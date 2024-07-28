YouTube для многих стал вторым телевидением и новости о том, что этот видеохостинг будет недоступен в России, прозвучали как гром среди ясного неба. Для меня YouTube давно стал основным источником видеоконтента, и я подписан на множество каналов, посвященным компьютерам и комплектующим, автомобилям, аквариумистике, столярному мастерству, ретрогеймингу, и даже на научно-популярные каналы, под видео которых так хорошо засыпать. А еще я смотрю на YouTube стримы с прохождениями сложных и интересных игр, лайфхаки для различных разделов жизни, бушкрафтинг, исторические видео и некоторые медицинские каналы.

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Одним словом, просмотр YouTube занимает у меня большую часть времени, проведенного в интернете за компьютером и смартфоном, и гораздо меньшую долю занимают вместе взятые ВКонтакте, Пикабу, Телеграм, новостные сайты и форумы, где можно почерпнуть немало информации от опытных пользователей ПК. И сегодня я расскажу о мерах, которые предпринял, чтобы минимизировать потери от того, что YouTube больше не будет доступен в России. Причем ожидая самый пессимистичный сценарий, когда ролики на YouTube не будут доступны даже при просмотре в низком разрешении 360p и 480p. А начну с самого главного для многих компьютерных энтузиастов, с сохранения ценных видео со своего канала.

Скачивание видео со своего канала

Мой канал с одноименным названием — "Zystax", используется только для загрузки видео, которые я потом вставляю в статьи, а не для набирания просмотров и последующей раскрутки. Поэтому видео, которые мне нужно оттуда сохранить, можно пересчитать по пальцам обеих рук, но вот закрытые стримы, которые я иногда записывал, изредка играя с друзьями в Age of Empires II: Definitive Edition и StarCraft II по сети, я оставлю на память. Кстати, по поводу сетевых игр, недавно я писал блог, в котором рассказал, почему отказался от них практически полностью — 8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр.

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У моего провайдера уже заметны явные проблемы с воспроизведением видео с YouTube даже в разрешении 720p, и круглый бегунок загрузки стал появляться почти постоянно, но мои видео из творческой студии пока качаются со скоростью 3-4 МБ/сек. Так что пока проблем со скачиванием своих видео нет, но это не значит, что они не появятся через несколько дней, поэтому с этим стоит поторопиться. А вот при показе видео в разрешении 1080p на ПК скорость держится в районе 3000-3700 kbps, что видно на скриншоте выше и, судя по сообщениям пользователей, на смартфонах дела пока обстоят получше.

Программы для скачивания видео с YouTube

Если вам нужно вручную скачать десяток видео, это одно, а если сотни видео — то это совершенно другое и это станет станет большой проблемой, заняв уйму времени. Я думаю, многие из вас слышали про программы, которые могут скачивать весь канал на YouTube целиком, или отдельные плейлисты из него, причем не только видео с вашего канала, но и с каналов других пользователей. И именно их я попробовал для скачивания уникальных видео с каналов, посвященных ретроигровой тематике и винтажному компьютерному "железу". Я попробовал многие из них, начиная 4K Video Downloader и заканчивая YDL-UI и расширениями для браузера.

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И хочу сказать, что скачивают видео они уже с большим трудом, видимо слишком много пользователей озаботились этой проблемой и качают сейчас видео с YouTube. Да и сам YouTube постоянно борется с такими программами, так что их старые версии уже могут не работать из-за измененного алгоритма кодирования видео. И довольно бодро начав качать видео в начале июля через 4K Video Downloader, я быстро столкнулся с тем, что большинство скаченных видео битые, звуковая дорожка записана полностью, а видеоряд скачался всего на 10-20%. Это заставляет перекачивать видео заново и проверять каждое из них.

Еще одна проблема с многими подобными программами — это их платность, бесплатные версии слишком урезаны по возможностям и даже по количеству видео, которое можно скачать за день. А это значит, их надо покупать или идти за ними на торренты, где очень велик риск подхватить троянскую программу, майнера или шифровальщика. А популярный сайт для скачивания видео, который вылезает в первых ссылках выдачи Яндекса по поисковым словам "видео YouTube скачать", позволяет качать видео со звуком только в разрешении 360p, что подойдет только для "разговорных" видео, где визуальная составляющая почти не важна. Либо в 720p, но без звука и, попробовав скачать так одно из видео я зафиксировал скорость скачивания всего в 300-350 Кбайт/с, что очень и очень мало.

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Конечно, есть вариант скачать через этот сайт отдельно видеоряд в разрешении 720p и отдельно — звуковую дорожку и свести их вместе в любом видеоредакторе. Но так заморачиваться стоит только ради действительно ценных видео, а не ради развлекательного контента.

