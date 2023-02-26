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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о десяти заслуживающих внимания материнских платах на новеньком чипсете Z790, которые хорошо подойдут для одного из лучших в настоящий момент игровых процессоров – Intel Core i7-13700K/KF. Не так давно я сам выбирал к данному CPU материнку, а потому изучил имеющийся в российских магазинах ассортимент достаточно подробно. Начну я с относительно бюджетных моделей, а закончу более продвинутыми, которые будут уместно смотреться и в связке с Intel Core i9-13900K/KF. Итак, поехали!

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Начнем со сравнительно бюджетных вариантов. Подчеркну – именно сравнительно, действительно дешевых материнских плат Z790 не существует, это все-таки свежий флагманский чипсет Intel. И первой рассмотрим модель ASUS PRIME Z790-P D4, поддерживающую, как несложно догадаться благодаря названию, оперативную память стандарта DDR4, а не DDR5. Вообще, МП с поддержкой DDR5 в российских магазинах стали очень быстро раскупать – геймеры-энтузиасты пользуются снижением цен на ОЗУ и обновляют свои конфигурации.

Рассматриваемая модель может похвастаться наличием трех разъемов M.2 для скоростных твердотельных накопителей и аж четырех портов PCI-Express x16. Чипсет и подсистема питания платы защищены радиаторами, а вот слоты M.2 прикрыты не все. Набор USB – не то, чтобы впечатляющий, но и не спартанский, сетевой контроллер – 2.5-гигабитный. Думаю, ASUS PRIME Z790-P D4 можно назвать неплохим вариантом для Core i7-13700KF, если вы планируете использовать этот процессор в режиме автоматического разгона или даже небольшого ручного оверклокинга – подсистема питания и ее охлаждение не подкачают.

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Преимущества:

Одна из самых доступных плат на чипсете Z790

Достойная подсистема питания с хорошим охлаждением (с поправкой на цену)

Полноразмерный форм-фактор ATX

Адекватный набор USB-разъемов

Недостатки:

Устанавливаемая планка ввода-вывода вместо встроенного экрана, как в более дорогих МП

Не все порты M.2 прикрыты радиаторами

Только 4 разъема для корпусных вентиляторов

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Вторая в сегодняшнем списке – еще одна сравнительно недорогая материнская плата с похожим названием, но от компании MSI. Речь идет о модели PRO Z790-P DDR4, которую вы можете лицезреть на приведенном выше скриншоте. Среди ее неоспоримых преимуществ – наличие аж четырех портов M.2. С учетом того, как много весят современные игры, это явно не будет лишним. Да и в целом разъемов у модели побольше, чем у рассмотренного ранее варианта от ASUS – например, шесть 4 pin коннекторов для корпусных вентиляторов. Встроенная звуковая карта установлена, конечно, простенькая, Realtek ALC897, но сетевой контроллер – тоже 2.5-гигабитный. MSI PRO Z790-P DDR4 можно посоветовать геймерам, не желающим переплачивать за бренд и предпочитающим получать максимум возможностей за свои деньги. Но учтите – SSD лучше покупать с собственными радиаторами, если вы планируете активно их нагружать.

Преимущества:

Еще одна сравнительно недорогая плата на чипсете Z790

Отличный за свои деньги комплект разъемов и удобное их расположение

Внушительные возможности по подключению SSD и HDD

Хорошее охлаждение зоны VRM

Недостатки:

Не все порты M.2 для SSD защищены радиаторами

Необходимость устанавливать планку ввода-вывода

Бюджетная аудиокарта

Одна из ключевых особенностей материнской платы GIGABYTE Z790 GAMING X AX вынесена непосредственно в ее название – речь идет о поддержке Wi-Fi и Bluetooth без использования сторонних адаптеров. При этом прочие характеристики устройства также впечатляют. Помимо поддержки оперативной памяти стандарта DDR5, оно может похвастаться большим количеством разъемов, включая оптический S/PDIF, а также радиаторами, защищающими от перегрева не только чипсет и подсистему питания, но и все четыре разъема M.2. Наиболее же ленивые компьютерщики вроде меня наверняка оценят и наличие экрана на панели ввода-вывода, избавляющего от необходимости устанавливать соответствующую планку. Придраться здесь можно разве что к не самому большому числу 4 pin коннекторов для корпусных «вертушек» (их всего 4 штуки), аудиокарте Realtek ALC897 и не самому удобному BIOS.

