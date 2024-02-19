Казалось бы, спор о том, на чем лучше играть — на ПК или консоли, будет вечным. Но последние пару лет наши геймеры на консолях сталкиваются с такими серьезными трудностями, что задумываются о продаже консоли и покупке ПК. Блокировки аккаунтов, удаление купленных игр, отсутствие русской озвучки — одного этого достаточно, чтобы забыть про консольный гейминг. Но еще один удар по игрокам, привыкших к консолям, нанесли цены — Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5 стоят сегодня очень дорого.

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А ведь именно низкая, по сравнению с мощным игровым ПК, цена долгое время привлекала к консолям геймеров, даже не смотря на высокую цену игр. ПК-геймеры же не испытывают особых неудобств в 2024 году — блокировки в игровых магазинах легко обходятся, сторонние компании выпускают переводы и даже русские озвучки для игр. А немалое число геймеров, которое заметно выросло за последние пару лет, и вовсе решило перестать спонсировать западных разработчиков игр и игровые магазины, записавшие их в люди второго сорта, и не платит за ПК-игры совсем, скачивая их с торрентов.

И если вы долгое время играли на консолях, а теперь задумываетесь — не перейти ли на ПК, как игровую платформу, то наверняка вам интересно, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость популярной консоли. И сегодня мы это выясним, взяв за основу цену приставки PlayStation 5. В крупных магазинах, купив в которых консоль, вы не будете испытывать проблем с гарантией, PlayStation 5 стоит в конце февраля 2024 года от 61700 до 65999 рублей и на нижний порог цены мы и будем ориентироваться. Самая низкая цена оказалась в магазине Регард, и в нем мы и подберем комплектующие для сборки нашего ПК.

Процессор

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Оптимальным выбором для нашей сборки станет шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500 — быстрый, недорогой и с небольшим энергопотреблением. Для него не нужна крутая материнская плата с мощной системой питания, как для шестиядерников от Intel, а в плане универсальности он гораздо предпочтительнее четырехъядерного Core i3-12100F. Ведь на шести ядрах не только тяжелые игры будут себя лучше чувствовать, но и остальные задачи будут выполняться заметно шустрее. Установка игр, видеокодирование, архивация и прочие задачи, которыми часто занимаются наши игровые ПК помимо игр.

Кулер процессора

Выбирая недорогой кулер для Ryzen 5 5500, я обратил внимание на бюджетную модель PCcooler S93 V2, у которой есть пара теплотрубок, но по сравнению с похожими моделями от DeepCool и ID-COOLING, ее вентилятор диаметром не 80, а 90 мм. Соответственно и радиатор у PCcooler S93 V2 большей площади, а цена выше всего на пару десятков рублей. Есть у этой модели и дополнительный маленький радиатор на подошве, который заметно улучшает эффективность теплоотвода у компактных моделей кулеров. А еще такие кулеры очень просты в установке, с которой справится даже начинающий сборщик ПК.

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Материнская плата

Даже в тяжелых рабочих задачах энергопотребление Ryzen 5 5500 не превышает 65 ватт, а в играх и того меньше — 45-55 ватт, поэтому можно обойтись недорогой платой без радиаторов на системе питания. Например — MSI B450M-A PRO MAX II, бюджетной моделью, которая, несмотря на столь низкую цену, может похвастаться быстрой сетевой картой на 2.5 Гигабит и разъемом M.2 для современных SSD. Но главное ее достоинство — чипсет AMD B450, который позволит без проблем использовать быструю оперативную память.

Оперативная память

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Оптимальной частотой ОЗУ для Ryzen 5 5500 станет 3600 МГц, как у пары 8 ГБ модулей Silicon Power XPower Zenith (SP016GXLZU360BDC), ведь шесть ядер нуждаются в быстром поступлении данных для обработки. Частоты выше 3600 МГц дают уже не такой заметный прирост, а разница в цене между модулями на 3200 и 3600 МГц очень небольшая. Конечно, опытный пользователь ПК легко сможет на нашей материнской плате разогнать качественные модули ОЗУ с 3200 до 3600 МГц, но не стоит забывать, что мы собираем ПК для обычного геймера, которому нужно будет только установить на него игры и заниматься любимым делом, а не копаться часами в таймингах, частотах и напряжениях.

Видеокарта

Выбирая видеокарту в эту сборку, я слишком оптимистично положил в корзину GeForce RTX 4060, но сразу понял, что с таким бюджетом с этой популярной моделью собрать ПК никак не получится, даже максимально экономя на всем остальном. Поэтому нам остается Radeon RX 6600 — самая оптимальная модель по соотношению цены и производительности.

SSD-накопитель

А вот на SSD придется сэкономить и взять модель объемом 500 ГБ — MSI SPATIUM M371, что будет меньше, чем накопитель на 825 Гб у PlayStation 5. И, похоже, это единственная характеристика, по которой наш ПК уступит консоли. Но зато у ПК есть простая возможность апгрейда, и ничто не помешает вам в будущем добавить еще один SATA SSD большого объема для хранения игр.

Блок питания

Постоянные читатели блогов про сборки ПК уже наверняка знают, какой блок питания будет в этой сборке. Ведь если мы экономим, то обычно берем в 2024 году БП DeepCool серии PF, на этот раз мощностью 450 ватт. На рынке пока не появилось альтернативы, предлагающей лучшее качество за такую же сумму. Ведь по сравнению с конкурентами по цене у DeepCool PF450 есть не только активный PFC и сертификат 80 PLUS Standard, но еще и качественный вентилятор, длинные черные провода и отличный дизайн.

Корпус





Наш ПК должен быть не только быстрее консоли Sony PlayStation 5 за ту же стоимость, но еще и выглядеть красиво, чтобы его не стыдно было поставить на стол. А учитывая, что бюджет почти исчерпан, это очень непростая задача. Но перерыв все бюджетные корпуса в Регарде, я нашел корпус ExeGate EVO-8225 Black — с ценой всего в 3000 рублей, за которую у него есть окно из закаленного стекла, пара предустановленных вентиляторов с подсветкой, нижнее расположение блока питания и даже кожух для него. Модель отлично продувается и имеет неплохую вместимость, что в будущем позволит сделать апгрейд нашего ПК, не меняя корпуса.

Итоги

Итак, сборка готова и она обойдется вам в 61160 рублей, что на 540 рублей дешевле стоимости PlayStation 5, и эту разницу можно потратить на покупку периферии для нашего ПК. У нас получился добротный ПК среднего уровня, который не только обеспечит лучшую картинку и более высокий FPS в играх, чем консоль, но еще позволит учиться и работать. Ведь ПК — это гораздо более универсальное устройство, чем игровая приставка.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к игровым консолям и готовы ли покупать их по таким ценам?

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