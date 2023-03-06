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Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли

Рассказываю о том, как оптимально разместить системный блок, а также предостерегаю от некоторых распространенных ошибок
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить на достаточно банальную тему – тему оптимальной установки системного блока. В этой статье я расскажу о том, каких правил стоит придерживаться при установке ПК в тех или иных условиях, а также о том, каких ошибок стоит избегать. Статья ориентирована в первую очередь на новичков в мире компьютерной техники – опытные пользователи вряд ли узнают из нее много нового. Но хватит предисловий, поехали!

На стол или на пол – вот в чем вопрос 

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Многие люди не придают значения тому, на столе установлен их системный блок или на полу, хотя на самом деле разница есть, и она существенная. Компьютер, расположенный высоко над уровнем пола, собирает гораздо меньше пыли, чем если бы он стоял «в ногах». А чем быстрее внутри корпуса ПК собирается пыль, тем чаще надо его чистить. Есть, конечно, пользователи, которые подобными вещами не заморачиваются и продувают свой системник только когда делают апгрейд, но такой подход не назвать разумным. Со временем пыль начинает забивать радиаторы – например, процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты, что приводит к повышению температуры и увеличению оборотов вентиляторов, а следовательно – к повышенному уровню шума и износу.

Конечно, если вы поставите компьютер на пол, то в подавляющем большинстве случаев ничего страшного не случится – разве что чистить его от пыли придется чаще. Хотя я как-то раз, сделав так всего на несколько дней (ждал заказанный новый компьютерный стол), сломал флешку, задев ее коленом, когда поворачивался в кресле. Флешка была направлена вертикально вверх. К счастью, сам USB-порт остался целым. Но во избежание повторения моего случая предостерегаю: не ставьте системный блок в области досягаемости ваших ног.

Устойчивость

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Если говорить об установке ПК на столе, то важным вопросом является вопрос устойчивости. Ставьте системный блок так, чтобы он не «висел» какой-то частью в воздухе, а полноценно опирался на поверхность. При этом если ваш компьютер, как мой, весит больше 15-20 кг, убедитесь, что стол его выдержит. Потерять дорогостоящее железо из-за падения системника на пол будет очень обидно. Если вы склонны к резким движениям (например, дергаетесь, когда слышите неожиданный громкий звук), то установите компьютер так, чтобы случайно не задеть его и не сбросить на пол. Сам стол тоже должен быть достаточно устойчивым и не шататься при легком прикосновении, несильном толчке, либо ударе.

ПК и домашние животные

Отдельно стоит поговорить на тему компьютера и домашних животных. В идеале стоит физически оградить компьютер от кота или собаки, если таковые имеются у вас в квартире. Если питомец начнет грызть провода, то это может плачевно закончиться как для него, так и для техники. И даже если вы уже отучили своего кота или песеля грызть все подряд, компьютер все равно может быть ему любопытен. Он теплый, издает непонятные звуки, и, в большинстве случаев, светится. Ранее я говорил о необходимости обеспечить системному блоку устойчивость, и в случае наличия в доме животных эта рекомендация актуальна вдвойне.

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Кстати, как и в случае установки ПК на пол, готовьтесь еще и чаще чистить его от пыли. А точнее – от пыли и шерсти. У меня домашних животных нет, но когда я помогал товарищу решить проблему с его ПК, то обратил внимание на то, что часть кошачьей шерсти каким-то образом проникает даже сквозь пылевые фильтры. Резюмирую: если у вас есть питомцы – позаботьтесь как о том, чтобы защитить от них ваш компьютер, так и о том, чтобы животные не нанесли себе вред, например, грызя провода.

Вопрос расстояний

Организация воздушных потоков внутри системного блока – это отдельная тема, поэтому расскажу лишь о некоторых связанных с ней нюансах, актуальных в контексте статьи. Большинство современных башенных корпусов спроектированы так, что воздух всасывается спереди, а выдувается сзади и сверху. Соответственно, спереди, сзади и сверху от компьютера, а точнее, от мест вдува/выдува воздуха должно быть хотя бы 20, а лучше, 30 сантиметров свободного места. Если у вас установлен вентилятор и на боковой панели, то обеспечьте запас места и ему. Такой подход позволит обеспечить установленным комплектующим более комфортный температурный режим.

