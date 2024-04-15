Если долго находится в среде продвинутых геймеров, оверклокеров и компьютерных энтузиастов, общаясь с ними на компьютерных форумах и в тематических группах в соцсетях, то складывается обманчивое впечатление о том, какие процессоры и видеокарты сегодня наиболее популярны. Начинает казаться, что почти у всех в 2024 году есть монитор с разрешением, как минимум — 2560x1440, картинку на котором отрисовывают мощные видеокарты GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7700 XT, а самые популярные процессоры — это дорогие AMD Ryzen и Intel с восемью ядрами.

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Но стоит только посмотреть на статистику, например, в игровом сервисе Steam или на самые продаваемые комплектующие в популярных магазинах, как сразу спускаешься с небес на землю и понимаешь, что обычный покупатель руководствуется экономией, привычкой и советами продавцов-консультантов и зачастую выбирает не самые оптимальные модели процессоров. Сегодня мы с вами посмотрим на самые продаваемые процессоры маркетплейса Яндекс Маркет и, уверяю вас, результат удивит вас также, как удивил и меня. Для этого я отсортировал процессоры в Яндекс Маркете по популярности, и убрал из списка повторяющиеся модели с различающимися ценами из разных магазинов.

Core i5-12400F

На первом месте нашего списка — довольно старый шестиядерник Core i5-12400F и, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Привычный бренд, достаточно низкая цена и производительность, которой все еще хватает для всех новых игр.

Ryzen 5 7500F

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Ryzen 5 7500F стремительно набрал популярность, обогнав даже более дешевые процессоры для платформы AM4. Причины его популярности просты — лучшее на сегодня соотношение цены и производительности, более низкий, чем у старших моделей платформы AM5, нагрев и нетребовательность к материнским платам.

Core i3-12100F

Третье место занимает Core i3-12100F, единственный четырехъядерник в этом блоге. Время актуальности четырех ядер стремительно уходит, и скоро такие процессоры будут восприниматься так же, как сегодня мы воспринимаем двухъядерные модели. Но, для бюджетных сборок Core i3-12100F все еще неплох, а по сравнению с недорогими ПК на AMD позволит получить поддержку шины PCI Express 4.0 за гораздо меньшую цену.

Ryzen 5 5600

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Четвертое место по праву занимает Ryzen 5 5600, процессор, который по производительности сопоставим с более дорогими Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X, но стоит дешевле. Этого шестиядерника вполне хватит для сборки ПК на видеокарте уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600, что позволит поиграть во все современные игры, расставшись с не очень чувствительной суммой денег.

Ryzen 5 7600

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Иногда в продаже встречаются Ryzen 5 7600 по более вкусным ценам, чем более медленные Ryzen 5 7500F и упускать такой шанс не стоит, ведь мы получаем не только более высокие частоты, но и встроенную графику AMD Radeon Graphics, которая очень пригодится, если вы на какое-то время останетесь без дискретной видеокарты.

Ryzen 5 5500

На шестом месте списка расположился бюджетный шестиядерник Ryzen 5 5500, который стал отличным конкурентом для Core i3-12100F и по цене, и по производительности. А еще он очень нетребователен к материнским платам и будет работать в самых недорогих моделях с чипсетом AMD A320 или AMD B450.

Ryzen 5 7600X

Как видите, горячий нрав и довольно высокая цена не отпугивает покупателей от быстрого шестиядерника Ryzen 5 7600X, который располагается на седьмом месте по популярности.

Core i5-13400F

А вот высокая цена шестиядерника Core i5-13400F не позволяет стать ему таким же популярным, как лидеру нашего списка — Core i5-12400F, даже несмотря на дополнительные четыре энергоэффективных ядра. В минусы модели можно записать и более высокое, чем у Core i5-12400F, энергопотребление, переваливающее за 110 ватт. А это значит, что вам придется раскошелиться еще и на мощную систему охлаждения и материнскую плату с продвинутой системой питания.

Core i5-12600KF

Но главная проблема того, что Core i5-13400F не очень популярен, в том, что практически за ту же цену можно купить Core i5-12600KF, процессор, который быстрее его и в играх, и в рабочих задачах, даже несмотря на возраст. А еще у Core i5-12600KF разблокирован разгон, но самое главное — нет ограничения на использование быстрых модулей памяти, ведь у Core i5-13400 жёстко зафиксировано напряжение System Agent, и это может стать проблемой при разгоне ОЗУ.

Ryzen 7 5700X

Назвать восьмиядерник Ryzen 7 5700X оптимальной покупкой в 2024 году сложно, ведь немногим более дорогие процессоры Ryzen 5 7500F гораздо быстрее и в играх, и в рабочих задачах, даже несмотря на меньшее количество ядер. А вот для замены старенького Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 2700 этот процессор отлично подойдет, ведь он будет работать в большинстве материнских плат AM4.

Ryzen 5 5600X

Если бы каждый раз, когда я пишу в блогах, что не стоит покупать шестиядерник Ryzen 5 5600X, ведь более дешевый Ryzen 5 5600 практически не отстает от него в играх, мне давали по 100 рублей, то я уже смог бы накопить на мощный игровой Ryzen 7 5800X3D. И каждый раз при этом я вспоминаю, что в моем ПК работает как раз именно Ryzen 5 5600X, ведь я решил переплатить за пару сотен мегагерц, покупая процессор на несколько лет. Видимо, этим руководствуются и другие покупатели, выбирающие Ryzen 5 5600X, который расположился на 11 месте по популярности.

Ryzen 5 5600G

На последнем месте расположился единственный процессор с мощной встроенной графикой — Ryzen 5 5600G. Эту модель часто берут те пользователи ПК, которым нужны производительные ядра процессора, а для набора их игр хватает производительности графики уровня GeForce GTX 1050. А если посмотреть на цену практически идентичного по устройству, но без встроенной графики, шестиядерника Ryzen 5 5500, то становится понятно, что это очень выгодное приобретение. Получить такую графику по цене 3000 рублей — это очень и очень заманчиво, а в будущем ничто не помешает поставить в пару к Ryzen 5 5600G видеокарту Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060.

Итоги

Наверняка вы обратили внимание на то, что в этом списке нет ни одного процессора дороже 20000 рублей, и это не удивляет, ведь даже шестиядерники Core i5-12600KF и Ryzen 5 7600X способны без проблем справиться с мощными видеокартами GeForce RTX 4070 Ti Super и Radeon RX 7800 XT и обеспечить высокий FPS во всех новых играх. А доплатив весьма существенную сумму за процессор с восемью и более ядрами, и дорогую материнскую плату для него, прирост в играх можно и не заметить без мониторинга. Поэтому такие процессоры остаются выбором энтузиастов и людей, занимающимися серьезной работой на ПК. Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК? А еще позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов:

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