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Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей

Выбрать б/у видеокарту для бюджетного ПК оказалось очень непросто, ведь она должна отвечать нескольким факторам, про которые я сейчас расскажу, а многие модели брать очень опасно.
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Недавно у меня дома появился еще один недорогой ПК, который используется для учебы, просмотра фильмов и простых игр. Собран он на базе старенького процессора Core i3-2100, двух ядер и четырех потоков хватает для простых задач даже в 2024 году, материнской платы на чипсете Intel H61 и 8 ГБ оперативной памяти. А еще этот старый ПК обрел второе дыхание за счет установки SATA SSD-накопителя Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ и, как оказалось, для Windows 10, нескольких старых игр и рабочих программ такого объема вполне достаточно даже в наше время. Особенно если учитывать, что этот ПК подключен в домашнюю локальную сеть и на него можно быстро перекинуть все необходимое.

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Слабое место этого ПК — встроенная видеокарта Intel HD Graphics 2000, которая даже на момент своего появления в 2011 году была слишком слаба для игр, а уже сегодня и подавно. Да, она худо-бедно ускоряет воспроизведение онлайн-видео, но иногда даже совсем старые игры, которые, вроде бы, должны летать на Intel HD Graphics 2000, тормозят по непонятным причинам, скорее всего, из-за кривых драйверов от Intel, которые в этом плане переплюнули драйвера AMD в их худшие годы. Причем тормозят игры, которые нормально игрались даже на GeForce 4 MX 440. Ведь компания Intel даже в 2024 году все никак не может написать адекватные драйвера для видеокарт Intel Arc, которые при весьма неплохом "железе" не пользуются популярностью из-за глюков и непонятных провалов производительности в играх.

Выходом из положения могла бы стать старая дискретная видеокарта с Авито, которых сегодня там лежит навалом, и прежде, чем выбирать там дешевую и достаточно быструю модель, я задумался о том, каким критериям она должна отвечать. И первый из них, конечно же, цена.

Цена

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Цена на видеокарту со вторичного рынка должна быть такой, чтобы в том случае, если она сломается через пару дней использования, это не должно стать проблемой и ее со спокойной душой можно было бы выкинуть в мусорку. Для всех из нас эта цена будет разной и зависеть не только от дохода, но и от природной бережливости, у меня, к примеру, есть знакомые с месячным доходом в 200000 рублей, которые, как говорится, "удавятся за копейку" и после потери 1000 рублей перестанут нормально спать. Для меня такой ценой видеокарты, чтобы не переживать из-за ее поломки, будет сумма примерно в 1500-2000 рублей и, как вы понимаете, за такую цену не купишь не только GeForce GTX 1650, но даже AMD Radeon RX 470 4 ГБ после майнинга, которых продаются целые залежи. И вот на этом стоит остановится отдельно.

Видеокарты после майнинга

Вторичный рынок сегодня завален видеокартами, которые поучаствовали в майнинге, причем не только в первую волну майнинга в 2017 году, но и во вторую, в 2021 году. И стояли не в комфортных условиях домашних ферм, а в промышленных помещениях с высокой влажностью и большим количеством пыли. Самые дешевые видеокарты — Radeon RX 470 и Radeon RX 480, являются и самыми изношенными, а иногда это будет еще и "рефаб" из Китая, непонятно как собранный и как спаянный. И, несмотря на очень привлекательную цену и довольно высокую производительность, покупать такую видеокарту я опасаюсь, ведь историями о том, как они выходят из строя спустя пару недель после покупки, завален весь интернет. 

Возраст

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Видеокарта для моего бомж-ПК не должна была быть и слишком старой. Например, менее, чем за 800 рублей можно найти GeForce GT 240, GeForce GT 430 или их аналоги, например, чуть более новые и более быстрые Radeon HD 5570. Но 14-15 лет слишком долгий срок для электроники, даже если эти видеокарты не слишком активно использовались. На них наверняка будут расшатанные видеовыходы, окислы на плате, намертво въевшаяся пыль, и BGA-пайка чипов, которая уже держится на честном слове. Еще одна проблема большого возраста видеокарт будет в том, что найти актуальные видеодрайвера для таких моделей для Windows 10 и Windows 11 будет невозможно. А еще можно забыть не только про поддержку DirectX 12, но часто даже и DirectX 11.

Видеовыходы

А видеовыходам следует уделить особое внимание, если вы рассчитываете подключить ПК с этой видеокартой к современному монитору или телевизору. Поэтому HDMI-порт обязателен, а DisplayPort — очень желателен, но среди старых видеокарт этот набор можно встретить уже на видеокартах Radeon HD 5000-й серии. Такой набор портов нужен не только для передачи картинки, которую в крайнем случае можно реализовать через DVI-порт с помощью переходника, но и для передачи звука на встроенные колонки телевизора или монитора.

Энергопотребление

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Еще один важный фактор при выборе подобной видеокарты — энергопотребление, которое не должно быть слишком большим. Высокое энергопотребление почти всегда означает высокие температуры, что грозит "отвалом" чипов из-за многократных циклов нагрева и остывания видеокарты. И практика показывает, что бюджетные модели видеокарт с невысоким энергопотреблением даже при наличии слабого охлаждения оказываются более долговечны, чем прожорливые "монстры" с огромными радиаторами и кучей теплотрубок.

Еще одна причина выбирать экономные в этом плане видеокарты — возможность работы с любыми блоками питания. Сейчас у меня в бомж-ПК доживает свои последние месяцы древний и мощный Chieftec на 700 ватт, но я уже устал перепаивать на нем вздувающиеся конденсаторы. И видеокарта в этом ПК должна без проблем работать с блоком питания со вторичного рынка за 300 рублей, например, FSP PNR на 350 ватт. И разумной верхней границей здесь станет отметка энергопотребления в 80-90 ватт, то есть видеокарта GeForce GTX 460 с TDP в 160 ватт или даже Radeon HD 5850 с ее 151 ваттами отпадают.

Производительность

Кто-то покупает видеокарты-затычки только лишь для того, чтобы они выводили изображение на экран, например, на б/у рынке есть много видеокарт GeForce GT 210, которые слабее практически любой встроенной графики. Мне же нужна видеокарта, на которой можно поиграть и главной вехой, отделяющей игровые видеокарты от не игровых, для меня стала игра Ведьмак 3: Дикая Охота. Но эта игра тормозит даже на GeForce GT 1030 из моего второго ПК, а ведь это производительность примерно как у GeForce GTX 750. Конечно, если вас устроят "минималки" и 30 кадров в секунду в разрешении 1920х1080 точек, то можно пройти третьего Ведьмака и на этих видеокартах, но хочется хотя бы 45-50 комфортных FPS. 

А такую производительность могут обеспечить видеокарты GeForce GTX 670, GeForce GTX 760, или хотя бы GeForce GTX 660, но за них обычно просят очень дорого, а еще они не впишутся в этот ПК по энергопотреблению. Поэтому придется "закатать губу" и снизить планку. И второй вехой здесь станет возможность поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim, причем не в улучшенную версию Special Edition от 2016 года — у нее повысились реальные системные требования, а в оригинальную игру, вышедшую в 2011 году. И со "Скайримом" успешно справляются такие видеокарты, как Radeon HD 5770, Radeon HD 7570, Radeon HD 7750, GeForce GTX 550 Ti или GeForce GTX 650.

Эти игры в виде основных выбраны не только потому, что играть на этом ПК будут только в них, но потому, что если ваша видеокарта с нормальным FPS тянет The Elder Scrolls V: Skyrim в разрешении Full HD, то вы сможете поиграть еще и в Fallout: New Vegas, BioShock 2, Grand Theft Auto IV и даже Grand Theft Auto V, Far Cry 3 и прочие хиты того периода. Тоже самое и с Ведьмак 3: Дикая Охота, но в этом случае список доступных игр становится намного шире.

Какие видеокарты подходят для этого ПК?

Если учесть всю нюансы выбора видеокарты — от цены, возраста и энергопотребления, до производительности и видеовыходов, то в вилку между 800 и 2000 рублей попадают такие модели, как Radeon HD 5750, Radeon HD 5770, Radeon HD 7770, Radeon HD 7570, Radeon HD 7750, GeForce GT 640, GeForce GTX 650 и GeForce GT 730. Я примерно представляю, на что они способны, так как еще в 2018 году полгода сидел на видеокарте Radeon HD 7770 с 1 ГБ видеопамяти, но в результате анализа цен передумал покупать эти модели и сейчас расскажу почему.

Всему виной большое количество процессоров Ryzen со встроенной графикой на вторичном рынке и, к примеру, старенький четырехъядерный Ryzen 3 3200G с графикой Radeon Vega 8 показывает во многих играх более высокие результаты, чем с дискретной GeForce GT 1030. И мне гораздо проще купить в свой второй ПК с Ryzen 5 1600 и видеокартой GeForce GT 1030 процессор со встроенной графикой, а высвободившуюся GeForce GT 1030 поставить в бомж-ПК с Core i3-2100. В этом случае отсутствуют все риски в плане износа платы, отвала чипов и прочих проблем с дискретными видеокартами, а еще можно получить свежую версию DirectX на обоих ПК, а часть суммы, нужной на APU, можно компенсировать продажей процессора Ryzen 5 1600.

Такие процессоры, кстати, все еще активно продаются, и на Яндекс Маркете можно найти такие модели:

Athlon 220GE и Athlon 300GE — это начальный уровень производительности со всего двумя ядрами и четырьмя потокам. Графика Radeon Vega 3 по меркам 2024 года довольно слабовата, но все равно быстрее многих старых дискретных видеокарт.

Ryzen 3 2200G, Ryzen 3 3200GE и Ryzen 5 3350G обеспечивают гораздо более высокий уровень производительности как процессорной части, так и графики. Ну а про шестиядерник Ryzen 5 5600G вы наверняка слышали, он и сегодня остается популярным процессором — шесть достаточно быстрых ядер хватает практически для любых домашних задач, а графика Radeon Vega 7 обходится в копейки, если сравнивать Ryzen 5 5600G в цене с аналогичным по производительности процессором Ryzen 5 5500.

Мне стало интересно, а сколько стоят новые бюджетные видеокарты, и цены на них не особо радуют. Intel Arc A380 — самая дешевая из новых моделей, обойдется чуть дороже 12000 рублей. Radeon RX 6400 стоит более 13000 рублей, а цена популярной GeForce GTX 1650 и вовсе перевалила за 17000 рублей.

Пишите в комментарии, а какую видеокарту из тех, что упоминались в блоге, рискнули купить на вторичном рынке вы? А еще я позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов: 

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Теги

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