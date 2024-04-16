Еще восемь лет назад я активно продавал и покупал комплектующие для ПК на Авито, экономя очень приличные суммы. Ведь средняя цена процессоров и видеокарт на вторичном рынке почти на треть ниже, чем в магазине, а иногда можно урвать что-нибудь и вовсе за полцены. Еще один сегмент товаров с чрезвычайно выгодными ценами, которые вы можете найти только на вторичном рынке — это устаревшие или имеющие небольшие дефекты комплектующие, которые отдают почти даром. Например, кулеры процессора и бюджетные видеокарты с затрещавшим вентилятором, акустика и блоки питания с небольшими дефектами, которые легко исправить, если у вас есть минимальные знания о радиоэлектронике и пайке.

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Или корпуса ПК — только на Авито можно найти неплохую модель прошлых лет, с толстым железом, которую продают за копейки только потому, что сейчас в моде китайские дуршлаги из тончайшего металла со светящимися вентиляторами. Ну и конечно, еще из-за того, что у старых корпусов блок питания располагается сверху и нет портов USB 3.0. Но для бюджетных сборок ПК это совершенно не критично и такой корпус, купленный за пару сотен рублей, позволит сэкономить вам пару тысяч.

Как-то раз, делая ревизию своих запасов комплектующих для ПК — а ими у меня уже забит целый шкаф, я понял, что уже несколько лет ничего не покупал на вторичном рынке, а только продавал. И сегодня я расскажу, почему я лучше переплачу несколько тысяч рублей, но возьму новую видеокарту или материнскую плату, из солидного магазина и с гарантией, чем буду искать их на Авито.

Отсутствие гарантии

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На Авито вы можете найти тысячи объявлений, где продавцы уверяют вас, что их видеокарта или материнская плата на гарантии и это выглядит очень заманчивым предложением. Еще бы, купить почти новую видеокарту на треть дешевле, чем в магазине, да еще и с гарантией. Только вот если что-то случится с этой видеокартой, и вы пойдете в сервисный центр, то там может выяснится, что на ней меняли термопасту, да и термопрокладки стоят уже не заводские.

Узнать это, не разобрав видеокарту, невозможно, и придется поверить продавцу на слово. Ведь даже наличие пломб-наклеек на болтах не говорит о том, что видеокарту не вскрывали, сегодня их можно купить на AliExpress для видеокарт любых вендоров. Да и снять без повреждений их довольно легко, как и открутить болтики системы охлаждения, не оставив на них следов от отвертки.

Жулики

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Читая компьютерные форумы и группы в соцсетях, где обитают опытные пользователи ПК, создается ощущение, что количество жуликов на вторичном рынке за последние 10 лет выросло в разы. Поддельные видеокарты, флешки и SSD-накопители с AliExpress, перемаркированные процессоры, и просто нерабочий товар — нарваться на жулика на просторах вторичного рынка проще простого. Особенно — если вы покупаете товар не из рук в руки, с проверкой работоспособности, а с доставкой.

Майнеры

Начиная с 2017 года, после первой волны майнинга, стало очень опасно покупать на вторичном рынке видеокарты. Ведь практически все более-менее производительные модели успели поработать если не в майнинг фермах, то в обычных ПК, добывая владельцам криптовалюту. Я и сам поучаствовал в майнинге в те годы, просто купив в свой ПК еще одну GeForce GTX 1060, успев помайнить на ней четыре месяца и продав затем другому майнеру, не скрывая того, как использовалась видеокарта.

Особенно опасно покупать наиболее популярные у майнеров модели — Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 580, Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT, GeForce GTX 1060 6 ГБ и GeForce RTX без приставки Low Hash Rate (LHR). Эти видеокарты наверняка участвовали в майнинге и шанс найти такую модель, на которой просто играли — минимален. И не верьте тем майнерам, которые говорят, что видеокартам гораздо лучше живется в майнинг ферме, чем в игровом ПК — там якобы и стабильные температуры без перепадов, и регулярная чистка от пыли, и за счет этого видеокарта проживет гораздо дольше.

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Ремонтники на YouTube, показывающие целые шкафы, забитые ужаренными видеокартами, с пожелтевшими чипами, убитыми вентиляторами и залитые силиконом из термопрокладок, говорят совершенно обратное. Конечно, можно рискнуть, купив видеокарту на "вторичке", но сколько она проработает — большой вопрос, а учитывая отсутствие гарантии, можно лишиться своих денег уже через пару недель. И чем выше цена видеокарты, тем выше риск.

Качество комплектующих упало

Еще одна причина, по которой я перестал покупать комплектующие на вторичном рынке — это глобальное падение качества электроники. Если раньше можно было купить видеокарту и она годами работала с температурой под 90 градусов, не ломаясь, то сегодня уже хорошо, если электроника отрабатывает свой гарантийный срок. Это касается не только видеокарт, материнских плат, SSD-накопителей и жестких дисков — даже процессоры, которые раньше считались практически вечными, в наше время часто деградируют на глазах.

Специалисты пишут, что процесс деградации в современных чипах идет постоянно, но если раньше это не было так критично из-за довольно толстого техпроцесса, то новые процессоры могут "откиснуть" довольно быстро, сначала теряя разгонный потенциал, а потом и возможность работы на заводских частотах. Или выходя из строя сразу, после пробоя какого-нибудь транзистора, которые по размерам стали близки к атомам.

Если раньше, покупая технику от именитого бренда, можно было быть уверенным, что она проработает долго, то сегодня даже производители первого эшелона допускают такие инженерные просчеты, что остается надеяться только на гарантийные обязательства. Да и просчеты ли это? Если все чаще встречаются примеры запланированного устаревания, когда копеечный элемент на плате, выходя из строя за три-четыре года, приводит к пробою или прогару системы питания и выходу из строя чипа и всего устройства.

Неадекватные продавцы

И наконец, последняя причина — неадекватные продавцы. Их разновидностей бывает много — от самых безобидных, которые просто не приходят на встречу или перестают брать трубку. Или, когда вы проехали к ним через весь город, заявляют, вам, что уже продали товар другому покупателю. И до откровенных психопатов, наркоманов и криминальных личностей, приходить к которым в их жилище с довольно крупной денежной суммой смертельно опасно. И даже один раз нарвавшись на неадекватного продавца задумаешься — а стоит ли экономия в несколько тысяч рублей такого риска, особенно учитывая остальные проблемы, которые могут возникнуть при покупке б\у комплектующих.

Итоги

Вот такие причины заставили меня отказать от покупки комплектующих на б\у рынке, и даже когда мне понадобилась бюджетная видеокарта в разгар бума майнинга, я просто пошел в магазин и купил GeForce GT 1030. Хотя на "вторичке" можно было найти аналогичную по производительности GeForce GTX 750 почти в два раза дешевле. Но в 2024 году покупать GeForce GT 1030 уже нет никакого смысла — эти видеокарты подорожали и совсем не тянут новые игры. И самый минимум, который позволит вам поиграть — это бюджетные видеокарты Radeon RX 6400, GeForce GTX 1630 и INTEL ARC A310, которые можно найти за 14000-16000 рублей.

Пишите в комментарии, а вы покупаете комплектующие на б\у рынке, и сталкивались ли там с проблемами? А еще я порекомендую вам свои блоги про комплектующие ПК — про самые популярные весной 2024 года процессоры, причины, по которым лучше не экономить на материнской плате, и о том, что я собираюсь пользоваться видеокартой GeForce RTX 3060 еще много лет.

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