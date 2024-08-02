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Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля

Видеокарты от AMD очень хороши "на бумаге", но 80% геймеров предпочитают выбирать привычные GeForce RTX и сегодня мы соберем ПК, который подойдет практически каждому.
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Практически под каждым блогом про сборки игровых компьютеров в комментариях разгораются жаркие споры между сторонниками продукции компаний AMD, Intel и Nvidia и подобрать оптимальную конфигурацию ПК, которая понравится всем, попросту невозможно. А особенно яркую реакцию читателей вызывают видеокарты от компании AMD, используемые в таких сборках. И их можно понять, ведь несмотря на то, что видеокарты от AMD в 2024 году часто предлагают больше видеопамяти за меньшую цену в топовом сегменте, у них есть несколько проблем, отпугивающих геймеров.

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Во-первых, слабая скорость работы в трассированных играх, и если это было небольшой проблемой три года назад, когда количество подобных игр, в которые было интересно играть, не превышало десятка, то сегодня их уже гораздо больше. Во-вторых, нельзя не признать, что технология апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution 3 или сокращенно FSR 3, пока заметно уступает DLSS от Nvidia. Картинка с DLSS более четкая, а артефактов изображения у нее гораздо меньше. А в некоторых играх DLSS работает настолько отлично, что заменяет собой технологии сглаживания. Например, играя в Horizon Forbidden West в разрешении всего 1920х1080 пикселей на видеокарте GeForce RTX 3060, я включаю DLSS в режим "качество" и получаю приятную картинку без лесенок вместе с прибавкой кадровой частоты.

В-третьих, генераторы кадров, появившиеся в FSR 3 и DLSS 3.0, тоже заметно отличаются по качеству картинки и во многих играх эта технология от AMD работает настолько сыро, что ее лучше даже не пробовать включать. В-четвертых, видеокарты от AMD среднего, самого популярного у покупателей сегмента, получили такие же спорные инженерные решения, как и модели от конкурента, что сделало их совершенно непривлекательной покупкой, учитывая проблемы, что были описаны выше. Вы уже наверняка поняли, что речь идет о Radeon RX 7600, которая получила все минусы, имеющиеся у GeForce RTX 4060, в виде узкой шины видеопамяти, малого количества контактов PCIe и всего 8 ГБ объема кадрового буфера. Такого объема уже не хватает даже в разрешении 1920х1080 пикселей в некоторых новых играх, а дальше дело будет только ухудшаться. А всего восемь линий PCI Express ставят крест на использовании таких видеокарт в ПК с шиной PCI Express 3.0, которых еще очень много.

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В результате, нет ничего удивительного, что компания AMD за несколько лет потеряла огромную долю рынка видеокарт, и геймеры сегодня предпочитают переплатить, но взять видеокарту от Nvidia. А что касается технических проблем, то сказать, что видеокарты от AMD страдают от них чаще, чем модели от конкурента, нельзя. Ведь всплывают все новые и новые проблемы у GeForce RTX, например, быстрая деградация теплопроводных свойств термопасты у очень дорогих GeForce RTX 4080. Производители решили сэкономить на спичках, используя в них дешевую термопасту, которая высыхает за несколько месяцев и температуры после этого на этих моделях достигают 100 градусов в играх.

Что же касается видеокарт от Intel, то, несмотря на заметно улучшившиеся драйвера и отличные технические характеристики, они все еще остаются выбором энтузиастов и геймеров, играющих только в те игры, в которых Intel Arc не имеют проблем и не уступают конкурентам. Поэтому сегодня мы с вами соберем классический игровой ПК на видеокарте Nvidia, который подойдет основной массе геймеров, начнем с выбора процессора, а цены "железа" посмотрим на маркетплейсе Яндекс Маркет, где они частенько намного ниже, чем в крупных торговых сетях. А еще напомню, что максимальную выгоду при покупке на Яндекс Маркете можно получить с картой Пэй.

Процессор

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После все новых и новых проблем с процессорами от Intel, переплачивать за их продукцию совсем не хочется, ведь если выяснится, что у них деградируют не только Core i7 и Core i9, но и Core i5 — это будет просто катастрофа на рынке процессоров. Поэтому наш выбор — Ryzen 5 7500F, проверенный временем шестиядерник для платформы AM5, которой справляется со всеми требовательными играми. Но и этот процессор преподнес неприятный сюрприз — я не заходил на Яндекс Маркет несколько дней, и подбирая комплектующие для это сборки, обнаружил, что найти Ryzen 5 7500F за 15000-16000 рублей уже не получится. Цены растут, а что будет к первому сентября, когда огромное количество покупателей пойдет в магазины за "компьютерами для учебы", даже страшно представить.

Кулер процессора

Ryzen 5 7500F процессор не очень горячий, но слишком толстая защитная крышка затрудняет отвод тепла от него. Поэтому оптимальным выбором станет кулер среднего уровня, классической конструкции, с четырьмя теплотрубками, например — ID-Cooling SE-214XT. Стоит он недорого, работает тихо и имеет крепления для практически всех существующих процессорных сокетов. Заявленная мощность теплоотвода является 180 ваттам, но я бы не стал надеяться на такие цифры, потолок для этого кулера, при котором он удержит приемлемые температуры и не будет гудеть как турбина самолета — около 100 ватт.

