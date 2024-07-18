Лето 2024 года выдалось одним из самых жарких за всю историю наблюдений, если брать среднюю температуру. В моем регионе жара стоит уже два месяца и температура в комнате держится в районе 30 градусов даже с периодическим включением кондиционера, так как окна выходят на юг. А сидеть под постоянно включенным "кондюком" мне не позволяет слабый иммунитет. Вот и приходится включать его только на то время, когда выходишь из комнаты и это только отчасти сбивает температуру, но без него в комнате было бы все 33 градуса. Но, несмотря на то, что я выдерживаю эту жару уже из последних сил, мой компьютер в плане температур и нагрева чувствует себя замечательно, причем по всем компонентам — от процессора и видеокарты, до блока питания, SSD-накопителей и жестких дисков.

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Путь к такому результату занял очень много времени и прошлые мои игровые ПК не могли похвастаться низкими температурами, лето было для них тяжелым испытанием. И, чтобы добиться низкого нагрева при тихой работе компьютера, пришлось принять целый комплекс мер, о которых я сегодня расскажу. Но нужно учесть, что все эти меры должны быть удачными, ведь всего один вентилятор, работающий на высоких оборотах, сведет на нет все ваши работы по уменьшению шума, а перегревающаяся видеокарта или процессор будут действовать на нервы. И начну я с самого главного — выбора корпуса ПК и настройки вентиляции в нем.

Корпус ПК

Я использую старенький корпус Fractal Design Define R4, купленный на вторичном рынке за 4000 рублей, и это довольно высокая цена за подержанный корпус, ведь за такие деньги уже можно найти новую модель. Но, мне нужен был корпус, в который можно установить несколько жестких дисков, поэтому особого выбора не было. Fractal Design Define R4 — не самая удачная модель в плане продувки, так как передняя стенка у этого корпуса глухая, но зато позволяет установить сразу семь вентиляторов диаметром 140 мм.

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И, несмотря на то, что железо у меня не самое мощное — процессор Ryzen 5 5600X и видеокарта GeForce RTX 3060, я установил в этот корпус сразу пять вентиляторов размером 140 мм. Это позволяет каждому из них работать на очень низких оборотах, и суммарный воздушный поток оказывается вполне достаточным. Главное — заклеить все лишние щели в корпусе, чтобы воздух втягивался снизу спереди и выходил сзади сверху. Если это не сделать, воздушные потоки внутри будут не оптимальны.

Сегодня на рынке есть немало бюджетных корпусов, которые позволяют осуществить эффективный продув компонентов ПК, главное выбирать модели с хорошо продуваемой передней панелью и возможностью установить много вентиляторов, например, на Яндекс Маркете многие покупатели выбирают Deepcool Matrexx 55 Mesh.

И DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS.

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Процессор

Ryzen 5 5600X процессор довольно энергоэффективный и в играх потребляет не более 60 ватт, но для тихой работы его кулера я дополнительно "придушил" его, выставив лимит PPT (Package Power Tracking) всего в 50 ватт. В играх разницы с работой в обычном режиме не заметно на глаз, а вот температуры заметно упали. Недавно я писал, что мой Ryzen 5 5600X стал глючить и ПК с ним тухнет без видимой причины, и интересно то, что после ограничения лимита PPT эта проблема стала возникать заметно реже. И, конечно, как и многие пользователи процессоров AMD, я настроил Curve Optimizer, сделав андервольт, и мой Ryzen 5 5600X может работать при -30 по всем ядрам, что заметно снижает рабочее напряжение. В результате этих мер под кулером Zalman CNPS10X Performa, вентилятор которого работает на 850 оборотах в минуту, процессор не греется выше 55 градусов даже в жару.

Видеокарта

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GeForce RTX 3060 от Palit — одна из худших двухвентиляторных моделей GeForce RTX 3060 и если дать ей работать на заводских настройках, можно попрощаться и тишиной, и с низкими температурами. Выручает, конечно же, андервольтинг, и с напряжением на чипе в 825 мВ и частотой 1800 МГц Palit GeForce RTX 3060 Dual становится холодной, ведь энергопотребление в играх падает примерно до 100 ватт. А с включенной вертикальной синхронизацией и вовсе держится в районе 90 ватт даже в довольно требовательных играх.

Вентиляторы при этом вращаются на минимальных оборотах, которые составляют примерно 1300 в минуту, и их немного слышно даже в корпусе Fractal Design Define R4, который сделан из толстого металла и имеет шумоизоляцию на стенках. Но, с этим можно смириться и многие даже более дорогие видеокарты в "дырявых" корпусах работают гораздо громче. Еще одна проблема Palit GeForce RTX 3060 Dual — слишком высокая температура срабатывания вентиляторов при работе в режиме Fan Stop, она составляет около 61 градуса.

