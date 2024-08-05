Многие мои друзья и знакомые, сидящие на крючке ПК-геймина со школьных лет и сделавшие за это время множество апгрейдов своих компьютеров в погоне за возможностью с комфортом проходить новые игры, один за другим выходят из этой гонки за FPS. Чаще всего это происходит, когда возраст геймера переваливает за 30 лет, и очередная игра серии Far Cry, Call of Duty или Assassin’s Creed, как правило, оказавшаяся хуже предыдущей, уже не вызывает никаких эмоций, кроме переживаний о зря потраченных десятках тысяч рублей на новую видеокарту.

реклама





Но, полностью отказаться от ПК все еще не готов практически никто из моих знакомых. Особенно учитывая то, что это универсальная платформа, позволяющая работать во многих сферах — от набора текста и криптотрейдинга, и до работы с графикой и ведения своего блога или канала на YouTube. Здесь ПК все еще вне конкуренции и планшеты и смартфоны на Android и iOS могут заменить наши привычные персональные компьютеры лишь частично. Да и полностью отказаться от игр на ПК мало кто может, ведь иногда возникает острое желание перепройти The Elder Scrolls V: Skyrim, Grand Theft Auto V или Half-Life 2 со всеми эпизодами.

В этом случае оптимальным решением будет держать дома универсальный ПК, который и для работы годится, и может запустить много старых добрых игр, да и в некоторые новинки позволит поиграть на минимальных настройках графики. На днях в блоге про свежие стратегии — 11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет, я упомянул то, что многие из этих стратегий могут идти даже на процессорах с встроенной графикой. И это навело меня на мысль сделать три недорогие универсальные сборки ПК на процессорах со встроенной графикой — от самой дешевой, до довольно приличной, с возможностью апгрейда видеокарты.

реклама





В отличие от обычных игровых ПК к подобным сборкам обычно предъявляются особые требования. Во-первых, они должны быть компактны, ведь самые крупные детали в них, это блок питания и материнская плата. Чем меньше будет подобный компьютер, тем лучше, но нужно учесть, что как только мы пробуем собрать ПК в корпусе меньшем, чем Micro-ATX, то резко вырастает цена ПК, ведь за особую компактность всегда приходится доплачивать. Во-вторых, подобные сборки очень экономичны, а значит, можно легко заставить работать их очень тихо, что важно для универсального ПК, на котором будут работать, а еще — смотреть фильмы в высоком разрешении и слушать музыку.

В-третьих, можно обойтись очень бюджетным блоком питания, но слишком экономить на нем не стоит, ведь многие недорогие БП низкой мощности, которые еще в огромном количестве можно найти на полках магазинов, настолько некачественно сделаны, что запитывать ими новый компьютер попросту страшно. Учитывая все это, сегодня мы соберем три сборки универсальных недорогих ПК, воспользовавшись ценами комплектующих на маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем с самой бюджетной.

Сборка за 23951 рубль — Процессор

реклама





Мне удалось найти на Яндекс Маркете процессор Ryzen 5 2400G по совсем смешной цене всего в 5859 рублей, и за эту сумму мы получаем четыре ядра, восемь потоков и мощную встроенную графику Radeon Vega 11. Этого процессора с головой хватит для простых рабочих задач и The Elder Scrolls V: Skyrim пойдет на нем отлично.

Кулер процессора

За кулер мы совсем немного переплатим, но возьмем модель с тремя теплотрубками, которая легко справится с процессорами из наших сборок и будет работать тихо. Это ID-Cooling SE-903-SD, компактный кулер с вентилятором размером 92 мм и удобным креплением под огромное количество сокетов.

Материнская плата

реклама





Казалось бы, под экономичные процессоры со встроенной графикой можно взять самую дешевую плату, но здесь есть один важный нюанс, на котором погорели многие сборщики ПК на таких процессорах. Дело в том, что если вы собираетесь играть на таком процессоре, то у материнской платы будут очень загружены верхние фазы, которых у дешевых моделей обычно всего две и они не накрыты радиатором. А это чревато перегревом, сбросом частот и тормозами в играх. Самая недорогая плата AM4 на Яндекс Маркете с нормальной системой питания — это MSI B450 GAMING PLUS MAX, которая стоит на пару-тройку тысяч рублей дороже, чем самые бюджетные платы этого сокета.

Но с этой платой есть одна проблема — она имеет форм-фактор ATX, что не позволит нам использовать компактный корпус Micro-ATX. Но, доплачивать за Micro-ATX плату с хорошей системой питания придется очень много, поэтому мы просто выберем узкий и высокий корпус для нашего ПК, который не займет много места на столе.

Оперативная память

Для серфинга интернета, офисной работы и простых игр даже в 2024 году вполне хватает 8 ГБ ОЗУ, что позволит нам очень сэкономить в этой сборке, взяв модули Patriot Viper 4 Blackout PVB48G320C6K. Частота у них равна 3200 Мгц, стоят они буквально копейки, а материнская плата позволит легко добавить еще ОЗУ, если восьми гигабайт станет не хватать.

SSD-накопитель

Для такой ультрабюджетной сборки, как наша, вполне хватит бюджетного SSD-накопителя объемом 128 ГБ, например — Patriot P220 P220S128G25. Windows и Microsoft Office на нем уместятся и еще останется место под парочку старых игр. Гнаться за M.2 SSD в таком бюджете совсем не имеет смысла, поэтому мы возьмем обычный SATA SSD в формфакторе 2.5", еще немного сэкономив.