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Преимущества:

Поддержка DDR5 памяти

Отличный набор разъемов, за исключением 4 pin для «вертушек»

Все M.2 порты защищены радиаторами

Wi-Fi и Bluetooth «из коробки», без сторонних адаптеров

Недостатки:

И снова звуковая карта начального уровня

Маловато разъемов для корпусных вентиляторов – всего 4 штуки

BIOS – на любителя, у ASUS и MSI все куда удобнее, хотя, конечно, это субъективный взгляд

Уровень переплаты за бренд у ASUS, пожалуй, наиболее высокий среди всей «большой четверки», включающей в себя также MSI, GIGABYTE и ASRock. Так, материнская плата TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4, несмотря на не самую низкую стоимость, не может похвастаться наличием радиаторов на всех четырех M.2 разъемах – прикрыты только три. Впрочем, возможно, это «не баг, а фича» для пользователей, которые покупают SSD с несъемной пассивной СО? Оперативная память поддерживается стандарта DDR4 – есть у тайваньской компании и DDR5 версия, но ее сложно найти в наших магазинах.

Мощная подсистема питания, защищенная радиаторами, позволяет экспериментировать с разгоном процессора, особенно если использовать необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым или 420-миллиметровым радиатором, либо кастомный контур. Среди минусов модели – малое количество разъемов для корпусных вентиляторов, причем один из них еще и очень неудобно расположен и может перекрываться радиатором габаритного процессорного кулера, если установлено воздушное, а не жидкостное охлаждение. В остальном плата весьма хороша.

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Преимущества:

Мощная подсистема питания с отличным охлаждением

Три из четырех M.2 слотов прикрыты радиаторами

Достойный комплект USB-портов

Хорошие звуковая (ALC1220A) и сетевая карты

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth «из коробки»

Недостатки:

Малое число 4 pin разъемов для корпусных вентиляторов (4 штуки), при этом один из них еще и неудобно расположен

Только четыре порта SATA III

Существенный уровень «переплаты за бренд»

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX сразу обращает на себя внимание массивным кожухом, прикрывающим установленные в нижней части платы радиаторы. Но заслуживает ли эта модель называться «Aorus»? Все-таки это премиальная линейка GIGABYTE. На мой взгляд, скорее нет – аудиокарта установлена простенькая, Realtek ALC897, комплект поставки – минимальный, разъемов для подключения «вертушек» – мало. В чем проблема сделать хотя бы шесть? Многие современные корпуса, особенно Full Tower, допускают установку более десяти вентиляторов. Не использовать же каждый раз переходники.

Впрочем, мои претензии к AORUS ELITE AX касаются в основном побочных нюансов, но не основной функциональности платы. Как и большинство решений на флагманском чипсете Z790, она предлагает пользователю внушительную подсистему питания, защищенную массивным радиатором, и широкий набор возможностей по разгону как процессора, так и оперативной памяти. С учетом того, что высокочастотная DDR5 ОЗУ наконец-то поступила в российские магазины, модель вполне можно рассмотреть к приобретению.

Преимущества:

Хорошие возможности по разгону процессора и оперативной памяти стандарта DDR5

Достойный комплект разъемов

Обилие радиаторов, прикрывающих все греющиеся элементы

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth

Недостатки:

Скромный для звучного имени «Aorus» комплект поставки

Бюджетный аудиокодек Realtek ALC897

Примерно за те же деньги можно приобрести и более продвинутые МП

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI периодически появляется в ассортименте наших ритейлеров, но, как правило, очень быстро исчезает – очень уж хороша эта материнская плата за свои деньги. Чаще всего она предлагается за 28-32 тысячи рублей, и именно такую МП я приобрел для своего компьютера с процессором Intel Core i7-13700KF после длительного изучения рынка. Меня, за исключением стандартных, важных для всех обладателей разгоняемых CPU Raptor Lake параметров, интересовали в первую очередь разъемы M.2 и SATA III – их у модели приличное количество, как и 4 pin коннекторов для подключения корпусных вентиляторов. Немаловажно, что все слоты для SSD защищены от перегрева радиаторами, а различные разъемы расположены достаточно удобно, что позволяет их использовать даже при установке габаритного суперкулера уровня Noctua NH-D15 и топовой видеокарты вроде NVIDIA GeForce RTX 4090. Отличный вариант для умеренного разгона.

