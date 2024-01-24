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Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»

Все больше компьютеров собираются без HDD, используя как накопитель только SSD, но для некоторых пользователей жесткие диски остаются незаменимыми, несмотря на все их минусы.
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Механические жесткие диски уже целое десятилетие вытесняются из наших с вами компьютеров и ноутбуков твердотельными накопителями SSD, которые имеют перед ними ряд преимуществ. Особенно это заметно в игровых ПК, ведь для многих геймеров жесткий диск уже стал таким же анахронизмом, как оптический привод DVD-RW — который еще 10-15 лет назад стоял в каждом ПК, и до сих пор продается в магазинах, но уже не нужен практически никому.

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Жесткие диски пока еще сохраняют весомую долю в серверном сегменте накопителей, а внедрение новых технологий позволяет заметно увеличить их объем. Например, Seagate в 2024 году запускает производство модели объемом 30 ТБ с технологией HAMR или «термомагнитной записью» — лазерным подогревом магнитных пластин перед записью данных магнитной головкой.
Но нужны ли такие объемы обычному пользователю в век дешевеющих SSD, быстрого интернета и облачных хранилищ? Давайте разбираться и для начала пройдемся по минусам жестких дисков. А речь в данной статье пойдет только про внутренние HDD формфактора 3.5" и 2.5", устанавливаемые в компьютеры и ноутбуки, ведь решить, стоит ли вам купить внешний жесткий диск — гораздо проще, а с его подключением нет никаких проблем. 

HDD слишком медленны для игр и даже для работы Windows

Одна из главных проблем HDD, которая вытеснила их из игровых ПК — слишком низкая скорость по сравнению с SSD, особенно скорость случайного доступа к информации. Чтобы почувствовать это, достаточно поработать на ноутбуке с современной операционной системой — Windows 10 или Windows 11, это не работа, а пытка, особенно когда Windows начинает обновляться. Времена, когда Windows нормально работала на HDD, закончились с выходом Windows 10, а Windows 7 и Windows 8.1 использовать в 2024 году можно лишь на совсем устаревших ПК и ноутбках, но никак на геймерском ПК. Тоже самое и с новыми играми, они полностью разучились работать на HDD, и дело здесь даже не в скорости загрузки уровней, а в жутких фризах и лагах во время постоянной подгрузки игровых объектов. Вот так это выглядит на примере игры Starfield.

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Масла в огонь подлило внедрение производителями технологии "черепичной" магнитной записи SMR, которая не указывается в характеристиках HDD и может вызывать проблемы со скоростью, вплоть до полного зависания устройства, даже при таком типичном использовании жесткого диска, как копирование на него нескольких сотен гигабайт видео за один прием.

HDD шумят и вибрируют

Современные корпуса для ПК делаются из весьма тонкой стали и хотя парочку отсеков для HDD размера 3.5", вы найдете практически в каждой модели, их работа в таких корпусах будет сопровождаться шумом и вибрацией. Чтобы не слышать жесткие диски нужен дорогой корпус с шумоизоляцией и глухими стенками без перфорации и виброизолирующими креплениями HDD — а это дорогое удовольствие и плохо скажется на охлаждении остальных комплектующих.  

HDD хрупки и не переносят падения

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Если вы уроните жесткий диск со стола, неважно какой — обычный, формфактора 3.5" или переносной 2.5", то наверняка после этого нормально работать он не будет, а информация может быть потеряна. С SSD таких проблем нет, и они выдерживают гораздо более серьезные падения и вибрацию, которая тоже разрушительно сказывается на HDD.

HDD слишком громоздки

Если вы захотите установить HDD в свой ПК, то приготовьтесь к тому, что потребуется несколько проводов и довольно много места, что довольно критично в небольших корпусах, особенно Mini-ITX. Кабель питания, кабель данных SATA, да еще и обдув для HDD крайне желателен — на фоне компактных M.2 накопителей это выглядит анахронизмом и портит эстетику сборки.

HDD слишком дороги в 2024 году

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Казалось бы, если жесткие диски покупают все меньше, значит цены на них должны падать? Но нет, если посмотреть даже на недорогие модели с минимально приемлемым на сегодня объемом 2 ТБ, то нужно готовится отдать за них почти 8000 рублей.

При этом быстрый и качественный M.2 SSD для игрового ПК обойдется не намного дороже, а SATA модель китайских брендов можно купить еще на две-три тысячи рублей дешевле.

Ну а теперь перейдем к плюсам, которые до сих пор привлекают к жестким дискам немало пользователей

У HDD огромный ресурс записи

Если вы начнете активно использовать SSD-накопитель, например, качать на него торренты, то его ресурс будет таять на глазах. А при более высоких нагрузках, например, майнинге на накопителях криптовалюты Chia, даже самые выносливые SSD выходили из строя всего за два-три месяца. А вот жесткий диск в таких нагрузках может работать годами. Например, HDD WD Red объемом 2 ТБ, купленный мной в далеком 2013 году, продолжает работать и работать без каких-либо проблем, накрутив уже 42322 часов пробега, а объем информации, записанный на него, трудно даже представить.

Поэтому, если вы не готовы отказаться от торрентов или записываете на накопитель большие объемы информации каждый день, например, скидывая видео в высоком разрешении с видеокамеры, то отказываться от HDD не стоит.

При поломке HDD есть большой шанс восстановить информацию

Несмотря на хрупкость механики HDD, при их поломке профессионалы обычно могут восстановить информацию, использую диск донор — с которого берут плату или блок головок. Да и поломка HDD часто бывает не внезапной, а выражается в росте количества поврежденных секторов, о чем начинает предупреждать Windows и важную информацию можно успеть скопировать на новый носитель.

HDD может хранить данные годами

Если вы запишите свой архив фотографий на новенький SSD и положите его на полку, то, включив его через год-полтора, можете обнаружить, что фотографии безвозвратно утеряны, а сам SSD при этом полностью исправен. Такова особенность хранения данных во флеш-памяти — ей требуется периодическое питание. А вот жесткий диск может хранить данные в выключенном состоянии годами.

Итоги

Итак, давайте подытожим все аргументы и разберемся, нужен ли вам жесткий диск в ПК или ноутбуке в 2024 году. Если вы просто играете или работаете в офисных или графических программах, а объем ваших ценных данных, которые нельзя потерять, не превышает нескольких сотен гигабайт, то вполне можно обойтись только SSD и облачными хранилищами.

А вот для любителей скачивать игры и фильмы в хорошем качестве с торрентов, пользователей, которые записывают и хранят на ПК видео высокой четкости, архивы с которым могут занимать терабайты, отказываться от жестких дисков пока слишком рано. Пишите в комментарии, есть ли жесткий диск в вашем ПК?

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