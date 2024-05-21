В начале блога сразу стоит сказать, что к смартфонам от Apple у меня двоякое отношение. С одной стороны, я совершенно не интересуюсь ими, так как уровень моих доходов и бережливость не позволяют тратить такие суммы на смартфон, вещь довольно недолговечную и уязвимую к падениям, залитию жидкостями, потерям, кражам, и прочим неприятностям. И слова Apple iPhone для меня звучат как "что-то на богатом", из разряда "Картье", "швейцарские часы" или "BMW X6".

С другой стороны, живя в небольшом городе, я часто вижу, как люди с очень небольшим достатком тратят громадные для своего семейного бюджета суммы на iPhone, иногда даже покупая их в кредит, только лишь для того, чтобы казаться богаче, чем они есть на самом деле. Говоря по-простому — для понтов. И вот на днях ко мне обратился знакомый, помочь разобраться с одной интересной ситуацией. Дело в том, что сын этого знакомого, учащийся профессионального училища, давно мечтал о покупке смартфона от Apple, а родители обещали добавить ему на него половину суммы, а семья эта живет небогато.

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И вот час "Х" настал, половина суммы накоплена, а даже самая недорогая версия Apple iPhone 15 на 128 ГБ сегодня стоит весьма немаленькую сумму в 70990 рублей.

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Но проблема в том, что у парня никогда не было нормального игрового ПК, и даже в 2024 году он сидит на четырехъядерном процессоре Intel Xeon для 775 сокета с видеокартой GeForce GTX 650 Ti и мечтает не только о iPhone, но и о современном игровом компьютере. И после недели споров с семьей он уже колеблется между покупкой нового игрового ПК и смартфона от Apple. А ко мне, как к одному из самых известных "компьютерщиков" нашего городка и обратился его отец за помощью в подборе конфигурации игрового ПК.

И дело осложнялось еще и тем, что заказчики были уверены, что за цену Apple iPhone 15 можно собрать топовый игровой ПК, но, как я выяснил недавно в блоге Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года, даже за добротный ПК среднего уровня и без всяких изысков уже придется отдать более 80000 рублей, а ведь цены все продолжают расти. А это значит, что придется сильно экономить. Так что задача на сегодня мне предстоит непростая, собрать оптимальный игровой ПК за стоимость Apple iPhone 15 128 ГБ, помогая небогатой семье сделать гораздо более практичную покупку. Комплектующие будем подбирать на Яндекс Маркете и начнем с процессора.

Процессор

Еще сильнее осложняло эту сборку то, что заказчик оказался довольно технически подкован, даже несмотря на то, что до сих пор сидел на древнем ПК, и попросил шестиядерный процессор, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 1 ТБ и видеокарту от Nvidia, а это значит, что придется экономить буквально каждый рубль и Ryzen 5 5600 в эту сборку уже не вписывается. Поэтому возьмем его младшего брата — шестиядерный процессор Ryzen 5 5500. Который, кстати, засветился в моем прошлом блоге — 8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете.

Кулер процессора

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Охладить Ryzen 5 5500 очень просто, это весьма холодный процессор по меркам 2024 года и мы возьмем небольшой бюджетный кулер ID-COOLING SE-802-SD V3. У него всего две теплотрубки и вентилятор диаметром 80 мм, но для того, чтобы отвести 65 ватт тепла, этого хватит с лихвой.

Материнская плата

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Заказчик еще потребовал и "плату с охладом" от известного бренда, поэтому наш выбор MSI B450M PRO-VDH MAX — добротная материнская плата на чипсете AMD B450. А это значит, что мы ограничены только шиной PCI Express 3.0 и при установке современной видеокарты с восемью линиями PCI Express будут потери производительности. Но, бюджетная сборка — это всегда компромисс.

Оперативная память

Требование заказчика установить 32 ГБ ОЗУ я прекрасно понимаю — 16 ГБ ОЗУ уже не хватает в новых играх и, как минимум, придется закрывать браузер при запуске игр, а через год-два докупать еще 16 ГБ ОЗУ, сталкиваясь с массой проблем. Поэтому лучше немного переплатить и взять 32 ГБ ОЗУ прямо сейчас. Мы возьмем пару модулей Team Group T-Create Expert с частотой 3600 МГц и таймингами 18-22-22-42.

SSD-накопитель

У нас будет шустрый SSD с радиатором и просто огромным ресурсом перезаписи (TBW), равным 1400 ТБ. Это Netac NV5000, очень популярная модель на Яндекс Маркете. Несмотря на то, что материнская плата поддерживает только шину PCI Express 3.0, а наш SSD-накопитель рассчитан на шину PCI Express 4.0, потери в скорости будут видны только при запуске бенчмарков. А в реальной эксплуатации, особенно в играх, разница между версией шины PCI Express 3.0 и 4.0 у SSD не заметна.

Блок питания

С блоком питания у нас все стабильно — очередная бюджетная сборка и очередной БП серии PF от Deepcool, на этот раз мощностью 450 ватт. Альтернативы этим моделям сегодня попросту нет и Deepcool PF450 станет лучшим выбором в эту сборку, причем и запас по мощности останется приличный, что обеспечит низкий нагрев БП.

Корпус

Еще одно пожелание заказчика, чтобы корпус был "не дешманский", стильно выглядел и имел подсветку. Его можно понять, подросток не сможет похвалиться перед друзьями и одноклассниками новеньким iPhone, так пусть хоть новым ПК похвалится и этот ПК должен выглядеть дорого. Одна незадача — наш бюджет уже подходит к концу и на видеокарту остается все меньше денег, поэтому выбор будет очень непростой. Но, перерыв все корпуса на Яндекс Маркете, я нашел очень недорогую модель, которая выглядит гораздо дороже своей стоимости — это ALSEYE Warrior-B, просто шикарная модель всего за 2849 рублей.

У этого корпуса не только отличный внешний вид, но и продвинутая вентиляция, но парочку дополнительных вентиляторов 1STPLAYER F1-PLUS Black мы в него поставим, ведь впереди летняя жара, а нашей видеокарте хороший обдув просто необходим, но об этом ниже.

Видеокарта

Я специально оставил видеокарту напоследок и, глядя, как утекает бюджет, выделенный на этот ПК, уже думал, что придется поставить в него старую модель GeForce RTX 3060, которые заметно подешевели. Но удалось найти более перспективную GeForce RTX 4060 чуть дороже 30000 рублей, правда в очень простом, одновентиляторном исполнении. Это Palit StormX GeForce RTX 4060 STORMX, но, учитывая отличную продуваемость корпуса и скромное тепловыделение GeForce RTX 4060 — всего 115 ватт, проблем с перегревом не будет. А если сделать андервольт, то видеокарта будет греться даже меньше, чем более прожорливая и медленная GeForce RTX 3060 с более крутым охлаждением.

Итоги

Итак, ПК готов и удалось вписаться в бюджет, даже оставив тысячу рублей на покупку новой клавиатуры и мышки. Надеюсь, заказчик не пожалеет об этой покупке. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

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