Преимущества:

Адекватная стоимость

Мощная подсистема питания

Впечатляющий комплект разъемов

Все M.2 слоты прикрыты радиаторами

2.5-гигабитный сетевой контроллер и звуковая карта Realtek ALC4080

Недостатки:

Скромная комплектация – кабелей SATA III могли бы положить и побольше двух, хотя за наклейки спасибо

Радиаторам зоны VRM желательно обеспечить хотя бы побочный обдув, если вы планируете гонять стресс-тесты или использовать многопоточное ПО

Полагаю, стоит рассмотреть и как минимум одну материнскую плату форм-фактора Mini-ITX: компактные системы обретают все большую популярность, несмотря на то, что заставляют мириться с различного рода компромиссами. Среди такого рода МП можно выделить MSI MPG Z790I EDGE WIFI – модель, несмотря на миниатюрные габариты, позволяет устанавливать даже флагманское железо (но не забудьте, разъем питания CPU 8 pin – только один). При этом сразу хочу предупредить: различных разъемов у нее гораздо меньше, чем у полноразмерных плат. Так, помимо двух 4 pin коннекторов для вентиляторов процессорного кулера, для корпусных имеется лишь один дополнительный. Так что придется использовать переходники с Molex или специализированные решения для подключения нескольких «вертушек».

Преимущества:

Компактные габариты

Отличное, с учетом размеров платы, охлаждение с тепловой трубкой

Шикарные возможности по разгону памяти

Продвинутые сетевая и звуковая карты

Недостатки:

Мало разъемов, особенно для корпусных вентиляторов – одной штуки явно недостаточно

Только один 8 pin разъем питания для процессора

Завышенная цена

К сожалению, DDR5 версию платы ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI мне на момент написания статьи в российских магазинах найти не удалось, поэтому рассмотрим вариант с поддержкой ОЗУ DDR4. Сразу хочется отметить спроектированную с запасом подсистему питания и массивные радиаторы, защищающие ее от перегрева. Прикрывают радиаторы со стильными серебристыми кожухами также чипсет и разъемы M.2, предназначенные для установки скоростных твердотельных накопителей. К дополнительным преимуществам рассматриваемой МП можно отнести отличный комплект разъемов – ASUS нередко предлагает меньше коннекторов для корпусных вентиляторов, чем другие вендоры, но тут их шесть штук, а USB – вообще явно избыточное количество. Придраться можно разве что к числу SATA III портов – их четыре, хотя могло бы быть 6-7. Но столько уже мало кому нужно, так что вендора можно понять.

Преимущества:

Мощная подсистема питания с качественным охлаждением

Отличный комплект разъемов

Все греющиеся элементы прикрыты радиаторами

Продвинутый аудиоинтерфейс и 2.5-гигабитная сетевая карта

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth

Недостатки:

Мало SATA III разъемов

В российских магазинах доступна только версия платы с поддержкой DDR4, но не DDR5 памяти (на момент написания статьи)

Цена выглядит завышенной на несколько тысяч рублей

А вот и еще одна материнская плата, которая в версии с DDR5 памятью выглядит явно интереснее. Какое-то время назад такой вариант MSI MPG Z790 EDGE WIFI можно было приобрести в DNS, но сейчас в отечественной рознице я, как и в случае с предыдущей моделью, нашел только экземпляры с поддержкой DDR4. Очень жаль – плата весьма интересная и продвинутая. Так, производитель предусмотрел аж пять (!) разъемов M.2 PCI-Express, причем все защищены радиаторами, и семь SATA III. Для тех геймеров, которым вечно не хватает места на SSD и жестких дисках – то, что надо. По «питальнику» и его охлаждению – тоже никаких претензий. Звуковая карта – привычная уже для МП данного сегмента Realtek ALC4080, сетевая – 2.5-гигабитная. Ну и, конечно, расширенный комплект USB-разъемов. Пожалуй, в версии с DDR5 памятью – это один из самых интересных вариантов на рынке, хотя и альтернатива с DDR4 может заинтересовать многих энтузиастов. В первую очередь, конечно, обладателей комплектов оперативной памяти на чипах Samsung B-Die.

