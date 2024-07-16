Если вы собираетесь собрать игровой ПК летом 2024 года, то у вас есть выбор сразу из трех платформ, которые станут основой компьютера: AM5 для классических процессоров Ryzen 7000 и моделей со встроенной графикой — Ryzen 8000. AM4 — платформа, ставшая ветераном рынка, сохраняющая актуальность беспрецедентно долгий срок, целых семь лет, и все еще подходящая для сборки ПК начального и среднего уровня. И платформа LGA 1700 от конкурента, компании Intel, которая присутствует на рынке уже почти три года и предлагает довольно широкий выбор процессоров разной ценовой категории и разных поколений, несколько чипсетов и возможность использования оперативной памяти стандарта DDR4 и DDR5.

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Как видите, выбор платформ очень широк, а учитывая то, что я как раз задумался о сборке нового игрового ПК для себя из-за неисправности моего процессора Ryzen 5 5600X, то, думаю, вам будет интересно узнать, почему я склоняюсь к выбору платформы AM5 и процессоров Ryzen 7000. Чтобы разобраться в этом вопросе, мне пришлось перелопатить уйму информации, новостей и обзоров от внушающих доверие техноблогеров и сегодня я расскажу о пяти причинах для того, чтобы выбрать именно платформу AM5 для нового игрового ПК в 2024 году.

Недорогие процессоры

Большинство геймеров даже в 2024 году собирают игровые ПК на шестиядерных процессорах, которые пока еще хватает для всех игр с видеокартами среднего уровня. И в 2024 году одним из лучших по балансу цены и производительности стал процессор Ryzen 5 7500F, который можно отыскать на Яндекс Маркете уже за 15343 рубля.

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С такой ценой этот процессор создает конкуренцию не только для Core i5-13400F, но и для более дешевого Core i5-12400F.

Довольно интересно, что самым выгодным конкурентом для Ryzen 5 7500F из стана Intel стал довольно старый процессор Core i5-12600KF. Эта модель подешевела, и стала гораздо предпочтительнее даже по сравнению с новым Core i5-14400F, не говоря уже про более медленный Core i5-13400F.

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Но примерно за такую же цену продается Ryzen 5 7600, который на несколько процентов быстрее Ryzen 5 7500F и еще вдобавок имеет неплохое интегрированное графическое ядро, которое явно будет не лишним в игровом ПК за такую ничтожную переплату.

Более универсальные и перспективные восьмиядерники для платформы AM5 стоят заметно дороже, например, за Ryzen 7 7700 придется отдать уже 24398 рубля.

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Но это все еще заметно меньше, чем придется отдать за процессор от Intel, стоящий на ступеньку выше по производительности от той, что дают классические шестиядерники от AMD — Core i5-14600KF.

Но не стоит забывать и о том, что для платформы AM5, как ранее для AM4, есть специальные геймерские процессоры с огромным количеством кэша третьего уровня, например — Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор быстрее в играх не только, чем Core i5-14600KF, но и чем гораздо более дорогие Core i7 и Core i9.

Единственный минус в ценовом плане при выборе платформы AM5 — это поддержка оперативной памяти только стандарта DDR5, которая дороже уже уходящей в прошлое DDR4. Но этот минус ощущается только при сборке недорогих ПК на базе шестиядерника Ryzen 5 7500F или процессоров со встроенной графикой — Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G. А производительные системы LGA 1700 большинство геймеров предпочитает собирать с памятью стандарта DDR5. Что касается дороговизны материнских плат AM5, которая была особенно заметна на старте продаж, то сегодня цены приходят в норму и плату, достаточную для Ryzen 5 7500F, например, ASRock A620M-HDV/M.2+ на чипсете AMD A620, можно купить примерно за 10000 рублей.

Отличные результаты в играх

Самые популярные процессоры с шестью ядрами для платформы AM5, Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600, не дают практически никаких шансов в играх очень близкому к ним по цене конкуренту от Intel — Core i5-13400F. Причем Core i5-13400F не помогают даже дополнительные четыре энергоэффективных ядра.

Конкуренцию в играх им составляет только подешевевший процессор Core i5-12600KF, но эта модель уже уходит с рынка, да и для того, чтобы этот процессор показал максимум того, на что способен, ему нужна серьезная материнская плата и быстрая оперативная память, которые обойдутся очень недешево.

