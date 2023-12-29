Еще в далекие 2000-е годы, покупая игровые журналы, я искренне удивлялся, обнаруживая в списках топовых игр года такие, в которые практически никто не играет. А уж сколько игр получали в журналах оценку 8 из 10 и оказывались забытыми уже через несколько месяцев — не сосчитать. С развитием интернета и появлением игровых сайтов, в которых оценки играм стали ставить сами игроки нам стало гораздо легче узнать о том, какие игры на самом деле лучшие, а какие — распиарены отделами маркетинга крупных игровых студий, и прямо сейчас это очень заметно на примере игры Starfield.

Это игра жанра action/RPG с открытым миром, созданная студией Bethesda Game Studios, подарившей нам The Elder Scrolls V: Skyrim, по мнению многих игровых изданий — очень хороша и получила оценки 8.5 из 10 или даже 98 из 100 от некоторых игровых изданий и титул "Игра года на Xbox", а ее рейтинг на сайте Metacritic составляет 83/100.

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И в это же самое время рейтинг Starfield в Steam, который составляют игроки, катастрофически падает, составляя всего 65% положительных из всех обзоров, и всего 29% положительных из недавних обзоров. Это катастрофа и самый настоящий провал года, о чем свидетельствует и низкое количество одновременно играющих в Starfield игроков, которое уже меньше, чем количество играющих в игру Fallout 4 от той же Bethesda Game Studios, но вышедшую восемь лет назад.

Сервис Steam оценивает игры не только по количеству положительных обзоров, но и по таким параметрам, как лидеры продаж и максимальный пиковый онлайн, в котором, кстати, побывала и игра Starfield. И, как вы понимаете, эти цифры тоже очень мало говорят о том, будет ли вам интересно играть в ту или иную игру. И под самый конец 2023 года я решил собрать лучшие игры, отобрав их по оценкам игроков, но не только в сервисе Steam, но и на других сайтах, собирающий пользовательский рейтинг игр. Эти игры точно не разочаруют вас, если вы решите поиграть в них, а начнем сегодняшний топ 10 игр мы с конца, двигаясь к самым популярным хитам.

Ремейк Dead Space

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Десятое место занял ремейк игры Dead Space, вышедшей еще в 2008 году. Это игра жанра survival horror, с жуткой и пугающей атмосферой в стиле фильмов "Чужой", "Сквозь горизонт" и "Нечто", в которой вам придется выживать на космическом корабле, заполненным жуткими некроморфами. Ремейк кардинально улучшил графику игры и это отличный шанс пройти Dead Space еще раз, или проверить свои нервы на прочность в мрачных отсеках корабля "Ишимура", если вы пропустили эту игру в свое время.

The Talos Principle 2

Игры серии Portal показали, что если смешать вместе отличный сюжет, сложную механику и интересные головоломки, то получится хит, который можно проходить снова и снова. Подарком для любителей подобных игр стала The Talos Principle 2, головоломка с философским уклоном, в которой вы решаете сложные задачи в мире, в котором уже не осталось людей. Управляя роботом, вам предстоит двигаться по захватывающему сюжету и ваши решения будут влиять на концовку игры, которая имеет несколько вариантов.

Jagged Alliance 3

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2023 год был богат на тактические игры, но главным событием стало возвращение знаменитой серии Jagged Alliance после очень долгого перерыва. В Jagged Alliance 3 вам доступен отряд наемников, которых предстоит выбирать из 40 доступных персонажей, и которым поучаствовать в боевых действиях в вымышленной стране Гран-Шьен. В лучших традициях серии Jagged Alliance в игре есть масса разнообразного оружия, умные враги и множество тактических приемов для победы.

RoboCop: Rogue City

Игроки соскучились по простым шутерам, не перегруженным лишними деталями, в которых вам нужно просто "идти и стрелять" — это показал успех игры RoboCop: Rogue City, в котором вам предстоит бороться с преступностью в Детройте будущего, взяв под управление полицейского-киборга.

