злоумышленники, создающие вредоносные программы. И если ваши пароли утекли к ним, а вы этого не заметили, то можно лишится не только канала на YouTube и всей личной переписки, но и банковского вклада. Хранить пароли в браузере небезопасно и стоит установить отдельную утилиту, менеджер паролей, например, KeePass. Утилита хранит пароли в зашифрованном виде, сама вставляет их там, где они нужны, а доступ к ним разрешает только после ввода мастер-пароля.

Офисный пакет

Многим пользователям вполне хватает возможностей редактирования офисных документов при помощи онлайн-редакторов от Google, но на фоне того, что с сервисами этой компании в России возникает все больше проблем, не помешает иметь на ПК автономный офисный пакет, который, к тому же, позволит вам редактировать документы без подключения к интернету. Уже много лет пользуется популярностью бесплатный пакет программ LibreOffice, который позволит вам редактировать текстовые файлы, таблицы, презентации и базы данных Base. LibreOffice отличается отличной эргономикой и дизайном, напоминающим Microsoft Office 2019 года, так что проблем с его освоением не будет.

Просмотр файлов формата DjVu

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Если с просмотром файлов в формате PDF сегодня успешно справляются браузеры и ставить для этого дополнительный софт стоит только в том случае, если вам нужны мощные возможности их редактирования, то для просмотра файлов формата DjVu стоит установить отдельную программу. В этом формате все чаще встречаются отсканированные книги и журналы и с их просмотром справится бесплатная утилита WinDjView. Утилита имеет возможность создавать вкладки и пользовательские аннотации, дает несколько режимов просмотра и даже поддерживает словари, переводящих слова под указателем мыши. Одним словом, удобная и мощная утилита, с которой совершенно нет нужды искать платные аналоги.

Просмотр изображений

Встроенные программы для просмотра изображений есть в Windows уже десятки лет, но даже последние их версии в Windows 10 и Windows 11 не очень популярны среди пользователей. Конечно, если вам нужно посмотреть несколько скриншотов или фотографий, то для этого сгодится даже Paint, но, если нужно просматривать десятки и сотни изображений, для этого стоит установить отдельную программу. Подобных бесплатных программ существует множество и выбор между ними — занятие непростое, но я порекомендую XnView, которая подойдет и начинающим пользователям ПК и опытным. Она имеет возможность пакетной обработки изображений, конвертирует их из одного формата в другой, и легко работает со сканерами и принтерами.

Редактор изображений

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Сколько ПК было заражено вирусами при попытке установить пиратский Photoshop, подсчитать не удастся, но до сих пор эта утилита лидирует по количеству скачиваний по сравнению с другим взломанным софтом. Конечно, бесплатный аналог Photoshop по функционалу найти не получится, но большинству пользователей ПК и не требуется столько функций. И если вам требуется только простые функции редактирования, то установите Paint.net, продвинутый вариант встроенной в Windows утилиты с похожим названием. Освоить его очень просто, а если нужен более мощный вариант, то остановите свой выбор на GIMP, мощным кроссплатформенном редакторе, который иногда называют «Photoshop для Linux».

Просмотр фильмов

Еще одна встроенная утилита Windows, которая не пользуется популярностью среди пользователей, это медиаплеер. В этом нет ничего удивительного, так как мы все больше смотрим потоковое видео из интернета, чем локальные видеофайлы на своих ПК. Но иметь подобную программу не помешает, учитывая то, что места она займет чуть-чуть, а ее функционал в разы превышает тот, что есть у встроенного проигрывателя. Думаю, вы уже догадались, что речь идет о популярнейшем кроссплатформенном медиаплеере VLC Media Player, который может открыть видео буквально любого существующего формата, и настроить его яркость, контрастность и цвет по вашему вкусу.

Bittorrent клиент

Но, чтобы посмотреть фильм, нужно его сначала скачать и с этим успешно справляется клиент файлообменной сети BitTorrent под названием QBittorrent. Возможности у него широчайшие, как и удобство интерфейса, но главное — он не был замечен в том, отчего многие пользователи отвернулись от привычного uTorrent. А это не только показ рекламы и установка программного мусора при установке uTorrent, но даже и встроенный майнер, который зарабатывал на наших ПК криптовалюту.

