Установка новой видеокарты в ПК довольно сложный процесс для новичка или геймера, который покупает новую модель раз в пять лет — нужно не только установить свежие драйвера, корректно удалив старые, но еще и убедиться, что видеокарта исправна и не перегревается. А если температуры в играх высоки, а вентиляторы шумят, то стоит настроить видеокарту вручную, сделав тише, холоднее и снизив энергопотребление. Сегодня мы с вами рассмотрим распространенные и эффективные способы настройки видеокарты.

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В первую очередь, еще до покупки видеокарты, следует убедиться, что она поместится в ваш корпус. Для этого смотрим длину видеокарты в характеристиках, а затем, размер видеокарты, которую может вместит ваш корпус. Желательно, чтобы оставался запас в несколько сантиметров, ведь устанавливать видеокарту, которая еле умещается в корпус — очень тяжело. Но новые мощные модели GeForce RTX 4000 могут подложить вам свинью, если будет использоваться переходник питания 12VHPWR, ведь разъем этих видеокарт очень чувствителен к изгибу проводов. И вполне можно попасть в крайне неприятную ситуацию, когда после покупки и установки в ПК новой GeForce RTX 4070 Super боковая крышка вашего весьма недешевого корпуса просто не закроется.

Еще до покупки видеокарты стоит проверить, потянет ли ее ваш блок питания, сейчас даже для не самых мощных моделей производители рекомендуют БП от 550 ватт и выше. И проблема здесь не только в том, что мощности БП им не хватит, а в том, что блок питания должен обеспечить стабильные напряжения при резких скачках энергопотребления видеокарты, которыми отличаются GeForce RTX 3000 и GeForce RTX 4000. Даже дорогие БП Seasonic отличились в этом с неприятной стороны.

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Еще одна проблема мощных, но старых блоков питания — высохшие электролитические конденсаторы, что чревато высокими пульсациями токов. Это плохо и для видеокарты, и для материнской платы, фильтрующим конденсаторам которых приходится работать в более жестком режиме, что изнашивает их. Поэтому, если вашему БП уже более пяти-семи лет, и, если он из мощных, но недорогих серий, лучше сменить его, если финансы позволяют, или отнести мастеру и попросить поменять конденсаторы на новые и качественные, что, к примеру, я сделал со своим древним БП Chieftec.

Если же с размерами все хорошо и видеокарта, и ее провода питания умещаются в корпусе, а БП достаточной мощности, не забываем подготовить ПК к новой видеокарте — убеждаемся, что вентиляция в корпусе достаточна, а пылевые фильтры чистые. Не помешает установить в корпус дополнительные вентиляторы, даже для GeForce RTX 3060 с TDP в 170 ватт я поставил три вентилятора диаметром 140 мм на вдув, и два на выдув, и теперь они справляются с отводом тепла даже на низких оборотах, почти не шумя.

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Не забываем про подставку для тяжелых видеокарт, она стала крайне необходимой вещью, когда видеокарты размером и весом стали напоминать кирпич, а трехслотовые системы охлаждения стали нормой. Без нее высок риск провисания видеокарты, изгиба текстолита, что вызовет в начале повышение температур чипа, если система охлаждения сместится даже на 0.2 мм, а затем даже отвал чипов. Подставку можно купить, но подойдет любой фломастер черного цвета, который нужно просто обрезать по высоте.

При установке аккуратно подключаем питание видеокарты, придерживая ее рукой сзади и не давая изгибать слот PCI Express и продавливать материнскую плату, а особенно тщательно нужно подключать питания в разъемы 12VHPWR на GeForce 4000. Они должны зайти в разъем до упора или он может расплавиться.

Теперь, закончив с делами "железными", можно заняться делами софтовыми. Для начала правильно удаляем старые драйвера, лучше через утилиту Display Driver Uninstaller, но это для достаточно опытных пользователей. Затем скачиваем последние драйвера, не давая Windows 10 и 11 автоматически скачать устаревшие драйвера - для чего отключаем интернет или сетевой адаптер в ПК. Новичкам можно не заморачиваться такими тонкостями и просто удалить драйвера стандартным способом, а затем установить свежий драйвер в режиме "чистая установка". Затем скачиваем бесплатные программы для мониторинга и тестирования: GPU-Z, MSI Afterburner, HWiNFO, бенчмарк Unigine Superposition, которым удобно быстро тестировать производительность видеокарты и прогревать ее до обычной, игровой температуры, при ее настройке.

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Далее тестируем то, как новая видеокарта ведет себя с автоматическими настройками — смотрим на температуры, частоты чипа, обороты вентиляторов и энергопотребление в тяжелых играх, типа Cyberpunk 2077, с включенной трассировкой лучей. Это загружает видеокарту на максимум. Убеждаемся, что видеокарта исправна и нет артефактов или "вылета" драйвера в играх и тестах.

Если нагрев и шум низкий, то на этом можно остановиться, но не забываем включать вертикальную синхронизацию или ограничивать FPS в играх — это заметно снижает нагрев, благодаря чему термопаста и термопрокладки на видеокарте дольше проживут. Стоит умеренно прибавить обороты вентиляторов даже на холодных и очень тихих видеокартах, ведь у них греется не только чип, но и память, а в самой горячей точке чипа (Hotspot) температуры выше примерно на 15 градусов.

Если видеокарта прилично греется в играх — под 75 градусов, но уровень шума при этом низкий — настраиваем профиль работы вентиляторов в MSI Afterburner, делая их кривую более агрессивной и добавляя обороты. Ведь часто производители, стремясь сделать тихую видеокарту, жертвуют низкими температурами. Если видеокарта сильно греется, а уровень шума высокий, приступаем к более сложной настройке с проверкой результатов: уменьшаем температурный лимит в MSI Afterburner или уменьшаем Power Limit.

Например, уменьшив Power Limit на своей GeForce RTX 3060 до 75%, и при этом подняв частоту чипа на 270 МГц, я получил отличные результаты, не связываясь с более сложной процедурой андервольтинга через редактирования кривой частот и напряжений. Потребление GeForce RTX 3060 упало со 170 до 127 ватт, а частоты держались в районе 1830 МГц, при этом температуры снизились с 71 до 58 градусов, уменьшился и шум вентиляторов. А производительность практически не пострадала.

Но андервольт даст результаты чуть лучше, поэтому стоит попробовать и его, если у вас есть время и знания для этого, если же вы не хотите тратить время на то, чтобы выжать все, на что способна ваша видеокарта, то хватит и настройки Power Limit. А еще большинство видеокарт очень хорошо реагируют на обдув вентиляторам с боку или сверху, так можно хорошо скинуть температуру их системы питания и памяти.

Итоги

Видеокарты сегодня очень дороги и стоит потратить совсем немного времени на то, чтобы они работали в более комфортных условиях. Это продлит им жизнь, а вас будет меньше напрягать шум их вентиляторов в играх.

Пишите в комментарии, а как вы настраивает свою видеокарту?

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