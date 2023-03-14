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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)

В этот раз конфигурацию даже удалось оснастить 32 гигабайтами оперативной памяти
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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
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Всем привет. С вами Zero, и это мартовский выпуск «Народного ПК» в ценовой категории 100 тысяч рублей. Курс рубля, к сожалению, вернулся к показателям 2020-2021 года: на момент написания данной статьи за один американский доллар дают чуть больше 75 «деревянных». К счастью, подорожали далеко не все комплектующие, поэтому собрать адекватную конфигурацию будет не слишком сложно. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Несмотря на выход Core i5-13400F, «народным шестиядерником» все еще остается его предшественник, хотя он и прибавил в цене за месяц почти тысячу рублей. Ядерная формула 6/12 в 2023 году относится к массовому сегменту, а Core i5-12400F – это процессор, который не будет серьезно ограничивать производительность системы в связке с любым GPU, за исключением флагманов и суперфлагманов. Адекватных конкурентов за свои деньги у рассматриваемого процессора нет – Ryzen 5 5600X ощутимо слабее в играх, а Ryzen 7 5800X3D намного дороже. Возможно, в будущем AMD выкатит доступный шестиядерник с 3D-кэшем, но я в этом сильно сомневаюсь – судя по всему, в этом поколении самым «бюджетным» из процессоров компании с 3D-кэшем останется Ryzen 7 7800X3D. Зато он обещает быть крайне интересным вариантом, который, возможно, будет оптимален для продвинутых игровых конфигураций.

Материнская плата: ASRock B660M-HDV

Core i5-12400F крайне нетребователен к материнской плате, а модель ASRock B660M-HDV предлагается по весьма выгодной цене, а также обладает двумя разъемами M.2 для скоростных SSD. Думаю, с учетом стоимости, это один из лучших вариантов – выбранному CPU не требуются ни мощная подсистема питания, ни прикрывающие ее дополнительные радиаторы. Четыре разъема для модулей ОЗУ также можно считать излишеством, ведь требуемый объем, будь то 16 гигабайт или 32 гигабайта, в любом случае следует набирать двумя модулями. Проще говоря, мои общие рекомендации такие – берите самую доступную плату от ASUS, ASRock, GIGABYTE или MSI на чипсете B660 с парой разъемов M.2, чтобы в дальнейшем у вас была возможность установить еще один накопитель.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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Кулер ID-COOLING SE-214-XT хорошо знаком постоянным читателям «Народного ПК» – как и Gammaxx 400 V2, он способен охлаждать и более горячие и производительные процессоры. Средних размеров радиатор с четырьмя теплотрубками и 120-миллиметровый вентилятор – это универсальный рецепт для недорогой, но достаточно эффективной системы охлаждения. При должном качестве изготовления, разумеется, и у ID-COOLING, хоть это и китайская компания, нет с этим проблем. Если конкретно данной модели в магазинах в вашей локации не окажется – присмотритесь к другим кулерам с заявленной рассеиваемой мощностью от 150 Вт и выше, поддерживающим сокет LGA 1700. Только убедитесь, что они поместятся по высоте в выбранный корпус.

Оперативная память Patriot Viper Steel PVS416G320C6 3200 МГц 16-18-18, 16 ГБ x2

В рекомендованных системных требованиях новых игр все чаще проскакивает строчка «32 ГБ оперативной памяти», поэтому в конфигурации за 100 тысяч рублей стоит ориентироваться именно на такой объем – его точно хватит на несколько лет, в отличие от 16 ГБ. Лучше всего взять комплект или два одинаковых модуля – в случае DDR4 памяти с такими характеристиками: 3200 МГц, тайминги 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. К счастью, оперативная память сейчас стоит очень и очень дешево – ключевые производители чипов DRAM даже снижают объемы выпуска, не желая отдавать свою продукцию за бесценок. Так что 32 гигабайта можно взять всего за 7300 рублей – менее, чем за 100 долларов. На вторичном же рынке можно найти еще более выгодные предложения – с появлением в магазинах высокочастотной ОЗУ DDR5 некоторые геймеры начали переходить на нее, попутно меняя платформы на более современные.

SSD: ADATA XPG Gammix S11 Pro 1 ТБ

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Брать в 2023 году твердотельный накопитель объемом 500 ГБ и меньше для игрового компьютера не очень разумно, поэтому предлагаю сразу рассматривать как минимум терабайтник. Например, ADATA XPG Gammix S11 Pro – скоростные показатели у него приличные, и разницу в скорости загрузки игр и локаций по сравнению с субфлагманскими и флагманскими PCI-Express 4.0 SSD, например, Samsung 980 Pro, вы вряд ли заметите. Если же, а точнее, когда, свободного места начнет не хватать – в пару к этому накопителю можно будет докупить еще один. Рекомендую сразу нацеливаться на двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник – игры будут весить все больше и больше, и скоро проект AAA-класса, занимающий под 300 гигабайт может стать нормой. А ведь в начале двухтысячных топовым играм с огромным миром хватало всего нескольких гигов…

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ

 NVIDIA GeForce RTX 3070 без приставки «Ti» по сравнению со старшей версией смотрится несколько урезанной, особенно в плане TGP, поэтому если есть возможность, лучше выбирать именно RTX 3070 Ti. Конкурирующие графические ускорители от AMD рассматривать не советую, потому что DLSS работает куда лучше, чем FSR. Да, «трехтысячная» серия не поддерживает DLSS 3 и Frame Generation, но и вторая версия этой технологии в режиме Quality не мылит картинку и не вызывает заметных в динамике артефактов. При этом подчеркну, что на 4K разрешение в современных играх рассчитывать все равно не стоит – не хватит ни производительности GPU, ни видеопамяти. А вот в режимах QuadHD и FullHD играть получится вполне комфортно, хотя выкручивать трассировку лучей на ультра в Cyberpunk 2077 без DLSS крайне не рекомендуется. Ждем RTX 4070 и RTX 4060 Ti – вероятно, это будут весьма интересные решения, которые оттеснят на второй план многие видеокарты предыдущего поколения.

