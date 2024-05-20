Купить дорогой процессор и уже через год пожалеть о его покупке — это обычное дело при сборке игрового ПК, которое часто происходит с геймерами, которые не особо следят за тенденциями и прогрессом на рынке процессоров. Например, процессоры Ryzen 7 2700X или Core i7-7700K очень быстро устарели, и бюджетные модели, предлагающие такую же производительность в играх, уже через год можно было купить за почти вдвое меньшую цену. Или как можно было не пожалеть о покупке горячего и медленного AMD FX-8350 на устаревшей платформе AM3+ в конце 2016 года, всего за несколько месяцев до появления самой удачной и долгоживущей платформы AM4 и недорогих шестиядерников Ryzen 5 1600, которые отправили на свалку истории процессоры с четырьмя ядрами.

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Но помимо перспективности платформ и процессоров, которые трудно предсказать, есть еще фактор цены, который сильно влияет на привлекательность любого "железа" и впечатления о нем. Ведь одно дело отдать на старте продаж 6500 рублей за шестиядерник Ryzen 5 1600, которые и сегодня способен справиться со многими играми, и совсем другое — 26000 рублей, которые стоил Ryzen 5 5600X, быстро упавший в цене и получивших серьезных и более дешевых конкурентов в лице Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F. Сегодня мы с вами взглянем на самые удачные процессоры, с лучшим соотношением цены и производительности, которые можно купить в 2024 году, оценивая их не только по производительности, но и по цене.

Давайте выберем такие модели, о покупке которых вам не придется жалеть, а примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет. И в этот раз не будем смотреть на топовые модели, а только на недорогие процессоры, которые могут стать основой оптимального и выгодного игрового ПК для практичного геймера. Ведь количество таких геймеров, которым нужна возможность играть на ПК за небольшие деньги, только растет из-за того, что актуальный игровой компьютер в 2024 году уже перевалил в цене за 80000 рублей. Это мы недавно выяснили в блоге Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года. А для жителей небольших городов это очень чувствительная сумма, чтобы отдать ее за возможность играть в игры.

Athlon 200GE

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Athlon 200GE может стать основой для ультрабюджетного ПК, ведь он стоит уже дешевле 3000 рублей. И за эти деньги вы получаете два ядра и четыре потока, которые справятся с массой рабочих задач и игр, а встроенное графическое ядро позволит поиграть во многие игры до 2015 года выпуска, ведь по производительности Vega 3 обходит не только "встройку" Intel HD Graphics 610, но и дискретную видеокарту GeForce GT 730.

Ryzen 3 3200G

Еще одна сильно подешевевшая модель со встроенной графикой — Ryzen 3 3200G, уже имеет четыре ядра и встроенную графику Radeon Vega 8, которая по производительности обгоняет дискретную видеокарту GeForce GT 1030. С этим процессором можно замахнуться уже и на более требовательные игры, а уж с World of Tanks и многими другими онлайн-играми и вовсе не будет никаких проблем.

Core i3-12100F

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А следующая модель — Core i3-12100F, недавно засветилась в моем блоге Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры, где в пару к нему была выбрана видеокарта Radeon RX 6600. Несмотря на всего четыре ядра и столь низкую цену, этот процессор позволит вам без проблем пройти все новые требовательные хиты, главное — подобрать для него достаточно мощную видеокарту.

Ryzen 5 5500

Постоянные читатели моих блогов уже знают, какой процессор будет следующим, ведь Core i3-12100F всегда "ходит парой" вместе со своим главным конкурентом — Ryzen 5 5500. И выбор между ними очень сложен, ведь если Core i3-12100F дает поддержку шины PCI Express 4.0 для новых видеокарт, то Ryzen 5 5500 — уже имеет шесть полноценных ядер и возможность легкого разгона. Ну а в играх они идут ноздря в ноздрю и способны полноценно работать даже с видеокартами уровня Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060.

Ryzen 5 5600

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За следующий уровень производительности на платформе AMD AM4, которую дает шестиядерный процессор Ryzen 5 5600, уже нужно добавить пару тысяч рублей, но это того стоит. Ведь в AMD отсыпали этом "камню" в два раз больше кэша L3, чем у предыдущей модели, и не забыли поддержку шины PCI Express 4.0, но только на материнских платах с чипсетом AMD B550 и AMD X570, а они довольно дороги.

Ryzen 5 5600G

После выхода новых процессоров со встроенной графикой от AMD — Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G для платформы AM5, популярная модель прошлого поколения, Ryzen 5 5600G, начала дешеветь и стоит уже почти 10000 рублей. И это отличная цена за такую производительность, которую обеспечивают шесть ядер и графика Radeon Vega 7, которая за счет высокой частоты почти дотягивается до уровня дискретной видеокарты GeForce GTX 1050. Для геймеров, которые играют в нетребовательные игры — это отличный выбор. А еще Ryzen 5 5600G позволит пересидеть несколько месяцев на встроенной графике, а затем установить в ПК заметно подешевевшие видеокарты Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060.

Core i5-12400F

Самый доступный актуальный шестиядерник от Intel — Core i5-12400F, заметно подешевел, что делает его не менее привлекательным, чем шестиядерники от AMD для платформы AM4. А если еще вспомнить, что этот процессор можно разогнать на материнских платах со внешним тактовым генератором, получив производительность даже выше, чем у гораздо более дорогого Core i5-12600K, то Core i5-12400F можно смело записать в народные процессоры в 2024 году.

Ryzen 5 7500F

Единственный процессор для платформы AMD AM5 — Ryzen 5 7500F, станет самым дорогим и последним в нашем списке народных "камней". Во-первых, его цена вместе с материнской платой AM5 и дорогой памятью стандарта DDR5 уже довольно высока. А во-вторых, производительности Ryzen 5 7500F, который совсем немного отстает Ryzen 5 7600, вполне хватает для мощных видеокарт уровня GeForce RTX 4070 Ti и покупать более дорогой процессор в 2024 году уже довольно непрактично.

Тем более, что новые модели от Intel и AMD выходят уже довольно скоро, а мы ведь не хотим оказаться в положении геймеров, купивших четырехъядерные процессоры Core i7-7700K или AMD FX-8350 в 2016 году? Пишите в комментарии, какие еще модели процессоров вы бы добавили в этот список? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

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