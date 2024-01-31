В комментариях к моим блогам про сборки игровых ПК часто встречаются примеры более дешевых конфигураций, часть комплектующих в которых куплены на AliExpress или вторичном рынке. Именно такие сборки показывают максимальную производительность за минимальные деньги, но есть риск остаться и без денег, и без "железа", если вы купите бракованный или глючный товар. Чем сложнее электроника, тем выше риск ее поломки, но если подойти к этому делу грамотно и часть комплектующих купить в магазине, с нормальной гарантией, а часть — на вторичном рынке, то можно собрать мощный игровой компьютер, который будет справляться со всеми новыми играми, а стоить на 10-20% дешевле, чем такой же из магазина.

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Сегодня мы соберем такой ПК, быстрый и актуальный, взяв самые ответственные детали новыми, например, из магазина Регард, а те, которые легко проверить на работоспособность при покупке — на Авито. И посмотрим, сколько удастся сэкономить. А начнем, как обычно, с процессора.

Процессор

В 2024 году новым играм нужно, как минимум, шесть достаточно шустрых ядер от AMD с архитектурой Zen 2, а лучше — Zen 3 или четыре быстрых ядра поколения Alder Lake, как у Core i3-12100F. Конечно, шестиядерники Core i5-10400F для платформы LGA 1200 все еще вполне неплохи по производительности, но вот цены на них на вторичном рынке слишком высоки. А процессор мы будем покупать на вторичном рынке, так как проверить его довольно просто — запустить тест производительности минут на пять, например — OCCT. Затем убедиться, что все ножки и контактные площадки на месте, а текстолит на помят. И не забыть посмотреть, что работают все каналы памяти.

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В наш ПК мы будем искать шестиядерник Ryzen 5 5500, который новым стоит в Регарде 9420 рублей, а на б\у рынке его можно найти за 6000-7000 рублей. Это быстрый и холодный камень с отличной производительностью, который справится с довольно мощными видеокартами и выдаст в новых играх стабильные 60 FPS и больше. Но, если в вашем регионе вы не найдете достойных предложений, поищите Ryzen 5 3600, который по производительности отстает от Ryzen 5 5500 всего на несколько процентов, но стоит еще примерно на 1000 рублей дешевле.

Кулер процессора

Цены на комплектующие растут и стоимость даже простых кулеров, с парой теплотрубок и вентилятором диаметром 80 мм, как у DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0, достигла почти 1000 рублей. Такие кулеры можно считать минимумом для охлаждения процессоров Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 3600, а если вы захотите их разогнать, то ищите кулеры с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм. На вторичном рынке DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0 и аналоги можно найти даже за 400 рублей, чем мы и воспользуемся, ведь ломаться там нечему, кроме вентилятора, который легко заменить.

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Материнская плата

Этот компонент нашего ПК мы будем покупать новым, в магазине и с гарантией, ведь досконально проверить материнскую плату при покупке на вторичном рынке очень трудно, и есть риск получить экземпляр с плавающим дефектом, который проявляется не всегда. Мы возьмем MSI B450M PRO-VDH MAX, качественную плату на чипсете AMD B450, которая справится с питанием Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 3600 даже в разгоне. Кстати, есть возможность сэкономить еще почти 2000 рублей и взять плату на чипсете AMD A520 с системой питания без радиаторов, например, MSI A520M-A PRO, но, только если использовать ее для Ryzen 5 5500 без разгона.

Оперативная память

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Вторичный рынок просто завален оперативной памятью DDR4 по низким ценам, а учитывая то, что ОЗУ вещь очень надежная и даже разгоном ее трудно повредить, то можно смело отправляться за ней на Авито, ведь новые комплекты 2 по 8 ГБ с частотой 3200 МГц стоят уже почти 4000 рублей. ОЗУ легко проверить при покупке, главное — использовать стресс тесты, которые предпочитают оверклокеры, например, TestMem5 в режиме extreme@anta777, так выявить глючный модуль ОЗУ можно за считанные минуты.

Видеокарта

А вот цены на некоторые видеокарты продолжают падать, даже на популярную GeForce RTX 4060, которую мы и возьмем в наш ПК в самом дешевом исполнении от Palit. Видеокарта ест всего 115 ватт, а если еще и сделать ей андервольт, то простой кулер, как у Palit GeForce RTX 4060 StormX, вполне справится. GeForce RTX 4060 отлично справляется с новыми играми в разрешении Full HD, а если использовать DLSS, и не увлекаться выкручиванием настроек графики на максимум, то ее хватит для требовательных игр еще лет на пять, как минимум.

SSD-накопитель

На вторичном рынке полным-полно SSD-накопителей любого объема, но этот компонент я бы тоже посоветовал брать новым и с гарантией, ведь надежностью они не отличаются. В этот ПК нет смысла гнаться за быстрыми NVMe моделями, ведь разницы с обычными SATA, формфактора 2.5", увидеть практически невозможно, а вот сэкономить и на самом SSD, и на охлаждении для него, вполне получится. Мы возьмем KingSpec (P3-512) объемом 512 ГБ, на который влезет несколько новых игр и Windows.

Блок питания

Блок питания тоже лучше взять новым и с гарантией, ведь от его надежности зависит жизнь остальных комплектующих. А учитывая то, что конденсаторы в бюджетных моделях БП теряют свои свойства очень быстро, на экземпляры с возрастом старше двух-трех лет можно даже не смотреть. Лучше взять новый добротный бюджетник, например, DeepCool PF400, мощностью 400 ватт, которой с запасом хватит для нашей сборки.

Корпус

А вот корпус точно стоит поискать на Авито, ведь ломаться там практически нечему, а за ту сумму, которую удастся сэкономить, вполне можно простить ему потертости и царапины, особенно если ПК будет стоять под столом. Цены на новые корпуса в 2024 году кусаются — самая дешевая модель в Регарде, более-менее похожая на игровую, ACCORD ACC-JPVI Black, стоит уже почти 3000 рублей. Выбирая б/у корпус, стоит отдать предпочтение моделям с предустановленными вентиляторами, ведь в режиме жесткой экономии даже стоимость пары вертушек диаметром 120 мм становится важной.

Итоги

Итак, давайте подсчитаем, что у нас получилось и сколько удалось сэкономить.

Компонент Стоимость Экономия Ryzen 5 5500, б\у 6500 рублей 2920 рублей Кулер процессора, б\у 400 рублей 570 рублей MSI B450M PRO-VDH MAX 7670 рублей

16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц, б\у 2000 рублей 2000 рублей GeForce RTX 4060 Palit StormX 32970 рублей

SSD KingSpec (P3-512) 2810 рублей

Блок питания DeepCool PF400 3190 рублей

Корпус, б\у 900 рублей 2010 рублей Итого 56440 рублей 7500 рублей

Вполне неплохо, целых 13% от цены такого же ПК из магазина. А главное — нужно учесть, что, покупая новый ПК за 56440 рублей, нам точно пришлось бы отказаться от GeForce RTX 4060, взяв видеокарту попроще и сильно потеряв в производительности.

Пишите в комментарии, а вы не боитесь покупать комплектующие на вторичном рынке?

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