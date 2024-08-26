Среди приличной части техноблогеров, компьютерных энтузиастов и геймеров, хорошо разбирающихся в устройстве современных ПК, часто бытует мнение, что именно современное железо самое горячее и прожорливое. А в прошлые десятилетия трава была зеленее, процессоры кушали не более 65 ватт и охладить их можно было простым кусочком алюминия.

Отчасти в этом есть доля правды, ведь процессоры и видеокарты за последние годы поставили много антирекордов по энергопотреблению и нагреву. Взять хотя бы GeForce RTX 3090 Ti или GeForce RTX 4090 с TDP в 450 ватт или процессоры Ryzen 7000 с толстой теплораспределительной крышкой, охладить которые — большая проблема.

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Но в наше время, рынок комплектующих давно готов к таким прожорливым монстрам, и вы можете найти огромное количество больших и отлично продуваемых корпусов, эффективных процессорных кулеров, способных отвести 200 и более ватт тепла. А еще — готовые системы жидкостного охлаждения и, конечно же, мощные блоки питания, способные выдать более киловатта энергии.

А вот в начале нулевых годов, когда пользователи ПК впервые столкнулись с проблемой прожорливых процессоров, найти такие комплектующие было очень трудно, а зачастую — невозможно. Скачок энергопотребления процессоров произошел очень быстро, и часть таких моделей мы недавно вспоминали в блоге 10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет.

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А еще хочется отметить такие процессоры, как Athlon 64, которые подняли планку энергопотребления до весьма немаленьких 89 ватт еще в 2003 году, и в которых впервые применялась технология снижения частоты и напряжения в простое — Cool'n'Quiet. Двухъядерные Athlon 64 X2 достигали уже 125 ватт энергопотребления, не отставали и модели конкурента, компании Intel. Даже одноядерные Pentium 4 на ядре Prescott потребляли около 100 ватт, а Pentium 4 Extreme Edition — и все 150 ватт. На этом фоне двухъядерные Pentium D с TDP в 130 ватт уже никого не удивили.

Но индустрия комплектующих еще не совсем была готова к таким цифрам по энергопотреблению и тепловыделению, что оборачивалось массой проблем для пользователей. Представьте себе типичный ПК середины нулевых годов — тесный корпус, в лучшем случае имеющий вентилятор диаметром 120 мм на задней стенке. Верхнее расположение блока питания, которые тогда имели мощности в 300-400 ватт и очень низкий КПД. А в качестве кулера обычно выступал алюминиевый радиатор с медным сердечником — именно такими моделями, например, комплектовались BOX-версии даже двухъядерных процессоров Pentium D.

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В результате, внутри ПК было жарко как в печке, и мне еще помнятся заметки из журнала "Железо", где описывается быстрая деградация блоков питания, работающих в подобных условиях, пропуская через себя основную массу горячего воздуха. И единственным спасением становилась покупка продвинутого кулера, который мог быстро отвести тепло от горячего процессора, не допуская его сильного нагрева. Сегодня мы вспомним лучшие кулеры тех лет, которые способны охладить многие современным процессоры. И парочка подобных кулеров, кстати, работает прямо сейчас в моих домашних ПК. Процессор Ryzen 5 1600, который потребляет в разгоне около 110 ватт, отлично охлаждается кулером IceHammer IH-4401A, купленным еще в 2008 году, с четырьмя теплотрубками, прямым контактом и вентилятором диаметром 120 мм, крепление которого без проблем подошло к сокету AM4.

Ну а более современный Ryzen 5 5600X охлаждается кулером Zalman CNPS10X Performa, которому уже более 10 лет, и который имеет пять теплотрубок и цельную медную пластину для снятия тепла. Для этого кулера уже пришлось колхозить крепление, но это легко сделать при помощи встречающихся в продаже комплектов крепления для разных кулеров для сокета AM4. Но начнем сегодня мы с гораздо более древних кулеров, которые все еще обходились без теплотрубок.

Zalman CNPS7700-Cu

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Компания Zalman стала экспериментировать с кулерами, состоящими из множества медных пластин, еще на платформе сокет A, например, в кулере CNPS3100-Plus. Но венцом развития подобной схемы стал кулер Zalman CNPS7700-Cu, старший брат кулера Zalman CNPS7000-Cu, представляющим собой огромную медную чашу весом почти в килограмм, охлаждающуюся вентилятором диаметром 120 мм. Глядя на эти исполинские размеры, становится понятно, что Zalman CNPS7700-Cu уместится далеко не на каждой материнской плате. Но горячий процессор с тепловыделением 115 ватт — Pentium 4 560 на ядре Prescott, он мог охладить на минимальных оборотах вентилятора до 69 градусов, что очень неплохо.

Thermaltake Golden Orb 2

Копировать подобную конструкцию, состоящую из медных пластин, стали многие фирмы, например, очень похожи на Zalman CNPS7000-Cu и Zalman CNPS7700-Cu были кулеры Pentagram Freezone QVC-120 Cu+ или Ice Hammer IH-3876WV. Похожую форму, но совершенно по-другому изготовленную — методом фрезерования, имел кулер Thermaltake Golden Orb 2. По производительности он немного уступал Zalman CNPS7700-Cu, да и марка Zalman в те годы была чрезвычайно популярной, так что этой модели стать такой же распространенной не удалось, а потом подобные кулеры были вытеснены более компактными и эффективными моделями с теплотрубками.

