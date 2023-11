Долгое время я, как и многие пользователи ПК, оценивал тот вред, который мы наносим многочасовыми посиделками за монитором, только степенью снижения остроты зрения, которое за 20 лет в моем случае изменилось не очень сильно. А на такие симптомы, как покраснение и сухость глаз, зуд и раздражение, я почти не обращал внимания, считая обычным состоянием для пользователя ПК в возрасте за 30, спасаясь различными увлажняющими глазными каплями.

Постепенно симптомы начали нарастать, особенно усиливаясь в летнее время к вечеру, когда усталость глаз максимальна, пару раз даже перерастая в конъюнктивит, уже требующий закапывания антибиотиков и противовирусных средств. И в августе 2023 года, заметив первые признаки конъюнктивита, я пошел к врачу в поликлинику, который, осмотрев меня, прописал два вида капель и отпустил на несколько дней. Я капал капли, отказался на время от ПК и смартфона, но улучшения не наступало, а спустя пару дней добавились сильные боли в одном глазу и голове, жуткая светобоязнь, а зрение заметно снизилось.

Симптомы были довольно пугающими, и я отправился в клинику, занимающуюся лечением глазных болезней, проведением операций и имеющую свой стационар. Где после более тщательного обследования, мне поставили диагноз иридоциклит, отправили делать кучу анализов для уточнения его причины и начали лечение, но в стационар не положили, и я ездил туда сам почти каждое утро. Как оказалось, с таким серьезным диагнозом глазными каплями уже не отделаешься и противовоспалительные препараты вводят субконъюнктивально, с обезболиванием.

Процедура для неподготовленного человека страшная и при моей боязни врачей и медицинских манипуляций просто чудо, что я не грохнулся в обморок при первом уколе. Но с такой тяжелой болезнью выбора нет, ведь без интенсивного лечения можно полностью потерять зрение за пару недель. Лечился я почти полтора месяца, и еще три недели приходил в себя от действия лекарств, ведь они сами по себе сильно влияют на зрение и общее состояние. Анализы не показали никакой внутренней причины, могущей вызвать иридоциклит, и врачи пришли к выводу, что в моем случае именно синдром «сухого глаза» и постоянно раздраженная и воспаленная роговица глаза стала причиной заболевания. Получается, что я мог лишится зрения из-за того, что слишком много времени проводил за компьютером.

Я давно не был у врачей и редко покупаю лекарства и их цены и стоимость приема у специалистов в платных клиниках стала неприятным сюрпризом. Одних только пузырьков с глазными каплями пришлось купить аж 13 штук за два месяца, по мере корректировки лечения, а учитывая их среднюю цену в 600-900 рублей, уже только это бьет по карману. Добавьте сюда лекарства для инъекций, гору таблеток, которую мне пришлось выпить, и сумма набегает очень и очень существенная. Одна только пачка антивирусного Валтрекса, который назначают при иридоциклите "на всякий случай", стоит 4000 рублей, а мне пришлось купить их три штуки.

Дороги стали и анализы, один только анализ крови на различные вирусы обошелся мне в 5000 рублей. Поэтому надо быть готовым отдать большую сумму денег, особенно если вы будете лечиться в платных клиниках. На все у меня ушло около 50000 рублей за два месяца, и теперь я всегда буду держать приличную "заначку" на лечение. Раньше это было бы серьезным ударом по бюджету, но написание блогов на Overclockers.ru позволяет не только часто апгрейдить ПК, но и лечиться.

И после этого мне пришлось радикально пересмотреть то, как я буду теперь пользоваться ПК, чтобы максимально снизить нагрузку на зрение, и, надеюсь, это будет полезно и вам.

Что такое синдром «сухого глаза»?

Если почитать статьи ученых и врачей на тему влияния компьютеров и смартфонов на зрение, становится понятно, что гораздо опаснее снижения остроты зрения, постепенно развивающегося у многих пользователей, стал синдром «сухого глаза». При этом синдроме нарушается выработка слезы, защитная слезная пленка, защищающая глаз от пыли и бактерий, повреждается и это сопровождается ощущением сухости глаз, покраснением, зудом и раздражением, ощущением инородного тела, снижением остроты зрения и быстрой утомляемости глаз.

Дело в том, что внимательно вчитываясь во что-то на экране или смотря интересное видео, мы перестаем моргать и слезная пленка быстро высыхает, и если это повторяется снова и снова, то синдром «сухого глаза» неизбежен. Поэтому очень важно делать паузы, используя компьютер или смартфон, давая глазам отдохнуть и восстановиться. Если вы работает на ПК дома, как я, то можно каждые полчаса делать перерыв — вставать, немного размяться, посмотреть вдаль в окно.

Но для офисного работника это не всегда возможно и здесь главное на забывать моргать, периодически закрывать глаза на 10-15 секунд, давая им отдохнуть. И в перерыве не стоит "отдыхать" от работы, переключаясь на смартфон, а дать своим глазам передышку от соцсетей, ничего архиважного вы не пропустите.

