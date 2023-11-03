С осени 2022 года курс доллара вырос с 60 рублей до 93 рублей, доходя в пике до 101 рубля. И этот скачок почти сразу же отразился на ценах электроники, и особенно на стоимости компьютерных комплектующих, которые реагируют на курс валют особенно остро. Усугубляет ситуацию и то, что уже в 2022 годы цены на процессоры и видеокарты нельзя было назвать низкими, ведь рынок комплектующих "трясет" практически с начала 2021 года, когда на него стал влиять дефицит электронных компонентов и повышенный спрос из-за пандемии COVID-19.

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Затем случился очередной майнинг бум, взвинтивший цены на видеокарты в два-три раза и не успел он закончится, как пришла еще одна беда — санкции, вынуждающие поставлять электронику по схемам параллельного импорта. И вот на этом пессимистичном фоне началось падение рубля, что в итоге привело к тому, что цены на некоторые комплектующие практически удвоились. В 2023 году радовали только цены SSD-накопителей и оперативной памяти, которые оставались доступными, следуя за мировыми тенденциями, но осенью 2023 года начали дорожать и они.

За этим можно спокойно наблюдать, если у вас уже куплен игровой ПК и он пока устраивает вас своей производительностью, но компьютерное "железо" не вечно и быстро устаревает, а иногда и вовсе выходит из строя, ставя вас перед новыми пугающими ценами, к которым готов далеко не каждый семейный бюджет. И пару дней назад ко мне обратились знакомые с просьбой подобрать конфигурацию игрового компьютера, который способен тянуть новинки игр, но при этом не должен сильно ударить по семейному бюджету, который и так опустошен ипотекой и ростом цен на остальные товары.

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Отец этого семейства играет в War Thunder и Мир кораблей, а иногда проходит одиночные хиты, ну а сын подросток фанат игры Cyberpunk 2077, серии игр Assassin’s Creed и Call of Duty, и старается не пропускать остальные новинки игр. Их довольно неплохой компьютер на базе процессора Ryzen 5 1600 и видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER практически целиком вышел из строя после залития жидкостью и было решено собирать новый ПК с более высокой производительностью, а не пытаться ремонтировать комплектующие от старого. Думаю, эта сборка будет интересна и вам, так как к ней предъявлялись жесткие требования — тянуть Cyberpunk 2077 и новые хиты, и при этом стоить не дороже 60000 рублей. Комплектующие для нее подберем в магазине Регард, некоторые товары в котором стоят заметно ниже, чем в других больших торговых сетях.

Процессор

Процессоры от AMD для сокета AM4 с шестью ядрами остаются безальтернативным выбором в сборки бюджетного и среднего уровня. Ближайший конкурент по цене от Intel — Core i3-12100F, имеющий всего четыре ядра и откровенно задыхающийся в тяжелых играх. В некоторых играх он может выдать больший FPS, но даже фоновая нагрузка, которая есть на каждом ПК — браузер, мессенджеры, Windows, решившая качать обновления, не говоря уже о более тяжелых задачах, уже отражается на его производительности.

Мы возьмем Ryzen 5 5500, холодный и шустрый шестиядерник, способный выдать комфортный FPS во всех новинках игр. Это отличный выбор, если вы экономите и денег на более шустрый Ryzen 5 5600, который стоит почти на 3000 рублей дороже, не хватает. Кстати, можно сэкономить еще 570 рублей, взяв Ryzen 5 3600, который сходен по производительности с Ryzen 5 5500, в отличие от него имеет поддержу шины PCI Express 4.0, но более прожорлив.

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Кулер процессора

На этом компьютере не будет никакого разгона, а даже планируется сделать андервольт процессора и видеокарты, чтобы ПК проработал подольше и меньше грелся, поэтому мы возьмем недорогой кулер ID-COOLING DK-01, который способен отвести 95 ватт тепла. А за счет радиальной конструкции ребер будет обдувать и цепи питания материнской платы, которая у нас, как и практически во всех бюджетных сборках — без радиаторов. Да и цены на кулеры с теплотрубками уже кусаются, стартуя почти с 1000 рублей за самые скромные модели.

Материнская плата

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Сэкономленные на кулере 500 рублей мы потратим на материнскую плату, выбрав модель не на чипсете AMD A320, а на более гибком AMD B450, взяв проверенную временем модель ASRock B450M-HDV R4.0. Среди бюджетных моделей ASRock B450M-HDV R4.0 имеет самый интересный дизайн, а в остальном мало отличается от десятков подобных плат, будучи оснащена базовыми функциями и разъемами. Но для недорого игрового компьютера их вполне хватает: есть слот M.2 для быстрых SSD, неплохой аудиокодек, а системы питания вполне хватит для Ryzen 5 5500, который потребляет в самых тяжелых играх всего 40-50 ватт.

Оперативная память

А вот выбирая оперативную память в бюджетный игровой компьютер, экономить надо с умом. Стоит забыть про модули с частотой 2666 МГц, которые будут заметно ограничивать производительность и без того не очень быстрого процессора, а разница в цене с модулями на 3200 МГц у них небольшая. Но и гнаться за модулями с частотой 3600 МГц и выше нет смысла, прирост будет совсем небольшой, поэтому пара модулей с частотой 3200 МГц будет золотой серединой.

