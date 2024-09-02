В первой части блога про мощные кулеры нулевых годов мы посмотрели на самые первые и продвинутые модели, которые появились в ответ на скачкообразный рост энергопотребления процессоров и появления двух и даже четырехъядерных моделей. К концу нулевых годов моделей мощных кулеров стало гораздо больше, конкуренция между производителями стала острее, а цены начали снижаться, что сделало их доступными любому оверклокеру и компьютерному энтузиасту.

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Например, я купил свой первый мощный кулер — IceHammer IH-4401A, в 2008 году и, если мне не изменяет память, стоил он тогда примерно 800 рублей. А учитывая то, что доллар в то время стоил всего 25 рублей, в долларовом эквиваленте IceHammer IH-4401A обошелся мне примерно в 32 доллара, что довольно немало. Сегодня за такую сумму можно купить мощный кулер с двумя секциями и шестью теплотрубками и на такие современные модели мы посмотрим в конце блога, а сейчас начнем обзор мощных кулеров прошлых лет, взяв модель от доминирующей в то время на рынке кулеров фирмы — Zalman.

Zalman CNPS9900 MAX

Кулер Zalman CNPS9900 MAX появился в 2010 году и стал венцом развития конструкции, начало которой положили кулеры Zalman CNPS 9500 Led и Zalman CNPS 9700 Led. Выглядел кулер очень эффектно за счет радиально расположенных ребер, весил умеренно — 755 грамм и, несмотря на всего три теплотрубки, совсем немного уступал топовым кулерам классической башенной конструкции. На первый взгляд кажется, что тепловых трубок в Zalman CNPS9900 MAX шесть, но на самом деле их три, просто они длинные и выйдя из подошвы кулера и пройдя сквозь радиатор, они снова возвращаются в подошву. Zalman CNPS9900 MAX проигрывал более технологичному кулеру Thermalright Silver Arrow около 10 градусов при одинаковых оборотах вентилятора, и это можно было бы ему простить — но главная его проблема была в высокой цене. А она не могла быть ниже, так как это был раскрученный бренд и кулер с очень впечатляющим внешним видом.

Titan Amanda TEC

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Думаю, многие из вас будут удивлены, узнав, что были кулеры, которые сами потребляли немало энергии. Это модели, в которых использовался термоэлектрический модуль Пельтье и одним из самых известных стал кулер Titan Amanda TEC, который в середине нулевых попал на обложки большинства компьютерных журналов. Два вентилятора, четыре теплотрубки и потребление до 50 ватт — популярными такие модели не стали, хотя и охлаждали заметно лучше, чем топовые суперкулеры тех времен, например, Thermaltake Big Typhoon. Обзор Titan Amanda TEC вышел на нашем сайте в 2006 году.

Titan Vanessa S-type

Еще один кулер от Titan в те годы привлекал геймеров очень необычным дизайном, который впоследствии практически не использовался. Это был Titan Vanessa S-type, ребра которого были выполнены в форме бабочки, а на верху был нанесен принт в виде фэнтезийного существа. В Titan Vanessa S-type использовались всего три теплотрубки, а форма радиатора не способствовала эффективной продувке и, конечно же, в тестах он проигрывал таким суперкулерам, как Thermaltake Big Typhoon. Но сегодня вполне справился бы с шестиядерным процессором уровня Ryzen 5 5500.

Titan Vanessa L-type

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Интересно, что компания Titan выпустила похожий по дизайну кулер — Titan Vanessa L-type, в котором использовалась всего одна тепловая трубка-стержень, идущая вертикально от процессора через радиатор, диаметром 25 мм. Это был гораздо более массивный кулер с весьма неплохой эффективностью, показывающий результаты на уровне Zalman CNPS 9500 Led. Эти кулеры столкнули с друг другом в обзоре на Overclockers.ru еще в 2005 году.

Thermalright Ultra-120 eXtreme

В 2007 году вышел один из лучших суперкулеров тех времен — Thermalright Ultra-120 eXtreme, но который сегодня затерялся бы на полках магазинов среди массы похожих моделей, ведь его производители еще в те годы нащупали практически идеальную конструкцию. Шесть плотно расположенных теплотрубок, качественный радиатор, и полностью никелированное покрытие. На Thermalright Ultra-120 eXtreme тоже есть обзор на нашем сайте. И сегодня этим кулером можно спокойно охладить Core i5-12600KF и даже более прожорливые процессоры, если, конечно, удастся разобраться с креплением.

Thermalright TRUE Copper

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В 2008 году компания Thermalright выпустила полностью медную версию Thermalright Ultra-120 eXtreme под названием Thermalright TRUE Copper. Выглядел кулер отлично, но вот вес его был просто чудовищным — почти два килограмма, не каждая материнская плата могла выдержать такой вес. А вот выигрыш по температурам не поражал воображение и по сравнению с Thermalright Ultra-120 eXtreme его медный собрат отыграл всего 4 градуса. Постепенно и другие производители свернули выпуск цельно медных кулеров, ведь они получались слишком тяжелыми и дорогими. Но сегодня все еще можно найти такие модели компактного размера для Mini-ITX систем, где важен каждый миллиметр и каждый дополнительный ватт теплоотвода, например — Exegate ESNK-0049.

