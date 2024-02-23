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Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля

В этой игровой сборке мы проверим, можно ли сильно сэкономить, не потеряв в качестве. И постараемся достигнуть идеального соотношения цены и производительности.
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Если посмотреть на сборки игровых ПК, которые вам предлагают собрать многие блогеры в интернете, а потом посмотреть на ПК, которые они собирают для себя, то можно заметить, что они сильно различаются. А чаще всего между ними совсем нет ничего общего. Для этого есть много причин — разные суммы, которые покупатель готов выделить на сборку, место покупки комплектующих, нужно ли их купить сразу в одном месте или можно потратить лишнее время, поискав наиболее выгодные цены в разных магазинах.

И когда пару дней назад ко мне обратился знакомый с просьбой подобрать оптимальную конфигурацию игрового компьютера, озвучил бюджет в 68000 рублей и требование, чтобы он справлялся со всеми новыми играми, в конце пожеланий и требований он добавил очень важную фразу — "собирай такой ПК, какой купил бы себе". А это значит, что экономить мы будем в меру, а видеокарта в этом ПК обязательно будет от Nvidia — про свое отношение к видеокартам от AMD я недавно рассказал в блоге 8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем.     

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А еще у нас с заказчиком совпали взгляды на подсветку в корпусе, видимо, когда возраст переваливает за 30+, хочется, чтобы ПК просто не мозолил глаза, стоя на столе, не шумел и не раздражал RGB-переливами цветов в темное время суток за просмотром фильма или игрой. Комплектующие для сегодняшней сборки мы будем подбирать в маркетплейсе Яндекс Маркет, там и цены заметно ниже, чем во многих крупных магазинах, и ассортимент товаров шире, а начнем, как обычно, с процессора.  

Процессор

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Учитывая озвученный бюджет, в нашу сборку идеально вписывается шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600 — его производительности вполне хватает в новых играх даже для мощной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti. А еще он нетребователен к материнской плате и охлаждению, а в играх и рабочих задачах практически не уступает более дорогим Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Из Ryzen 5 5600 легко выжать дополнительные 200-300 МГц с помощью разгона, но я бы рекомендовал наоборот, оставить заводские частоты и понизить напряжение, это сделает процессор холоднее и экономичнее, и именно так я поступил со своим Ryzen 5 5600X.

Кулер процессора

Выбирая кулеры для процессора на Яндекс Маркете, а их там очень много, я наткнулся на интересный экземпляр с труднопроизносимым названием — QiuZhi QZ800-3P. Стоит он почти столько же, сколько бюджетные модели именитых брендов всего с парой теплотрубок, но у этого кулера их целых четыре штуки. С их помощью он легко отведет от процессора 120 ватт тепла, даже несмотря на компактный радиатор и вентилятор диаметром 90 мм.

Материнская плата

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Выбирая материнскую плату для Ryzen 5 5600, вы наверняка столкнетесь с дилеммой — взять модель на чипсете AMD B450 и ограничиться поддержкой шины PCI Express 3.0 или доплатить около 3000 рублей и взять модель на чипсете AMD B550, которая уже имеет шину PCI Express 4.0. Если бы наш бюджет составлял более 70000 рублей, то однозначно стоило бы сделать выбор более современной платы, но если мы экономим, то придется пожертвовать несколькими процентами производительности. Тем более, что падение производительности из-за более медленной шины происходит не во всех играх. Поэтому мы возьмем в этот ПК материнскую плату Asus PRIME B450M-A II, недорогую модель, имеющую по сравнению с аналогами по цене радиатор на системе питания, четыре слота под оперативную память и целых шесть SATA портов.