Преимущества:

И снова мощная подсистема питания с качественным охлаждением

Богатый набор разъемов – например, M.2 здесь аж пять штук

Аудиокарта Realtek ALC4080

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth

Вероятно, один из самых интересных вариантов на рынке, особенно в DDR5-версии

Недостатки:

Вариант с поддержкой DDR5 ОЗУ крайне тяжело найти в продаже

Странно оснащать плату семью слотами SATA III, но комплектовать ее только двумя SATA III кабелями

Полагаю, последней в сегодняшнем списке должна была бы быть MSI MEG Z790 GODLIKE, но найти ее в продаже в российских магазинах, как и большинство других флагманских материнских плат на чипсете Z790 практически невозможно. Единственное исключение – GIGABYTE Z790 AORUS MASTER. Это не ультимативный суперфлагман, как уже упомянутая GODLIKE от MSI, тем не менее, это одна из топовых плат, доступных на отечественном рынке в конце февраля. Но будьте внимательны –решение относится к форм-фактору E-ATX, а потому влезет далеко не в каждый корпус.

Как и другие флагманские МП, AORUS MASTER предлагает впечатляющие возможности для разгона – фаз питания производитель добавил явно с запасом. Радует и массивный радиатор с тепловыми трубками и качественными термопрокладками. Набор разъемов также внушает уважение: пять M.2 PCI-Express, куча USB, восемь 4 pin для корпусных вентиляторов. Еще одна особенность платы – 10-гигабитный сетевой контроллер. Звуковой адаптер также очень и очень хорош – если вы не аудиофил, то Realtek ALC1220-VB вам будет более, чем достаточно не только для игр, но и для прослушивания любой музыки.

Преимущества:

Мощнейшая подсистема питания с огромным количеством фаз и массивные радиаторы с теплотрубками, защищающие ее от перегрева

Превосходный потенциал для разгона как процессора, так и DDR5 памяти

Огромное количество USB-разъемов

Не самая высокая для премиального продукта стоимость

Флагманские сетевой и звуковой контроллеры

Недостатки:

Нет USB4 или Thunderbolt 4

Плата поместится далеко не в каждый корпус

FAQ (Вопросы и ответы)



Лучше покупать материнскую плату с поддержкой DDR4 или DDR5 памяти?

На мой взгляд, с поддержкой DDR5. Разница в играх между памятью DDR5-6000 и DDR4-4000 невелика, но ничего не мешает вам взять, например, комплект DDR5-7200. При этом подчеркну, что делать это целесообразно в первую очередь. если вы уже вложили максимум средств в видеокарту, то есть приобрели RTX 4090. Лучше взять «обычную» память и RTX 4090, чем топовую оверклокерскую и RTX 4080. Но раз уж вы берете плату на чипсете Z790 и процессор Raptor Lake, то нет смысла оставаться на DDR4, разве что денег совсем впритык.

Почему стоить набирать требуемый объем ОЗУ двумя модулями?

Одним модулем набирать его не стоит, потому что тогда не будет работать двухканальный режим. И не стоит думать, что если в DDR5 реализован двухканал в рамках каждого отдельного модуля, то брать два необязательно. Двухканал в рамках одного модуля – неполноценный, потому что ширина этих каналов почти в 2 раза ниже обычного. Проще говоря, в случае DDR5 памяти все равно надо покупать две планки. Именно две, а не четыре, иначе потеряете в максимально доступной частоте при разгоне.

Все ли платы Z690 совместимы с процессорами Raptor Lake?

Насколько мне известно, после обновления BIOS – да. Но для полной уверенности рекомендую уточнять информацию по интересующей модели на сайте ее производителя.

Зачем переплачивать за чипсет Z790, если есть Z690?

Больше линий PCI-Express 4.0, а еще лучше разгон оперативной памяти.

Почему в преимуществах некоторых материнских плат не указана поддержка быстрого обновления BIOS с флешки?

Это не слишком важная функция, хотя и удобная. Вы же не обновляете прошивку каждый день или даже каждую неделю. К тому же, апдейтнуть BIOS можно и без нее, а если у вас в момент обновления вдруг отключили электричество, и плата «окирпичилась» - обратитесь в СЦ, ее перепрошьют по гарантии. Только про отключение электричества не говорите.

Заключение

В этой статье я рассказал о десяти лучших материнских платах для процессоров Intel Core i7-13700K/KF и Intel Core i9-13900K/KF, представленных в российских магазинах. Некоторые из них лучше подойдут для эксплуатации CPU в режиме автоматического разгона, другие же будут хорошим выбором и для ручного оверклокинга, в том числе со значительным увеличением напряжения и частот. Каких заслуживающих внимания МП, на ваш взгляд, не хватает в этом списке? Пишите в комментариях! А еще пишите свои впечатления о различных моделях на чипсете Z790. У меня вот сейчас установлена MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, и я ей на 100% доволен.

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