Перед выходом нового поколения видеокарт геймеры и компьютерные энтузиасты замирают в ожидании, ведь почти всегда в новых моделях мы получаем новые графические технологии, возросшую энергоэффективность и более выгодное сочетание цены и производительности. Актуальная линейка видеокарт GeForce RTX 4000 была представлена почти два года назад, осенью 2022 года, и в ней мы получили технологию DLSS 3.0 с весьма перспективной функцией Frame Generation. И, даже несмотря на то, что самая массовая модель линейки с цифрой "6" в названии — GeForce RTX 4060, получила меньше видеопамяти, чем предшественница, GeForce RTX 3060.

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А многие эксперты уверены, что под этим названием скрывается не что иное, как переименованная в последний момент GeForce RTX 4050, и эта модель стремительно набирает популярность, быстро продвигаясь к верхним строчкам рейтинга Steam. И, скорее всего, сместит с трона GeForce RTX 3060, которая уже больше года находится на первом месте. В этом нет ничего удивительного, сегодня найдется очень мало геймеров, выбирающих из GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 видеокарту прошлого поколения, даже несмотря на больший объем видеопамяти, ведь GeForce RTX 4060 быстрее в подавляющем большинстве игр, заметно экономичнее и будет дольше поддерживаться драйверами.

И только очень низкая цена, опускающаяся до уровня стоимости Radeon RX 6600, иногда делает GeForce RTX 3060 весьма привлекательной покупкой, но на Яндекс Маркете такие модели расхватывают как горячие пирожки, и, чтобы найти дешевую GeForce RTX 3060, нужно мониторить предложения видеокарт постоянно. Что касается продукции главного конкурента Nvidia — компании AMD, то ее популярность, несмотря на больший объем видеопамяти, часто предлагающийся за меньшую цену, пока не особо растет. И в первую очередь это связано со слабой работой блока трассировки лучей в этих видеокартах, а сейчас уже понятно, что за этой технологией — будущее. А есть у AMD и серьезные маркетинговые просчеты, например, видеокарта Radeon RX 7600 продается почти по ценам популярной GeForce RTX 4060, имея все ее проблемы — урезанное количество линий PCI Express и объем видеопамяти всего в 8 ГБ. При этом не имея ни качественного блока Ray Tracing, ни адекватно работающего генератора кадров.

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Но и у Nvidia есть серьезный просчет в ценообразовании видеокарт — огромный промежуток в цене между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070, и чуть меньший — между GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. И если вы хотите купить видеокарту с достаточным объемом видеопамяти, то в этих ценовых промежутках практически без конкуренции предлагаются Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 7700 XT, имеющие 12 ГБ VRAM. Что касается третьего игрока на рынке дискретных видеокарт — компании Intel, то проблемы с драйверами для ее моделей хоть и постоянно решаются, но все еще не позволяют Intel Arc стать популярными.

Хотя в плане "железа" в моделях среднего уровня у Intel все отлично — полноценный интерфейс PCI Express с 16-ю линиями для подключения и большой объем видеопамяти. Например, Intel Arc A770 при цене лишь немногим дороже, чем GeForce RTX 4060, имеет 16 ГБ VRAM на быстрой 256-битной шине. И если в тех играх, в которые вы играете постоянно, Intel Arc показывает себя неплохо, а вы готовы ждать оптимизаций в драйверах, то это весьма неплохой выбор.

Ну что же, с тем, как обстоят дела на рынке видеокарт осенью 2024 года мы разобрались, и теперь ознакомимся с новостями про новое поколение видеокарт от Nvidia, которое должно задать новый тренд развития для всей индустрии еще года на три. А дела у GeForce RTX 5000 не очень хороши, так как разработчик столкнулся с тем, что крупные мультиблочные микросхемы видеочипа с технологией упаковки CoWoS-L смещаются при каждом цикле нагрева и остывания. А их малейший сдвиг приводит к сбою передачи данных, который идет на чудовищно быстрой скорости — 10 ТБ/с. Инженеры пытаются решить эту проблему, в частности — изменяя верхний металлический слой микросхем, но даст ли это результат, пока не известно.

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Поэтому выход видеокарт GeForce RTX 5000 будет перенесен, и вполне возможно, что это произойдет еще раз. Ведь сегодня компании Nvidia приносят баснословные доходы ускорители искусственного интеллекта, и вполне возможно, что рынок игровых графических ускорителей станет для нее вторичным. Тем более, что видеокарты GeForce RTX 4000 продаются отлично, а AMD и Intel составляют им очень небольшую конкуренцию. Да и новейшие Radeon RX 8000 от AMD не выйдут в 2024 году, а по сообщениям инсайдеров Radeon RX 8800 ХТ по производительности будет равна GeForce RTX 4080, но с уже ставшей привычной за несколько лет оговоркой — "в играх без трассировки лучей".

Какие выводы можно сделать из всего этого? Во-первых, осенью 2024 года можно смело покупать существующие на рынке видеокарты, не надеясь на скорый выход массовых моделей GeForce RTX 5060, до которого вполне придется ждать еще почти год. А во-вторых, эксперты пугают очередным ростом цен на электронику, на этот раз — из-за проблемы с международными расчетами, вызванными все новыми и новыми санкциями против России и заметно усложнившейся из-за этого логистикой. Во-многих магазинах двухвентиляторные модели GeForce RTX 4060 уже лежат по 35000 рублей и даже больше, а если за эти модели придется отдать 40000 рублей, многие геймеры уже сильно пересмотрят конфигурации своих игровых ПК, на которые откладывали деньги летом.

Поэтому сентябрь 2024 года вполне может стать последним месяцем, в котором можно будет купить видеокарту и собрать игровой ПК по той цене, к которой мы привыкли в 2024 году. А она, если сравнивать с 2022 и 2023 годами, и так выросла очень значительно. Мне стало интересно, можно ли еще найти видеокарты по "вкусным" ценам на Яндекс Маркете, или уже слишком поздно и покупки ПК для учебы уже подняли цены к 1-му сентября, и я отобрал несколько моделей, которые станут самой выгодной покупкой. От самых бюджетных, для тех геймеров, которые не хотят связываться со вторичным рынком, до очень быстрых, которые позволят поиграть в разрешении 2560х1440 с высоким FPS.

GeForce GTX 1650

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Главным критерием бюджетной игровой видеокарты для многих геймеров стала возможность запускать Ведьмак 3: Дикая Охота и прочие хиты прошлого десятилетия — Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 или Dying Light. И минимальной видеокартой для этих игр, позволяющей поиграть на минималках в разрешении 1920х1080 стала Radeon RX 6400, которую я и стал искать первой в этой подборке, ожидая увидеть цену около 13000 рублей. Но, к сожалению, не нашел — цены на Radeon RX 6400 практически достигли уровня цен на GeForce GTX 1650, а это значит, что можно смело покупать этот бюджетный хит от Nvidia. Который, к тому же, одинаково хорошо работает на системах с PCI Express 3.0 и PCI Express 4.0.

GeForce RTX 3050

Немногим дороже стоит GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти и играть на этой видеокарте будет гораздо комфортнее, ведь с ней нам будет доступна функция DLSS 2.0. Конечно, покупать столь слабую видеокарту новой почти за 20000 рублей — дело не самое выгодное, но иногда встречаются ситуации, когда связываться со вторичным рынком попросту нельзя. И если вам нужна очень экономичная видеокарта, которая позволит поиграть на минимальных настройках в большинство новых игр, то смело берите GeForce RTX 3050 6 ГБ.

Radeon RX 6600

Но лучше немного расширить бюджет, ведь за 25000-26000 рублей уже можно найти Radeon RX 6600, а это совсем другой уровень производительности, почти сравнимый с тем, что дает популярная GeForce RTX 3060. И именно поэтому покупка GeForce RTX 3050 в версии с 8 ГБ видеопамяти не имеет никакого смысла, ведь доплатив всего пару тысяч рублей, с Radeon RX 6600 мы получим на 20-25% больше производительности.

Radeon RX 7600

Но, если добавить еще несколько тысяч рублей, уже можно найти дешевые версии Radeon RX 7600, модели, которая гораздо быстрее Radeon RX 6600 и станет отличной покупкой для тех, у кого не хватает денег на GeForce RTX 4060.

GeForce RTX 4060

А таких геймеров, у которых не хватает денег на GeForce RTX 4060, становится все больше, ведь цены на эту модель быстро растут и большинство предложений уже начинается с суммы в 35000 рублей. И придется постараться поискать дешевую модель, при этом получив нормальный срок гарантии, но это стоит того, ведь GeForce RTX 4060 можно назвать самой оптимальной видеокартой в этой подборке.

Radeon RX 7600 XT

Но что делать тем геймерам, которые не могут решиться взять в конце 2024 года видеокарту с объемом видеопамяти всего в 8 ГБ? Выход только один — немного доплатить, взяв Radeon RX 7600 XT, у которой целых 16 ГБ видеопамяти и эта видеокарта не будет ощущать ее нехватки и через пять лет. За 37000 рублей эта модель вполне имеет право на жизнь, ведь найти по адекватной цене юлдее быстрые Radeon RX 6700 XT уже невозможно.

Radeon RX 7700 XT

Но, если видеокарты от AMD вас не пугают, лучше присмотритесь к Radeon RX 7700 XT, которая сегодня предлагает максимум производительности на каждый затраченный рубль, но только в нетрассированных играх. Памяти у Radeon RX 7700 XT достаточно, а в некоторые игры можно будет поиграть даже в разрешении 2560х1440.

GeForce RTX 4060 Ti

Если же вы боитесь "красных" видеокарт как огня, то для того, чтобы получить следующий уровень производительности по сравнению с GeForce RTX 4060, нужно будет прилично доплатить до GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Конечно, GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стоят дешевле, но брать столь мощную видеокарту со столь небольшим объемом VRAM очень рискованно.

GeForce RTX 4070 SUPER

Если же вы хотите играть без компромиссов во все новые игры, да еще и с трассировкой лучей, то ваш выбор — GeForce RTX 4070 SUPER. Но за эту видеокарту придется отдать очень чувствительную сумму, а если учесть, что и процессор ей тоже нужен не самый слабый, как минимум — Core i5-12600KF или Ryzen 5 7600, то стоимость всего ПК перевалит далеко за 100000 рублей. И GeForce RTX 4070 SUPER станет последней моделью в нашем списке, так как более мощные видеокарты доступны лишь очень небольшому числу геймеров.

Итоги

Как видите, цены на видеокарты постепенно растут, а некоторые модели уже и вовсе невозможно найти по вменяемой стоимости, например, GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT. И с покупкой видеокарты лучше поторопиться, и не ждать GeForce RTX 5000, про которые еще почти ничего не известно. Пишите в комментарии, какую видеокарту из этой подборки вы считаете самой оптимальной? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов: про крутые кулеры прошлых лет, способные охладить многие современные процессоры, сборку оптимального игрового ПК на процессоре Ryzen 5 7500F и видеокарте GeForce RTX 4060, и игры, в которые можно играть практически бесконечно.

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