Tuniq Tower 120

Кулер Tuniq Tower 120 брал не количеством теплотрубок, которых у него было всего три, а большим радиатором, внутри которого скрывался высокооборотистый вентилятор диаметром 120 мм, что позволило этой модели обойти даже популярные Zalman CNPS9500 LED и Thermaltake Big Typhoon.

Scythe Andy Samurai Master

Кулер Scythe Andy Samurai Master явно задумывался как конкурент Thermaltake Big Typhoon, используя аналогичное расположение вентилятора, дующего в сторону материнской платы и целых шести теплотрубок. А еще компания Scythe давно экспериментировала с маленьким дополнительным радиатором, расположенным прямо над пяткой кулера и позволяющим выиграть еще пару градусов. Но именно пары градусов Scythe Andy Samurai Master не хватило, чтобы обойти "Большой Тайфун" на сопоставимых оборотах вентиляторов.

Enzotech Ultra-X

А вот весьма похожему на эту парочку экземпляров кулеру Enzotech Ultra-X это удалось, хотя в нем использовались только четыре теплотрубки, а их верхняя крышка тоже была выполнена в виде небольшого радиатора. Секрет этой модели — в большей толщине теплотрубок и качественной обработке основания кулера, что помогло Enzotech Ultra-X обойти Scythe Andy Samurai Master и Thermaltake Big Typhoon. Об этом писали в обзоре на нашем сайте, где все эти кулеры пытались охладить разогнанные процессоры Athlon X2 3800+ и Core 2 Duo Е6400.

Thermaltake SpinQ

Еще одна интересная модель в которой использовалось нестандартное техническое решение — кулер Thermaltake SpinQ, в нем разработчики установили не вентилятор, а радиальную турбину. Еще в кулере использовались шесть теплотрубок, а вся конструкция былы никелированная. Но, чудес в плане охлаждения Thermaltake SpinQ не показал — сказалась небольшая поверхность ребер и, соответственно, малая площадь рассеивания тепла. Но вот охлаждал зону питания материнской платы этот кулер наверняка очень эффективно, хотя в нулевых годах этому придавали гораздо меньшее значение, чем сегодня, когда 80 градусов на VRM уже пугают пользователей, а 95 градусов — это уже катастрофа.

ASUS Royal Knight

В обзорах Thermaltake SpinQ иногда сравнивали с кулером ASUS Royal Knight который тоже использовал шесть теплотрубок, но радиатор у которого был заметно больше, и весил этот кулер 790 грамм против 667 грамм у Thermaltake SpinQ, а стоил лишь немного дороже. Но главная фишка ASUS Royal Knight — медные ребра, за счет которых он и показывал отличные результаты. Но, положа руку на сердце, можно констатировать, что кулеры от ASUS в нулевые годы не пользовались широким спросом в России, несмотря на раскрученный бренд и частую рекламу в прессе. Топовых процессорных кулеров тогда было очень немного, и опытные пользователи ПК на форумах знали все их особенности и возможности досконально и брали самые оптимальные по цене и производительности модели, почти не обращая внимания на эффектный внешний вид. Ну а основная масса пользователей ПК, не занимающаяся разгоном и не стремящаяся получить ультратихий компьютер, легко обходились недорогими алюминиевыми кулерами с медными сердечниками.

Итоги

Как видите, кулеры нулевых годов часто представляли собой практически ничем не ограниченный полет мысли как инженеров, так и дизайнеров и сегодня за многими из них охотятся коллекционеры. В наше время большинство процессорных кулеров похожи друг на друга как две капли воды и созданы по привычной и обкатанной схеме. Обычно это башня с несколькими теплотрубками, от двух и трех в бюджетных моделях, четырех — в самых массовых, и пяти и более штук в топовых. Радиатор может быть разделен на две секции, а количество вентиляторов варьируется от одного, до трех на мощных двухсекционных моделях. А еще при выборе топового кулера сегодня перед пользователем встает вопрос — а не переплатить ли немного и взять ли необслуживаемую систему жидкостного охлаждения? Мне стало интересно, какие топовые кулеры, с ценой примерно от 3000 рублей, можно найти сегодня, и я отобрал для вас несколько самых популярных моделей на Яндекс Маркете.

Это двухсекционный ID-COOLING SE-206-XT с шестью теплотрубками.

Похожий по конструкции Jonsbo CR-2100.

ID-COOLING SE-225-XT BLACK с пятью теплотрубками, одной секцией радиатора, но двумя вентиляторами.

ID-COOLING SE-226-XT BLACK с более массивным радиатором и уже шестью теплотрубками.

В ID-COOLING SE-207-XT SLIM использованы две секции радиатора и целых семь теплотрубок, а стоит он даже меньше 3000 рублей!

А самая дорогая модель — ID-COOLING FROZN A620 PRO SE, обладает самым высоким показателем рассеивания тепла, целых 260 ватт.

Как видите, выбрать есть из чего, даже несмотря на то, что большинство моделей от фирмы ID-COOLING. Кулеры подобной ценовой категории могут рассеять от 200 до 260 ватт тепла. Но, опытные пользователи обычно советуют брать кулер для топового процессора с приличным запасом, ведь важна еще и скорость отвода тепла, которая у необслуживаемых СЖО заметно выше. Пишите в комментарии, попадались ли вам кулеры из этого блога в прошлом? И сколько вы готовы отдать за кулер в 2024 году? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:

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