Блок питания

Нам с огромным запасом хватит для этой сборки блока питания мощностью 350 ватт, но надо выбрать не самую дешевую модель, а с приемлемым качеством, например — DeepCool PF350. Этот блок питания стоит копейки, но имеет сертификат 80 PLUS Standard, активный корректор коэффициента мощности (PFC) и защиты OPP, OVP, SCP. Одним словом — отличная бюджетная модель, которая позволит навсегда забыть про всякие JNC, RealPower, CodeGen, Winard, Exegate, Accord и прочие блоки питания, от схемотехники которых волосы встают дыбом у любого разбирающегося в электронике человека.

Корпус

Я нашел для этой сборки компактный корпус TESLA 3203BM, который стоит очень недорого, но вмещает полноразмерные материнские платы ATX. Блок питания у него расположен сверху, но это не критично, ведь у нас в сборках нет видеокарты и будет использован минимум проводов, а тепловыделение всего ПК не превысит 100 ватт. Но, если у вас дома остался старенький ATX корпус нулевых годов или вы найдете его на Авито за пару сотен рублей, это позволить еще сильнее сэкономить.

Итоги

Итак, первая сборка готова, и она обойдется вам всего в 23915 рублей, а с картой Пэй еще дешевле. Это просто копейки, но мы получаем весьма шустрый универсальный ПК, который даст фору по производительности большинству бюджетных ноутбуков. А теперь давайте соберем сборку помощнее и подороже.

Сборка за 28321 рубль — процессор

В эту сборку мы возьмем заметно более мощный шестиядерник Ryzen 5 4600G на более свежей архитектуре AMD Renoir со встроенной графикой Radeon Vega 7. В играх он мало уступает более дорогому Ryzen 5 5600G и будет отставать от него в основном в рабочих задачах, требующих процессорной мощности.

Оперативная память

Кулер, материнская плата, блок питания и корпус останутся у нас от предыдущей сборки, а вот оперативной памяти возьмем в два раза большего объема и с частотой 3600 МГц, ведь на этом ПК уже можно будет запускать гораздо более требовательные игры. Это будет комплект из пары модулей Netac NTSRD4P36DP-16SC общим объемом 16 ГБ и с весьма неплохими таймингами. Пропускная возможность памяти очень важна для процессоров со встроенной графикой, а еще они позволяют выжать из нее гораздо более высокие частоты, чем обычные Ryzen.

SSD-накопитель

А еще в эту сборку мы возьмем более шустрый и вместительный M.2 SSD KINGSPEC (NX-256 2280) объемом 256 ГБ. Этого объема хватит уже на парочку больших игр, а стоит KINGSPEC NX-256 так дешево, что смысла брать вместо него обычный SATA SSD такого же объема практически нет.

Итоги

Эта сборка обойдется уже немного дороже, почти дойдя до психологической отметки в 30000 рублей, без карты Пэй она обойдется вам в 28321 рубль, почти на 5000 рублей дороже первой сборки. Но все равно, по меркам цен 2024 года — это просто ерунда, а этот ПК, по моему мнению, гораздо более сбалансирован и перспективен на будущее.

Сборка за 32625 рублей — процессор

В этой сборке мы будем использовать популярный процессор с шестью ядрами на архитектуре Cezanne — Ryzen 5 5600G, который обеспечивает процессорную производительность на уровне Ryzen 5 5500. А графическую — примерно между видеокартами GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050. И, как владелец ПК с видеокартой GeForce GT 1030, на которой я просидел почти год, как на основной, могу вас заверить, что список игр, в которые вы сможете поиграть на Ryzen 5 5600G — очень широк. Хорош этот процессор и в рабочих задачах, и в качестве универсального "камня", для мультимедийного ПК, на котором иногда играют, его хватит еще лет на пять.

SSD-накопитель

Все остальные компоненты, кроме SSD, в этой сборке останутся от предыдущей, а вот накопитель мы возьмем побольше, чтобы без проблем установить большие игры. Это будет A-Data Legend 710 ALEG-710-512GCS, объемом 512 ГБ, популярная модель с оптимальным соотношением цены, объема и скорости.

Итоги

Эта сборка добавила в цене еще около пяти тысяч рублей, но все еще остается в рамках очень низкого бюджета, доступного практически каждому. Все эти сборки, особенно последние две, станут еще и отличным выбором для школьника, позволив учиться и играть в простые игры. Думаю, вам интересно, почему в этом блоге нет сборки на новых процессорах Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G? Да, эти процессоры заметно шустрее и в плане производительности ядер и графика у них гораздо мощнее, но и цена пока слишком высока. Ведь для них придется купить весьма недешевую память стандарта DDR5 и материнскую плату AM5, которая будет дороже аналогов AM4. Но, их удешевление — дело времени, и через несколько месяцев уже вполне можно будет делать бюджетные сборки на этих процессорах.

Что касается апгрейда трех сборок из этого блога, особенно последних двух, то, помимо возможности установки более емких SSD-накопителей и дополнительных жестких дисков, в них отлично впишется видеокарта GeForce GTX 1650. Эти модели заметно подешевели, тянут на "минималках" многие новые игры в разрешении 1920х1080 точек, а еще у них полноценное количество линий PCI Express, равное 16-ти, и они не потеряют производительности ни с нашими процессорами, ни с материнской платой, ограниченными шиной PCI Express 3.0.

Пишите в комментарии — а вам достаточно производительности встроенной графики Radeon Vega 7? А еще взгляните на парочку моих новых блогов — они могут заинтересовать вас:

Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля

Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



