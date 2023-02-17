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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)

Курс рубля проседает, и в скором времени магазины могут повысить цены на комплектующие
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3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Всем привет! С вами Zero, и это новый выпуск «Народного ПК» в бюджете до 75 тысяч рублей. Конфигурация за 100 тысяч получилась не хуже, чем в январе, более того, даже лучше – удалось подобрать без превышения лимита средств более быстрый твердотельный накопитель. Посмотрим, что получится собрать в более привычном большинству геймеров бюджете «1000 плюс-минус 100 долларов», пока курс американской валюты не взлетел к отметке в 80 рублей за единицу. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Народной сборке – народный процессор. Эта фраза звучит как какой-то пафосный советский лозунг, но она лишена популизма. Двенадцатипоточный шестиядерник Intel Core i5-12400F – это действительно сравнительно недорогой и невероятно популярный среди геймеров CPU, практически лишенный каких-либо слабых мест. Помимо очень хорошей производительности в любых задачах, он может похвастаться весьма скромным TDP – для отвода тепла от 12400F с приличным запасом хватит недорогого башенного кулера за 1200-1600 рублей. А на невысокую базовую частоту можно не обращать внимания, под нагрузкой процессор работает в режиме, близком к максимальной турбочастоте, если, конечно, не наблюдается перегрева.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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ASUS PRIME B660M-K D4 для Core i5-12400F несколько избыточна, но переплату в 1500 рублей по сравнению с бюджетными вариантами на основе набора системной логики B660 я на этот раз считаю оправданной. Радиатор, прикрывающий зону VRM, в нашем случае не является необходимостью, но хуже от его наличия не будет – комфортные рабочие температуры положительно сказываются на долговечности компонентов системы. А вот действительно важный нюанс – это наличие пары разъемов M.2 PCI-Express, предназначенных для установки SSD. С учетом того, что современные игры нередко занимают 70-150, а то и 200 гигабайт, экстра-слот для второго SSD геймерскому ПК действительно необходим. Четыре разъема DIMM для модулей памяти не нужны – необходимый объем ОЗУ, будь то 16 или 32 ГБ, в идеале стоит набирать двумя планками.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

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Компания ID-Cooling постоянно расширяет свой ассортимент, предлагая пользователям все новые варианты систем охлаждения. Некоторые из них оказываются удачными, некоторые – не очень, но выбор на рынке имеется действительно солидный. Один из лучших в настоящий момент вариантов для неразгоняемых шестиядерных процессоров любых актуальных сокетов Intel и AMD – это новенький башенный кулер SE-214-XT RING. При стоимости около полутора тысяч рублей он, если верить производителю, способен отвести от CPU до 180 Вт тепла, и это, скорее всего, недалеко от истины. Модель включает в себя стильный черный радиатор с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровый вентилятор, способный работать в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту. На высоких оборотах он достаточно шумный, но с Core i5-12400F будет достаточно низких-средних, а потому шумовая нагрузка будет невысокой.

Оперативная память: Team Vulcan Z Grey TLZGD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

Цены на ОЗУ стандарта DDR4 сейчас невелики – комплект из двух планок по 8 ГБ с адекватными частотой и таймингами несложно купить  за 4-5 тысяч рублей. Смотрите на наборы с частотой 3200 МГц и показателями задержек 16-18-18, или, на крайний случай, 16-20-20. С учетом того, что дальнейшее увеличение герцовки и уменьшение таймингов не дает такого эффекта в играх, как приобретение более мощной видеокарты, такие варианты – самые выгодные. В качестве варианта по-умолчанию можно взять комплект от компании TeamGroup – он широко представлен в отечественных магазинах. Или, как вариант, присмотритесь ко вторичному рынку – возможно, на сайтах объявлений удастся урвать набор на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Micron E-Die. Те же Crucial Ballistix с индексом U4.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 512 ГБ

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SSD для начала возьмем на полтерабайта, чтобы вложить побольше денег в GPU. Впрочем, наличие второго M.2 PCI-Express слота позволяет в будущем докупить двухтерабайтный SSD, которого хватит для установки 10-30 современных игр. Что касается предлагаемого мной по-умолчанию ADATA XPG SX8200 Pro – с учетом демократичной цены, это отличный накопитель, достаточно быстрый и обладающий DRAM-буфером. Конечно, он не сравнится в бенчмарках и операциях длительного копирования с условным Samsung 980 Pro, но в реальных игровых сценариях использования разница будет минимальная – большинство пользователей ее даже не заметят. В целом же видна положительная тенденция, хотя больше на глобальном рынке, чем на российском – цены на SSD, как и на оперативную память, устремились вниз, а производители чипов NAND и DRAM искусственно уменьшают объемы выпуска из-за превышения предложения над спросом.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 10 ГБ (или RX 6650 XT 8 ГБ)

По видеокартам основных варианта на этот раз два. Первый (и наилучший) – это AMD Radeon RX 6700 с 10 гигабайтами видеопамяти, если вам удастся найти ее примерно за 35 тысяч рублей. И второй (запасной) – Radeon RX 6650 XT с 8 гигабайтами памяти – ее приобрести за 35 тысяч особого труда не составляет. Оба графического ускорителя позволяют комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках, но RX 6700, конечно, смотрится солиднее и приближается по производительности к RTX 3060 Ti, если говорить о сценариях без трассировки лучей. Больший объем видеопамяти также позволит видеокарте дольше оставаться актуальной, при этом во многие проекты вы сможете поиграть не только в FullHD, но и в QuadHD, хотя в самых ресурсоемких играх придется снижать параметры графики для сохранения комфортного FPS.