Оперативная память

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Для большинства игр пока хватает объема ОЗУ в 16 ГБ и им мы и ограничимся, тем более, что материнская плата позволит добавить в будущем еще пару модулей памяти, когда 16 ГБ станет не хватать. Для процессора Ryzen 5 5600 идеальной частотой ОЗУ станет 3600 МГц, которая позволит получить оптимальную скорость шины Infinity Fabric, равную половине скорости ОЗУ. И если выбирать недорогие модули памяти, то можно даже пожертвовать низкими таймингами, но получить более высокую скорость. Например, как у модулей Patriot Memory VIPER 4 BLACKOUT PVB416G360C8K, частота которых равна 3600 МГц, а формула таймингов — 18-22-22-42. Тем более, что материнская плата имеет отличный функционал по настройке и разгону ОЗУ и ничто не помешает вам попробовать ужать тайминги и получить бесплатный прирост производительности.

Видеокарта

Выбирая видеокарту от Nvidia в ПК с таким бюджетом, как наш, сразу понимаешь, что выбора то и нет. Ведь брать устаревшие видеокарты GeForce RTX 3060 не хочется, даже не смотря на большой объем видеопамяти, да и цены на них все еще высоки. И остается только одна модель — GeForce RTX 4060, и именно ее мы и выберем, взяв Palit GeForce RTX 4060 DUAL 8G, которая легко тянет все новые игры в разрешении Full HD, и имеет функцию DLSS 3.0, которая очень поможет, когда производительности в играх станет не хватать.

SSD-накопитель

Если вы не знаете, как выбирать качественные и шустрые SSD, то просто отсортируйте их по наличию гарантии в пять лет и DRAM-буфера, и наверняка не ошибетесь. Мы возьмем как раз такой накопитель — A-Data S11 Pro AGAMMIXS11P-1TT-C, с оптимальным объемом 1 ТБ, быстрый, надежный и с предустановленным радиатором. Это одна из самых популярных моделей на Яндекс Маркете, что неудивительно, если посмотреть на цену этого SSD.

Блок питания

А вот выбор блока питания в бюджетные сборки в 2024 году прост, как никогда. Ведь конкурентов по соотношению цены и качества у линейки DeepCool PF нет и не предвидится. Мы возьмем БП DeepCool PF450, мощностью 450 ватт, которой хватит нашему экономичному ПК с огромным запасом, и с сертификатом 80 PLUS Standard, который редко встречается в бюджетных моделях.

Корпус

Корпус, как я уже писал выше, в этой сборке должен быть без подсветки и со строгим дизайном. А еще заказчик попросил как можно более компактные размеры и возможность установить парочку жестких дисков, которые остались от старого ПК. Всем этим критериям отвечает корпус Deepcool MATREXX 30, который еще и по цене идеально вписывается в наш бюджет. Несмотря на столь низкую цену, боковая крышка у него из закаленного стекла и есть предустановленный вентилятор диаметром 120 мм.

Дополнительный вентилятор в корпус

Но одной вертушки в корпусе нам не хватит, да и жесткие диски желательно обдувать потоком воздуха, поэтому мы поставим еще один вентилятор диаметром 120 мм — AeroCool Force 12 Red Blade.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется на Яндекс Маркете в 65814 рублей с картой Пэй и в 67740 рублей без нее. За свою цену она предлагает оптимальную производительность в играх, надежный и быстрый SSD, качественный блок питания и строгий внешний вид. И если бы у меня была именно такая сумма на покупку ПК в начале 2024 года, я купил бы его себе точно в такой же конфигурации. Пишите в комментарии, что, по вашему мнению, стоит заменить в этой сборке, не выходя за рамки бюджета в 68000 рублей?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
daem0ns
10:38
>>>Пишите в комментарии, что, по вашему мнению, стоит заменить в этой сборке, не выходя за рамки бюджета в 68000 рублей? . Эээ, может стоит заменить автора статьи???
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Sergey Archarov
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Ну и нахрена пытатся на гроши собирать по максимуму ? Не жми бабла и ждёт тебя счастье . Я уже лет 12 собираю с запасом бп ставлю как минимум с двойным запасом .
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