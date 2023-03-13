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AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела

Разбираем позицию компании, высказанную ее официальными представителями в интервью с изданием ITMedia
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Представители компании AMD, а именно, старший вице-президент Дэвид Вани и исполнительный вице-президент по вычислительным и графическим продуктам Рик Бергман дали интервью изданию ITMedia, в котором заявили, что фирма могла бы разработать видеокарту RDNA 3 для энтузиастов, напрямую конкурирующую с NVIDIA GeForce RTX 4090. При этом топ-менеджеры подчеркнули, что было принято решение этого не делать из-за высокого энергопотребления и стоимости подобных продуктов. В сегодняшнем материале я хочу поговорить о том, говорят ли представители AMD правду, или, как минимум, лукавят, и на самом деле «красные» в топ-сегменте игровых GPU просто-напросто неконкурентоспособны. Поехали!

Здесь Родос, здесь прыгай

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Как заявляет Рик Бергман, игровое сообщество приняло видеокарту с TDP 450-600 Вт и стоимостью порядка 1600 американских долларов, но компания AMD решила установить «верхнюю ценовую планку» для своего флагманского графического ускорителя Radeon RX 7900 XTX в 1000 долларов. Также, по словам специалиста, фирма старалась придерживаться здравого смысла – одной из задач было чтобы новые топовые видеокарты работали с большинством старых блоков питания и помещались в большинство старых корпусов. Добавляет Бергман и что 600 долларов можно вложить в другие комплектующие, например, центральный процессор, тем самым повысив общую производительность конфигурации.

Что вы думаете по поводу данного набора заявлений? На мой взгляд, значительная их часть выглядит просто как оправдания. Возможно, в AMD уже поняли свою ошибку – на это может намекать заявление о том, что геймеры приняли видеокарту RTX 4090. А если аналитики «красных» до этого еще не дошли, то их надо увольнять, потому что во многих магазинах продажи «четыре тысячи девяностой» превосходят продажи RTX 4080 и RTX 4070 Ti вместе взятых.

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История о том, что AMD якобы могла выпустить видеокарту, которая была бы для RTX 4090 выглядит как пустое хвастовство. Если бы могла – то выпустила бы. Как минимум в областях трассировки лучей и искусственного интеллекта, а точнее, нейросетей, игровая продукция «красных» по-прежнему отстает от «зеленых». Здесь можно вспомнить приписываемую Эзопу басню про хвастливого грека-пятиборца, который, вернувшись домой, начинает рассказывать о своих спортивных достижениях, в особенности о рекордном прыжке, который якобы совершил на Родосе. На это слушатель-скептик отвечает: «Здесь Родос, здесь прыгай». Если вы заявляете, что можете сделать видеокарту, равную RTX 4090, то просто сделайте ее. Но правда заключается в том, что это на данный момент невозможно или крайне затратно, и графический ускоритель AMD за 1600 долларов значительно уступал бы RTX 4090 в сценариях с трассировкой лучей, особенно если использовать DLSS 3 с Frame Generation.

AMD отказалась от борьбы во флагманском сегменте, и очень зря

Кстати, а когда AMD вообще выступала на равных с NVIDIA во флагманском сегменте? Достойного конкурента RTX 4090 у компании нет. А что там по предыдущим поколениям? С некоторой натяжкой можно сказать, что разве что Radeon R9 Fury X была прямым конкурентом для GeForce GTX 980 Ti, но именно с натяжкой. Скорее следует говорить о AMD Radeon HD 7970 и NVIDIA GeForce GTX 680. Двухчиповые карты вроде GTX 690 и R9 295X2, полагаю, брать в расчет не стоит. Итак, последний раз «красные» выступали в топовом сегменте на равных с «зелеными» десять лет назад. При этом на рынке процессоров ситуация совсем другая – CPU Ryzen становятся все лучше и лучше и способны успешно бороться с решениями Intel как в работе, так и в играх, если говорить о моделях с дополнительным 3D-кэшем.

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К чему привела подобная политика AMD на рынке видеокарт, а еще намеренное снижение объемов производства в разгар майнинг-лихорадки – вы можете увидеть на скриншоте выше. «Красными» видеокартами пользуются менее 15% пользователей популярного игрового сервиса Steam, при том, что «зелеными» - более 75%. На пятки AMD наступает даже Intel с ее кривыми-косыми графическими ускорителями Arc, хотя, конечно, 9% в статистике набраны скорее за счет встроенной графики. При этом доля процессоров AMD в игровых ПК, напротив, растет – планомерное развитие микроархитектуры Zen, совершенствование техпроцессов и добавление новых фишек вроде 3D-кэша дает свои плоды.