Блок питания: Chieftec Value APB-700B8 700 Вт

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Среди компаний, предлагающих бюджетные блоки питания, хотелось бы выделить Chieftec. Решения тайваньского бренда рекомендовались для игровых сборок опытными компьютерщиками еще 10-12 лет назад, и, как показала практика, не зря – по своим характеристикам и надежности БП Chieftec нередко не уступают гораздо более дорогим моделям конкурентов. Для сегодняшней сборки предлагаю взять вариант с запасом – APB-700B8 на 700 Вт. Мощности этого блока питания с высокой вероятностью хватит и для дальнейшего апгрейда, если через пару лет на смену RX 6700 вы решите приобрести условную RTX 5070. Помимо этого, он может похвастаться наличием всех необходимых защит, неплохой стабильностью напряжений и достаточно тихой работой. С учетом скромной цены – то, что нужно.

Корпус: Zalman S3 TG Black

Энергопотребление и тепловыделение нашей сборки и близко нельзя назвать экстремальными, поэтому разместить комплектующие можно в одном из недорогих игровых Midi Tower корпусов с двумя-тремя предустановленными вентиляторами. Хорошим выбором за свои деньги будет, например, Zalman S3 TG Black – южнокорейская компания поддерживает определенный уровень качества даже в бюджетном сегменте, что выгодно отличает ее продукцию от решений многих китайских брендов, в изобилии представленных в отечественных магазинах. Конкретно рассматриваемый кейс позволяет при желании установить большое количество вентиляторов, а также отличается строгим, но современным дизайном и неплохой продуваемостью. Минус у модели только один – ограничение по высоте радиатора кулера CPU, равное 156 мм.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, время свести информацию о них в таблице:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

Team Vulcan Z Grey TLZGD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6700 10 ГБ (или RX 6650 XT 8 ГБ)

Блок питания 

Chieftec Value APB-700B8 700 Вт

Корпус

Zalman S3 TG Black

Конфигурация получилась лучше январской благодаря видеокарте – RX 6700, вне всяких сомнений, производительнее, чем RX 6650 XT. Тем не менее, «шесть тысяч семисотых» по 35-36 тысяч рублей в «Ситилинке», вероятно, осталось не так много, а другие модификации этого графического ускорителя предлагаются значительно дороже. Сильно переживать по этому поводу не стоит – комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на ультра настройках (без RT) позволяют обе видеокарты. В не самые ресурсоемкие игры удастся поиграть на «максималках» и в QuadHD, но в Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и подобных проектах для достижения 60 FPS без просадок и микрофризов придется снизить настройки до высоких.

FAQ (Вопросы и ответы)

А из видеокарт NVIDIA что можно взять вместо RX 6700/6650 XT?

Если получится где-то найти относительно недорого – GeForce RTX 3060 Ti. Обычную RTX 3060 брать не стоит, она немного слабее, чем рассмотренные модели AMD. Разве что, если хотите использовать DLSS.

Если есть 10-15 тысяч рублей сверху, во что их вложить?

Возьмите терабайтный SSD вместо полутерабайтного и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070. Если еще останутся свободные средства – 32 гигабайта ОЗУ двумя модулями вместо 16.

А на чем можно сэкономить?

Без потери производительности – почти ни на чем. Можно взять более простую материнскую плату, но выгадать на этом больше пары тысяч рублей вряд ли получится.

Какой стоит взять монитор к подобной конфигурации?

Дисплей лучше выбирать с учетом личных предпочтений. Но один из универсальных вариантов – 23-24 дюйма, FullHD, на основе IPS или VA матрицы, Flicker-Free, 120+ Гц с поддержкой FreeSync.

Какие прогнозы по ценам на железо?

К сожалению, плохие – скорее всего, железо будет дорожать. Сохраняется тенденция на ослабление рубля. Возможно, Центробанк вмешается, но магазины, подняв цены, не будут так же оперативно их скидывать. Оптимальным временем для приобретения или апгрейда ПК был конец осени 2022 года.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 75 тысяч рублей в феврале 2023 года. Если курс рубля продолжит снижение, то уже в ближайшее время ритейлеры поднимут цены на компьютерные комплектующие, и собрать производительный ПК или сделать апгрейд за адекватные деньги станет гораздо сложнее. Конечно, останется вторичный рынок, но на нем цены тоже могут пойти вверх, хотя и не так быстро. Такое уже случалось во времена криптовалютной лихорадки. А что вы думаете по поводу предложенной сборки и возможности повышения цен на железо? Пишите в комментариях!

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