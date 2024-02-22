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5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас

Обычно мы экономим и не покупаем SSD с большим запасом по объему, но есть несколько веских причин, чтобы сделать это в 2024 году.
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Практически в любом компьютере очень легко сделать апгрейд SSD-накопителя, если его объема начинает не хватать, главное — чтобы портов M.2 и SATA на материнской плате хватало. Из-за этого часто встречаются геймеры, в ПК которых установлена целая вязанка SSD разного объема: старенький, объемом 128 ГБ под Windows, 250 ГБ под программы и 1 ТБ под игры. Конечно, это неудобно, но помимо кучи проводов для SATA SSD формфактора 2.5" и проблем с охлаждением и наличием портов на материнской плате для M.2 SSD есть еще несколько не совсем очевидных факторов, из-за которых лучше сразу купить SSD большого объема и сегодня мы познакомимся с ними.

Стоимость гигабайта у SSD большого объема меньше, чем у маленьких моделей

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Покупая SSD небольшого объема, мы в первую очередь хотим сэкономить, но в результате сильно переплачиваем за стоимость одного гигабайта. Тут очень хорошо подходит поговорка "скупой платит дважды", ведь если посчитать во сколько нам обойдется один гигабайт объема, то у моделей SSD объемом 120 или 250 ГБ он будет стоить заметно дороже, чем у моделей объемом 500 или 1000 ГБ. Например, если взять SSD-накопители одной линейки, Western Digital Green форм-фактора M.2 с интерфейсом PCI-E, то у модели объемом 240 ГБ один гигабайт объема обойдется вам в 10.5 рублей, у модели объемом 1 ТБ — всего в 6.2 рубля. А у модели Western Digital Green объемом 2000 ГБ, который многим кажется избыточном в 2024 году, один гигабайт стоит всего лишь 5.3 рубля.

Параметр TBW или выносливость SSD

Один из главных параметров SSD, помимо скоростных характеристик — TBW или Total Bytes Written, который означает, сколько информации возможно записать на накопитель, пока его ресурс записи не исчерпается. Конечно же, чем он выше, тем лучше и если посмотреть характеристику TBW у разных по объему моделей SSD-накопителей одной линейки, то можно заметить, что она разливается в разы. Например, у SSD Western Digital Blue SN570 объемом 250 ГБ TBW равен 150 ТБ, у Western Digital Blue SN570 объемом 500 ГБ — 300 ТБ, а у Western Digital Blue SN570 объемом 1 ТБ — 600 ТБ.

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И если вы думаете, что ресурс SSD-накопителей разного объема будет тратиться в основном на установку объемных игр, то я вас разочарую. Конечно, на SSD небольшого объема вы сможете одновременно установить одну крупную игру, а на SSD объемом в два раза больше — два игры сразу, но главными пожирателями ресурса SSD сегодня стали фоновые задачи. Windows постоянно что-то пишет на накопитель, а при включенной гибернации каждый раз скидывает на него несколько гигабайт данных из ОЗУ вашего ПК или ноутбука. А кеш браузера при активном использовании может тратить по нескольку гигабайт ресурса SSD каждый день.

В результате получается, что чем меньше объем SSD, тем меньшую нагрузку в теории он сможет выдержать до полного исчерпания своего ресурса. И экономия на объеме опять оборачивается против нас, как говорится — «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Я понял это на своем опыте, купив год назад бюджетный SSD SmartBuy Splash объемом 256 ГБ, и за такое короткое время он уже исчерпал 25% своего ресурса записи, который составляет 128 ТБ. И это при довольно невысокой нагрузке, которая есть на обычном игровом ПК — установка игр и серфинг интернета, а для скачивания торрентов, создания бэкапов и хранения прочих объемных файлов у меня стоит обычный HDD на 2 ТБ. А если бы этот SSD был единственным накопителем в ПК, его ресурс за год исчерпался бы уже больше, чем на половину.

У SSD большого объема обычно выше скорость

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Конструкция большинства современных SSD включает в себя быстрый SLC-кэш, при записи в который накопитель показывает свои максимальные скорости, и основной массив памяти TLC или QLC, скорости записи в который уже гораздо ниже. И практически всегда у более емких SSD одной линейки SLC-кэш больше. Например, у популярной модели SATA SSD Samsung 870 EVO объемом 1 ТБ суммарный объем статического и динамического кэша равен 42 ГБ. А у модели Samsung 870 EVO объемом 250 ГБ суммарный объем SLC-кэша равен всего 12 ГБ.

На моделях SSD меньшего объема гораздо заметнее еще и просадки скорости при сильном заполнении накопителя, а скоростные возможности SSD в таком режиме нечасто показывают в обзорах. Да и шансов того, что SSD-накопитель будет забит файлами под завязку, гораздо больше у модели небольшого объема. У более емких моделей одной линейки обычно больше и размер DRAM-буфера. Например, у SSD Samsung 870 EVO объемом 1 ТБ объем DRAM-буфера на основе памяти LPDDR4 составляет 1 ГБ, а у Samsung 870 EVO объемом 250 ГБ — в два раза меньше, всего 512 МБ.

Игры стремительно растут в объеме

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Последние годы компьютерные игры стали стремительно расти в объеме. Если совсем недавно средняя игра занимала 20-40 ГБ, то многие новинки последних лет перешагнули отметку в 100 ГБ. Игра Ark: Survival Evolved с установленными картами и дополнениями занимает чудовищный объем в 400 ГБ, Call of Duty: Modern Warfare — более 200 ГБ, Medal of Honor: Above and Beyond — 170 ГБ, но для установки игры требуется 340 ГБ, Quantum Break — 178 ГБ, Final Fantasy XV — 155 ГБ, Hitman 2 — почти 150 ГБ. Assassin's Creed: Valhalla и Star Wars Jedi: Survivor займут на SSD более 130 ГБ, Forspoken и Forza Horizon 5 — 120 ГБ, Redfall и The Last of Us Part 1 — 100 ГБ.

С такими запросами игр даже SSD объемом 500 ГБ уже кажется маленьким, что уж говорить про модели на 250 ГБ, ведь на них нужно еще место для Windows, программ и файлов пользователя. И если выбирать сейчас SSD на несколько лет, стоит сразу присмотреться к моделям объемом 2 ТБ, тем более, что стоят они уже вполне демократично. Например, SPATIUM M450.

Цены на SSD будут расти

Начало 2023 года мы встретили с довольно низкими ценами на SSD, но они все растут и растут, и дело здесь не только в росте курсов валют, который сразу отражаются на ценах импортных комплектующих для ПК. Весь 2023 год нарастал дефицит NAND-чипов памяти, используемых в SSD и производители увеличивают цены, которые выросли уже на 15-20%. Поэтому рост цен на SSD будет продолжаться, и надеяться, что через год вы купите подешевевшую модель большего объема, не стоит. Лучше купить надежную модель достаточного объема прямо сейчас, пока цены еще довольно умеренны. Шуструю модель объемом 1 ТБ, например, Crucial P3 Plus, пока еще можно купить всего за 7387 рублей.

Итоги

Как видите, причин для того, чтобы сразу купить SSD большого объема — предостаточно. Но выбирая новую модель, помните, что скупой платит дважды и обращайте внимание не только на объем и цену, но еще и на срок гарантии и параметр выносливости — TBW. Пишите в комментарии, какой SSD-накопитель установлен в ваш ПК и достаточно ли вам его объема?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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ssd цены выбор western digital blue объем samsung 870 evo
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