Материнская плата

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А вот материнские платы для платформы AM5 наконец-то начали дешеветь, а ведь их дороговизна, наряду с недешевой памятью DDR5 была одним из главных минусов этой платформы от AMD. Например, отличную плату MSI PRO B650M-P мне удалось найти всего за 11287 рублей, что является очень привлекательной ценой за модель с чипсетом AMD B650. Плата имеет радиатор на цепях VRM, два разъема под современные накопители M.2, и четыре разъема DIMM, что позволит в будущем добавить оперативной памяти. Еще эта модель может похвастаться "сетевухой" на базе чипа Realtek RTL8125BG со скоростью 2.5 Гбит/с.

Оперативная память

Чем еще хорошая платформа AM5, так это тем, что не препятствует разгону на чипсетах среднего уровня и мы сможем разогнать и процессор Ryzen 5 7500F, и оперативную память. Но вот похвастаться оптимальной работой с высокочастотной ОЗУ DDR5 платформа AM5, в отличие от LGA 1700, не может, и будет практичнее тонко настроить тайминги нашей ОЗУ. А это будет пара модулей T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01), общим объемом 32 ГБ, оптимальной для Ryzen 5 7500F частотой 6000 МГц и таймингами 38-38-38-78. Такого объем для игр хватит еще, как минимум, лет на пять.

Видеокарта

Вот мы и подошли к самому дорогому компоненту сборки, который стоит почти как все остальные комплектующие вместе взятые. Это видеокарта, и в эту сборку мы возьмем ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC, которую можно найти дешевле 60000 рублей. По такой цене их разбирают как горячие пирожки, поэтому, если видеокарта по ссылке будет уже недоступна, введите в поиск на Яндекс Маркете "GeForce RTX 4070" и, возможно, сможете успеть купить эту модель по такой вкусной цене. Что можно сказать про GeForce RTX 4070? Отличная модель, с оптимальным соотношением производительности, цены, энергопотребления и с поддержкой всех фирменных фишек Nvidia. Вот если бы еще объем видеопамяти у нее был 16 ГБ, то это был бы хит продаж, за который совершенно не жалко переплатить по сравнению с моделями-конкурентами от AMD.

SSD-накопитель

Выбирая SSD-накопитель в игровой ПК, гонитесь в первую очередь за объемом и сроком гарантии, а не за скоростью. Заметить разницу между бюджетным и топовым M.2 NVMe SSD в играх не получится, она видна на практике только при копировании огромных объемом данных. Отличным середнячком стал SSD A-DATA LEGEND 800 (ALEG-800-2000GCS), объем которого составляет целых 2 ТБ. Этого хватит очень и очень надолго и размер новых игр не будет вас пугать еще лет пять. Эта модель выдает скорость 3500 Мбайт/сек при чтении, 2800 Мбайт/сек — при записи, а параметр перезаписи равен внушительной цифре в 1200 ТБ. Но даже с таким параметром перезаписи качать торренты на SSD-накопитель рискнет не каждый геймер, а после блокировки YouTube это делать нам придется гораздо все чаще. 

Поэтому как опцию, которая не войдет в финальную цену сборки, можно рассмотреть установку в этот компьютер жесткого диска объемом 2 ТБ, например, Western Digital Purple (WD23PURZ). Но перед его выбором обязательно изучите проблемы, которые имеют в 2024 году модели с типом записи SMR. Большая вероятность встретить классический, быстрый тип записи CMR есть в дисках серии Purple от Western Digital, так как они предназначены для видеозаписи. 

Блок питания

Такая дорогая сборка, как наша, требует только самого качественного блока питания, ведь рисковать комплектующими, ставя к ним бюджетный БП, который может сгореть и забрать их с собой, никак нельзя. Одной из оптимальных моделей блоков питания, сбалансированных по качеству, мощности, цене и акустическим характеристикам, является DeepCool DQ750-M-V2L WH. Это блок питания с "голдовым" сертификатом, возможностью отключить абсолютно все провода, и выдающий по линии 12 вольт практически всю свою мощность — 744 ватта. И, конечно же, за такую цену вы получите японские конденсаторы и защиты OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP — за здоровье наших комплектующих с этим БП можно не переживать.

Корпус

Подбирая корпус для этой сборки, мне захотелось чего-нибудь более оптимального, чем корпуса DEEPCOOL MATREXX, которые начинают доминировать на рынке в среднем ценовом сегменте. Тем более, что в продаже они встречаются как с полным набором вентиляторов, так и без, и разница в цене при этом очень чувствительна. И, долго перебирая корпуса на Яндекс Маркете, я нашел XPG DEFENDER BLACK — отличную модель, очень вместимую, с замечательной вентиляцией, которая понадобится нашей GeForce RTX 4070 и с превосходным строгим дизайном. Три "вертушки" типоразмера 120 мм в корпусе уже есть, но я добавил бы еще парочку для того, чтобы настроить вентиляторы на тихую работу без ущерба для охлаждения комплектующих.

Финальный подсчет

Подводя калькуляцию цен, я получил сумму в 130316 рублей с картой Пэй, и в 132428 рубля без нее. Это весьма немало даже по меркам 2024 года, особенно учитывая, что в нашей сборке используется обычный шестиядерник. Но, баланс цен в этом ПК смещен в сторону видеокарты GeForce RTX 4070, которая позволит вам пройти многие новые игры в разрешении 2560х1440 пикселей, а уж для игр в народном разрешении Full HD ее хватит еще очень и очень надолго. Напишите, устраивает ли вас такой баланс между процессором и видеокартой? А еще вам могут понравиться мои последние блоги:

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