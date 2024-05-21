Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15

Смартфоны iPhone славятся не только техническим совершенством, но и очень высокой ценой. И задумываясь о покупке iPhone, многие колеблются — а не лучше ли потратить эти деньги с большей пользой?
[ ] для раздела Блоги
+
+

В начале блога сразу стоит сказать, что к смартфонам от Apple у меня двоякое отношение. С одной стороны, я совершенно не интересуюсь ими, так как уровень моих доходов и бережливость не позволяют тратить такие суммы на смартфон, вещь довольно недолговечную и уязвимую к падениям, залитию жидкостями, потерям, кражам, и прочим неприятностям. И слова Apple iPhone для меня звучат как "что-то на богатом", из разряда "Картье", "швейцарские часы" или "BMW X6".

С другой стороны, живя в небольшом городе, я часто вижу, как люди с очень небольшим достатком тратят громадные для своего семейного бюджета суммы на iPhone, иногда даже покупая их в кредит, только лишь для того, чтобы казаться богаче, чем они есть на самом деле. Говоря по-простому — для понтов. И вот на днях ко мне обратился знакомый, помочь разобраться с одной интересной ситуацией. Дело в том, что сын этого знакомого, учащийся профессионального училища, давно мечтал о покупке смартфона от Apple, а родители обещали добавить ему на него половину суммы, а семья эта живет небогато.

реклама



И вот час "Х" настал, половина суммы накоплена, а даже самая недорогая версия Apple iPhone 15 на 128 ГБ сегодня стоит весьма немаленькую сумму в 70990 рублей.

реклама



Но проблема в том, что у парня никогда не было нормального игрового ПК, и даже в 2024 году он сидит на четырехъядерном процессоре Intel Xeon для 775 сокета с видеокартой GeForce GTX 650 Ti и мечтает не только о iPhone, но и о современном игровом компьютере. И после недели споров с семьей он уже колеблется между покупкой нового игрового ПК и смартфона от Apple. А ко мне, как к одному из самых известных "компьютерщиков" нашего городка и обратился его отец за помощью в подборе конфигурации игрового ПК. 

И дело осложнялось еще и тем, что заказчики были уверены, что за цену Apple iPhone 15 можно собрать топовый игровой ПК, но, как я выяснил недавно в блоге Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года, даже за добротный ПК среднего уровня и без всяких изысков уже придется отдать более 80000 рублей, а ведь цены все продолжают расти. А это значит, что придется сильно экономить. Так что задача на сегодня мне предстоит непростая, собрать оптимальный игровой ПК за стоимость Apple iPhone 15 128 ГБ, помогая небогатой семье сделать гораздо более практичную покупку. Комплектующие будем подбирать на Яндекс Маркете и начнем с процессора.

Процессор

Еще сильнее осложняло эту сборку то, что заказчик оказался довольно технически подкован, даже несмотря на то, что до сих пор сидел на древнем ПК, и попросил шестиядерный процессор, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 1 ТБ и видеокарту от Nvidia, а это значит, что придется экономить буквально каждый рубль и Ryzen 5 5600 в эту сборку уже не вписывается. Поэтому возьмем его младшего брата — шестиядерный процессор Ryzen 5 5500. Который, кстати, засветился в моем прошлом блоге — 8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете.

Кулер процессора

реклама



Охладить Ryzen 5 5500 очень просто, это весьма холодный процессор по меркам 2024 года и мы возьмем небольшой бюджетный кулер ID-COOLING SE-802-SD V3. У него всего две теплотрубки и вентилятор диаметром 80 мм, но для того, чтобы отвести 65 ватт тепла, этого хватит с лихвой.

Материнская плата

реклама



Заказчик еще потребовал и "плату с охладом" от известного бренда, поэтому наш выбор MSI B450M PRO-VDH MAX — добротная материнская плата на чипсете AMD B450. А это значит, что мы ограничены только шиной PCI Express 3.0 и при установке современной видеокарты с восемью линиями PCI Express будут потери производительности. Но, бюджетная сборка — это всегда компромисс. 

Оперативная память

Требование заказчика установить 32 ГБ ОЗУ я прекрасно понимаю — 16 ГБ ОЗУ уже не хватает в новых играх и, как минимум, придется закрывать браузер при запуске игр, а через год-два докупать еще 16 ГБ ОЗУ, сталкиваясь с массой проблем. Поэтому лучше немного переплатить и взять 32 ГБ ОЗУ прямо сейчас. Мы возьмем пару модулей Team Group T-Create Expert с частотой 3600 МГц и таймингами 18-22-22-42.

