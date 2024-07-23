Уже можно констатировать очень неприятный факт, что цены на компьютерные комплектующие растут даже в то время, когда курс доллара и евро стабилизировался. Причем этот рост происходит в середине лета — а это традиционный период спада спроса на электронику, ведь очень многие люди проводят свое время в отпусках, на дачах и просто на улице. И потребность в гаджетах, а особенно, в игровых ПК, у большинства из нас летом минимальна. В этом росте цен виноват новый виток санкций, направленных на затруднение международных платежей России и даже страшно представить, что будет в этих условиях будет с ценами на ПК, когда к концу августа начнут массово покупаться компьютеры и ноутбуки для учебы.

реклама





Поэтому июль 2024 года наверняка станет последним периодом, когда можно собрать игровой ПК по доступным ценам и сегодня мы с вами попробуем собрать максимально выгодный компьютер с ценой ниже психологической отметки 55000 рублей, который справится со всеми новыми играми и при этом не сильно ударит по вашему бюджету. Постараемся выжать максимум производительности за минимальную цену, но без экономии на критически важных компонентах. На таком ПК можно будет с комфортом пройти Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Horizon Forbidden West, Lies of P, Baldur’s Gate III, RoboCop: Rogue City и другие захватывающие новинки.

Комплектующие подберем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет — это позволит сэкономить несколько тысяч рублей, что при сборке бюджетного ПК чрезвычайно важно. Главное, заведите там карту Пэй, она дает очень большую экономию. И начнем с главной детали ПК, которая определяет то, насколько долго он будет актуальным — с процессора.

Процессор

реклама





Думаю, многие постоянные читатели Overclockers.ru думали увидеть в этой сборке недорогой шестиядерник от AMD — Ryzen 5 5500, но собирать на нем даже бюджетные ПК хочется все меньше. И на это есть несколько причин, во-первых, в большинстве игр он уступает более дешевому четырехъядернику от Intel — Core i3-12100F. Во-вторых, материнская плата для него потребуется более дорогая, ведь ставить шесть ядер на плату без радиатора на цепях питания затея не самая лучшая. И, наконец, в-третьих, Ryzen 5 5500, в отличие от Core i3-12100F, поддерживает только шину PCI-E третьей ревизии, а это чревато падением производительности с современными видеокартами.

Вот и получается, что, выбирая популярный Ryzen 5 5500, а не Core i3-12100F, мы немного потеряем в играх из-за более слабой процессорной производительности, еще немного потеряем из-за шины PCI Express 3.0, да еще и переплатим за материнскую плату. И все ради того, чтобы получить шесть более слабых ядер, а не четыре быстрых, в надежде на раскрытие их потенциала в будущем. Но, как показывает практика, надежда на потенциал в случае с процессорами AMD часто подводит покупателей, и как владелец Ryzen 5 1600 я могу это уверенно утверждать. Поэтому в эту сборку мы берем Core i3-12100F, процессор, который отрабатывает каждый вложенный в него рубль и стоит летом 2024 года так дешево, что вы ни разу не пожалеете, что купили его.

Кулер процессора

реклама





Даже в тяжелых приложениях, которые выжимают максимум из процессора, Core i3-12100F потребляет всего около 52 ватт, а в играх гораздо меньше — примерно 40-45 ватт. И при таком мизерном энергопотреблении можно неплохо сэкономить на кулере, взяв веерную модель без теплотрубок, вентилятор которой будет обдувать цепи питания материнской платы, выполняя двойную работу. Одним из самых удачных кулеров такой модели стал ZALMAN CNPS80F(CN), который использует проверенную десятилетиями конструкцию. Именно компания ZALMAN одной из первых стала выпускать подобные кулеры, например, Zalman CNPS7000, но в те годы в них активно использовалась медь.

Материнская плата

реклама





Как вы понимаете, для такого экономичного процессора, как Core i3-12100F, подойдет любая материнская плата платформы LGA 1700 и выбирая такую, в первую очередь стоит обратить на наличие разъема M.2 для SSD-накопителей. Но не берите платы, у которых этот разъем окажется перекрыт видеокартой — в этом случае перегрев вашему SSD обеспечен. Поэтому мы возьмем удачную и очень недорогую модель Maxsun MS-Challenger H610M-R, у которой есть даже радиатор на цепях питания. Да, настройки UEFI у этой платы довольно минималистичны, но нам там потребуется только активировать XMP-профиль оперативной памяти и все — можно сразу приступать к установке Windows, а затем и игр.

Оперативная память

В сборках игровых ПК все чаще используется объем памяти в 32 ГБ, но собирая бюджетный ПК, все еще можно обойтись 16 ГБ ОЗУ — 99% игр уложатся в этот объем. Конечно, придется закрыть браузер перед запуском игры, но это стоит того, если мы экономим несколько тысяч рублей. А когда наступят времена, в которых играм обязательно будет наличие 32 ГБ оперативной памяти, наш Core i3-12100F и выбранная видеокарта уже будут слишком слабы для новых игр.

Поэтому можно спокойно брать комплект ОЗУ объемом 16 ГБ и не переживать — этого объема хватит на весь жизненный цикл этого ПК. Мы возьмем комплект из пары модулей Kingston FURY Beast Black (KF432C16BBK2/16-SP), с частотой 3200 МГц, таймингами 16-18-18 и стоимостью всего в 3882 рубля. Выбирать высокочастотные модули памяти для Core i3-12100F не имеет смысла из-за ограничения напряжения VCCSA (напряжения на системном агенте) и быстрые модули ОЗУ могут просто не завестись с ним в самом оптимальном режиме Gear 1.