Важно! Не устанавливайте системный блок, да и вообще любую технику рядом с батареями отопления или обогревательными приборами. Также не ставьте его на подоконник или в непосредственной близости от окон – зимой в этих местах значительные температурные перепады.

Удобство обслуживания

Поговорим и об удобстве обслуживания ПК. Разумеется, крайне желательно, чтобы порты на верхней или передней панели, в первую очередь, разъемы USB, были доступны. Расположенная сзади панель ввода-вывода используется гораздо реже, но все равно, подумайте и о том, как будете добираться до нее. Если для этого надо передвинуть системный блок – это нормально. Если же разобрать половину компьютерного стола или пойти еще на какие-то подобные ухищрения – это явный перебор.

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Энтузиастам, которые часто чистят ПК от пыли, занимаются кабель-менеджментом, перестановкой комплектующих, апгрейдом и моддингом также рекомендую озаботиться организацией простого доступа к боковой панели системного блока, чтобы можно было снимать ее без отключения всех разъемов на панели ввода-вывода и перетаскивания компьютера. Ну и, конечно, выбирайте просторный корпус с хорошей организацией пространства и полноразмерную ATX материнскую плату, чтобы до большинства разъемов можно было добраться без разборки системы или с минимально-достаточной разборкой.

Внешний вид

Многие современные компьютерные шасси создаются с прицелом не только и не столько на утилитарные свойства, эффективность и практичность, сколько на эффектность. Если вы фанат прозрачных корпусов с обилием красочной подсветки, то, вероятно, захотите, чтобы этой подсветкой и подобранными комплектующими было удобно любоваться. Соответственно, ставить системный блок на пол, задвигать его под стол или в угол – явно не ваш вариант. К счастью, ассортимент компьютерных столов в магазинах велик, и практически каждый пользователь может подобрать подходящую модель. Если же таковой не найдется – можно заказать кастомный вариант или даже разработать и сделать его самостоятельно.

FAQ (Вопросы и ответы)

У моего корпуса есть ножки, и если его потрясти, то он немного шатается. Это нормально?

Если все ножки стоят на ровной поверхности, и вес системного блока распределен равномерно, то да. Но если ножки можно регулировать – настройте их так, чтобы минимизировать тряску.

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Всегда ставил системник на пол и никогда не было проблем. Что я делаю не так?

Особых проблем в большинстве случаев и не будет, если ПК установлен надежно, просто комплектующие будут быстрее покрываться пылью.

Как отучить кота или собаку грызть провода?

На этот вопрос, к сожалению, не отвечу – я специализируюсь на компьютерной и цифровой технике, а не на домашних питомцах. Попробуйте узнать на тематических форумах или спросить у профессиональных дрессировщиков.

Поставил системный блок на стол, но раздражает подсветка. Что делать?

Если речь идет о подсветке комплектующих, в том числе вентиляторов, то отключить ее, при невозможности – поменять «вертушки». Если же о светодиодах корпуса, которые могут быть слишком яркими (я столкнулся с такой проблемой в случае корпуса Fractal Design Define R5) – их можно заклеить изолентой или закрасить черным маркером.

А как быть с нестандартными корпусами?

Под нестандартные корпуса желательно подбирать подходящий компьютерный стол. Воспользуйтесь рулеткой и измерьте основные габариты шасси, а также сфотографируйте его, если будете подбирать стол непосредственно в магазине, а не через интернет.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как, на мой взгляд, оптимально устанавливать системный блок, чтобы не беспокоиться за его безопасность, а также пореже чистить его от пыли. Возможно, я о чем-то забыл и упустил какие-то важные моменты – если вы хотите дополнить материал собственными рекомендациями или покритиковать какие-то пункты – пишите в комментариях!

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