Куда скачивать видео

Я качал и качал разные интересные видео и постепенно папка со с ними распухла в объеме до 400 ГБ, и сейчас мне уже банально некуда скачивать видео — все жесткие диски уже и так заняты ценной информацией. Поэтому, если вы начнете качать полезные видео, которые не хотите потерять, сразу ограничьтесь разрешением 720p и 30 кадрами в секунду — как говорится, уже не до жиру, а так и картинка довольно приличная, и места видео занимают гораздо меньше, чем очень популярный на YouTube формат 1080p с кадровой частотой 60 FPS.

Я даже задумался о покупке еще одного жесткого диска, но, так как все SATA порты в моем ПК уже заняты, посмотрел на Яндекс Маркете, сколько стоят внешние жесткие диски объемом 2 ТБ. Брать жесткий диск меньшего объема слишком невыгодно — цена одного гигабайта будет высока, а больший объем мне видится не самым надежным выбором, ведь механика 2.5" HDD уступает моделям в формфакторе 3.5". Оказалось, что одними из самых популярных внешних жестких дисков такого объема стали модели от ADATA — ADATA DashDrive HD330.

ADATA DashDrive HV620S Slim

Adata HV320

ADATA DashDrive HD650

А вот хранить ценные видео на SSD-накопителе — идея не очень хорошая. Во-первых, стоимость одного гигабайта информации на SSD все еще заметно выше, чем на обычном жестком диске. А во-вторых, они не предназначены для длительного хранения информации из-за потери заряда в ячейках и, включив SSD, пролежавший год на полке, можно обнаружить, что вся информация пропала. Если же у вас нет дефицита SATA портов в компьютере, то вполне можно установить жесткий диск в ПК для хранения важной информации, но стоит учесть шум от его работы, который довольно заметен в тихих ПК с корпусами из тонкого перфорированного металла. А еще нужно учесть то, что уязвимость перед программными сбоями и атаками шифровальщиков у постоянно работающего в ПК HDD гораздо выше, в этом плане лежащий на полке внешний жесткий диск менее уязвим.

В своем ПК я решил проблему шума и постоянной работы жестких дисков покупкой старенького б/у корпуса с шумоизоляцией и толстым металлом — Fractal Design Define R4. И специальной платы с AliExpress, которая включает и выключает жесткие диски по нажатию кнопок. Это оказалось очень удобно — нажал кнопку, включил жесткий диск, скопировал на него информацию и выключил, не открывая корпус ПК.

Не теряем любимые каналы

Я проверил, и оказалось, что довольно многие из моих любимых каналов уже давно готовятся к миграции с YouTube на наши отечественные площадки — VK Видео, Rutube и Дзен. Не говоря уже о том, что у большинства крупных каналов есть группы в соцсетях и телеграмме. И стоит проверить каждый из них и подписаться на него на всех площадках. Мой список каналов оказался очень велик, одних только каналов, посвященных ретро ПК и старым играм, набралось больше десятка:

Pixel_Devil Live

PodcastOGRU

Restart

Hot Pixel

Уютный подвальчик

RPG Geeks

Дмитрий Бачило

Дмитрий [Newbilius] Моисеев

Lafromm31

OLD ROBOT

OlDTimer

Pavlik FunGamer

И даже еще с десяток каналов поменьше, с совсем небольшой аудиторией, но с отличными видео, затрагивающими совсем редкие игры и "железо".

Почему я не надеюсь на VPN

Некоторые пользователи YouTube заявляют, что будут продолжать смотреть любимые каналы через VPN, но я бы не возлагал на это большие надежды. Во-первых, как только множество пользователей ломанутся смотреть YouTube через бесплатные VPN, скорость доступа через них обвалится до критическо низкой. А она и сегодня весьма скромная и приходится долго ждать подгрузки видео, как во времена ADSL модемов. Во-вторых, после того, как основная масса зрителей, которая не будет заморачиваться с настройкой и, тем более, с покупкой VPN, перестанет смотреть видео на популярных каналах, для них исчезнет смысл выкладывать на YouTube новые видео.

Скорее всего, они мигрируют на российские видеохостинги, ведь большинство каналов живут за счет рекламы даже после того, как YouTube отключил монетизацию видео для россиян. Ведь даже если вы не замечаете рекламу, она наверняка есть — как, например, во множество видео про сборки и тесты ретро ПК, которые собирают в новеньких корпусах от известных брендов, запитываю новыми мощными блоками питания, и которым блогер уделяет явно больше времени в видео, чем это необходимо.

Конечно, без YouTube мы многое потеряем, ведь количество полезного контента на его просторах просто огромно, но все меняется, особенно в наше непростое время и сегодня есть более серьезные проблемы, чем отсутствие видеоконтента. И, будем надеяться, что после наплыва зрителей в VK Видео и Rutube придут известные видеоблогеры и они станут тем, чем стал видеохостинг Youku в Китае, где большинству пользователей ПК и смартфонов YouTube не нужен совсем.

Пишите в комментарии, а как вы готовитесь к тому, что YouTube будет недоступен в России? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару

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