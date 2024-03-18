Прошлая часть блога про полезные программы вышла уже больше недели назад и можно продолжить рассказ, в этот раз затронув наиболее полезные утилиты, про которые знают не все пользователи ПК. Стоит отметить еще и тот факт, что большинство утилит из этого блога можно найти в портативных или портабельных версиях, которые не требуют установки и могут работать сразу после переустановки Windows или переноса их на новый компьютер.

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Основная масса утилит из этого блога используется мной как раз как портабельные, но не всегда это удобно. Например, портативный браузер Mozilla Firefox тяжело сделать браузером по умолчанию, а при закреплении его ярлыка на Панели задач при нажатии на него открывается новое окно браузера, а не прошлый сеанс с открытыми вкладками. Еще могут возникнуть конфликты ассоциаций файлов, которые обычно не возникают при классической установке программы. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору типа программы, и если Mozilla Firefox у меня используется в портабельной версии, то второй браузер — Waterfox, я установил стандартным способом. И начну сегодняшний рассказ про утилиты я как раз с Waterfox.

Waterfox

Waterfox — браузер на основе Mozilla Firefox, сохраняющий все его плюсы, но немного более шустрый за счет вырезанной телеметрии и удаления Pocket. А еще в нем вырезаны спонсорские плитки и добавлено больше настроек для тонкой кастомизации под себя. Второй браузер нужен мне для запуска потенциально не безопасных расширений, например, для скачивания музыки и попользовавшись Google Chrome, различными его клонами и встроенным EDGE, я решил вернуться на привычный и удобный Firefox в виде Waterfox.

Яндекс.Браузер

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На этом список моих браузеров не заканчивается и дополнительно на ПК установлен Яндекс.Браузер только лишь из-за одной, очень удобной функции — голосового перевода зарубежных роликов на русский язык. Причем перевод получается весьма качественный и так можно смотреть популярные зарубежные "железные" каналы — Gamers Nexus или LinusTechTips. Интересно еще и то, что Яндекс.Браузер умеет переводить еще и текст на изображениях.

TestMem5

После сборки нового ПК или после разгона ОЗУ нужно тщательно проверить память на ошибки и самой удобной для этого оказалась утилита TestMem5, заменившая древнюю MemTest86+ или довольно слабое встроенное средство проверки памяти Windows. Если запустить TestMem5 с конфигурацией extreme@anta777.cfg на несколько часов, то она обязательно выявит нестабильность ОЗУ.

PotPlayer

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Однажды, для открытия видеофайла, который вызывал сбой популярного видеоплеера VLC я установил альтернативный проигрыватель — PotPlayer, да так и оставил его основным, так как он оказался более удобным и продвинутым в плане настроек. Особенно удобен PotPlayer тем, что позволяет смотреть фильмы на скорости 110% не вызывая, в отличие от VLC, искажений звука. На просмотре двухчасового фильма это экономит 12 минут времени, что весьма неплохо.

DesktopOK

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда ярлыки на Рабочем столе, которые вы тщательно расставили и привыкли к их расположению, слетают со своих мест после запуска какой-нибудь древней игры, смены разрешения экрана или переустановки видеодрайвера. Это можно предотвратить при помощи крохотной утилиты DesktopOK, которая запоминает расстановку ярлыков, а еще имеет несколько удобных функций. Например, разные профили расстановки ярлыков для разных пользователей, их автоматическое скрытие или сворачивание всех окон.

MKey

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Утилита MKey способна переназначить клавиши на вашей мультимедийной клавиатуре, добавив на них сочетания клавиш, макросы или определенные действия, такие как запуск программ или открытие нужны папок. Да и без мультимедийных клавиш можно выбрать много малоиспользуемых клавиш, на которые MKey позволит повесить различные действия — Scroll Lock, Num Lock, Pause Break и т.д. Это может сэкономить массу времени, если вы работаете за ПК.

Movavi Video Editor

Если вам лишь изредка нужно отредактировать снятое видео, то разбираться для этого со сложными видеоредакторами — пустая трата времени. И подыскивая себе простой, но достаточно функциональный видеоредактор, я нашел Movavi Video Editor, которым и пользуюсь уже несколько лет. Разобраться в нем можно за несколько минут, качество получаемого видео очень высокое, а при желании можно добавить в него различные эффекты.

mp3DirectCut

А если мне требуется отредактировать аудиофайл, например, обрезать ненужное на записи с диктофона, то для этого я использую простой аудиоредактор mp3DirectCut, в котором нет ничего лишнего. Он позволяет резать и склеивать аудиофайлы без потери качества и нормализовать звук, если он слишком тихий.

Simplewall

Simplewall — это утилита для контроля траффика на вашем ПК, которая позволит настроить то, какие программы вы пускаете в интернет, а какие — нет. Это оказалось весьма удобным средством для подавления самодеятельности Windows в плане обновлений и телеметрии. А еще заметно повышает защищенность ПК от вредоносных программ, ведь многие из них докачивают свою основную часть с сервера, и украденные у вас логины, пароли и банковские данные тоже отправляют на сервер злоумышленников. И если у вас интернет разрешен только доверенным программам, трояны, вирусы и сетевые черви в случае заражения ПК нанесут гораздо меньше вреда.

WinNTSetup

Несколько лет назад я наткнулся на утилиту WinNTSetup, которая радикально изменила то, как я устанавливаю Windows. WinNTSetup позволяет сделать это прямо из-под другой работающей Windows и установка проходит гораздо быстрее, чем обычно. И после перезагрузки и выбора нужного накопителя для загрузки вы попадаете сразу на заключительный этап установки Windows. Запускать WinNTSetup можно как со второго SSD, так и с загрузочной флешки, на которую нужно будет просто скопировать iso-образ Windows.

Для этого достаточно иметь флешку с Windows PE, например, от Sergei Strelec объемом 16 ГБ, а лучше 32 ГБ, так как разница в цене между такими объемами очень небольшая. Главное — выбирать быструю флешку USB 3.2 Gen 1 или Gen 2, а стоят такие модели сегодня очень недорого, около 400-600 рублей. Например, Netac UM1, SmartBuy Clue или Netac U782C.





Пишите в комментарии, а какие программы стали наиболее полезными для вас?

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