Zalman CNPS8000

Например — Zalman CNPS8000 из 2006 года, который имел четыре теплотрубки, вентилятор диаметром 92 мм, и весил всего 350 грамм. И, к примеру, 130-ваттный Intel Pentium Extreme Edition 955 Zalman CNPS8000 мог охладить на максимальных оборотах вентилятора до 70 градусов, что является неплохим результатом даже сегодня. А еще такая конструкция дает неплохой обдув системы питания процессора.

Zalman CNPS9500 LED

Но самый эффектно выглядящий кулер от Zalman появился еще раньше, в 2005 году — это был Zalman CNPS9500 LED, который в то время был на страницах любого компьютерного журнала, от "Железа" до "Игромании". По сравнению с предшественником, Zalman CNPS7700-Cu, с которым его часто сравнивали, Zalman CNPS9500 LED давал выигрыш почти на 10-15 градусов. По сегодняшним меркам он довольно компактен — вентилятор размером 92 мм и всего три теплотрубки, но ребра были сделаны из меди, а качество изготовления было на высоте. И, глядя на его конструкцию, понимаешь, что гораздо большую эффективность он мог бы показать при закрытых с боков ребрах и оптимизации воздушного потока, но разработчики решили получить более эффектный внешний вид.

Scythe Ninja

Но в те годы оставляли открытыми ребра радиатора и другие производители, например, компания Scythe на модели Ninja. Этот кулер уже напоминает современные башни, но, если присмотреться, то видно, что теплотрубки у этой модели идут крест-накрест. Их число достигало шести штук, но выигрыш по температурам по сравнению с Zalman CNPS9500 LED был небольшой, зато цена была немного дешевле распиаренного соперника.

Scythe Infinity и Zalman CNPS9700 LED

Спустя год, в 2006-м, компания Zalman выпускает заметно увеличенную версию CNPS9500 LED — CNPS9700 LED, площадь рассеивания у которой выросла на 48%, но число теплотрубок осталось неизменным и равным трем штукам. Компания Scythe ответила на это моделью Infinity, которая уже практически не отличается от современных моделей, с пятью U-образными теплотрубками. Но, судя по вышедшему на нашем сайте 18 лет назад обзору, Scythe Infinity выигрывал у Zalman CNPS9700 LED только при добавлении дополнительного вентилятора.

Thermaltake Big Typhoon

Очень неплохо в этом обзоре показал себя третий участник — легендарный кулер Thermaltake Big Typhoon, имеющий очень запоминающийся внешний вид с вентилятором, дующим на материнскую плату. Эта модель имела шесть теплотрубок и весьма неплохо конкурировала с более дорогим кулером Zalman CNPS9700 LED, при этом показывая хорошие результаты на минимальных оборотах вентилятора, которые составляли 1300 об/мин, что по современным меркам довольно шумно.

Thermaltake Sonic Tower

А если вам в те времена была важна тишина, то компания Thermaltake еще в 2005 году предлагала модель Sonic Tower, которая имела всего три теплотрубки, но довольно массивный радиатор и тихий вентилятор со всего 1000 оборотами в минуту.

Thermaltake Mini Typhoon

Для тех пользователей ПК, которым была важна компактность, компания Thermaltake выпустила в 2006 году уменьшенную версию популярного кулера — Thermaltake Mini Typhoon. Вентилятор в этой модели имел размер всего 92 мм, но вот ребра радиатора были не алюминиевыми, а медными, что давало лишь ненамного худшие результаты по сравнению со старшей версией — Thermaltake Big Typhoon.

ASUS Silent Knight

Вспоминая кулеры тех лет, нельзя не вспомнить и ASUS Silent Knight из 2006 года, который был явно вдохновлен моделями от Zalman. Веерообразная конструкция ребер из меди, нанизанных на шесть теплотрубок, вентилятор диаметром 92 мм и приличный вес в 620 грамм не особо помогли этой модели и ASUS Silent Knight показывал лишь чуть-чуть лучшие, чем у Zalman CNPS9700 LED, результаты, при сопоставимых оборотах вентиляторов. Эти модели, а так же Scythe Infinity и Zalman CNPS9500 LED столкнули между собой в обзоре на нашем сайте еще в 2006 году.

Итоги

Если в нулевые годы выбор производительных кулеров с теплотрубками был не очень широк, то сегодня, даже несмотря на санкции и уход части компаний, производящих системы охлаждения, с российского рынка, нам есть из чего выбрать. Например, одними из самых популярных кулеров на Яндекс Маркете стали вот такие модели с весьма умеренной ценой, при этом способные справится с охлаждением большинства процессоров среднего сегмента.

ID-COOLING SE-903-SD V3

ID-COOLING SE-214-XT-WL

ID-COOLING SE-214-XT RN

Ну а если вам нужен кулер для топового процессора, уровня Intel Core i5-14600KF, но ставить систему водяного охлаждения в ПК вы еще не готовы, то присмотритесь к ID-COOLING SE-206-XT.

Пишите в комментарии, а у вас были кулеры из этого блога? И какое оставили впечатление? И если блог вам понравится, то у меня есть наготове еще более десятка интересных и гораздо менее известных кулеров из нулевых годов. А еще я порекомендую вам прочитать парочку моих новых блогов:

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