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8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем

Видеокарты AMD вызывают противоречивые чувства у геймеров — кто-то, выбирая их, получает больше производительности за меньшие деньги. А кто-то получает кучу проблем и сегодня я расскажу про свой опыт их использования.
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В комментариях к блогам про сборки ПК меня часто упрекают в фанатстве по отношению к продукции определенных производителей видеокарт и процессоров, причем сразу всех трех лагерей — AMD, Intel и Nvidia. Особенно рьяно ведут себя комментаторы, пользующиеся видеокартами и процессорами от AMD, хотя обвинять меня в том, что я "обижаю" их любимого производителя, несколько нелогично, так как в моем ПК трудится уже второй процессор от AMD за четыре года. А всего за то время, как у меня появился ПК, я сменил уже множество процессоров от AMD. И у меня побывали и Athlon XP, и Phenom II, и даже очень непопулярный в свое время Phenom первого поколения. 

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Phenom X3 8750 Black Edition уже несколько лет лежит у меня вместе с материнской платой AM2+, исправный и готовый для сборки ретро ПК, и я даже не думаю его продавать. Но вот с видеокартами от AMD мои отношения были не такими безоблачными, хотя я сменил их немало, начиная с ATI Radeon 9600 PRO и Radeon HD 4870 и заканчивая Radeon HD 7770, и даже какое-то время посидел на Radeon RX 580. И я больше не могу молчать на эту тему и сегодня расскажу, почему стараюсь избегать видеокарт AMD, основываясь не на фанатстве, а на собственном горьком опыте и опыте людей, пропускающих через свои руки множество видеокарт и чьему мнению можно доверять. И начать стоит с главной проблемы видеокарт AMD.

Сырость аппаратной части

Мы все привыкли к выражениям "сырые драйвера" или "сырой софт", что означает глючность и недоработки, которые встречаются у продуктов, сделанных впопыхах и не до конца протестированных. Но видеокарты AMD показали мне, что сырость бывает и у "железного" продукта. Последняя видеокарта от AMD, за которую я отдал свои деньги — Radeon HD 7770, просто замучила меня, периодически дергая изображение на ТВ, подключенном по кабелю HDMI и иногда выдавая знаменитые черные экраны. Боролся с этой проблемой я долго, перепробовав все, от замены кабеля, до прошивки и редактирования BIOS видеокарты, но так и не поборол ее до конца. 

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И постарался избавится от неудачной Radeon HD 7770, не оставляя ее даже в качестве "затычки", хотя гораздо более дорогую GeForce GT 1030 оставил в этом качестве. GeForce GT 1030 не вызывала совершенно никаких проблем и просто работала, стабильно и надежно. Когда во времена первой волны майнинга друг отдал мне Radeon RX 580 на время, и я попробовал на ней поиграть, то и на этой модели получал черные экраны — это уже многолетнее проклятие продукции AMD. Таких проблем можно вспомнить множество, например, у видеокарты Radeon RX 480, которая перегружала слот PCIe по питанию, даже в играх превышая свой лимит TDP в 150 ватт.

Завышенное энергопотребление с двумя мониторами

Слабенькая GeForce GT 1030 в моем ПК оказалась способна не напрягаясь работать с двумя мониторами, а в качестве второго монитора я уже несколько лет использую большой ТВ. А вот для видеокарт AMD это до сих пор остается проблемой, вызывая повышенное энергопотребление и нагрев. Бедная Radeon HD 7770 в таком режиме жужжала кулером, мешая смотреть фильмы. И с этой проблемой AMD борется даже в 2024 году, например, Radeon RX 7800 XT потребляла 33 Вт в простое с двумя мониторами, а теперь, после выхода драйвера Adrenalin 23.12.1, потребление не превышает 12 Вт. Но это в простое, а стоит запустить браузер или даже просто двигать мышью, как энергопотребление резко подскакивает.

Массовый выход из строя и неремонтопригодность

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Аппаратная сырость вызывает и массовый падеж видеокарт от AMD, в котором виноват сам чип, умерший по неизвестным причинам, а не его обвязка или система питания видеокарты. Об этом не раз говорил ремонтник VIK-on и именно это стало одной из причин, по которой я купил пару лет назад GeForce RTX 3060, а не более дешевую Radeon RX 6600, которая была более выгодной покупкой. Достаточно ввести в поисковик "массовый выход из строя видеокарт amd" и вы получите множество новостей на эту тему, каждая из которых отпугивает потенциальных покупателей. А чинить такие видеокарты практически невозможно, поскольку чипов на замену просто не купить.

Проблемы с драйверами

Еще одна извечная проблема видеокарт AMD — кривые драйвера. Я уже слышу, как после этой фразы завопили сотни фанатов и кинулись писать комментарии про "кривые руки", но не спешите. У Nvidia драйвера тоже не идеальны в последнее время, но все же их качество несравнимо выше, чем у AMD. И это не субъективное мнение, а статистика. Например, драйвер Adrenalin 23.2.1 в прошлом году вызывал падение Windows и постоянный BSOD у множества пользователей. А после очередного апдейта Windows 11 в 2023 году начала "ломать" драйвер AMD, снося фирменный софт и устанавливая более старый драйвер. Таких примеров множество и на форумах вы найдете сотни советов, как правильно обращаться с драйверами от AMD. 

Слабая трассировка лучей

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Еще одна причина, по которой я выбрал GeForce RTX 3060, а не Radeon RX 6600 — слабая трассировка лучей. Конечно, в этом плане у видеокарт AMD есть прогресс, но пока Nvidia лидирует. А есть игры, где лучи чрезвычайно важны, например, Quake II RTX, который позволяет взглянуть на старый хит совершенно по-новому.

FSR vs DLSS

Третья причина, по которой я опять выбрал GeForce — наличие технологии DLSS. Даже в разрешении Full HD я включаю ее в режиме "качество", например, в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей и картинка получается весьма сносная. FSR в этом плане гораздо хуже и сильнее мылит картинку.

Игроделы делают ставку на видеокарты Nvidia

По статистике Steam, на январь 2024 года доля видеокарт AMD составила всего 16.46% и такими темпами на руках геймеров скоро станет больше дискретных видеокарт от Intel. Такая низкая доля видеокарт грозит тем, что игроделы полностью переключатся на оптимизацию новых игр под модели от Nvidia. И то, что новая игра может попросту не запустится на старом драйвере от AMD, где нет ее поддержки, как это было, к примеру, со Star Wars: Battlefront II, будет встречаться все чаще. С GeForce RTX 3060 же, я даже не обновляю драйвер, иногда по полгода и больше, и новые игры прекрасно работают, пусть не так быстро, как с новым драйвером.

AMD и отношение к геймерам

Еще одна причина, по которой не хочется поддерживать компанию AMD рублем — это отношение к геймерам. Во времена первой волны майнинга купить видеокарту от AMD в магазине было невозможно и AMD это не заботило, компания делала огромные деньги на лопатах для майнинга — Radeon RX 480 и Radeon RX 470, одновременно с этим стремительно теряя рынок игровых видеокарт. При этом пойти и купить GeForce GTX 1060 можно было свободно, и я, например, купил себе еще одну в декабре 2017 года.

Во времена второй волны майнинга, когда Nvidia хотя бы вернула в производство GeForce GTX 1050 Ti, чтобы хоть какую-то видеокарту можно было бы купить, и внедрила технологию защиты от майнинга LHR (Low Hash Rate), пусть и неудачную, AMD вновь полностью исчезла с рынка игровых видеокарт. И результаты этого мы теперь видим в статистике Steam, а ведь никто не мешал компании выпустить какой-нибудь игровой "огрызок". Хотя игровой "огрызок" в виде Radeon RX 6500 XT AMD все же выпустила, пусть и с большим опозданием, при этом тайком удаляя со своего сайта статью о том, что 4 ГБ памяти не хватает для современных игр.

Итоги

Вот такие причины отпугивают меня от покупки видеокарт AMD, несмотря на гораздо более лучшее сочетании цены и производительности в играх, чем у видеокарт Nvidia. И я уверен, что есть большое количество геймеров, которые не испытывают с видеокартами AMD никаких проблем, но я больше не хочу рисковать, покупая их.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к видеокартам AMD?

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