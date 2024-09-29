Несколько дней назад, в блоге Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы я рассказал о том, как несмотря на все меры предосторожности на мой основной ПК проникла троянская программа, и скорее всего не одна. И перед тем, как установить Windows и все программы заново, из свежих и безопасных дистрибутивов, мне стало интересно, получится ли восстановить работоспособность этой Windows 10.

А то, что с операционной системой что-то не в порядке, было сразу заметно — загружалась она медленно, связь с сайтами, несмотря на 100 мегабитный проводной интернет, была нестабильна, и появлялись признаки того, что на ПК работают какие-то левые программы. Иногда появлялось на доли секунды окно программы, или возникали непонятные паузы в работе Windows. Я предпочитаю переустанавливать Windows спустя несколько месяцев работы даже при менее пугающих симптомах, а вернее — распаковывать готовый и настроенный образ Windows, созданный программой Acronis True Image. Очень удобным оказался и способ переноса Windows с другого раздела с помощью утилиты MiniTool Partition Wizard.

реклама





Но в моем случае я не был на 100% уверен, что троянская программа попала в Windows уже после создания ее настроенного образа, и поэтому переустановлю ее заново. А если читателям интересно, что я сделал со второй операционной системой, которая будет использоваться для банковских платежей, использования Госуслуг и прочих критичных моментов, то ставить Linux я не решился, хотя это был бы самый безопасный способ. И оставил в этой роли Windows 10, но включил в ней шифрование с помощью встроенного средства BitLocker, и не присваивал этому тому букву, например, E или F, так что для большинства программ эта ОС будет недоступна. Конечно, есть риск проникновения вредоносных программ в загрузочную область диска, но и даже с предпринятыми мерами предосторожности защищенность этой системы гораздо более высокая, чем у большинства игровых ПК.

А перед тем, как снести зараженную Windows 10 с ПК, я попробую ее восстановить, и это станет пошаговым гайдом для тех, чья система заразилась вирусами или троянскими программами, а ее переустановка невозможна. Например, если это ваш рабочий ноутбук на даче, где дети попытались установить на него Roblox и заразили вредоносной программой, и он нужен в рабочем состоянии, а из-за медленного интернета, отсутствия флешки и внешнего накопителя для бекапа переустановить Windows на нем невозможно.

Антивирусные сканеры

реклама





Первым делом стоит скачать бесплатные антивирусные сканеры, перезагрузить Windows в безопасный режим и проверить не только в режиме быстрой проверки, но и со сканированием всего системного раздела. Одними из популярных сканеров считаются Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool, а еще можно рекомендовать Malwarebytes Anti-Malware, который частенько находит то, что пропускают "большие" антивирусы, но скачать его сегодня проблематично, так как разработчик не дает это сделать, если у вас российский IP-адрес. Но не спешите с лечением зараженных файлов, если они найдутся, проверьте, нет ли среди них важных, которые потом не удастся восстановить. Использование нескольких сканеров дает более высокую надежность обнаружения троянов, например, Dr.Web CureIt! у меня на ПК нашел кое-что, что пропустил Kaspersky Virus Removal Tool.

Ищем вредоносные процессы вручную

После этот стоит посмотреть на процессы в вашей Windows, но делать это с помощью обычного Диспетчера задач вряд ли окажется продуктивным, так как многие вредоносные программы прячутся от него или встраиваются в svchost.exe. Лучше использовать утилиту от разработчиков из Microsoft — Process Explorer, которая, к тому же, может автоматически проверить все запущенные процессы на сайте VirusTotal.

Проверяем автозагрузку

реклама





После этого стоит проверить, не настроен ли старт вредоносных программ через автозагрузку. И здесь опять же не стоит полагаться на встроенное средство Диспетчера задач — оно показывает только часть автозапускающихся программ. Я использую для этих целей утилиту HiBit Uninstaller, которая покажет еще и службы Windows вместе с планировщиком задач, но можно обойтись и утилитой Autoruns от создателей Process Explorer. Ее функционал еще более широк, но разобраться с ней труднее, так как она только на английском языке.

Расширения браузера

Еще один путь проникновения вредоносов на ПК и кражи ими ваших логинов и паролей — расширения браузера. Поэтому лучший способ минимизировать риски — ставить только необходимые расширения, имеющие высокий рейтинг и сотни тысяч пользователей, проблемы с ними выявляются очень быстро. Особенно опасны всякие "читерские" расширения, например, для скачивания музыки или видео с сайтов.

Удаляем лишнее

реклама





Теперь, когда основные векторы угрозы для операционной системы перекрыты, можно заняться ее чисткой от лишних программ и файлов, среди которых все еще могут скрываться вредоносные. Для этого заходим в Программы и компоненты Панели управления и удаляем весь ненужный софт, которым вы не пользуетесь или который скачивали с небезопасных источников. По моему опыту, гораздо больше шансов заразить ПК вирусами и троянами именно через "крякнутый" или взломанный софт, чем через игры с торрентов.

