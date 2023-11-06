Помните, как еще совсем недавно, установив Windows на ПК или ноутбук, мы первым делом запускали встроенный браузер Internet Explorer, пользоваться которым было крайне неудобно и вводили в поиск "скачать Chrome" или "скачать Mozilla Firefox"? С тех пор многое изменилось и Windows 10 и 11 встречает нас вполне современным браузером Microsoft Edge, на рынке безраздельно доминирует Chrome, а количество пользователей некогда очень популярных Firefox и Opera стало очень мало.

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Браузеры стали заметно удобнее, предоставляя практически все функции, которые нужны пользователю, прямо "из коробки", но, если вы активно серфите интернет, работаете с изображениями, программируете или пишите тексты, полезные расширения для браузера сэкономят вам кучу времени и сделают его использование гораздо удобнее. И сегодня мы посмотрим на 10 самых полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome, а если вы пользуетесь Firefox и Opera — не беда, практически все эти расширения или их аналоги найдутся и для них.

Установить расширения в Google Chrome очень просто — нажимаете значок главного меню справа вверху (три точки), выбираете "Расширения", далее "Перейти в интернет-магазин Chrome". И уже там в окне поиска вводите названия нужных вам расширений или выбираете понравившиеся в уже готовых категориях.

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Наткнуться в интернет-магазине Chrome на вредоносные расширения практически невозможно, но небольшой риск все-таки есть. Периодически в СМИ всплывают истории о том, что специалисты по кибербезопасности рекомендуют удалить те или иные расширения, уличенные в краже информации пользователей. Главным способом защиты от вредоносных расширений будет установка тех, которые имеют миллионы загрузок и высокий пользовательский рейтинг — любые проблемы с расширениями, которыми пользуются так много пользователей, всплывают практически мгновенно.

uBlock Origin

Первое что стоит сделать с Google Chrome сразу после установки — это установить расширения для борьбы с рекламой, ведь смотреть без них тот же YouTube попросту невозможно. Долгое время среди пользователей было популярно расширение Adblock Plus, но в 2023 году есть более легкое и эффективное расширение uBlock Origin, которое установили уже более десяти миллионов пользователей. Платформа YouTube начала активную борьбу с блокировщиками рекламы осенью 2023 года, но uBlock Origin все еще справляется с ней.

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Есть еще одна функция в uBlock Origin, о которой мало кто знает — это блокировка отдельных элементов сайта. Нажав на значок расширения и выбрав иконку пипетки, вы можете выделить с ее помощью раздражающий элемент на сайте, и он исчезнет, перестав мозолить глаза. Например, можно полностью убрать блок "Истории" во Вконтакте. Но пользоваться этой функцией нужно с осторожностью, чтобы не нарушить работоспособность сайта, хотя откатить сделанные изменения не составит большого труда.

Скачать uBlock Origin в интернет-магазине Chrome

AdGuard Антибаннер

Если uBlock Origin работает на нужных вам сайтах не очень эффективно, стоит попробовать еще один мощный блокировщик рекламы — AdGuard Антибаннер, который особенно хорошо работает с всплывающими окнами. Еще один плюс использования подобных расширений — экономия трафика, что остается важным для пользователей мобильного интернета, которых операторы планомерно лишают настоящих безлимитных тарифов в последние годы. Ведь все эти бесконечные баннеры и анимации с рекламой могут тратить немалое количество мегабайт в сутки.

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Скачать AdGuard Антибаннер в интернет-магазине Chrome

Enhancer for YouTube

Если мы заговорили про видеосервис YouTube, нельзя не упомянуть полезнейшее расширение Enhancer for YouTube, которое выводит управление воспроизведением видео на новый уровень. Расширение помещает под видео на YouTube небольшую панель, с помощью которой вы можете регулировать изображение с помощью нескольких фильтров, делать скриншоты, отсоединять плеер в отдельно окно, включать режим кинотеатра, в котором затемняются остальные видео из предложений YouTube и комментарии, управлять звуком, скрывать рекламу и заставки. А самая главная фишка расширения — вы можете просто и гибко управлять скоростью воспроизведения с помощью колесика мыши видео и это будет распространятся на все видео.

Скачать Enhancer for YouTube в интернет-магазине Chrome

Return YouTube Dislike

Весьма спорным решением руководства YouTube, вызвавшим бурю возмущений пользователей, было отключение дизлайков под видео. Ведь они играли роль отличного маркера, с первых секунд после включения видео показывающего, стоит ли вам его смотреть или лучше не тратить свое время и найти что-то получше. К счастью, показ дизлайков легко вернуть с помощью расширения Return YouTube Dislike, которое за небольшой период времени уже набрало более четырех миллионов пользователей.

Скачать Return YouTube Dislike в интернет-магазине Chrome

Clickbait Remover

Еще одно архиполезное расширение для работы с YouTube — это Clickbait Remover, которое заменяет кликбейтные картинки видео, которые специально устанавливают его авторы, часто не имеющие к его содержанию никакого отношения, на реальные кадры, взятые из этого же видео. А вдобавок Clickbait Remover убирает "капс" из названий видео, делая их более "спокойными". С этим расширением вы сэкономите кучу времени, ведь множеству мусорных кликбейтных видео теперь нечем будет привлечь ваше внимание или внимание ваших детей или пожилых родителей, которые легко поддаются на кликбейт.

