Игровые компьютеры постепенно становятся очень дорогой покупкой, позволить себе которую может далеко не каждый геймер. Высокие цены на комплектующие для ПК держатся примерно с 2021 года, когда бум майнинга и коронавирусный локдаун создали серьезный дефицит электроники, а затем добавился еще и рост курсов валют. И оптимальный игровой ПК, способный без проблем справляться с новыми играми, перевалил в цене за 60000-70000 рублей. Затем к стоимости игровых ПК добавилась переплата за схемы серого импорта из-за санкций против России и, наконец, эксперты обещают рост электроники в цене на 15-20% осенью 2024 года из-за ограничений, введенных в отношении Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, являющегося аналогом международной системы SWIFT.

реклама





Поэтому, если вы давно планировали покупку игрового ПК, то стоит сделать это побыстрее, ведь в сентябре цены дополнительно растут из-за массовых покупок ПК и ноутбуков для учебы школьникам и студентам. Но для начала стоит разобраться с тем, что можно считать оптимальным игровым компьютером, ведь в комментариях часто встречаются совершенно полярные мнения на этот счет. Одни геймеры считают, что игровой компьютер в 2024 году начинается, как минимум, с видеокарты GeForce RTX 4070. Другие же пишут о том, что современные игры совершенно не стоят подобных затрат и не стоит покупать видеокарты мощнее GeForce RTX 3050 8 ГБ или Radeon RX 6600.

Как говориться, сколько людей, столько и мнений, и по-своему правы обе стороны этого спора, но мне кажется, что оптимальный игровой компьютер должен, во-первых, без проблем запускать любые новые игры в самом массовом разрешении 1080р, пусть и не на самых максимальных настройках, и со стабильными 60 FPS. Во-вторых, иметь хоть какой-то запас на будущее, чтобы выходящие в 2025 году Grand Theft Auto VI, Gears of War: E-Day или Doom: The Dark Ages не заставили вас идти за новой видеокартой, а ведь именно ради подобных хитов мы и делаем апгрейды.

реклама





И, наконец, в-третьих, оптимальный игровой ПК должен быть собран из достаточно качественных комплектующих, чтобы без проблем проработать пять и даже более лет, если вы решите поставить гонку за новыми технологиями на паузу. А еще он должен подходить максимальному количеству геймеров, поэтому видеокарты от AMD и Intel мы оставим опытным пользователям, решающим сэкономить и покупающим ПК под определенные игры, в которых модели от этих компаний показывают отличные результаты. И возьмем привычную видеокарту от Nvidia, ведь сегодня такой выбор делают почти 80% геймеров. И сегодня, руководствуясь этими критериями, соберем такой компьютер, используя цены и ассортимент маркетплейса Яндекс Маркет, и стараясь уложиться в бюджет до 90000 рублей. Такую сумму все еще не жалко отдать за подобный компьютер в 2024 году и начнем мы с выбора процессора.

Процессор

С процессорами в 2024 году складывается непростая ситуация. С одной стороны — недорогие шестиядерники Core i5-12400F и Ryzen 5 5600 вполне справляются с новыми играми, обеспечивая в них отличный фреймрейт. С другой стороны — вкладываться в платформы, жизненный срок которых подходит к концу, не очень оптимально. Да, видеокарту уровня GeForce RTX 4060 эти шестиядерники заставят работать с максимальной отдачей, но вот что-то более мощное к нам в пару уже лучше не ставить. И оптимальным минимумом сегодня становится шестиядерный Ryzen 5 7500F для платформы AM5 — у него и производительность отличная, и в будущем его можно будет сменить на более быстрый процессор 9000-й линейки.

Кулер процессора

реклама





Выбирая кулер для процессора, который будет потреблять около 100 ватт, ориентируйтесь на такие особенности — четыре теплоторубки и радиатор такого размера, чтобы отводить тепло от него мог вентилятор диаметром 120 мм. Таких моделей на рынке множество, и они способны отвести примерно одинаковое количество тепла от процессора, более производительные модели отличаются толстыми теплотрубками, высокими оборотами вентилятора или сразу двумя предустановленными, и более качественным контактом ребер радиатора с теплотрубками. Но, переплатив за дорогую "четырехтрубочную" модель, чуда в плане охлаждения вы не получите, да и для нашего процессора, имеющего слишком толстую теплораспределительную крышку, хватит одного из самых недорогих кулеров подобного типа, например, ID-Cooling SE-214-XT Pro.

Материнская плата

реклама





Что очень радует, так это то, что цены на материнские платы AM5 идут вниз, приближаясь по стоимости к моделям AM4. С нашим процессором гнаться за топовыми моделями не нужно, поэтому мы возьмем плату Asrock B650M-H/M.2+, которая стоит уже дешевле 12000 рублей. Несмотря на столь низкую цену, плата не обделена нужными для геймерского ПК функциями, а радиатор на системе питания позволит в будущем установить в нее более шустрый шестиядерник 9000-й серии.

Оперативная память

Для оптимального игрового компьютера в 2024 году стоит брать 32 ГБ оперативной памяти, так как некоторые игры уже упираются в объем 16 ГБ, да и закрывать браузер каждый раз перед запуском игры захочет не каждый геймер. Еще и цены на оперативную память пока довольно низкие и лучше вложится сегодня в хороший комплект ОЗУ, которого вам хватит лет на пять. Например, Team Group T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01) с частотой 6000 МГц и довольно низкими таймингами.

Видеокарта

Если вы, как и большинство геймеров, предпочитаете видеокарты Nvidia, то в 2024 году вам не позавидуешь. Ведь чтобы получить объем видеопамяти, больший, чем 8 ГБ, придется или покупать морально устаревшую GeForce RTX 3060, или доплачивать, как минимум, до GeForce RTX 4060Ti, которая в версии с 16 ГБ видеопамяти стоит гораздо дороже аналогичных по производительности моделей от AMD. Покупать более дешевую GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеопамяти в 8 ГБ нет никакого смысла, так как 8 ГБ хватает уже впритык даже в разрешении Full HD, и в некоторых играх, например, Hogwarts Legacy или Doom Eternal, подобные видеокарты умудряются проиграть даже старенькой GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти.

Поэтому, если вы не хотите, чтобы стоимость игрового ПК перевалила за 100000 рублей, придется взять GeForce RTX 4060, которые все еще можно найти по очень привлекательной цене. За такую цену этой модели можно простить ограниченный объем видеопамяти, а учитывая ее холодный нрав и поддержку технологии DLSS 3.0 GeForce RTX 4060 сегодня — оптимальный выбор в игровой ПК среднего уровня. Кстати, судя по статистике сервиса Steam, GeForce RTX 4060 быстро набирает популярность и, вполне возможно, сместит с трона GeForce RTX 3060, которая держится на нем уже более года. Мы возьмем в эту сборку Palit GeForce RTX 4060 Dual — модель, которая стала одной из самых продаваемых, ведь недостаток у нее только один — обрезанный разъем PCI Express, который не имеет выреза для фиксатора в слоте.

SSD-накопитель

Если вы не играете одновременно в пять больших AAA-игр, занимающих более 100 ГБ, то вам вполне хватит SSD-накопителя объемом 1 ТБ, на котором еще уместится и Windows и все ваши файлы, которые обычно лежат у каждого геймера в папке "Загрузки". Самым популярным SSD такого объема в Яндекс Маркете стал Crucial P3 Plus, который имеет оптимальное сочетание скорости, объема, цены и ресурса перезаписи. Скорость чтения у данной модели составляет 5000 МБ/с, а скорость записи — внушительные 3600 МБ/с, чего для игрового ПК хватит с большим запасом.

Опция — жесткий диск объемом 2 ТБ

Но отказаться от жесткого диска в 2024 году готов еще не каждый геймер и я их прекрасно понимаю. Ведь и торренты куда-то надо качать, и важные файлы записать, и семейный фото и видео архив держать в надежном месте. А SSD-накопители для этого подходят мало, ведь записав на него ценные данные и положив его на полку, через год вы рискуете столкнуться с тем, что они исчезли из-за утраты заряда ячейками памяти. Да и хранить важные данные на системном накопителе — тоже не самая лучшая идея, там они подвержены различным программным сбоям. Поэтому в этой сборке будет опция, не вошедшая в финальную стоимость — жесткий диск объемом 2 ТБ, Western Digital Blue WD20EZBX.

Блок питания

Наши процессор и видеокарта весьма экономичные, поэтому 500-ваттного блока питания хватит с большим запасом, да и гнаться за дорогими "голдовыми" моделями стоит только в том случае, если ваша сборка очень дорогая и потребляет много энергии. Нам же вполне хватит БП Deepcool PF500, который будет работать вполсилы и в таком режиме его хватит очень и очень надолго. У этой модели есть стандарт эффективности 80 PLUS и самые важные защиты — OPP, OVP, SCP и UVP, так что за наши комплектующие можно не переживать.

Корпус

Признаюсь, меня часто ставит в тупик ценообразование на современные корпуса, ведь они от цены в 3000 рублей и до цены в примерно в 6000 рублей выглядят как братья близнецы. Тонкое железо, боковая стенка из закаленного стекла и вентиляторы диаметром 120 мм с подсветкой. Поэтому переплачивать лишние 2000-3000 рублей за распиаренную модель не стоит, особенно, если ваш ПК будет стоять под столом. И всего за три с небольшим тысячи рублей вполне можно найти достойный корпус, например — Powercase Mistral X4 Mesh LED, у которого есть все вышеописанные особенности, а еще предустановлены сразу четыре вентилятора с подсветкой. И найти более удачную модель довольно трудно, ведь этот корпус еще обладает приличной вместимостью, да и продуваемость через переднюю сетчатую панель у него отличная и в будущем вы сможете установить в него гораздо более мощную видеокарту.

Итоги

Итак, наш ПК готов и с картой Пэй мы с большим запасом укладываемся в бюджет — его стоимость составит 86551 рубль. А без карты Пэй мы чуть-чуть вылезаем за границы бюджета — сборка в таком случае обойдется в 90767 рублей. Экономия с картой Пэй получается вполне приличная и эти 4216 рублей можно добавить к стоимости ПК, например, взяв SSD объемом 2 ТБ или более продвинутую материнскую плату, которая справится в будущем с восьмиядерным процессором.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке, не превышая ее бюджет? А еще не забудьте прочитать три моих новых блога: третью часть блога про самые реиграбельные одиночные игры на ПК, процессорные кулеры, вышедшие почти 20 лет назад, но все еще способные охладить большинство популярных процессоров, и про десятку процессоров долгожителей, купив которые, можно было не задумываться об апгрейде лет пять.



