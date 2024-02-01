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Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах

Уже несколько лет я чувствую, что громоздкий и мощный игровой ПК для меня слишком избыточен, а апгрейды бьют по карману, но попытка избавится от ПК-зависимости и стать более мобильным оказалась разочаровывающей.
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Последние лет 10 я все сильнее чувствую, что классический игровой компьютер, в большом корпусе, с достаточно мощной видеокартой и процессором для меня слишком избыточен. Играю я все меньше, а большинство моих любимых игр — старые и нетребовательные, о чем я недавно писал в отдельной статье. И ощущение, что я просто зря трачу деньги на апгрейд своего ПК все усиливалось и достигло пика после покупки видеокарты GeForce RTX 3060, за которую я отдал 70000 рублей. Ведь из требовательных игр с удовольствием я прошел на ней только Horizon Zero Dawn и Assassin’s Creed: Odyssey, которые можно было пройти и на старенькой GeForce GTX 1060, убавив настойки графики на средние.

Зато весь декабрь я с удовольствием играл в Disciples II, а еще за прошлый год прошел Gothic, Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Vampire Survivors и нетребовательную пошаговую стратегию The Last Spell. Для этих игр с головой хватит встроенной графики и держать для них ПК, в который вбухано уже почти 150000 рублей, просто расточительно и непрактично. К тому же ПК не возьмешь с собой на дачу, в другой город, а при переезде в другую квартиру, а это за последние восемь лет со мной случалось уже два раза — это огромная проблема. Ведь ПК и монитор — хрупкие, громоздкие, тяжелые, и доверить их переноску грузчикам слишком страшно.

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И вот, когда в конце января мне пришлось на пару месяцев уехать в другой город на съемную квартиру, речи о том, чтобы брать с собой этот ПК, даже не было. А одним смартфоном я обойтись не могу, ведь ПК стал для меня еще и источником заработка на Overclockers.ru, и, поверьте, написать статью на смартфоне или даже планшете не пожелаешь и врагу. И когда мой племянник, у которого никогда не было мощного ПК и накопилось огромное количество не пройденных игр, предложил мне выгодную сделку, я не смог отказаться.

Он отдал мне на время моего отъезда свой ноутбук ASUS ZenBook 13 UX331U, а я ему — свой ПК, с которым он обещал обращаться очень бережно. Для меня это станет отличным способом разобраться, смогу ли я обходиться без мощного ПК, а мой опыт будет интересен тем пользователям ПК, которые подумывают пересесть с громоздкого десктопа на ноутбук или компактный мини-ПК. Пользуюсь этим агрегатом я уже больше недели и полностью прочувствовал все плюсы и минусы использования ноутбука после мощного ПК. 

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Но для начала стоит рассказать об этом ноутбуке и его возможностях поподробнее. Это компактная модель 2018 года с экраном 13.3", процессором Intel Core i5-8250U, 8 ГБ ОЗУ и встроенной графикой Intel UHD Graphics 620. 

Объем SSD составляет всего 256 ГБ, поэтому в придачу к ноутбуку я прихватил внешний HDD размера 2.5" и док станцию с парочкой HDD 3.5", поэтому никакого дефицита дискового пространства по сравнению со стационарным ПК испытывать не буду. Можно игры и фильмы в отличном качестве с торрентов качать, и все важные файлы под рукой.

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Core i5-8250U имеет четыре ядра и восемь потоков, и вместе с SSD и достаточным объемом ОЗУ никакой разницы в офисной работе и серфинге интернета между этим ноутбуком и мощным ПК с Ryzen 5 5600X и 32 ГБ ОЗУ не заметно. Я погонял этот процессор в бенчмарках и кое где он показывает результаты почти на уровне Core i7-7700K.

Ну а Windows 10 на этом ноутбуке просто летает, хотя я за два года так привык к LTSC-версии, что все эти украшательства и меню Пуск, набитое мусором, ужасно раздражают.

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При просмотре роликов YouTube в 1080p и с 60 FPS не напрягаются ни процессор, ни видеокарта — ускорение видео отлично работает.

