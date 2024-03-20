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Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату

Валюта опять растет в цене, а это значит, что нас ждет очередная волна повышения цен на комплектующие для ПК и для многих семей игровой компьютер становится очень дорогой покупкой.
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Недавно ко мне обратилась знакомая с просьбой собрать игровой компьютер для двух сыновей подростков, которые в 2024 году все еще пользуются старым ПК на основе процессора Core i3-2100 и видеокарты GeForce GTX 650 и из-за этого пропустили огромное количество игр. Поэтому новый компьютер должен справляться с такими хитами, как Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, God of War, Doom Eternal, Forza Horizon 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Playerunknown's Battlegrounds или PUBG, Fortnite и Warface. 

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Главная проблема сборки была в том, что на нее была выделена только одна зарплата или 55000 рублей, сами понимаете, как тяжело в наши дни приходится матерям-одиночкам. Поэтому требования пацанов, которые хотели SSD на два терабайта, "мощный жифорс" и процессор с восемью ядрами пришлось значительно поумерить. И я попробовал собрать компьютер, который выдаст максимум производительности за столь небольшой бюджет, выбрал комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет и представляю эту сборку на ваш суд. Ведь если вы подскажете, на чем можно еще сэкономить, то это будет очень полезно для этой семьи, которая с трудом сводит концы с концами.

Процессор

В такой скромный бюджет вписываются всего два процессора — четырехъядерный Core i3-12100F и шестиядерный Ryzen 5 5500 и именно на последний пал мой выбор. Это более универсальный процессор, который не сдуется в новых играх из-за малого количества ядер и даже если FPS будет не очень большим, фризов и статтеров с ним будет меньше, чем с четырехъядерником.

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Кулер процессора

К тому же Ryzen 5 5500 очень экономичный процессор и паспортные 65 ватт кушает только в самых тяжелых задачах, например, в рендеринге в Blender, а в играх его энергопотребление будет достигать 40-55 ватт, а это значит, что можно сэкономить и на кулере, и на материнской плате. Я решил взять ID-COOLING SE-802-SD V3 — компактную модель с парой теплотрубок и вентилятором диаметром 80 мм, этого кулера вполне хватит для нашего процессора, тем более, что разгон не просто не планируется, а будет пресекаться с помощью ремня, ведь этот компьютер берется как минимум на пять-семь лет и должен работать в как можно более щадящих условиях.

Материнская плата

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Одна из самых недорогих плат на чипсете AMD B450 — Asrock B450M-HDV R4.0, не имеет радиаторов на системе питания, но у пары моих знакомых эта модель уже четыре года работает с гораздо более прожорливыми процессорами Ryzen 5 1600 без всяких проблем. А с заметно более экономичным Ryzen 5 5500 проблем не должно быть и вовсе. Плата интересна сложной расцветкой текстолита, которая редко встречается на бюджетных устройствах, все необходимые для игрового ПК порты у нее есть, а с минусом в виде наличия шины только PCI Express 3.0 придется смирится, ведь платы на чипсете AMD B550 стоят гораздо дороже.

Оперативная память


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Для процессора Ryzen 5 5500 оптимальной частотой ОЗУ станет 3600 МГц, которая позволит работать синхронно с шиной Infinity Fabric (IF) и даст оптимальную пропускную способность для процессора, не став узким местом. А вот объем ОЗУ будет всего 16 ГБ — этого пока хватает практически во всех играх, но для компьютера, покупающегося на долгий период, оптимальнее было бы взять 32 ГБ. Мы возьмем модули Adata XPG GAMMIX D10 (AX4U36008G18I-DB10), две штуки по 8 ГБ, с частотой 3600 МГц и таймингом CL, равным 18. 

Видеокарта

Так как на "мощный жифорс" денег не хватает, если, конечно, не считать "мощным жифорсом" GeForce RTX 3050, нас выручит компания AMD и видеокарта PowerColor Radeon RX 6600 Fighter, которая остается одной из лучших по соотношению цены и производительности даже в 2024 году. Она справится со всеми новыми играми, особенно, если включить технологию FSR. Да и после старенькой GeForce GTX 650 пацанам будет в радость даже игра в хиты на минимальных и средних настройках графики.

SSD-накопитель


SSD-накопитель у нас будет надежный и качественный — ADATA ALEG-800-500GCS, но объемом всего в 500 ГБ. Пока этого хватит под Windows, все нужные программы и пару-тройку любых игр из списка желаемых, а старенький жесткий диск объемом 500 ГБ, который остается от старого компьютера, будет использоваться для скачивания торрентов и хранения файлов пользователей. Как вы понимаете, на лицензионные игры у этой семьи просто нет денег и осуждать их за это нельзя.

Блок питания


Какой в этой сборке будет блок питания постоянные читатели уже наверняка догадались, только увидев ее бюджет. Да, качественные блоки серий Cooler master MWE, Chieftec Proton и Chieftec Core BBS после того, как рубль перевалил в цене за 90 за доллар стали выбором в более дорогие сборки. Поэтому мы берем нового бюджетного короля — Deepcool PF450, который стал в 2024 году самым оптимальным БП за свою стоимость. Мощность у этой модели 450 ватт, чего для этой сборки хватит с двукратным запасом, за счет чего БП будет меньше греться, меньше шуметь и проработает дольше.

Корпус


Так как компьютер собирается для подростков, корпус должен выглядеть "стильно, модно, молодежно" и мое предложение собрать ПК в стареньком корпусе было категорически отвергнуто. Но у нас осталось всего около 3000 рублей из бюджета и выбрать красивый корпус за такую цену очень трудно. А еще у него должны быть предустановлены вентиляторы, ведь даже пара дешевых вертушек диаметром 120 мм — это, как минимум, еще 500 рублей. И долго перебирая корпуса на Яндекс Маркете я нашел просто отличную модель за эту цену. Это Aerocool Cs-107-A-BK-v2 — у него аж три предустановленных вентилятора с подсветкой, сетчатая передняя панель, которая и отличную продуваемость обеспечивает и шерсть от двух котов, живущих в этой семье, не будет пускать внутрь корпуса. 

А я по своему опыту знаю, насколько губительна для ПК без пылевых фильтров шерсть животных, быстро забивающая ребра радиаторов "войлоком" и сильно ухудшающая теплоотдачу. За эту сумму можно простить Aerocool Cs-107-A-BK-v2 верхнее расположение блока питания, но с нашим, довольно холодным железом это будет не критично.

Итоги


Итак, сборка готова и этот ПК обойдется в 54397 рублей с картой Пэй или в 56035 рублей без нее. Хорошо, что хоть монитор в этом компьютере будет использоваться от старого ПК, а то пришлось бы собирать его на гораздо более медленном железе. Мне кажется, у меня получилась наиболее оптимальная сборка из всех, что я создавал в 2024 году. Пишите в комментарии, как по-вашему — можно ли за эту сумму собрать еще более быстрый компьютер?  

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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