Софт, игры и нагрузка на зрение

Даже если вы дали себе обещание почаще моргать и делать перерывы, скорее всего, вы об этом постепенно забудете и вернетесь в привычный режим работы на ПК, такова особенность человеческой психики и это нормально. Поэтому лучше всего установить на ПК программу "напоминалку", которая будет давать сигнал через определенный промежуток времени. Подойдет даже стандартная программа "Часы" из Windows 10 и Windows 11.

Пока я лечил глаз, меня очень выручала темная тема Windows. Включить ее очень легко, но минус в том, что не все сайты умеют ее включать. Выручило расширение для браузера Firefox — Midnight Lizard, которое работает на всех сайтах, даже совсем старых. Пока ваши глаза здоровы, трудно оценить то, как тот или иной контент нагружает их, но стоит заболеть и это становится очень заметно. Сильнее всего нагружает зрение работа с текстом и цифрами, требующая особой внимательности, где нельзя допускать ошибок. Обычно чтение соцсетей и другого развлекательного контента нагружает глаза заметно меньше.

Игры тоже очень различаются по степени нагрузки на зрение. Те из них, где нужно считывать большое количество информации с экрана, например, Anno 1800, заметно утомляют глаза, а вот обычные стратегии — старая добрая Age of Empires II или Warcraft III, отражаются на зрении заметно меньше. Онлайн игры, где требуется высокая концентрация и "выцеливание" противника — Мир танков или PUBG: Battlegrounds, тоже сильно сказываются на глазах. Тоже можно сказать и о многочасовых рейдах в World of Warcraft, когда нельзя отвлечься. А меньше всего устают глаза в одиночных играх жанра экшен — Shadow of the Tomb Raider или A Plague Tale: Innocence, которую, кстати, я и прохожу сейчас потихоньку.

От чего можно отказаться, чтобы снизить нагрузку на глаза

Теперь я при всем желании не смогу, как в старые времена, провести за компьютером восемь часов в сутки, к вечеру глаза стали очень уставать и это вынудило меня пересмотреть то, на что я теперь буду тратить их ресурс. Первый месяц лечения я практически не пользовался ПК и смартфоном, лишь быстро прочитывая заголовки новостей, глядя прогноз погоды, курсы валют и скачивая очередную аудиокнигу.

Аудиокниги оказались отличным времяпрепровождением в такой ситуации, и я слушал их практически весь день, даже сидя в очереди к врачу или на процедуры. И теперь, когда можно было бы вернуться к обычному чтению, я не буду отказываться от аудиокниг, ведь, как оказалось, почти все популярные книги можно найти в аудиоформате, к голосу чтеца быстро привыкаешь, а нагрузка на зрение у них нулевая.

Полностью я отказался и от такого пылесоса времени, как Пикабу, нашего аналога портала Reddit. После почти двух месяцев перерыва, ставших глубокой цифровой детоксикацией, понимаешь, что можно прожить и без этих десятков душещипательных историй и сотен красивых картинок, ничего не потеряв. Выяснилось, что и весьма большая часть контента на YouTube не требует, чтобы вы пристально смотрели в монитор или телевизор. Многие стримы и новостные подборки вполне можно просто слушать, не напрягая зрение.

Как выбрать и настроить монитор, если у вас устают глаза

Думаю, многие из вас встречали в интернете истории пользователей ПК о том, как новый монитор "выжигает" глаза и работать на нем попросту невозможно. Часто причина проблемы в слишком высокой яркости, установленной с завода и нужно пробовать уменьшать ее как можно ниже, до комфортного уровня. Но, на многих мониторах уменьшение яркости происходит за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ) ламп подсветки и если их мерцание на высокой яркости незаметно, то при ее снижении ЖК-монитор начинает вести себя не лучше старого мерцающего ЭЛТ, вызывая сильную усталость глаз и головную боль.

По своему опыту скажу, что лучше не мучиться, пытаясь настроить дешевый монитор, а лучше купить новый, в котором управление яркостью реализовано без ШИМ. Такие мониторы стали помечать как Flicker Free и подобных моделей, даже бюджетных, появляется все больше и больше. Например, Philips 24" 243V7QJABF, который стоит в Регарде всего 11130 рублей.

Но, прежде чем покупать монитор с привычной многим диагональю 23-24", подумайте, может быть стоит взять диагональ побольше, например 27", и поставить монитор подальше от себя. Это заметно снизит нагрузку на глаза, ведь чем ближе объект, на который мы смотрим, тем сильнее их напряжение. В моем случае, монитор Full HD с диагональю 27", который я поставил на расстоянии чуть дальше вытянутой руки, и при этом увеличив размер изображения с помощью масштабирования Windows до 150%, стал заметно комфортнее для глаз, чем более компактные модели. А стоят такие модели практически столько же, например, AOC 27" 27B2H можно купить за 11680 рублей.

Если же стол слишком маленький, чтобы настолько отодвинуть монитор, выручит кронштейн, который дает огромную гибкость в плане расположения монитора, например, Onkron G80 Black.

Итоги

Ну а главный вывод, который я сделал для себя и который хотел бы донести до читателей — не стоит ждать и терпеть, если с глазами что-то не так. Это не тот орган, с которым можно положиться на авось и ожидать, что болезнь пройдет сама и надо идти к врачу при первых признаках болезни и дискомфорта.

Пишите в комментарии, а как компьютер и смартфон влияют на ваше зрение?

