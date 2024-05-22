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11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме

Цены на SSD в 2024 году заметно выросли, а некоторые, в прошлом очень популярные модели попадают в российские магазины только с небольшим сроком гарантии.
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Выбрать SSD-накопитель в 2024 году — весьма непростая задача, гораздо более сложная, чем выбор процессора или видеокарты. Помимо объема и интерфейса у SSD есть еще масса параметров, которые нужно учесть — скоростные характеристики, ресурс записи, срок гарантии, наличие или отсутствие радиатора и степень нагрева. Причем, если смотреть не на те характеристики, что пишет производитель, а на реальные, полученные в результате независимых тестов, становится понятно, что маркетинговые характеристики имеют мало общего с настоящими.

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Например, объем SLC-кэша можно узнать только из тестов, а ведь он чрезвычайно важен и многие геймеры бывают неприятно удивлены, когда их новенький SSD с интерфейсом PCI Express 4.0 после записи 100-150 ГБ информации роняет скорость записи до уровня обычного жесткого диска, а то и еще меньше. Еще одна важная характеристика SSD — это популярность у покупателей, ведь откровенно неудачные модели быстро обрастают негативными обзорами и отзывами и скатываются на самое дно продаж. И сегодня мы с вами посмотрим на 11 самых покупаемых SSD на маркетплейсе Яндекс Маркет и, стоит сказать, этот список смог меня удивить.

Kingspec NX-1TB 1 ТБ

На первом месте нашего списка накопитель от Kingspec — Kingspec NX-1TB, с интерфейсом PCIe 3.0 x4, памятью 3D TLC и скоростью чтения до 3400 МБ/с, а записи - до 3100 МБ/с. Информации об этой модели на страничках магазинов довольно мало, например, даже не указан ресурс перезаписи (TBW), но на канале proSSD есть подробный тест Kingspec NX-1TB.


ADATA XPG GAMMIX S50 Lite 2 ТБ

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Самый дорогой накопитель этого блога объемом 2 ТБ — ADATA XPG GAMMIX S50 Lite, расположился на втором месте по популярности. Его скорость чтения достигает 3900 МБ/с, записи — 3200 МБ/с, а вот ресурс перезаписи довольно небольшой для SSD такого объема — 740 ТБ.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ

На третьем месте расположился SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ, довольно старая модель с интерфейсом PCI Express 3.0, скоростью чтения до 3500 Мбайт/сек, записи - 3000 Мбайт/сек, и ресурсом перезаписи в 640 ТБ. Модель интересна наличием DRAM-буфера объемом 1000 МБ.

Western Digital Blue SN570 500 ГБ

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SSD Western Digital Blue SN570 объемом 500 ГБ оказался на четвертом месте нашего списка. Это типичный середнячок со скоростью чтения в 3500 МБ/с, записи — 2300 МБ/с и ресурсом TBW в 300 ТБ.

Western Digital Green SN350 1 ТБ

Western Digital Green SN350 в иерархии накопителей Western Digital занимает ступеньку ниже, чем WD Blue, но предлагает самый дешевый 1 ТБ объема в нашей подборке. Скорость чтения у этого накопителя достигает 3200 МБ/с, записи — 2500 МБ/с, а вот ресурс записи очень мал, всего 100 ТБ, и за счет этого его можно рекомендовать только в офисные ПК.

ADATA Legend 710 2 ТБ

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Еще один накопитель от ADATA — ADATA Legend 710, предлагает самый дешевый объем в 2 ТБ из SSD в нашем списке, всего за 11429 рублей. Скорость чтения у этой модели достигает 2400 МБ/с, записи — 1800 МБ/с, а ресурс записи небольшой, всего 520 ТБ.

ADATA Legend 800 2 ТБ

ADATA Legend 800 на 2 ТБ стоит немногим дороже, но характеристики этой модели уже гораздо более привлекательные, скорость чтения достигает 3500 МБ/с, записи — 2800 МБ/с, а ресурс TBW — солидные 1200 ТБ.

ADATA Legend 710 1 ТБ

SSD ADATA Legend 710 объемом 1 ТБ — типичный бюджетник со скоромными характеристиками. Скорость чтения этой модели составляет 2400 МБ/с, записи — 1800 МБ/с, а ресурс перезаписи (TBW) — 260 ТБ, что довольно мало для SSD такого объема.

ADATA Legend 800 500 ГБ

Еще одна модель от ADATA — ADATALegend 800 объемом 500 ГБ, стала самым недорогим SSD в нашей подборке и последним SSD с объемом в 500 ГБ. Но по скоростям эта модель обгоняет многие гораздо более дорогие, ведь скорость чтения у нее составляет 3500 МБ/с, записи — 2800 МБ/с, а ресурс перезаписи неплох для SSD такого объема и составляет 300 ТБ.

Kingspec NE-1TB 1 ТБ

Еще один SSD от компании Kingspec — Kingspec NE-1TB объемом 1 ТБ, уступает по характеристикам самому популярному SSD нашей подборке от той же компании, но и стоит дешевле. Скорость чтения у него достигает 2400 МБ/с, записи — 1900 МБ/с, а вот ресурс перезаписи уже вполне приличный и равен 600 ТБ.

ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ

И завершает нашу подборку накопитель ADATA XPG SX8200 Pro объемом 1 ТБ и, судя по тому, что пишут на форумах опытные пользователи ПК, он пользуется у них гораздо большей популярностью, чем другие модели из нашей подборки. Ведь скорость чтения у него достигает 3350 МБ/с, записи — 2800 МБ/с, ресурс TBW — приличные 640 ТБ, а еще есть DRAM-буфер объемом 1000 МБ. Но стоит он дешевле аналогов и позволяет вам самим выбрать подходящий радиатор.

Итоги

Итак, что можно сказать, глядя на самые популярные SSD-накопители, которые выбрали покупатели в мае 2024 года? Во-первых, большинство — шесть из одиннадцати моделей имеют объем в 1 ТБ, три SSD — объем в 2 ТБ, причем SSD ADATA XPG GAMMIX S50 Lite такого объема занимает второе место по популярности. Ну а предпочтение моделям объемом в 500 ГБ отдают уже так мало покупателей, что их в нашем списке оказалось всего две штуки. Некогда очень популярных SSD объемом 250 ГБ нет вовсе — они стали слишком малы для современных игр, а стоимость одного гигабайта у них обходится дороже, чем у более емких моделей. Одним словом — такие SSD стали неактуальной и невыгодной покупкой. 

Второе, что бросилось в глаза — это доминирование моделей от компании ADATA, их целых семь штук из одиннадцати в этой подборке. Секрет их популярности прост — оптимальное сочетание скоростных характеристик, цены и срока гарантии. А вот некогда очень популярные накопители от Samsung и вовсе исчезли из списка популярных, видимо, всего год гарантии не очень привлекает покупателей. Как и высокие скоростные характеристики, в реальном использовании SSD практически не заметные, и за которые пользователи ПК уже не хотят доплачивать.

Ну а третье, что наверняка бросилось вам в глаза — это полное отсутствие в нашем топе SSD формфактора 2.5" с интерфейсом SATA. Покупатели выбирают компактные SSD с разъемом M.2, которым не нужны провода, и с более быстрым интерфейсом PCI Express. Но, меняя хороший SATA SSD на M.2 NVMe SSD нужно быть готовыми к тому, что прирост скорости будет заметен только в бенчмарках, о чем я недавно писал в блоге Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD.

Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК и довольны ли вы им? А еще я порекомендую вам прочитать пару своих свежих блогов: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

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