Что касается видеокарты, то я предпочитаю тестировать слабые ноутбучные модели с помощью старого теста 3DMark 11, который вышел в 2010 году. Дело в том, что сравнивать эти видеокарты с новыми нет никакого смысла, они слишком слабы и новые игры никак не потянут. А вот понять, с чем можно сравнить Intel UHD Graphics 620 из видеокарт прошлых лет, и как она покажет себя в играх 10-15 летней давности, как раз и удобно с помощью 3DMark 11.

Ноутбук набрал 1850 баллов режиме Perfomance и 1703 Graphics Score, что примерно соответствует уровню Radeon HD 6670 и немного не дотягивает до Radeon HD 5750 и Geforce GTS 450. А это значит, что на этом ноутбуке можно без проблем поиграть в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, Far Cry 2, StarCraft 2 и еще множество старых хитов в разрешении Full HD. Я прохожу сейчас на нем стратегию 2015 года Armello и она вполне играбельна на низких настойках графики.

Да и более свежая стратегия Northgard тоже идет, но уже со скрипом, ведь настроек графики в ней мало и убавить их не получится.

Плюсы

Что можно сказать о плюсах ноутбука по сравнению с ПК? В первую очередь это компактность и небольшой вес, перевезти ASUS ZenBook 13 UX331U в другой город не составило никаких проблем. Вы не привязаны к одному месту в квартире и можете работать и играть на кухне или на диване. Ноутбук полностью бесшумен при небольшой нагрузке, ведь в нем нет даже жесткого диска, и позволяет работать, играть, слушать музыку, смотреть кино и серфить интернет без проблем. А экран с матрицей IPS выдает просто отличную картинку.

Минусы

Теперь о минусах. Экран размером 13.3" для меня слишком мал, если смотреть YouTube и кино на нем просто отлично, то вот мелкий шрифт в играх просто невозможно прочитать, да и работать очень тяжело. После пары дней мучений я пошел в магазин, купил HDMI-кабель и подключил ноутбук к телевизору с диагональю 43", превратив его в стационарный. Но мои глаза сразу сказали спасибо.

Ноутбук оказался раздражающе шумным в играх и даже в более простых задачах, например, при обновлении Windows. Мой довольно тихий стационарный ПК издает низкочастотный шум больших вентиляторов 140 мм, которые крутятся с оборотами всего от 400 до 900 в минуту в добротном корпусе Fractal Design Define R4, и этот шум совершенно не напрягает. А вот маленький вентилятор в ноутбуке шумит пронзительно, воя на высоких оборотах.

Катастрофически не хватает USB-портов, ведь несмотря на то, что это довольно дорогая модель, USB-порта всего два, как на моем древнем ультрабюджетном ноутбуке EMachines E720 из 2009 года. Если подключить только беспроводную мышку, то проблем нет. А мне еще нужна док-станция с HDD, флешки с файлами и клавиатура, которую мне тоже пришлось купить, ведь ноутбук теперь стационарный, а сидеть впритык к большому телевизору неудобно. Да и печатать на компактной клавиатуре после полноразмерной оказалось заметно труднее. Как вы, наверное, догадались, мне пришлось купить для него еще и USB хаб.

Довольно паршивый в ноутбуке оказался и звук, спасли наушники и звук из телевизора по HDMI. И вот, спустя неделю мой ноутбук из мобильного устройства превратился в стационарное, с клубком проводов и по площади занимает на столе столько же места, сколько обычный ПК. А самое главное — как только я лишился возможности играть в новые игры, мне остро захотелось играть именно в них. Это я уже проходил на бюджетной видеокарте GeForce GT 1030 в 2021 году, когда играть хотелось просто нестерпимо и я играл в новые игры на минималках с 30 FPS.

Итоги

Уже спустя неделю я остро захотел назад за свой ПК, в привычную рабочую среду и с возможностью играть в любые новые игры. Отказываться от него и переходить на ноутбук или мини-ПК мне явно рано, и я с нетерпением жду возвращения за свой ПК, и надеюсь, что племянник мне его не спалит за эти пару месяцев.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к ноутбукам?

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