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8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр

Проведя более 10 лет за онлайн-играми я сделал неутешительные выводы, о которых сегодня расскажу.
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Моя карьера ПК-геймера началась в самом начале нулевых годов и первые три года я играл только в одиночные игры, даже не задумываясь об сетевых баталиях с другими игроками. Это было отличное время, ведь новые хиты выходили один за другим — Grand Theft Auto: Vice City, Silent Hill 2, Gothic 2: Night of the Raven, Космические Рейнджеры 2: Доминаторы, Star Wars: Knights of the Old Republic, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Mafia: The City of Lost Heaven, Stronghold и многие другие игры, от названий которых у многих геймеров начинается такой приступ ностальгии, что начинает щемить в груди.

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А если даже ваш компьютер в те годы был настолько слаб, что не тянул новинки, можно было найти сотни отличных игр, вышедших в 90-х годах, и играть в них годами. От Heroes of Might and Magic 3 и Fallout 2, до StarCraft: Brood War и Jagged Alliance 2. Не говоря уже о множестве старых игр, вышедших для DOS. Одним словом, жизнь ПК-геймера в те времена была прекрасна и был нужен лишь доступ к рынку, где на лотках продавались CD-диски с играми, а если вы еще имели пишущий привод CD-RW, то могли собрать коллекцию игр буквально за копейки.

Но, как говориться, чтобы человек что-то захотел, надо показать это ему, и многим геймерам в те годы рассказали об онлайн-играх игровые журналы — Игромания, Навигатор игрового мира, Страна игр или Game.EXE. А в больших городах как грибы плодились игровые клубы, где вы могли поиграть по локальной сети с друзьями в Counter-Strike 1.6, Quake III Arena, WarCraft 3: The Frozen Throne или Need for Speed: Underground.

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В моем городке в те годы еще не было ни одного игрового клуба но, почитав с друзьям о сетевых играх, мы рискнули сделать локальную сеть, просто бросив дешевый LAN кабель из одной квартиры в другую через окна. И, на удивление, все завелось сразу и, попробовав играть против живого человека, мы получили такие эмоции, что надолго засели в сетевые игры, забросив прохождение одиночных игр, некоторые из которых просто отложив на годик-другой. А некоторые игры так и не попробовав никогда, а ведь это надо делать вовремя, а не спустя 10 лет, когда устаревшая графика и геймплей не будут сглажены ностальгией и приятными воспоминаниями об игре.

И уже тогда я столкнулся с первой негативной стороной онлайн-игр, а именно — с зашкаливающим уровнем адреналина в крови, который накапливался в организме иногда по нескольку часов, когда я не мог оторваться от Counter-Strike 1.6 или Quake III Arena, которые требуют максимальной концентрации. И, несмотря на молодой возраст, после таких затяжных боев руки у меня тряслись, иногда щемило в груди, а давление зашкаливало. И уже тогда появились признаки хронической бессонницы, стоило лишь поиграть в вечернее время и все, уснуть было чрезвычайно тяжело.

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Проведя в этом сетевом запое несколько лет, я незаметно подошел к исторической вехе и глобальной черте, разделившей мир на "до" и "после" — появлению широкополосного интернета по технологии ADSL, который в 2006-2007 годах добрался даже до отдаленных маленьких городков. Допотопные Dial-up модемы, по которым одну песню в формате mp3 приходилось качать полчаса, были быстро вытеснены удобными ADSL модемами, которые были на порядок быстрее и не занимали телефонную линию.

И если на выход во внешний интернет действовали ограничения по скорости и лимит трафика, то вот внутри сети провайдера можно было качать игры, фильмы, музыку и другой цифровой контент с огромной по тем временам скоростью через файлообменные сети DC++. А еще внутри сетей провайдеров стали появляться пиратские сервера не только обычных игр, в которые можно было поиграть по "локалке", но и MMORPG, обычно World of Warcraft и Lineage II, которые в те времена для большинства геймеров были неизведанным полем.

И я до сих пор помню, как ко мне с выпученными глазами прибежал друг и сказал — "Я тебе сейчас такое покажу!" и скачал из DC++ сети клиент World of Warcraft: The Burning Crusade и подключил его к пиратскому серверу. И если первый час игры грубо нарисованные пески вокруг Оргриммара меня не впечатлили, то, немного разобравшись в английских терминах, а World of Warcraft тогда еще не был русифицирован, я проиграл в него весь день, и почти всю следующую ночь. Это было нечто, совершенно не похожее ни на одиночные игры, ни даже на те, в которые мы играли по локальной сети, и я полностью забыл про однопользовательские игры на три года.

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Сейчас я понимаю, что нужно было удалять World of Warcraft и пробовать завязать с игровой зависимостью, как это делают курильщики, но ведь это было что-то другое, на первый взгляд совершенно безвредное. А на самом деле, если посмотреть на человека, фанатеющего от World of Warcraft со стороны, на то, как он часами сидит на стуле за ПК, пристально уставившись в монитор и даже терпит позывы, не имея возможности сходить в туалет во время важного рейда, то это явно нездоровая зависимость. К тому же отнимающая у нас массу времени, которое мы никогда бы не потратили даже на S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Space, Mass Effect и прочие хиты середины нулевых годов. И это вторая причина, по которым я уже даже не пытаюсь пробовать новые онлайн-игры — это самый настоящий пылесос времени.