Аудиоплеер

Несмотря на то, что прослушивание аудиофайлов и даже настройка звуковых эффектов и возможность создания плейлистов есть в VLC Media Player, для прослушивания музыки на ПК стоит установить отдельный аудиоплеер. И здесь лидером рынка стал плеер AIMP, который не только предоставляет любые известные настройки звука, но еще и может конвертировать аудиофайлы, записывать их с внешних источников сигнала и удобно организовывать вашу аудиоколлекцию.

Очистка Windows от мусора

Несмотря на то, что в Windows давно есть встроенное средство очистки дисков от мусора, работает оно не очень быстро и иногда может подвиснуть на минуту даже при очистке Корзины. Да и варианты мест, которые можно очистить, и сама глубина очистки встроенным средством небольшая, поэтому стоит воспользоваться сторонней программой, например — Wise Disk Cleaner. Она очищает не только Windows, но сразу и кеш или историю браузеров, а очистку можно запланировать, и она будет происходить регулярно и автоматически.

Информация о вашем "железе"

Отличной заменой для популярной, но не бесплатной утилиты AIDA64 станет небольшая и шустрая Speccy, которая покажет всю необходимую информацию о ваших комплектующих. Частоты, напряжения, температуры — все самое нужное в Speccy показывается в более удобном формате, чем в утилите AIDA64, большинство возможностей которой не используются пользователями. Для мониторинга и настройки видеокарты есть замечательная утилита MSI Afterburner, которая является лучшей в своем классе, а для мониторинга остальных параметров ПК отлично подойдет HWiNFO. Эта утилита в реальном времени опрашивает каждый датчик вашего ПК, а полученную информацию может вывести в оверлей MSI Afterburner и вы можете, например, наблюдать за загрузкой и температурой SSD прямо во время игры.

Тестирование комплектующих

Если бесплатных и актуальных утилит, которые нагрузят ваш процессор — существует множество, например, Prime95 или Cinebench, то с графическими бенчмарками дело обстоит сложнее, так как большинство из них является условно-бесплатными, как Unigine Superposition. И найти полностью бесплатную утилиту, которая измерит "попугаи", которые выдает ваша видеокарта и позволит сравнить их с результатами других пользователей — очень сложно, ведь актуальные результаты можно получить только в массово используемых бенчмарках. Но проверить видеокарту на нагрев и стабильность разгона можно и с помощью бесплатных программ, например, MSI Kombustor.

Простой видео и аудиоредактор

Выбор видеоредактора, а особенно — бесплатного, это сложная тема для отдельного блога. А вот если вам нужно просто отрезать от видео, снятого смартфоном, или от аудиозаписи диктофона, лишнее, да еще и без перекодировки, то можно воспользоваться простым редактором Free Video Cutter. Он позволяет отрезать куски в начале и конце видео и аудиофайла и делает это очень быстро, а его интерфейс интуитивно понятен.

Итоги

Вот такой набор полезных программ на все случаи жизни стоит иметь практически на любом ПК и ноутбуке в 2024 году, и он не займет много места на вашем SSD-накопителе. И, если вы не играете в самые современные игры, вес которых достигает сотен гигабайт, то SSD объемом 500-512 ГБ сегодня вполне хватит для Windows, всех нужных программ и файлов пользователя. Стоят такие модели в районе 4000 рублей, и на Яндекс Маркете особенно популярны модели от ADATA, например, ADATA Legend 710 или более быстрые ADATA Legend 800 и ADATA Legend 850.

Еще часто покупают SSD Kingston NV2, а из SATA SSD в форм-факторе 2.5", которые можно установить в любой ПК, популярны модели Patriot P210 и Patriot P220.

Пишите в комментарии, а вы используете полностью бесплатный софт? И сталкивались ли с заражением ПК вредоносными программами? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

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