Ремейк Resident Evil 4

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Еще один ремейк, на этот раз игры 2005 года в жанре survival horror — Resident Evil 4, попавший в лидеры рейтингов популярности среди геймеров, говорит о кризисе идей в современном игрострое. И игроки лучше с удовольствием в очередной раз перепройдут полюбившийся хит, оставивший приятные впечатления в детстве и юности, вышедший в обновленной графике, чем будут пытаться разобраться в попытках разработчиков игр скрестить ужа с ежом, в очередной раз смешивающих жанры игр, придуманные несколько десятилетий назад.

Hogwarts Legacy

Пятерку лидеров по популярности открывает Hogwarts Legacy, игра жанра action/RPG, которая станет настоящим подарком для любителей вселенной из фильмов про Гарри Поттера. В игре вы попадаете в открытый мир, в котором расположены Хогвартс и Хогсмид, становясь учеником школы волшебства в XIX веке, задолго до событий, показанных в серии фильмов. Изучать заклинания, варить зелья, натыкаться на таинственные секреты и выполнять отлично срежисированные квесты — в Hogwarts Legacy вам будет, чем заняться на новогодних каникулах, если вы еще не прошли эту замечательную игру.

Alan Wake II

Четвертое место нашего списка занимает Alan Wake II, игра, которую можно сравнить с Crysis, вышедшей в 2007 году и заставившей многих геймеров идти в магазины за новыми видеокартами. Alan Wake II, это survival-horror от Remedy Entertainment, создателей игр серии Max Payne, Quantum Break и Control, в котором вам предстоит расследовать ритуальные убийства в небольшом городке, постепенно погружаясь в атмосферу кошмара. В Alan Wake II применены новые технологии, которые списали на свалку истории видеокарты серии GeForce GTX 1000 и Radeon HD 5000, но графика в игре получилась просто великолепная.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

На третьем месте оказалась игра Cyberpunk 2077, к которой вышло крупное дополнение Phantom Liberty, добавляющее в игру огромное количество контента и исправляющее множество проблем. С ним Cyberpunk 2077 стала максимально близка к той игре, что нам обещали CD Projekt RED и если вы еще не прошли ее — теперь самое время, ведь больше крупных дополнений не будет.

Atomic Heart

На втором месте оказался футуристический шутер от российской студии Mundfish — Atomic Heart, в котором вам предстоит сражаться с роботами и мутантами в альтернативном СССР, где роботов стали производить массово. Игра получилась великолепная — множество разнообразных врагов и оружия, интересные головоломки и обширные уровни, отлично проработанный сюжет и отсылки к культуре СССР, настоящий подарок для наших геймеров.

Baldur's Gate 3

А вот в том, что Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года, солидарны и геймеры, и игровые журналисты. Эта партийная ролевая игра получилась настолько хороша во всех критериях, что вошла в тройку лидеров продаж в сервисе Steam, что для столь сложной RPG — огромный успех, ведь геймеры сегодня привыкли к довольно простым играм action/RPG. В Baldur's Gate 3 глубокий и захватывающий сюжет сочетается с классической боевой системой и отличной графикой, а забавные реплики ярких персонажей используются для мемов. Это не может не радовать, ведь глядя на успех этой игры, многие издатели решатся вкладывать средства в разработку сложных RPG, а не только в бесконечные аналоги Assassin’s Creed и Far Cry.

Итоги

Вот такой топ игр меня получился и по нему явно заметно, что геймеры в этом году чаще всего играют в игры жанров шутер и action/RPG. В десятку самых популярных у геймеров игр 2023 года не попало ни одной стратегии или гонки, им не хватило буквально нескольких процентов рейтинга, и, думаю, стоит назвать лучшие из них. Это Age of Wonders 4 — пошаговая 4X стратегия с элементами RPG, и очередная игра гоночной серии Forza Motorsport с сотнями разнообразных автомобилей.

Пишите в комментарии, какая игра 2023 года понравилась вам больше всего?

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