SSD-накопитель

У нас будет шустрый SSD с радиатором и просто огромным ресурсом перезаписи (TBW), равным 1400 ТБ. Это Netac NV5000, очень популярная модель на Яндекс Маркете. Несмотря на то, что материнская плата поддерживает только шину PCI Express 3.0, а наш SSD-накопитель рассчитан на шину PCI Express 4.0, потери в скорости будут видны только при запуске бенчмарков. А в реальной эксплуатации, особенно в играх, разница между версией шины PCI Express 3.0 и 4.0 у SSD не заметна.

Блок питания

С блоком питания у нас все стабильно — очередная бюджетная сборка и очередной БП серии PF от Deepcool, на этот раз мощностью 450 ватт. Альтернативы этим моделям сегодня попросту нет и Deepcool PF450 станет лучшим выбором в эту сборку, причем и запас по мощности останется приличный, что обеспечит низкий нагрев БП.

Корпус

Еще одно пожелание заказчика, чтобы корпус был "не дешманский", стильно выглядел и имел подсветку. Его можно понять, подросток не сможет похвалиться перед друзьями и одноклассниками новеньким iPhone, так пусть хоть новым ПК похвалится и этот ПК должен выглядеть дорого. Одна незадача — наш бюджет уже подходит к концу и на видеокарту остается все меньше денег, поэтому выбор будет очень непростой. Но, перерыв все корпуса на Яндекс Маркете, я нашел очень недорогую модель, которая выглядит гораздо дороже своей стоимости — это ALSEYE Warrior-B, просто шикарная модель всего за 2849 рублей. 

У этого корпуса не только отличный внешний вид, но и продвинутая вентиляция, но парочку дополнительных вентиляторов 1STPLAYER F1-PLUS Black мы в него поставим, ведь впереди летняя жара, а нашей видеокарте хороший обдув просто необходим, но об этом ниже.

Видеокарта

Я специально оставил видеокарту напоследок и, глядя, как утекает бюджет, выделенный на этот ПК, уже думал, что придется поставить в него старую модель GeForce RTX 3060, которые заметно подешевели. Но удалось найти более перспективную GeForce RTX 4060 чуть дороже 30000 рублей, правда в очень простом, одновентиляторном исполнении. Это Palit StormX GeForce RTX 4060 STORMX, но, учитывая отличную продуваемость корпуса и скромное тепловыделение GeForce RTX 4060 — всего 115 ватт, проблем с перегревом не будет. А если сделать андервольт, то видеокарта будет греться даже меньше, чем более прожорливая и медленная GeForce RTX 3060 с более крутым охлаждением.

Итоги

Итак, ПК готов и удалось вписаться в бюджет, даже оставив тысячу рублей на покупку новой клавиатуры и мышки. Надеюсь, заказчик не пожалеет об этой покупке. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

цены geforce rtx 4060 игровой пк ryzen 5 5500 deepcool pf450 msi b450m pro-vdh max id-cooling se-802-sd v3 alseye warrior-b apple iphone 15 128 гб netac nv5000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
12
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
7
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
3
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
1
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
+
Новый планшет Apple iPad Pro разобрали и оценили ремонтопригодность
+
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Скирмионы могут сделать компьютеры в 10 раз быстрее
+

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
45
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
23
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
3
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
3

Сейчас обсуждают

Мимо
10:59
Ты свободный? Ты раб для педерастических утех.
Politico: США готовят санкции против Грузии из-за закона об игоагентах
Александр Олейников
10:54
Ну если там реальная оптика 1080, то норм. А не маркетинговое программное масштабирование
Видеорегистратор 360 Botslab HK30 позволит записать все самые яркие моменты в пути
Denys Denzerø
10:53
У меня два Моника 22" 1680*1050 60гц
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Евгений Григорьев
10:52
Не одному. У нас обычно все Спутником называют. А тут прогресс)
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
Александр Олейников
10:52
Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл! (с)
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
Дмитрий Карпов
10:52
Несколько моих знакомых покупали коробки с Вафлей - дороже 10-12 т.р не обходилось! )) А часто и 7-8 т.р. хватало. Но я донатить сюда вообще не хочу, даже на прем! С Вами полностью согласен - это того...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Ivan Mikhailov
10:50
Но истории о том, как плащи-неведимки спасли бойцов конечно не байки, это другое
5 российский бойцов смогли выйти из окружения ВСУ благодаря плащам-невидимкам HiderX
genji
10:50
Две клавы облезли, тоже подкрашивал пару раз. Потом плюнул и купил механику с хотсвапом и ПБТ кейкапами. Теперь точно ничего не сотрется и просто так не сдохнет. А уж насколько приятнее самой клавой п...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Денис Борзов
10:47
6800XT быстрее 7800XT Ну да, ну да)) Тут либо тестеры криворукие, либо сам тест где то подкручен
Появились первые результаты тестов видиокарт в 3DMark Steel Nomad
AleksK
10:46
Москва 7 мая
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем