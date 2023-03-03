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ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F

Рассказываю о лучших материнских платах для «народного шестиядерника» – из разных ценовых категорий и на разных чипсетах
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Всем привет! С вами Zero, и в рамках сегодняшнего материала я расскажу о десяти интересных материнских платах для народного шестиядерного процессора Intel Core i5-12400F, являющегося, пожалуй, лучшим предложением в своей ценовой категории. Начав с относительно доступных моделей, закончу я продвинутыми, подходящими для дальнейшего апгрейда с заменой CPU, например, на новенький Core i5-13600K или даже Core i7-13700K/KF. Поехали!

ASRock H610M-HDV

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Начну с максимально бюджетной материнской платы. ASRock H610M-HDV – это одна из самых доступных моделей, предназначенных для сокета LGA 1700. У нее слабенькая подсистема питания, нет ни одного M.2 разъема для скоростных SSD, всего один 4 pin коннектор для корпусного вентилятора…но все-таки для Core i5-12400F такой МП достаточно. Показатель TDP нашего народного шестиядерника по меркам 2023 года можно считать невысоким, а потому радиатор, защищающий зону VRM от перегрева, не требуется. Главным минусом ASRock H610M-HDV, пожалуй, является отсутствие порта M.2 – все-таки SATA III SSD гораздо медленнее современных PCI-Express решений. Что же касается невозможности разогнать оперативную память – стандарт DDR4-3200 поддерживается, а большего бюджетной игровой сборке и не надо.

Преимущества:

  • Одна из самых бюджетных плат для своего сокета
  • Худо-бедно, но справится с Core i5-12400F
  • Присутствует во многих российских магазинах
  • Поддерживает память DDR4-3200
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Недостатки:

  • ВАЖНО: нет ни одного разъема M.2 PCI-Express
  • Один-единственный коннектор 4 pin для корпусного вентилятора
  • Минималистичный набор разъемов

ASUS PRIME H610M-R D4-SI

Не хотите переплачивать за чипсет B660, но при этом нуждаетесь в наличии разъема M.2 для SSD? Тогда ваш выбор – ASUS PRIME H610M-R D4-SI. Это еще одна максимально бюджетная плата, базирующаяся на чипсете начального уровня H610. Тем не менее, ее несомненное преимущество над предыдущим решением заключается в поддержке M.2 PCI-Express твердотельных накопителей, которые в операциях последовательных чтения и записи могут выдавать во много раз большие скорости, чем SATA III модели. Только не рассчитывайте использовать рассматриваемую МП с более горячими процессорами, чем «двенадцать тысяч четырехсотый» – подсистема питания у нее простенькая, а радиатор имеется только на чипсете. Производитель сэкономил почти на всем, на чем только можно сэкономить.

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Преимущества:

  • Невысокая цена
  • Наличие разъема M.2 PCI-Express
  • Поддержка ОЗУ DDR4-3200
  • Справится с Core i5-12400F, хотя зоне VRM стоит организовать побочный обдув

Недостатки:

  • Производитель сэкономил буквально на всем
  • Мало разъемов – USB, для корпусных вентиляторов, и так далее

ASRock B660M-HDV

Переходим от совсем уж урезанных плат к более приличным, на чипсете B660. ASRock B660M-HDV на голову, а то и на две превосходит обе модели, рассмотренные ранее – здесь и пара разъемов M.2 (на скриншоте в кратком описании ошибка, их именно два, третий только для модуля Wi-Fi/Bluetooth), и USB Type-C, и пара 4 pin коннекторов для корпусных вентиляторов. Для «вертушек» процессорного кулера в данном случае предусмотрено еще 2 разъема, так что набор получается, с учетом позиционирования решения, вполне достойный. Да, радиаторов в области зоны VRM по-прежнему нет, но с Core i5-12400F, башенным кулером за 1500 рублей и парой корпусных вентиляторов они и не нужны, перегрева не будет. Может, в стресс-тестах температура подсистемы питания будет не совсем комфортной, но в играх все точно будет окей.

Преимущества:

  • Привлекательный вариант по соотношению стоимости и характеристик в бюджетном сегменте
  • Два M.2 PCI-Express порта для SSD
  • Приличный комплект разъемов, включающий в себя несколько коннекторов для вентиляторов и USB Type-C
  • Поддержка разгона оперативной памяти (но весьма условная – смотрите недостатки)

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Недостатки:

  • Нет радиаторов, за исключением чипсетного
  • Урезанный BIOS – например, нет возможности настроить напряжение SA, что важно для разгона ОЗУ

ASUS PRIME B660M-K D4

ASUS PRIME B660M-K D4 – очередная недорогая материнская плата на чипсете B660, отличающаяся от рассмотренной до этого модели наличием пусть небольшого, но все-таки радиатора, прикрывающего часть подсистемы питания. В актив решению можно занести и два разъема M.2 для SSD, а также функциональный BIOS. Есть, впрочем, и минусы – одним из главных я считаю минимальное количество портов для подключения корпусных вентиляторов. Сколько же их, два? Нет, всего один – еще один зарезервирован для процессорного кулера. Непростительная экономия. Да и разъемы PCI-Express и M.2 расположены слишком компактно – габаритная видеокарта может запросто перекрыть соседние порты.

Преимущества:

  • Невысокая цена
  • Добротная для бюджетного сегмента подсистема питания с радиатором
  • Два M.2 PCI-Express разъема для твердотельных накопителей
  • Функциональный BIOS

Недостатки:

  • Для подключения нескольких корпусных вентиляторов придется идти на ухищрения
  • Нет USB Type-C
  • Разъемы PCI-Express и M.2 расположены слишком компактно – габаритная видеокарта может их перекрыть

MSI PRO B660M-G DDR4

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Разумеется, этот список не мог обойтись и без моделей MSI. Материнская плата под названием PRO B660M-G DDR4 не может похвастаться обилием радиаторов или наличием топовой звуковой карты, зато сетевой интерфейс у нее 2.5-гигабитный, да и подсистема питания для Core i5-12400F – вполне достаточная. Немаловажно, что у рассматриваемой МП два разъема M.2 – одного, как показывает практика, надолго не хватит, даже если установить терабайтный или двухтерабайтный SSD. Скажем спасибо игроделам – актуальные проекты часто занимают более сотни гигабайт. А вот 4 pin коннекторов для подключения корпусных «вертушек» у PRO B660M-G DDR4, как и у других бюджетных моделей, мало – только 2 штуки.

Преимущества:

  • Доступная цена
  • Неплохая для бюджетной МП подсистема питания
  • Пара разъемов M.2 PCI-Express
  • 2.5-гигабитный сетевой интерфейс

Недостатки:

  • Только 2 разъема для корпусных вентиляторов
  • Нет радиатора в области зоны VRM
  • Нет USB Type-C

GIGABYTE B660M GAMING DDR4

Несмотря на громкое слово «Gaming» в названии, GIGABYTE B660M GAMING DDR4 – не какая-то супер-продвинутая плата, это не тот ценовой сегмент. Тем не менее, радиатор, прикрывающий часть подсистемы питания – есть, пара разъемов M.2 – есть, USB Type-C и 2.5-гигабитный сетевой контроллер – тоже есть. Если же вы захотите использовать процессор Raptor Lake, обновить BIOS можно будет с USB-накопителя при помощи функции Flashback. Для Core i5-12400F – вариант более, чем приличный, хотя практически за те же деньги можно приобрести и более интересную модель, о которой я расскажу чуть ниже. При этом не забывайте о целесообразности – в данном случае лучше вложить пару тысяч рублей в более емкий SSD или более мощную видеокарту, чем переплачивать за дополнительные функции материнской платы.

Преимущества:

  • Подсистема питания частично защищена радиатором
  • Имеется поддержка обновления прошивки с флешки нажатием кнопки, даже без установки процессора
  • Функциональный BIOS
  • 2.5-гигабитный сетевой контроллер

Недостатки:

  • За такую цену хотелось бы видеть побольше разъемов для вентиляторов
  • Нет радиаторов на разъемах M.2

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4

А вот и та самая «более интересная модель». GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 по сравнению с рассмотренным ранее решением предлагает не только четыре слота для модулей оперативной памяти, но и встроенный контроллер Wi-Fi/Bluetooth. При этом плюсы B660M GAMING, включая радиатор, прикрывающий часть подсистемы питания, BIOS с большим количеством всевозможных настроек, 2.5-гигабитный сетевой контроллер и неплохой комплект USB-портов никуда не делись. Проще говоря, при разнице в стоимости в 300 рублей DS3H AX явно выглядит более оптимальным выбором – видимо, слово «Gaming» в названии той или иной железки сразу увеличивает ее стоимость. Маркетинг…

Преимущества:

  • Подсистема питания частично защищена радиатором
  • Один из разъемов M.2 тоже прикрыт радиатором
  • Поддержка быстрого обновления BIOS с флешки без установки CPU
  • BIOS с обилием различных настроек

Недостатки:

  • Не во всех магазинах предлагается по адекватной цене
  • Хотелось бы видеть полноценную, а не частичную защиту радиаторами в области зоны VRM – в случае 12400F это не нужно, а вот для условного 12700 пригодилось бы

ASUS PRIME B660-PLUS D4

Переходим к более солидным, и, даже, вероятно, несколько избыточным для Core i5-12400F решениям. Впрочем, они наверняка понравятся тем компьютерщикам и геймерам, которые, как и я, предпочитают приобретать ATX, а не Micro-ATX платы. Сразу предупрежу, что на скриншоте выше имеется ошибка – на самом деле у ASUS PRIME B660-PLUS D4 только три, а не четыре M.2 PCI-Express разъема для SSD. Четвертый предназначен исключительно для адаптеров Wi-Fi/Bluetooth. Не верьте характеристикам на сайтах магазинов, сверяйтесь с официальными ресурсами производителей.

Среди плюсов модели можно отметить пусть и не слишком большой площади, но полноценную радиаторную защиту в области зоны VRM и более, чем достойный набор разъемов – разве что 4 pin коннекторов для корпусных вентиляторов хотелось бы побольше. Здесь ASUS и GIGABYTE стоит равняться на MSI и ASRock. Впрочем, у платы 2 разъема для «вертушек» процессорного кулера – если использовать один из них для корпусного, то суммарно получается 4 разъема, чего уже достаточно для типичной геймерской конфигурации с четырьмя вентиляторами.

Преимущества:

  • Форм-фактор ATX
  • Наличие радиаторов в области зоны VRM
  • Хороший комплект разъемов, включая аж три порта M.2 для SSD
  • Функциональный BIOS

Недостатки:

  • Завышенная цена – почти за те же деньги можно приобрести бюджетную МП на чипсете Z690
  • Радиатором защищен только один из разъемов M.2

ASRock Z690 Phantom Gaming 4

ASRock Z690 Phantom Gaming 4 – одна из самых бюджетных материнских плат на флагманском чипсете Intel предыдущего поколения, Z690. При этом для горячего и производительного процессора уровня Intel Core i7-13700K я бы ее не порекомендовал, максимум для Core i5-13600K. А вот для Core i5-12400F это вариант даже несколько избыточный, хотя он наверняка понравится любителям тонкой настройки оперативной памяти. Да и для апгрейда на уже упомянутый «тринадцать тысяч шестисотый» (после обновления BIOS) плата подходит хорошо. Кратко расскажу о ее преимуществах.

Помимо более, чем достаточной для шестиядерного CPU подсистемы питания с радиаторами, модель может похвастаться наличием трех M.2 PCI-Express разъемов для скоростных SSD. Сетевая и звуковая карты, конечно, здесь стоят простенькие, зато это ATX, а не Micro-ATX плата, и разъемы расположены не впритык друг к другу. Помимо двух 4 pin коннекторов для вентиляторов процессорной СО еще четыре предназначены для корпусных «вертушек», что позволяет организовать внутри корпуса приличное охлаждение. Но предостерегу еще раз: не переоценивайте Phantom Gaming 4 и не берите ее для разгона K и KF процессоров с восемью производительными ядрами. Она для этого не предназначена.