Невысокое энергопотребление

Для шестиядерников платформы AM5 AMD установила вот такие лимиты энергопотребления PPT (Package Power Tracking): Ryzen 5 7600X — 142 ватта, Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7500F — 88 ватт. Но в реальности Ryzen 5 7600X в тяжелых рабочих задачах потребляет около 120 ватт, а Ryzen 5 7500F — 90 ватт, так что для них вполне можно обойтись материнской платой и кулером среднего уровня. Особенно привлекательным в плане энергопотребления Ryzen 5 7500F выглядит по сравнению с Core i5-13400F, аппетиты которого в рабочих задачах доходят до 110 ватт.

А в тяжелых играх Ryzen 5 7500F ест всего 60-80 ватт, что намного меньше, чем, к примеру, Core i5-12600KF. Примечателен и тот факт, что ультра производительный восьмиядерный процессор Ryzen 7 7800X3D имеет даже чуть меньше энергопотребление, чем бюджетный Ryzen 5 7500F и в играх, и в рабочих задачах. И по энергоэффективности не оставляет никаких шансов топовым процессорам от Intel.

Долгий срок актуальности платформы

Платформа AM5, которой не исполнилось еще и двух лет, только начинает свой жизненный путь. А AMD всегда славилась своими долгоиграющими платформами, и вы можете спокойно установить новенький игровой Ryzen 7 5700X3D в материнскую плату на чипсете AMD B450, купленную много лет назад. А восьмиядерник Ryzen 7 5700X и вовсе заработает в плате из 2017 года на чипсете AMD B350. Это позволяет экономить весьма немалые суммы, просто меняя процессоры, не меняя материнскую плату и оперативную память.

Например, мой Ryzen 5 5600X работает сегодня в плате MSI B450-A PRO MAX, купленной четыре с половиной года назад. И покупая сегодня плату и процессор для платформы AM5, можно быть уверенными в том, что в них прекрасно будут работать и новенькие процессоры Ryzen 9000, которые вот-вот выйдут и даже, вполне может быть, следующее поколение процессоров от AMD.

Серьезные проблемы с процессорами Intel Core i7 и Intel Core i9

Платформу AM5 на старте продаж часто ругали за сырость и детские болячки и особенно много камней в огород геймеров, выбравших продукцию AMD, летело от фанатов процессоров Intel. Но за последние недели выяснился весьма пренеприятный факт, показавший, что нарваться на проблемный процессор можно даже выбирая модели от Intel, причем очень дорогие. Такие процессоры, как Core i7-13700K, Core i9-13900K, Core i7-14700K и Core i9-14900K массово выходят из строя по всему миру, причем проблема настолько широка, что некоторые разработчики игр, столкнувшиеся с выходом из строя серверов для их игр, построенных на мощных камнях от Intel, требуют отзыва процессоров производителем и возврата денег всем покупателям.

Итоги

Вот такие причины подталкивают меня к выбору платформы AM5 для нового ПК, но, выбирая ее, нужно быть готовым и тому, что у нее есть проблемы, про которые нужно знать и которые нужно учитывать. Одна из которых — высокий нагрев, вызванный слишком толстой теплораспределительной крышкой процессора и кристаллом процессора, разделенным на части из-за чиплетного дизайна. Да и сами ядра, выполненные по новому техпроцессу, очень малы, а ведь на излишний нагрев пользователи жаловались еще после выхода процессоров Ryzen 5000. Поэтому, выбирая эту платформу, нужно быть готовыми к высоким температурам, особенно у топовых процессоров с приставкой "X".

Еще одна проблема — невозможность работы процессоров AM5 с высокочастотной оперативной памятью без использования делителей. Поэтому для этой платформы нет особого смысла в использовании быстрой оперативной памяти DDR5 с частотами выше 6000 МГц. Но, учитывая прирост от перехода с ОЗУ стандарта DDR4 на стандарт DDR5 можно констатировать, что такой пропускной способности пока вполне хватает, особенно младшим процессорам — Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600.

Еще платформу AM5 нельзя не поругать за довольно странные APU-процессоры, особенно Ryzen 5 8500G. В них настолько урезано количество линий PCI Express, что ставить к этим процессорам дискретную видеокарту в будущем нет никакого смысла, а собирать на них готовое решение для простых игр и мультимедийных задач слишком дорого из-за высокой цены плат и ОЗУ.

Жду ваших развернутых комментариев — какую платформу для сборки игрового ПК выбрали бы вы в 2024 году? И предлагаю прочесть несколько моих свежих блогов: про старые процессоры, которые еще тянут новые игры, причины, по которым GeForce RTX 3060 задержится в моем ПК надолго, и про процессоры, которые не стоит покупать в этом году.



