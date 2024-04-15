Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок

Посмотрев на самые продаваемые процессоры я был удивлен и их ассортиментом, и ценой, которую за них готовы отдать покупатели.
[ ] для раздела Блоги
4
4

реклама

Если долго находится в среде продвинутых геймеров, оверклокеров и компьютерных энтузиастов, общаясь с ними на компьютерных форумах и в тематических группах в соцсетях, то складывается обманчивое впечатление о том, какие процессоры и видеокарты сегодня наиболее популярны. Начинает казаться, что почти у всех в 2024 году есть монитор с разрешением, как минимум — 2560x1440, картинку на котором отрисовывают мощные видеокарты GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7700 XT, а самые популярные процессоры — это дорогие AMD Ryzen и Intel с восемью ядрами.

реклама



Но стоит только посмотреть на статистику, например, в игровом сервисе Steam или на самые продаваемые комплектующие в популярных магазинах, как сразу спускаешься с небес на землю и понимаешь, что обычный покупатель руководствуется экономией, привычкой и советами продавцов-консультантов и зачастую выбирает не самые оптимальные модели процессоров. Сегодня мы с вами посмотрим на самые продаваемые процессоры маркетплейса Яндекс Маркет и, уверяю вас, результат удивит вас также, как удивил и меня. Для этого я отсортировал процессоры в Яндекс Маркете по популярности, и убрал из списка повторяющиеся модели с различающимися ценами из разных магазинов.

Core i5-12400F

На первом месте нашего списка — довольно старый шестиядерник Core i5-12400F и, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Привычный бренд, достаточно низкая цена и производительность, которой все еще хватает для всех новых игр.

Ryzen 5 7500F

реклама



Ryzen 5 7500F стремительно набрал популярность, обогнав даже более дешевые процессоры для платформы AM4. Причины его популярности просты — лучшее на сегодня соотношение цены и производительности, более низкий, чем у старших моделей платформы AM5, нагрев и нетребовательность к материнским платам.

Core i3-12100F

Третье место занимает Core i3-12100F, единственный четырехъядерник в этом блоге. Время актуальности четырех ядер стремительно уходит, и скоро такие процессоры будут восприниматься так же, как сегодня мы воспринимаем двухъядерные модели. Но, для бюджетных сборок Core i3-12100F все еще неплох, а по сравнению с недорогими ПК на AMD позволит получить поддержку шины PCI Express 4.0 за гораздо меньшую цену.

Ryzen 5 5600

реклама



Четвертое место по праву занимает Ryzen 5 5600, процессор, который по производительности сопоставим с более дорогими Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X, но стоит дешевле. Этого шестиядерника вполне хватит для сборки ПК на видеокарте уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600, что позволит поиграть во все современные игры, расставшись с не очень чувствительной суммой денег.

Ryzen 5 7600

реклама



Иногда в продаже встречаются Ryzen 5 7600 по более вкусным ценам, чем более медленные Ryzen 5 7500F и упускать такой шанс не стоит, ведь мы получаем не только более высокие частоты, но и встроенную графику AMD Radeon Graphics, которая очень пригодится, если вы на какое-то время останетесь без дискретной видеокарты.

Ryzen 5 5500

На шестом месте списка расположился бюджетный шестиядерник Ryzen 5 5500, который стал отличным конкурентом для Core i3-12100F и по цене, и по производительности. А еще он очень нетребователен к материнским платам и будет работать в самых недорогих моделях с чипсетом AMD A320 или AMD B450.

Ryzen 5 7600X

Как видите, горячий нрав и довольно высокая цена не отпугивает покупателей от быстрого шестиядерника Ryzen 5 7600X, который располагается на седьмом месте по популярности.

Core i5-13400F

А вот высокая цена шестиядерника Core i5-13400F не позволяет стать ему таким же популярным, как лидеру нашего списка — Core i5-12400F, даже несмотря на дополнительные четыре энергоэффективных ядра. В минусы модели можно записать и более высокое, чем у Core i5-12400F, энергопотребление, переваливающее за 110 ватт. А это значит, что вам придется раскошелиться еще и на мощную систему охлаждения и материнскую плату с продвинутой системой питания.

Core i5-12600KF

Но главная проблема того, что Core i5-13400F не очень популярен, в том, что практически за ту же цену можно купить Core i5-12600KF, процессор, который быстрее его и в играх, и в рабочих задачах, даже несмотря на возраст. А еще у Core i5-12600KF разблокирован разгон, но самое главное — нет ограничения на использование быстрых модулей памяти, ведь у Core i5-13400 жёстко зафиксировано напряжение System Agent, и это может стать проблемой при разгоне ОЗУ.

