В 2024 году на рынке процессоров происходят серьезные изменения — выход новых процессоров Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения, несмотря на весьма скромный прирост производительности, заставляет продавцов снижать цены на процессоры прошлых поколений. Причем не только на модели от Intel, но и на очень удачные Ryzen серии 7000. Перетряхивание цен делает многие модели, бывшие совсем недавно хитами продаж, неактуальными. Например, кому нужен восьмиядерник Ryzen 7 5800X, которого практически во всех рабочих задачах и играх обходит более дешевый шестиядерный Ryzen 5 7500F?

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Это, кстати, еще раз показывает, что не стоит гнаться за большим количеством ядер процессора "на вырост", ведь новые модели легко обходят многоядерных старичков при меньшей стоимости и более низком энергопотреблении. Но одна из главных характеристик процессора — это не количество ядер, а соотношение цены и производительности, и именно она делает его привлекательным для покупателя. Это хорошо видно на примере старых процессоров для платформы AM4, которые, несмотря на древнюю архитектуру, все еще остаются очень популярными. В этом случае не стоит пугаться покупать старые процессоры, если они стоят очень дешево, а их производительности вам хватает.

Особенно это касается компьютеров, в которых будет использоваться встроенная в процессор графика. Доплата за слабенькие встройки Intel UHD Graphics составляет несколько тысяч рублей даже на бюджетных моделях. Например, Core i3-10105 стоит на 5060 рублей дороже аналога без встроенной графики — Core i3-10105F. И если вам нужен недорогой мультимедийный ПК со встроенной графикой, который потянет старые и нетребовательные игры в разрешении Full HD, лучше смотреть в сторону моделей от AMD с графикой Radeon Vega (начиная от 7-й версии и заканчивая 11-й), у которых она дешева и заметно мощнее Intel UHD Graphics.

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Сегодня мы выберем десятку самых лучших процессоров конца зимы 2024 года по соотношению цены и производительности, оптимальных для сборки игровых ПК среднего и начального уровня производительности, а также для очень недорогих мультимедийных и офисных компьютеров. Начнем с самых дорогих моделей, в примеры цен возьмем из ассортимента процессоров в магазине Регард.

Core i5-13400F

Формула ядер Core i5-13400F повторяет формулу более дорогого Core i5-12600K — шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра, но новинка заметно дешевле и немного экономичнее. А вот производительность отличается не сильно, всего на несколько процентов, а в некоторых играх Core i5-13400F обходит Core i5-12600K. И если вам нужен мощный процессор для платформы LGA1700, а производительности Core i5-12400F уже мало — то Core i5-13400F будет отличным выбором.

Ryzen 5 7500F

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Но гораздо более удачной покупкой станет Ryzen 5 7500F, экономичный и быстрый шестиядерник для платформы AM5, который стоит заметно дешевле Core i5-13400F, но обходит его в большинстве игр. Единственная проблема — его пока тяжело найти в больших магазинах, и в Регарде он не продается. Но на OZON его можно найти за 13800-14200 рублей, и это просто отличная цена за такую производительность. Такой ценой Ryzen 5 7500F сделал бы нерентабельной покупку даже Ryzen 5 5600, но пока еще материнские платы AM5 и память DDR5 стоят дороже плат и ОЗУ для платформы AM4.

Ryzen 5 5600G

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Шестиядерный Ryzen 5 5600G — это аналог Ryzen 5 5500, но с мощной встроенной графикой Radeon Vega 7, которая почти дотягивается до производительности видеокарты GeForce GTX 1050. Но просят за нее довольно немалую сумму и этот процессор стоит выбирать в двух случаях — если вам нужны шесть достаточно мощных ядер, а вашим играм достаточно этой быстрой встройки. Или если вы планируете пока пользоваться графикой Radeon Vega 7, а потом накопить и поставить видеокарту уровня Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060, с которыми этот процессор вполне справится.



Ryzen 5 5600

Что сказать про этот процессор? Ryzen 5 5600 — все еще хит продаж, быстрый и холодный, который делает бесполезной покупку более дорогих шестиядерников Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Его производительности вполне хватит для видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и всех новых игр.

Ryzen 5 4600G

А вот Ryzen 5 4600G процессор особый, несмотря на схожесть с Ryzen 5 5600G, ведь у него тоже шесть ядер и графика Radeon Vega 7. Но это ядра Renoir на архитектуре Zen 2, и его процессорная производительность уступает популярному Ryzen 5 5500. Но этот процессор очень дешев и его стоит брать в том случае, если вы хотите собрать мультимедийный ПК, который потянет множество нетребовательных и старых игр, и не будет апгрейдиться в будущем. Хотя ничто не помешает вам установить в него через пару лет сильно подешевевшую GeForce RTX 3050.



Ryzen 5 5500

Еще один хит продаж — недорогой шестиядерный Ryzen 5 5500. Добавьте к нему видеокарту GeForce RTX 4060 и 16 ГБ ОЗУ и без проблем играйте во все новинки игр на высоких настройках.

Core i3-12100F

Конкурент Ryzen 5 5500 из стана Intel — четырехъядерный Core i3-12100F. Стоит он дешевле, производительность на ядро у него больше, но вот ядер меньше и придется крепко поломать голову над выбором между этими двумя процессорами.

Ryzen 5 2400G

Ryzen 5 2400G — еще один процессор с мощной встроенной графикой, отлично подходящий для сборки бюджетного мультимедийного ПК, который потянет еще и много хитов времен The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. У него четыре ядра и восемь потоков, а встроенная графика Vega 11 по производительности почти дотягивается до уровня GeForce GT 1030. Но этот процессор стоит сегодня дешевле видеокарты GeForce GT 1030 и за это ему можно простить старую архитектуру.





Core i3-10105F

Core i3-10105F — самый дешевый процессор от Intel, который предлагает неплохую игровую производительность, заметно превышающую ту, что дают конкурирующие по цене процессоры от AMD на архитектуре Zen и Zen+. При этом он очень экономичен, обойдется самой дешевой материнской платой и вполне справится с видеокартой уровня GeForce RTX 3050.

Athlon 200GE

И, наконец, последний процессор в этой подборке, который стоит сущие копейки — Athlon 200GE. Два ядра, четыре потока и встроенная графика Radeon Vega 3 — эта модель отлично подойдет в офисный ПК, или в мультимедийный, на котором смотрят YouTube и фильмы, но еще играют в Мир танков, Portal 2 и другие нетребовательные игры.



Итоги

Вот такая подборка процессоров получилась у нас сегодня и в ней можно найти модель на любой вкус и кошелек, исключая разве что совсем мощные экземпляры для топовых сборок ПК. Но пользователей, готовых отдать за ПК в 2024 году более 100000 рублей, очень немного, а большинству вполне хватит шестиядерников Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 5600.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК и довольны ли вы его производительностью?

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