С третьей причиной я столкнулся в 2010 году, когда World of Warcraft уже надоел, а душа требовала адреналина и новых эмоций. И все это дала игра World of Tanks, на которую тогда подсели сотни тысяч, если не миллионы геймеров. Если поначалу игра бодро дает вам прокачивать простенькие танки, то ближе к седьмому уровню добывать "серебро" и опыт для открытия новых танков и их компонентов становилось так сложно, что рука сама тянулась к электронному кошельку с Яндекс. Деньгами, чтобы сделать небольшой платеж и облегчить себе прокачку. А заодно купить премиум аккаунт на месяц, премиум танк для "фарма" серебра и прокачки экипажа. И если я из-за врожденной бережливости с трудом отрывал от себя тысячу рублей в те годы, то некоторые мои друзья вбухивали в них суммы, сопоставимые с зарплатой "бюджетника". 

Конечно же, вся эта система была тщательно продумана маркетологами, начиная от завлечения вас в игру, выманивания небольших микро-платежей и заканчивая весьма серьезными тратами, которые требовались "крутым" игрокам. И это четвертая причина, по которой даже не хочется устанавливать новые онлайн-игры, да и запускать World of Tanks, в которой пылится целый ангар с премиум танками, которые уже совершенно бесполезны. Ведь маркетологи все тщательно продумали, и от вас требуется начать хотеть купить новый премиум танк, а еще — побольше "голды" для снарядов и прочее, и прочее. Ощущать себя на крючке маркетолога совершенно не хочется, когда видишь это со стороны, трезвым взглядом.

Пятая причина — это чрезвычайно скудный и бесполезный опыт, который дают онлайн-игры. Накатывать сотни и тысячи часов по одним и тем же картам в World of Tanks, ходить в одни и те же подземелья в World of Warcraft или делать сотни "каток" на Dust II в Counter-Strike — это жутко однообразно. Да, это дает положительные эмоции, но обычно только в начале игры, а потом это превращается в рутину, когда вам кажется, что вот прокачаете вы новый танк и станете счастливы. Но этого не происходит, и вы качаете все новый и новый танк, в попытке получить ту дозу дофамина, что игра давала в начале. И глядя на скриншоты своих "персов" в World of Warcraft, пытаясь вспомнить, что-же такого крутого в их броне и оружии, понимаешь, что упустил сотни интересных миров и разнообразных историй, которые дают одиночные игры на ПК.

А еще в одиночной игре вы остаетесь хозяином своего времени — устали, нет времени или пора ложиться спать, спокойно сохранили прогресс и продолжили игру завтра или через неделю. А если игра стала скучна — просто удаляете ее и начинаете новую, ведь если посчитать, сколько времени потребуется на прохождение одиночных хитов, вышедших за последние пару десятков лет, то не хватит и пяти человеческих жизней, чтобы пройти их все до конца. И это шестая и очень важная в наше время причина перейти только на одиночные игры.

Седьмая причина — возможность вернуться в прошлое и получить отличный заряд положительных эмоций. Я уже никогда не смогу вернуться в игре World of Tanks в те бои, когда мой танк ИС-7 почти никто не мог пробить, и на те карты, которые сегодня изменились радикально. Однако вернутся в The Elder Scrolls III: Morrowind, Half-Life 2 или Grand Theft Auto: San Andreas можно в любое время. Причем ПК, как игровая платформа, дает в этом огромную гибкость — вы можете играть как в "ванильную" или изначальную версию, причем даже с нужными вам патчами или наоборот, без них. 

Или установить моды, которые преображают старую игру кардинально, да еще дают возможность с комфортом играть в широкоформатных разрешениях и с обновленными, четкими текстурами. Например, устанавливая сегодня Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, который идет в разрешении 16:9, я могу выбрать даже определенную пиратскую озвучку и текст, и выбираю довольно корявый, но привычный перевод от 7Wolf, с которым я проходил игру в первый раз.

И восьмая и довольно противоречивая причина — это возможность играть в одиночные игры на ПК совершенно бесплатно, если у вас не хватает на них денег. Возможность скачать игру с торрента дала многим геймерам с невысоким достатком пройти те игры, на покупку которых у них никогда не хватило бы денег, и эти игры не требуют никаких микротранзакций и донатов. Конечно, на игровой ПК придется потратиться но, если не гнаться за новинками, и делать апгрейд раз в пять лет на подешевевшее "железо", то можно играть на ПК платформе, затрачивая совсем небольшие суммы. Но есть один минус, с которым столкнулись ПК-геймеры за последние годы — одиночные игры настолько увеличились в размерах, что SSD-накопители объемом 120 ГБ стали совершенно непригодны для большинства новых игр, а на 250 ГБ влезет только Windows и всего одна из больших игр.

Поэтому, даже если вы играете в новинки на минимальных настройках графики с видеокартой GeForce GTX 1650 и процессором Ryzen 5 2600, то иметь емкий SSD просто необходимо. Моделей объемом 512 ГБ пока хватает, если устанавливать одну или две игры одновременно, да и цены на них на Яндекс Маркете очень привлекательны, например — на ADATA Legend 700 Gold.

Или на более шустрый SSD ADATA LEGEND 900.

Но в 2024 году лучше смотреть на SSD объемом, как минимум, 1 ТБ, например, ADATA Legend 710.

Или Crucial P3 Plus.

Пишите в комментарии, а вы пробовали завязать с онлайн-играми? А еще я порекомендую вам прочесть три моих новых блога: 

Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару

5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


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игры ретро критика ностальгия пк-гейминг пк-геймеры
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