Конечно, вы можете возразить, заявив, что компании Лизы Су не нужен рынок десктопных графических ускорителей, поскольку она достаточно зарабатывает на комплектующих для консолей. Или что большинство геймеров в любом случае не покупают дорогие флагманские видеокарты, поэтому и их наличие у той или иной фирмы якобы почти не влияет на спрос на ее продукцию. Но против обоих аргументов легко подобрать контраргументы. Да, AMD действительно получает значительную прибыль от продажи процессоров и видеокарт для приставок. Но это не значит, что стоит забрасывать десктопы – лояльную аудиторию, как в том старом меме, сложно найти и легко потерять. К тому же, чем меньше доля видеокарт AMD на рынке, тем меньше усилий будут прилагать разработчики игр к оптимизации под них своих проектов. А оптимизация под ПК и консоли – не одно и то же.

Теперь о том, что большинство геймеров не покупают флагманские видеокарты. Да, это так – они слишком дорогие. Но в восприятии людей откладывается: «ага, самые быстрые видеокарты выпускает NVIDIA». Компьютерщики, энтузиасты, продвинутые геймеры, конечно, будут рассматривать весь спектр предлагаемых на рынке решений, но большинство обычных пользователей, например, далекие от мира цифровой техники родители, выбирающие игровой компьютер ребенку, выберут графический ускоритель NVIDIA. У них в мозгу имеется ассоциация – у «зеленых» самая быстрая видеокарта, значит и остальные видеокарты компании быстрые и лучше конкурирующих. Да, это логическая ошибка, но весьма распространенная.

Неумолимая статистика

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В одной из своих статей я об этом уже писал, но напишу еще раз: в 2017 году доля видеокарт AMD в статистике сервиса Steam составляла 22-24%, сейчас же – менее 15%. При этом львиную долю от этих 15% составляют такие устаревшие решения, как RX 570 и RX 580. Еще один факт. По оценкам аналитических компаний, с июля по сентябрь 2022 года только 8% проданных дискретных видеокарт принадлежали AMD, хотя в аналогичном периоде 2021 года их доля составляла 17%. NVIDIA, напротив, свою долю нарастила – с 83% до 88%. Еще 4% заняла Intel. С кривыми как аппаратно, так и программно графическими ускорителями Arc. Тем обиднее должно быть AMD – у них-то видеокарты нормальные, просто они не поспевают за инновациями NVIDIA вроде блоков трассировки лучей и тензорных ядер.

DLSS 3 с Frame Generation от NVIDIA выдает картинку, в динамике неотличимую от оригинальной, а вот FSR от AMD изображение явно «мылит». Сейчас «красным» стоило бы поторопиться и выпустить игровые видеокарты среднего и начального игрового сегмента быстрее главного конкурента. Там трассировка лучей и нейросети по-прежнему не решают, хотя уже очень скоро последние будут буквально везде. И AMD тоже очень пригодилась бы технология, подобная Frame Generation, тем более, нечто подобное давно реализовали производители телевизоров. Я предпочитаю графические ускорители NVIDIA, но очень не хочу, чтобы продукция AMD пропала с рынка, потому что тогда Дженсен Хуанг и компания станут практически монополистами и смогут устанавливать любые цены и «радовать» нас приростом производительности в 5% в год, как некогда Intel с ее центральными процессорами.

Заключение

В этой статье я поделился своими мыслями по поводу не самой верной, на мой взгляд, стратегии AMD на рынке десктопных видеокарт, которая может привести к дальнейшему сокращению доли компании. Получать огромные доходы с продажи комплектующих для игровых приставок – это хорошо, но терять рынок настольных ПК, а также лояльность геймеров тоже не стоит. Надеюсь, что AMD в ближайшие 2-3 года сможет представить технологию, подобную DLSS 3 с FG, подтянуться в плане трассировки лучей и наконец-то вернуться в сегмент суперфлагманов. Удалось же компании переломить ситуацию на рынке CPU. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях.

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amd nvidia видеокарты rtx 4090 графические ускорители
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