Скачать Clickbait Remover в интернет-магазине Chrome

Volume Master - регулятор громкости

Браузер Chrome очень популярен и лидирует по количеству пользователей на персональных компьютерах, но все еще во многом не дотягивает браузера Firefox по функционалу. Это заметно в мелочах, например, в Firefox вы можете включить или выключить звук на любой вкладке одним кликом, а Chrome позволяет делать это целиком для всего сайта. И, смотреть, к примеру, одно видео на YouTube без звука, чтобы в фоне шел звук от другого - в Chrome не получится. Выручит расширение Volume Master - регулятор громкости, мощный инструмент, который гибко регулирует звук для каждой вкладки и имеет еще множество полезных функций для работы со звуком в браузере.

Скачать Volume Master - регулятор громкости в интернет-магазине Chrome

Потрясающий ChatGPT Скриншот и запись экрана

Есть в Firefox еще одна удобнейшая функция, которая остро нужна в Chrome - встроенный скриншотер, быстро и легко делающий снимок выбранной части экрана без запуска лишних программ. Но мы добавим в Chrome не только это, но и функцию записи видео с помощью расширения с несколько несуразным называнием, напоминающим описания товаров на AliExpress - Потрясающий ChatGPT Скриншот и запись экрана. Тем не менее, расширение работает отлично, по функционалу обгоняя многие бесплатные программы записи видео и пригодится во многих ситуациях при работе или обучении на компьютере.

Скачать расширение в интернет-магазине Chrome

Search by Image

Многим пользователям, работающим сегодня в сфере IT, требуется искать огромное количество изображений. Например, при поиске картинок для блогов мне приходится искать и отсортировывать иногда целые сотни изображений. Это заметно упрощается с расширением Search by Image, которое при клике правой кнопкой мыши по изображению сразу предлагает найти его и похожие изображения аж в восьми поисковых системах. Но качественнее всего в 2023 году работает поиск по изображениям в Яндексе, это видно даже неподготовленному пользователю, который попробует сравнить его с аналогичной функцией от Google.

Скачать Search by Image в интернет-магазине Chrome

Cluster - Window & Tab Manager

Еще один пункт, по которому Chrome заметно проигрывает Firefox — это работа со вкладками. В Firefox вы можете делать даже с сотнями открытых вкладок все что угодно: обновлять, сохранять, перемещать, закрывать вкладки слева или справа от выделенных, закреплять и так далее. Возможности Chrome здесь заметно скромнее, но это легко исправить расширением Cluster - Window & Tab Manager, которое умеет делать сохранение и загрузку сессий с открытыми вкладками, их "замораживание" и выгрузку, сортировку и создание бэкапов. Отличный инструмент для тех, кто работает с десятками и сотнями вкладок и боится потерять ценную информацию.

Скачать Cluster - Window & Tab Manager в интернет-магазине Chrome

Dark Reader

В блоге Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза я рассказывал об очень выручившим меня расширении Midnight Lizard, которое включает темную тему на любом сайте. Поискав более удобные расширения такого типа, я остановился на Dark Reader, которое делает это более удобно и просто, позволяя выбрать типы генерации темной темы, добавить некоторые нужные сайты в исключения, переключает темы по нажатию горячих клавиш, и имеет редактор CSS, который позволит тонко настроить цвета на любом сайте под себя. Отличный выбор для тех, кто много сидит в интернете и работает с текстом, особенно при слабом освещении.

Скачать Dark Reader в интернет-магазине Chrome

Итоги

Потратив всего несколько минут на установку расширений, вы превратите свой Google Chrome в заметно более удобный и практичный браузер, не уступающий по функционалу Mozilla Firefox. Но большинство расширений из этого блога имеют версии не только для Chrome, но и для Microsoft Edge и Opera, так что и их пользователи не останутся обделенными.

Устанавливая расширения в браузер, нужно помнить — что они используют ресурсы вашего ПК или ноутбука и если Google Chrome и раньше потреблял почти всю вашу свободную ОЗУ, то с десятком работающих расширений дело станет совсем худо. Но в 2023 оперативная память стоит очень дешево, особенно стандарта DDR4, и, установив 16 ГБ ОЗУ даже в обычный, не игровой ПК или ноутбук, можно надолго забыть об ее нехватке для активной работы в браузере.

Например, комплект из пары модулей по 8 ГБ с частотой 3200 МГц Kingston Fury Impact из Регарда неплохо прокачают ваш ноутбук. А для игрового ПК отлично подойдут модули с такой же частотой — Patriot Viper 4 Blackout. Ну а если вам мало 16 ГБ, и вы собираете новый игровой ПК с поддержкой памяти DDR5, то и они не сильно ударят по карману — комплект ADATA XPG Lancer Blade White с частотой 5600 МГц стоит чуть дороже 10000 рублей.

Пишите в комментарии, а какие расширения стоят в вашем браузере?

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