Видеокарта

Некоторые модели Radeon RX 7600 продаются так дешево, что не оставляют шансов не только видеокартам GeForce RTX 3050, но и бывшим королевам бюджетных сборок — Radeon RX 6600. Доплачивая за Radeon RX 7600 всего около тысячи рублей, мы получаем новую модель, которая еще очень долго будет поддерживаться в драйверах и производительность быстрее, чем у Radeon RX 6600 XT. А в играх без задействованного переключателя "RTX ON" Radeon RX 7600 часто идет ноздря в ноздрю с GeForce RTX 4060. Одним словом, сегодня это лучшая бюджетная видеокарта, и мы возьмем удачную модель ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger OC за 27143 рублей.

Но, я прекрасно понимаю, что для многих геймеров видеокарта от AMD будет слишком рискованным выбором и в этом случае стоит доплатить до GeForce RTX 4060. Самая недорогая модель с достойным охлаждением обойдется на пять с лишним тысяч рублей дороже, например — INNO3D RTX4060 TWIN X2 OC WHITE. Но ни в коем случае не стоит брать новые GeForce RTX 3050 — это будут просто выкинутые на ветер деньги. И при их острой нехватке лучше поищите на вторичном рынке GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти или гораздо более дешевые GeForce GTX 1660 SUPER.

SSD-накопители особенно подорожали за последние месяцы, поэтому в эту сборку мы возьмем модель объемом 512 ГБ — ADATA Legend 700 Gold. Скорость чтения у этой модели доходит до 2000 МБ/с, а записи — до 1600 МБ/с, чего вполне достаточно для игрового ПК. Цена на этот SSD очень привлекательна, а если его объема в будущем станет не хватать, можно без проблем добавить еще один SATA SSD для игр. Поверьте, разницы между M.2 NVMe и SATA моделям SSD в скорости загрузки игр не заметно на глаз.

Опция — жесткий диск

В комментариях под блогами часто встречается мнение, что без жесткого диска многим геймерам тяжело обходиться даже в 2024 году и я полностью с ними согласен, но в этой сборке HDD будет опциональным выбором. Ведь и торренты надо куда-то качать, а тратить на них ресурс бюджетного SSD-накопителя слишком расточительно, и файлы пользователя держать на жестком диске удобнее, да и многие старые игры прекрасно себя чувствуют на HDD, что позволит освободить место на SSD под требовательные новинки. Но, жесткие диски в 2024 году стоят очень дорого, поэтому для задач, озвученных выше, в такой бюджетный ПК как наш, впишется только модель объемом 1 ТБ, например — Western Digital WD Purple (WD11PURZ). Это шустрая и выносливая модель с классической системой магнитной записи, и такие HDD найти в 2024 году становится все труднее.

Блок питания

Мощности популярного блока питания Deepcool PF450, который стал лучшим выбором для экономных сборщиков компьютеров, нашей системе хватит за глаза, этот ПК едва будет превышать урвень энергопотребления в 260 ватт в играх. Radeon RX 7600 ест около 165 ватт, процессор в играх — 45 ватт, еще 50 ватт накинем на материнскую плату, SSD и кулеры. За счет этого Deepcool PF450 будет работать вполсилы и совсем мало греться, что скажется на уровне шума и долговечности конденсаторов блока питания. Кстати, несмотря на столько скромную цену, Deepcool PF450 имеет сертификат 80 PLUS Standard, защиты OPP, OVP, SCP, и черные мягкие провода достаточной длины. Так что проблем со сборкой, в отличие от многих бюджетных БП, с ним не возникнет. А по линии 12 вольт, эта модель выдает 420 ватт, что очень неплохо.

Корпус

Стоимость сборки уже перевалила за 50000 рублей и, если бы я собирал такой ПК себе в режиме жесткой экономии, я бы не стал покупать новый корпус, а нашел бы на Авито старенький InWin из толстого железа за пару сотен рублей. Но, новый игровой компьютер должен радовать глаз, особенно, если он покупается школьнику, поэтому мы возьмем красивый и недорогой корпус — Eurocase M202. Стоит он всего 2581 рубль, при этом имеет стенку из закаленного стекла, подсветку, нижнее расположение блока питания, и шикарный для своей цены внешний вид. Минус у этой модели только один — видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger OC влезет в него буквально впритык.

Итоги

Стоимость ПК с картой Пэй вышла всего в 53737 рубля, а если ее нет, придется прилично доплатить — цена составит 57217 рублей. Удалось уложиться в весьма скромный бюджет, а оставшиеся несколько сотен рублей можно потратить на дополнительный вентилятор в корпус. Сэкономить в этой сборке уже практически невозможно, если только найти на пару тысяч рублей дешевле гораздо более слабую видеокарту Radeon RX 6600. Но, если вы знаете, как сделать эту сборку еще дешевле, не потеряв в производительности — то пишите в комментарии.

На днях у меня вышли несколько блогов, и, думаю, вы будет интересно прочитать их. Про то, как я смог заставить свой игровой ПК работать в жару тихо и без перегрева, почему платформа AM5 остается в 2024 одной из самых оптимальных для сборки игровых ПК, а процессоры Intel массово выходят из строя. И про популярные процессоры прошлого, которые все еще справляются с новыми играми.