И, если вы не хотите, чтобы ваша видеокарта медленно запекалась приходится отключать Fan Stop или выставлять более низкую температуру старта вентиляторов, но тогда видеокарта будет бесить вас периодическими "подвываниями". Выход из этого очень простой, и он возможен на видеокартах, имеющих прорези в задней части для сквозного продува. Достаточно положить на эти прорези вентилятор диаметром 92 мм, замедлить его обороты до бесшумных, и ваша видеокарта будет гораздо меньше греться в простое, да и под нагрузкой обороты родных вентиляторов будут чуть ниже. И сейчас, утром, в комнате уже 29.3 градуса, а на видеокарте в простое всего 36 градусов. Но сегодня я бы выбрал модель с более мощной системой охлаждения, например, из Radeon RX 7600 это будут:

ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition

ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger OC

M.2 SSD

Мой SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ, который я купил этой весной, оказался довольно горячим и даже при обычной легкой нагрузке — работе Windows и запуске игр, и его температуры улетали за 60 градусов. Предустановленный радиатор оказался бестолковым, и имеет больше декоративную функцию, а снимать его я боюсь, чтобы не потерять гарантию в пять лет, из-за которой и брал ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. Поэтому установить нормальный сторонний радиатор не получится, и мне пришлось выкручиваться, колхозя дополнительное охлаждение. Выручил меня вентилятор диаметром 60 мм, который я просто поставил на видеокарту рядом с SSD и замедлил его обороты до минимальных. Выглядит колхозно, но температура SSD теперь не поднимается выше 50 градусов.

Что касается второго SSD — Samsung 860 EVO, то ему, как и большинству SATA SSD, жара не страшна, его температура никогда не доходила до 50 градусов. И спустя несколько месяцев использования M.2 SSD я могу сказать, что на глаз, без замеров, разницы между Samsung 860 EVO и ADATA XPG GAMMIX S11 Pro не заметно и мне вполне можно было бы купить еще один качественный SATA SSD, избежав проблем с нагревом. И сегодня лучше выбирать M.2 SSD с хорошими предустановленными радиаторами, например, Netac NV7000.

Или MSI SPATIUM M480 PRO.

Жесткие диски

Если у вас стоит один жесткий диск, то охладить его не составит особого труда, а этим нужно обязательно озаботится, ведь диапазон комфортных температур у HDD очень небольшой и риск того, что он покроется bad-блоками становится гораздо выше с повышением температуры. Для охлаждения HDD достаточно потока воздуха от переднего корпусного вентилятора, но не в каждом современном корпусе это можно реализовать и этот момент нужно учитывать до покупки корпуса. У меня же стоит аж пять жестких дисков в ПК, и чтобы они нормально охлаждались я тщательно уложил их провода, чтобы не препятствовать потоку воздуха от передних корпусных "вертушек". А сами диски расставил с промежутками, самые горячие экземпляры поставив так, чтобы на них шел максимальный воздушный поток от краев лопастей вентиляторов.

Блок питания

Блок питания запросто может испортить вам акустический комфорт при использовании ПК, если не соблюдать несколько простых правил. Вентилятор блока питания обычно выставляет обороты от потребляемой мощности, а не температуры, и если вы купили БП мощностью 400 ватт для ПК, который потребляет 350 ватт, то зашумит даже качественный и дорогой "голдовый" экземпляр. Поэтому для тихой работы нужно не только качественный БП с хорошим вентилятором, шумовые характеристики которого нужно узнать заранее из обзоров, но и приличны запас мощности.

В моем компьютере блок питания Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт загружен хорошо если на треть, ведь процессор и видеокарта работают в андервольте, и не просто не шумит и не греется, но и может вообще работать в пассивном режиме с такой нагрузкой. Но, за него, конечно, пришлось прилично переплатить, а сегодня блоки питания такого уровня стали стоит еще дороже, например, моя модель — Chieftronic GPU-750FC стоит уже почти 9000 рублей.

А за более качественный Deepcool DQ750-M-V2L WH придется отдать побольше, но переплата стоит того.

Оперативная память

Если вы думаете, что оперативная память не греется, то попробуйте аккуратно потрогать ее во время сильной загрузки ПК и будете неприятно удивлены. Градусов 45-50 на ней точно есть, а если память без радиаторов, то и еще больше. А между тем, температура прямо влияет на возможности разгона и если память будет перегреваться, то стабильности и высоких частот от нее можно не ждать. Поэтому с хорошим разгоном ОЗУ желателен ее обдув, который можно реализовать, если в корпусе есть возможность установить вытяжной вентилятор рядом с планками памяти. Или, что будет еще эффективней, обдувать ее прямо — небольшим вентилятором. Я же поступил проще и не стал выжимать из модулей Crucial Ballistix Sport LT (AES) максимум, а разогнал их с 3000 МГц до 3600 МГц с тонкой настройкой таймингов и щадящим напряжением в 1.32 В. Учитывая, что это двухранговые модули, для Ryzen 5 5600X этого вполне хватает и я точно не увижу на глаз разницы в их работе на 3600 МГц и 3800 МГц.

Итоги

Как видите, если проявить смекалку и потратить некоторую, довольно терпимую по сравнению с ценой всего ПК, сумму, можно добиться его тихой работы в играх даже в летнюю жару. А уж зимой такой ПК будет и вовсе работать почти бесшумно. Пишите в комментарии, а как ваш компьютер выдерживает жару летом 2024 года? А еще я порекомендую вам три моих новых блога, вышедших на днях:

5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9

9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году

5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии

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