Чистим папку Application Data

Любимое место обитания вредоносного ПО — это папка Application Data, в которой хранятся рабочие файлы и настройки множества программ, сохранения игр и "кряки" взломанных игр. Я показал содержимое папки Application Data с помощью файлового менеджера Total Commander, который подсчитывает занимаемое папками место и показывает скрытые и системные файлы. Еще стоит не забыть почистить папки LocalLow и Local в папке AppData, а затем, папки Program Files (x86) и Program Files в корне системного диска и, чтобы не удалить что-то нужное, гуглить по названию непонятные папки.

Чистим Windows от мусора

Теперь можно заняться чисткой Windows от мусора, которая иногда может заметно ускорить работу ОС, а уж драгоценное место на SSD освободит наверняка. Моей Windows не исполнилось и года, в папка Windows уже распухла в объеме до 30 ГБ, и по сравнению с 16 ГБ, которые она занимала сразу после установки, понятно, что мусора в ней просто гигантское количество. Для чистки стоит использовать утилиту WiseDiskCleaner, которая стала более адекватной заменой для популярной CCleaner, но не стоит чистить этой утилитой неверные ярлыки, это чревато проблемами с меню Пуск. И не стоит использовать утилиты для чистки реестра Windows — проблем от них можно получить много, а пользы увидеть не удастся, так как времена Windows 98, когда это требовалось, давно прошли.

Ставим сторонний фаерволл

Теперь можно установить сторонний фаерволл, или как их еще называют, брандмауэр или сетевой экран. Он заметно повысит защищенность вашей системы, ведь многие трояны докачивают вредоносный код с серверов их разработчиков, и когда какая-то программа активно пытается вылезти в интернет, это должно вызывать подозрения. Конечно, если она не пытается проверить обновления, но большинству программ, которые установлены на игровом ПК, они не очень нужны и медиаплеер или редактор изображений прекрасно обойдутся без них. Фаерволл для этого стоит перевести в режим, когда доступ в интернет будет разрешен только по "белым" спискам и первое время — это довольно хлопотно, но, когда весь нужный софт будет в них записан, вы не будете замечать работы фаерволла. Я использую для этих целей бесплатный simplewall, но можно использовать надстройки над стандартным фаерволлом Windows — Windows Firewall Control или Firewall App Blocker. А еще есть довольно продвинутый Comodo Firewall.

sfc /scannow

Думаю, вы наверняка встречали эту команду для проверки и восстановления отсутствующих или повреждённых файлов Windows, выполнять которую рекомендуют практически при любых проблемах с операционной системой. Ее стоит запустить в командной строке, запущенной от администратора, и она наверняка найдет поврежденные файлы даже на стабильно работающей и не зараженной вредоносами Windows.

Меняем пароли и проверяем активность на почте и в соцсетях

И только теперь можно считать нашу Windows достаточно очищенной для того, чтобы поменять пароли от всех важных сервисов, которые могли утечь к злоумышленникам при ее заражении. Хотя лучше всего сразу сделать это на другом ПК или смартфоне, если есть возможность. И конечно же, не стоит хранить пароли в текстовых файлах, используйте для этого менеджер паролей или хотя бы положите ваш файл "пароли.txt" в зашифрованный архив winrar. Не стоит хранить важные пароли и в браузере — отключите сохранение паролей для важных сайтов. А сами пароли должны быть достаточно сложными, ведь похожие на "12345" или "qwerty" в наши дни подбираются ботами в интернете менее, чем за секунду. И напоследок стоит проверить в вашей почте историю последних действий — IP-адрес и браузер, с которого в нее заходили последний раз, и сделать тоже самое в соцсетях, которые имеют эту возможность, например, во ВКонтакте.

Итоги

После принятых мер моя Windows 10 заработала почти как новенькая, но я все-таки переустановлю ее ради 100% безопасности. А все примеры из этого блога можно выполнить и на Windows 11. В начале блога я упомянул про ситуацию, когда для сохранения важных файлов с зараженного ПК или ноутбука нужен внешний накопитель. Сегодня для этого можно использовать классические внешние жесткие диски в формфакторе 2.5", например, на Яндекс Маркете покупатели часто выбирают Western Digital WDBUZG0020BBK-CESN объемом 2 ТБ или Seagate Basic Easy Storage STJL2000400.

Но, если вы хотите получить от внешнего накопителя более высокие скорости, компактность, небольшой вес и гораздо более лучшую устойчивость к тряске и падениям, то присмотритесь к внешним SSD. Например, Kingston SXS1000 или Adata SSD ASE760.

А еще понадобится флешка для создания загрузочного образа Windows, и сегодня лучше выбирать модели объемом 64 ГБ, так как менее емкие флешки имеют более высокую стоимость одного гигабайта объема и уже непрактичны. Например — SanDisk Ultra Flair или Transcend JetFlash 700.

Пишите в комментарии, а вы бы стали восстанавливать Windows после заражения или установили бы заново? А также напишите, сталкивались ли вы за последние годы с вредоносными программами и насколько большой был ущерб от них? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет

Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК

7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