Преимущества:

  • И снова форм-фактор ATX
  • Избыточная для шестиядерника подсистема питания с радиаторами
  • Достойный (с учетом цены) набор разъемов, включая 3 M.2 для SSD
  • Хорошие возможности по тонкой настройке системы в BIOS

Недостатки:

  • Хоть это и плата на чипсете Z690, для горячих разгоняемых процессоров она не подходит
  • Нет радиаторов на M.2 слотах
  • Бюджетные сетевой и звуковой контроллеры

GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 

Приведу и пример материнской платы, которую можно взять «под будущий апгрейд», а конкретно – например, под замену процессора на Core i7-13700K/KF. Чисто для Core i5-12400F такую модель покупать нет никакого смысла – она сильно избыточна, и деньги, которые можно сэкономить, выбрав более бюджетную МП, разумнее вложить в графический ускоритель или SSD. Зато если вы точно уверены, что в течение года-двух смените «двенадцать тысяч четырехсотый» на более производительный процессор с восемью P-ядрами и каким-то количеством E-ядер, GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 будет хорошим выбором.

Плата отличается мощной подсистемой питания, защищенной солидных размеров радиаторами, а также может похвастаться наличием аж четырех разъемов M.2, также с дополнительным охлаждением. Сетевой кодек – 2.5 гигабитный, стоит отметить и продвинутую встроенную аудиокарту – Realtek ALC1220-VB. Если резюмировать, то за свои деньги это отличная МП, пусть и уступающая по своим возможностям более дорогим моделям, в особенности основанным на чипсете Z790 и поддерживающим память стандарта DDR5. Но такие решения – для более дорогих конфигураций ПК.

Преимущества:

  • Отличный вариант под будущий апгрейд
  • Все греющиеся элементы защищены радиаторами
  • Внушительный комплект разъемов
  • Продвинутые сетевая и звуковая карты
  • Поддержка новейших CPU Raptor Lake после обновления BIOS

Недостатки:

  • Для 12400F эта плата явно избыточна и слишком дорого стоит
  • Коннекторов для корпусных вентиляторов могло бы быть больше четырех

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в перечне всего одна плата дороже 15 тысяч рублей?

Не вижу смысла покупать к Core i5-12400F плату дороже самого процессора. Лучше вложить дополнительные средства в более производительный CPU, видеокарту или более емкий SSD. Исключение – если вы точно знаете, что будете делать апгрейд.

А почему почти все рассмотренные материнские платы – форм-фактора Micro-ATX?

Почти по той же причине. ATX платы в основном дороже, да и не так их много на чипсетах B660 и B760. На мой взгляд, старшие модели, базирующиеся на одном из этих наборов системной логики целесообразно приобретать для более продвинутых процессоров, чем Core i5-12400F. Например, для Core i7-12700F или Core i7-13700.

Я хочу взять для 12400F плату дешевле 10 тысяч рублей. Какой вариант стоит рассмотреть в первую очередь?

ASUS PRIME B660M-K D4. Желательно обеспечьте зоне VRM хороший побочный обдув – она прикрыта радиатором не полностью.

Надо ли переплачивать за 4 разъема DIMM?

Скорее нет, чем да – нужный объем ОЗУ, будь то 16 ГБ или 32 ГБ, оптимально набирать двумя планками.

А за 2-3 разъема M.2 PCI-Express для SSD?

А вот за них – как раз стоит. Одного SSD большинству геймеров со временем начинает не хватать. И в этом нет ничего удивительного – многие игры AAA-класса весят 80-150 ГБ.

Заключение

В этой статье я рассказал о лучших материнских платах для процессора Core i5-12400F – начиная с самых бюджетных решений, и заканчивая моделями «на вырост», а точнее – под будущий апгрейд. Рассказал я и о некоторых важных моментах, на которые следует обращать внимание при выборе МП – например, о количестве разъемов M.2 для SSD. А как вы считаете – возможно, какие-то платы попали в этот список незаслуженно, или каких-то, напротив, не хватает? Или вы владелец 12400F и хотите рассказать о своей конфигурации? Пишите в комментариях!

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