Ryzen 7 5700X

Назвать восьмиядерник Ryzen 7 5700X оптимальной покупкой в 2024 году сложно, ведь немногим более дорогие процессоры Ryzen 5 7500F гораздо быстрее и в играх, и в рабочих задачах, даже несмотря на меньшее количество ядер. А вот для замены старенького Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 2700 этот процессор отлично подойдет, ведь он будет работать в большинстве материнских плат AM4. 

Ryzen 5 5600X

Если бы каждый раз, когда я пишу в блогах, что не стоит покупать шестиядерник Ryzen 5 5600X, ведь более дешевый Ryzen 5 5600 практически не отстает от него в играх, мне давали по 100 рублей, то я уже смог бы накопить на мощный игровой Ryzen 7 5800X3D. И каждый раз при этом я вспоминаю, что в моем ПК работает как раз именно Ryzen 5 5600X, ведь я решил переплатить за пару сотен мегагерц, покупая процессор на несколько лет. Видимо, этим руководствуются и другие покупатели, выбирающие Ryzen 5 5600X, который расположился на 11 месте по популярности.

Ryzen 5 5600G

На последнем месте расположился единственный процессор с мощной встроенной графикой — Ryzen 5 5600G. Эту модель часто берут те пользователи ПК, которым нужны производительные ядра процессора, а для набора их игр хватает производительности графики уровня GeForce GTX 1050. А если посмотреть на цену практически идентичного по устройству, но без встроенной графики, шестиядерника Ryzen 5 5500, то становится понятно, что это очень выгодное приобретение. Получить такую графику по цене 3000 рублей — это очень и очень заманчиво, а в будущем ничто не помешает поставить в пару к Ryzen 5 5600G видеокарту Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060.

Итоги

Наверняка вы обратили внимание на то, что в этом списке нет ни одного процессора дороже 20000 рублей, и это не удивляет, ведь даже шестиядерники Core i5-12600KF и Ryzen 5 7600X способны без проблем справиться с мощными видеокартами GeForce RTX 4070 Ti Super и Radeon RX 7800 XT и обеспечить высокий FPS во всех новых играх. А доплатив весьма существенную сумму за процессор с восемью и более ядрами, и дорогую материнскую плату для него, прирост в играх можно и не заметить без мониторинга. Поэтому такие процессоры остаются выбором энтузиастов и людей, занимающимися серьезной работой на ПК. Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК? А еще позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов:

GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет

Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один 

Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

процессор ryzen 5 5600x core i5-12400f ryzen 5 7600x ryzen 5 5600 core i3-12100f core i5-12600kf ryzen 5 5500 ryzen 5 7600 ryzen 5 7500f ryzen 5 5600g core i5-13400f ryzen 7 5700x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
32
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
86
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
7
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
3
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
4
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Redmi Turbo 3 выйдет за пределами Китая под названием Xiaomi POCO F6
+
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
94
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
78
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
134
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
4

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
11:40
Точно, шашлыков на майские 😁
По данным IDC, за год Xiaomi увеличила поставки смартфонов на треть
Red Red
11:39
В соседнем треде в румынском спецназе я опознал чимбу https://www.youtube.com/watch?v=bYS-Gj7AW_w
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Максим Беляков
11:37
Да ртх нахрен никому не нужен, вот и не учитывают его, а в ответ на длсс есть второй фср, но на топовой карточке апскейлеры включать - бредятина
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Red Red
11:37
ок пусть будет нейронка....
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Максим Беляков
11:34
Вас в ютубе или гугле заблокировали что-ли? Тесты в открытом доступе все найти можно
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Легенда
11:34
зачем маска у мя нейронка по смене лица есть. нет не пришла
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Олесь Кука
11:33
Сдается мне, что персы пейсатых прощупали. И теперь знают, что делать. Поэтому ответки от евреев пока и не предвидется
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Максим Беляков
11:32
Прикол в том, что лучи на бумаге есть много где, но импакта в графику от них около 0, лишь в паре игр их хоть как-то видно, да и фпс роняют они неслабо что на красных, что на зелёных, я бы не стал игр...
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Я - Константин
11:28
А когда была война ?
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Enforsen Bsv
11:28
амд рулит
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем