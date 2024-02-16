Читая конференцию Overclockers.ru или смотря видео на популярных YouTube каналах, посвященных компьютерной тематике, создается впечатление, что большинство пользователей сидят за 4K или, как минимум, QHD мониторами. Ведь разрешение Full HD или 1920×1080 пикселей появилось в далеком 2007 году, а уже в начале 2010 годов стало массово распространятся на ПК. 17 лет на рынке электронных технологий — это огромный срок и, казалось бы, мониторам с разрешением Full HD давно пора отправляться на пенсию, в офисы и на вторичный рынок, но этого не происходит и сегодня мы разберемся в причинах этого феномена. А заодно я расскажу, почему не собираюсь менять свой Full HD монитор с частотой обновления 60 Гц не только на QHD или 4K, но даже и на Full HD модель с высокой кадровой частотой.

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На рынке сегодня есть огромный выбор мониторов с разным разрешениями, не только Full HD, QHD или 4K, но и UltraWide модели с экзотическими разрешениями 2560x1080, 3440x1440 и 5120х1440, причем качество картинки, которое они выдают, совершенно другое, чем у мониторов прошлого. Ведь матрицы TN постепенно исчезают с рынка, даже моделей мониторов с *VA матрицами продается почти в 10 раз больше, а с IPS и вовсе в 20 раз. Набирают популярность модели с OLED матрицами, а частота развертки в 60 Гц осталась только в бюджетных моделях, а игровые мониторы щеголяют уже не 120 и 144 Гц, а 360-ю! А если есть деньги, то можно поискать в продаже и новейшие 500 Гц модели.

Но матрица — это только полдела в современном мониторе, продвинутые модели щеголяют точечной управляемой подсветкой и технологией HDR. А такие мелочи, как технологии FreeSync, G-Sync и изогнутые или curved, экраны, и вовсе стали стандартом даже в недорогих игровых моделях. Одним словом, прогресс в технологиях очень заметен. Да и цены весьма приемлемые, бюджетный монитор с матрицей IPS, разрешением 2560x1440 и частотой развертки в 165 Гц можно купить всего за 20 с небольшим тысяч рублей. Казалось бы, покупай новую модель с большим разрешением и высокой частотой развертки и радуйся, но народ не торопиться отказываться от Full HD моделей и бежать за новинками. Давайте разбираться, почему так происходит.

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Даже если посмотреть ассортимент мониторов в популярных магазинах, можно увидеть, что большинство продаваемых моделей все еще имеют разрешение Full HD, причем среди них есть очень большое количество моделей с диагональю 27", плотность пикселей (PPI) на которых имеет довольно низкий показатель. Да и если взглянуть на статистику сервиса Steam, то можно увидеть, что большинство геймеров — 59%, до сих пор пользуются Full HD мониторами, разрешение 2560x1440 или QHD всего у 16%, а 4K мониторы и вовсе у 3.78%. Очень мало количество геймеров, которые выбрали UltraWide мониторы, особенно высоких разрешений.

И это статистика по ПК геймеров, у которых установлен Steam, а уж если взять офисы и обычные домашние мультимедийные ПК, которые никогда не видели Steam, то преобладание старого доброго разрешения Full HD в их мониторах будет еще заметнее. И на это есть несколько веских причин.

Для высокого разрешения и частоты развертки нужно мощное и дорогое железо

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Если вы собрались покупать монитор с разрешением QHD или 4K, нужно приготовится отдать весьма серьезную сумму на видеокарту. Причем в 2024 году лучше сразу забыть про модели с 8 ГБ видеопамяти, этого объема впритык хватает даже для разрешения Full HD. Но нужна не только память достаточного объема, но и мощный чип. Например, моя GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти уже с трудом справляется с новыми играми в разрешении Full HD, не выдавая стабильные 60 FPS, а что уже говорить про разрешение QHD?

Тут нужна, как минимум, GeForce RTX 4070, ну а для игр в 4K стоит сразу смотреть в сторону GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4090, но стоят ли игры на ПК таких огромных трат? Лично для меня — нет, и это первая причина, по которой я еще долго будут пользоваться недорогим Full HD монитором. А если добавить к высокому разрешению высокую частоту развертки, то нужно раскошелиться еще и на дорогой мощный процессор, ведь народный Ryzen 5 5600 мало в какой новой игре выдаст более 100 FPS.

Качество статичной картинки очень важно

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Если в плане технических характеристик новые мониторы просто великолепны, то вот в плане засветов, темных пятен и неоднородности цветов дела обстоят не лучшим образом. И купленный дорогой монитор может выдавать более худшую в статике картинку, особенно на белом или черном фоне, чем ваша старая модель. А это гарантированно испортит всю радость от покупки. На моем мониторе есть пара темных пятнышек по углам, и они раздражали меня больше года, пока я не перестал замечать их. Причем увидеть такие нюансы в магазине, при покупке, очень трудно.

4K контента все еще мало даже в 2024 году

Помимо игр, мониторы высоким разрешением берутся для просмотра фильмов и видео и с этим есть проблемы. 4K контента все еще мало и для него нужен весьма широкий интернет канал. А YouTube у нас в стране работает все хуже, и я стал замечать частые проблемы в виде пауз даже при просмотре стримов в разрешении Full HD.

Многие не видят разницы даже между Full HD и 4K контентом

Еще одна причина, по которой многие пользователи не торопятся переходить на QHD или 4K мониторы, это невозможность увидеть разницу в картинке. Если у вас идеальное зрение — то вы ее видите, но с близорукостью или другими проблемами со зрением для вас уже нет никакой разницы. Делалось даже несколько исследований, где зрителям показывали на качественном 4K телевизоре Full HD и 4K видеоролики и большинство не смогло увидеть разницы.

Огромную роль играет расстояние до экрана, например, стоит вам отодвинуться от монитора с диагональю 27" и разрешением Full HD чуть дальше, и разница в картинке с монитором с более высокой плотностью пикселей, но меньшей диагональю исчезает, ведь угловой размер дисплеев становится одинаковым. Я сижу за 27" монитором с разрешением Full HD довольно далеко, на расстоянии чуть далее вытянутой руки и полностью доволен картинкой, не видя отдельные пиксели, которые "режут глаз", тем, кто использует такие мониторы вблизи. Вот, кстати, неплохая таблица плотности пикселей (PPI), которая показывает, что на 27" мониторе с разрешением Full HD и QHD PPI их плотность не так уж и сильно различается.

Монитор обычно покупается на годы

Монитор, это такая вещь, которая обычно покупается на долгие годы и работает до тех пор, пока не выйдет из строя. Я уже несколько лет сижу на своем довольно бюджетном мониторе 27" с матрицей *VA и разверткой в 60 Гц без FreeSync и он меня полностью меня устраивает. Приходя к другу и играя на его дорогом и быстром 165 Гц QHD IPS мониторе такой же диагонали, я первое время чувствовал вау-эффект от плавности и четкости картинки, но только если сидеть довольно близко. Но ужасный глоу-эффект, черный цвет, который после глубокого черного на моем *VA мониторе воспринимался как серый, ужасающие засветы и неравномерность белого цвета полностью отбивали желание пересаживаться на новый монитор. И, если ваш старый монитор вас устраивает, не стоит экспериментировать, тратить деньги и гнаться за высокими технологиями — это может обернуться разочарованием.

Пишите в комментарии, а какое разрешение у вашего монитора и собираетесь ли вы переходить на QHD или 4K?

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