Но стоит тщательно выбирать их формулу таймингов, ведь 22-22-22-52, как у Patriot Signature Premium (PSP416G3200KH1) покажут себя в играх посредственно, да и 16-20-20-40, как у Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16W) — не совсем оптимально. А вот формула таймингов 16-18-18-38, как у G.Skill Flare X (F4-3200C16D-16GFX), которые мы и возьмем в нашу сборку, однозначно стоят того, чтобы переплатить за них 300 рублей.

Что касается объема ОЗУ, то в бюджетных сборках еще долго будут востребованы 16 ГБ, которых хватает практически во всех играх, а комплекты объемом 32 ГБ стоит оставить для сборок среднего и высокого уровня. Но 16 ГБ в некоторых новых играх хватает впритык и лучше закрывать браузер, который может запросто съесть 2-3 ГБ ОЗУ, перед запуском игры.

Видеокарта

Как бы вы ни хотели сэкономить при сборке игрового ПК в 2023 году, видеокарты уровня Radeon RX 6500 XT стоит оставить для ультрабюджетных сборок, на которых будут запускаться только онлайн игры или хиты прошлых лет. Новые игры диктуют совсем другие требования к мощности видеоподсистемы ПК и разумным минимумом сегодня станет Radeon RX 6600, которая намного опережает главного конкурента — GeForce RTX 3050. А во многих играх производительность этой видеокарты сопоставима с гораздо более дорогой GeForce RTX 3060 с объемом видеопамяти 8 ГБ. Мы возьмем Radeon RX 6600 Sapphire 8Gb (11310-05-10G), одну из самых дешевых моделей в OEM исполнении. Из плюсов модели можно отметить низкие температуры в играх и тихую работу, невзирая на компактные размеры, достигаются которые за счет невысокого энергопотребления.

SSD-накопитель

Даже если вы пытаетесь сэкономить при сборке ПК каждую копейку, в 2023 году не стоит покупать SSD объемом менее 500 ГБ, ведь игры стали слишком объемными и на SSD объемом 250 ГБ у вас уместится только пара новинок, а места под файлы пользователя не останется и вовсе. Так же стоит отказаться и от медленных моделей с интерфейсом SATA, ведь тенденция к повышению системных требований игр уже коснулась и SSD. Например, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 для запуска на ультра-настройках уже требует NVMe SSD.

Оптимальным минимумом в бюджетные игровые сборки станет объем в 500 ГБ и выше и мы возьмем в наш ПК SSD ADATA Legend 710 (ALEG-710-512GCS) объемом 512 ГБ. Этот недорогой SSD построен на контроллере Realtek RTS5766DL и развивает скорость чтения в 2400 МБ/сек, а записи — 1000 МБ/сек. Подробные тесты скорости, размера SLC-кэша и температуры можно посмотреть в видео с канала proSSD.

Блок питания

Выбор блока питания в бюджетную игровую сборку — один из самых непростых. На рынке есть сотни недорогих моделей, которые подошли бы в офисный ПК, но в игровой компьютер их ставить страшно, ведь нагрузка на них будет совсем другая, даже несмотря на то, что наша сборка будет укладываться в 250 ватт энергопотребления. Но и современные блоки питания, на продвинутой схемотехнике с DC-DC преобразователями будут слишком дороги для подобной сборки, поэтому надо искать модель известного бренда, пусть и не новинку, избегая откровенно старых моделей, у которых еще остаются такие атавизмы прошлых лет, как раздельные линии 12 вольт и слишком короткие провода.

Руководствуясь этим, я нашел для этой сборки недорогую, но мощную модель HIPER HPT-600. Пусть вас не пугает мощность в 600 ватт, ведь по линии 12 вольт этот БП отдает только 504 ватта. Даже этого для нашей сборки хватит с избытком, но модель HIPER HPP-500 на 500 ватт стоит в Регарде столько же, поэтому лучше выбрать модель с большим запасом по мощности — будет меньше греться и шуметь.

Корпус

Еще один подвох ждал меня при выборе корпуса — цены на них сильно выросли и даже популярные бюджетные модели прибавили в цене тысячу-другую. Поэтому, чтобы уложиться в 60000 рублей, пришлось взять модель с верхним расположением блока питания — AeroCool CS-107 v2 Black. Плюс этой модели в трех предустановленных вентиляторах диаметром 120 мм с подсветкой. Раньше на это не обращали внимания при выборе корпуса, но теперь, когда самый недорогой вентилятор такого типоразмера стоит 280 рублей, это становится существенным, когда вы экономите каждую тысячу.

Еще AeroCool CS-107 v2 Black хорош отличной продуваемостью, два передних вентилятора забирают воздух через металлическую сетку, которая одновременно служит и фильтром, а прозрачное окно выделяет его среди других моделей этого ценового диапазона.

Итоги

Итак, сборка готова и обойдется в 60120 рублей, что чуть-чуть превысило бюджет. За эти деньги мы получаем весьма шустрый игровой компьютер, который справится не только с Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, но и остальными требовательными новинками 2023 года — Alan Wake 2, Remnant II и Hogwarts Legacy.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке, не теряя в производительности и не выходя за рамки бюджета в 60000 рублей?

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