Блок питания: Chieftec Task TPS-700S 700Вт

«На блоке питания экономить нельзя» – пишут многие пользователи, включая порой и опытных компьютерщиков. На самом деле, можно, но в меру. Опускаться до китайских Noname БП действительно не стоит, а вот обращаться к моделям бюджетного сегмента от проверенных многими годами брендов, таких, как Chieftec, иногда вполне рационально. Для описываемой в статье конфигурации с запасом хватит блока питания на честные 650-700 Вт, поэтому Chieftec Task TPS-700S вполне подойдет. Гнаться за сверхвысоким КПД, отстегивающимися кабелями и другими фишками в данном случае не стоит – лучше вложить дополнительные средства в железо, напрямую влияющее на производительность системы в играх. Кстати, кроме БП Chieftec, можно рассмотреть и решения Zalman, Deepcool и be Quiet, но последние, как правило, стоят уже несколько дороже.

Корпус: Zalman N5 OF Black

Постоянным читателям рубрики уже могло надоесть засилье корпусов Zalman в бюджетах 75-100 тысяч рублей, но что поделать, если в российских магазинах у них есть не так много достойных конкурентов. Можно, конечно, взять какой-нибудь кейс без вентиляторов и установить пару-тройку самостоятельно, но это явно не приоритетный вариант – удобнее сразу выбрать шасси с предустановленными «вертушками». Например, Zalman N5 OF – две «стодвадцатки» на вдув и одна на выдув обеспечат выбранным комплектующим достаточную продуваемость. Свободного места железу тоже хватит, но, если вы будете покупать другой кулер – убедитесь, что его радиатор поместится в корпус по высоте.

Подводим итоги

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Все комплектующие выбраны, вот итоговая таблица:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

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ASRock B660M-HDV

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

Patriot Viper Steel PVS416G320C6 3200 МГц 16-18-18, 16 ГБ x2

SSD

ADATA XPG Gammix S11 Pro 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Task TPS-700S 700Вт

Корпус

Zalman N5 OF Black

На мой взгляд, сборка вышла лучше февральской – да, материнская плата на этот раз попроще, а SSD – помедленнее, но это совсем не критично. А вот что важно, так это наличие 32, а не 16 гигабайт оперативной памяти – системные требования игр растут, да и прожорливый Google Chrome редко когда готов довольствоваться 1 гигабайтом ОЗУ. Скорее всего, серьезно изменится конфигурация за 100 тысяч только когда выйдут новые игровые видеокарты, вписывающиеся в этот бюджет – за процессор Intel Core i5-13400F переплачивать особенного смысла нет, а AMD вряд ли выпустит шестиядерник с 3D-кэшем. Да если и выпустит – стоить он будет явно не 14-15 тысяч рублей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Не хватает денег, есть ли какие-то возможности сэкономить?

Да. Взять две планки ОЗУ по 8 ГБ вместо двух по 16. Дальше – уже с серьезным ущербом игровой производительности. Например, приобрести RTX 3070 вместо RTX 3070 Ti.

Может, все-таки взять SSD на 500 ГБ?

Не советую. Уверен на 99%, что вы пожалеете о покупке, когда не хватит места для установки очередной игры. Терабайт в 2023 году – это минимум для геймерского ПК.

Почему нет смысла переплачивать за 13400F?

Та же архитектура Alder Lake, а не новая Raptor Lake, такое же количество производительных ядер. А энергоэффективные ядра в играх не решают. «Тринадцать тысяч четырехсотый», конечно, обойдет своего предшественника, но для чисто игровой сборки лучше эти 4-5 тысяч разницы вложить в видеокарту.

Когда выйдут RTX 4070, RTX 4060 Ti и другие новые GPU?

Официальной информации пока нет. Но по данным инсайдеров, RTX 4070 можно ждать 13 апреля – модель якобы получит 5888 CUDA-ядер и 12 ГБ видеопамяти. О дате выхода RTX 3060 Ti говорить пока рано, как и о новых карточках AMD.

Стоит ли ожидать удешевления комплектующих?

Вряд ли. SSD и оперативная память и так стоят достаточно дешево. На остальные компоненты ПК тоже нет сильно завышенных цен, как во времена майнинг-лихорадки. При этом не стоит забывать о таких факторах, как слабый курс рубля и санкции.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать за 100 тысяч рублей в марте 2023 года – как выяснилось, вполне производительный и позволяющий играть в разрешении QuadHD в любые проекты. На этот раз удалось даже поставить 32 гигабайта оперативной памяти – модули и комплекты стоят очень дешево, и это не может не радовать. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!

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