Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
Всем привет! С вами Zero и это рубрика «Народный ПК». Курс рубля, мягко говоря, не радует – за один американский доллар в настоящий момент дают около 75 «деревянных», что привело к увеличению цен на компоненты ПК. Посмотрим, какую игровую конфигурацию удастся собрать в подобных условиях в бюджете 50 тысяч рублей, выбирая комплектующие из ассортимента отечественных ритейлеров. Поехали!
Процессор: Intel Core i3 10105F OEM
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Открывает наш список четырехъядерный процессор Intel Core i3 10105F в OEM-версии. Конечно, рассматриваемую модель не назвать новой, да и сама формула 4/8 уже относится к начальному, а не среднему ценовому сегменту, тем не менее, за свои деньги это один из наилучших вариантов, который, к тому же, позволяет запускать любые игры, даже самые современные и требовательные. Возможно, оптимальнее приобрести комплект из шестиядерного процессора Intel или AMD и материнской платы на вторичном рынке, но в рамках статьи рассматривается новое железо, которое можно купить в магазинах. К дополнительным плюсам «десять тысяч сто пятого» также можно отнести сравнительно малые показатели энергопотребления и тепловыделения, особенно если говорить о геймерских сценариях использования, а не о стресс-тестах и бенчмарках
Материнская плата: MSI H510M-A PRO
На выбор материнской платы можете много времени не тратить – берите любую подходящую по сокету, лишь бы были поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express для видеокарты и хотя бы один M.2 разъем для SSD. Многие бюджетные МП, например, на чипсете H510, лишены и его, а тогда придется довольствоваться 2.5-дюймовыми твердотельными накопителями с поддержкой интерфейса SATA III, или, при наличии свободных слотов PCI-Express, использовать переходники. Остальные параметры, за исключением вышеперечисленных, не особенно важны – сетевая и звуковая карта есть даже у самых бюджетных материнских плат, как и достаточная для неразгоняемого четырехъядерника подсистема питания и базовый комплект USB-разъемов. А четыре слота для модулей ОЗУ недорогому ПК ни к чему, да и большинству дорогих – тоже.
Кулер: Aerocool Verkho 2 Plus
Aerocool Verkho 2 Plus на фоне других кулеров стоимостью «около тысячи рублей» смотрится весьма выгодно. Во-первых, это башенная модель с теплотрубками, что в таком ценовом сегменте – уже достижение. Во-вторых, в комплект входит 120-миллиметровый вентилятор, что определенно лучше, чем если бы производитель выбрал 92-миллиметровый или другой. И в-третьих, поддерживается автоматическая регулировка скорости вращения лопастей. Подавляющее большинство воздушных систем охлаждения, которые предлагаются за те же деньги в отечественных магазинах, лишены как минимум одного из этих трех преимуществ. Для скептиков: могу заверить, что Verkho 2 Plus лучше боксового кулера Intel по эффективности отвода тепла, а еще тише работает, особенно на средних оборотах.
Оперативная память: Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K DDR4-3200 16-20-20 8 ГБ x2
По оперативной памяти рекомендация стандартная для недорогих сборок – 16 гигабайт, причем двумя модулями, чтобы не упускать бесплатную прибавку производительности от двухканального режима. К счастью, ОЗУ сейчас стоит очень дешево – компании, выпускающие для нее чипы, даже специально снижают объемы производства, чтобы не отдавать их за копейки. Смотрите в сторону комплектов с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-20-20 или 16-18-18. Особенной разницы между такими вариантами вы не заметите, а вот низкочастотной памяти (DDR4-2400 МГц и т.д.) избегайте – стоит она не сильно дешевле, но значительно уступает в производительности. Кстати, оперативку можно купить и на сайтах объявлений – она долговечна и крайне редко выходит из строя. Но мемтест перед покупкой прогнать все равно желательно.
SSD: ADATA XPG SX8100 512 ГБ
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Твердотельный накопитель покупайте сразу хотя бы на 500 гигабайт, чтобы можно было одновременно установить несколько «тяжелых» игр. Среди заслуживающих внимания вариантов отмечу в первую очередь ADATA XPG SX8100 – до 3500 рублей у этой модели почти нет достойных конкурентов. Большинство предлагающихся по той же цене устройств или не обладают DRAM-буфером или заметно уступают «восемь тысяч сотому» по скорости линейной записи. Это, конечно, далеко не самый важный параметр для диска, который будет использоваться в игровой сборке, но и совсем уж пренебрегать им не следует.
Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 8 ГБ
Два лучших GPU, помещающихся в бюджет – это AMD Radeon RX 6600 и NVIDIA GeForce RTX 3050. Первый вариант производительнее, так что в идеале стоит выбирать его, но большинство модификаций «шесть тысяч шестисотой» в российских магазинах стоят значительно дороже 24-25 тысяч. Теперь о RTX 3050: самые доступные модели отличаются укороченной печатной платой и одновентиляторной системой охлаждения. Покупать такие устройства я не советую – они греются и шумят. Предложенная мной версия RX 6600 – тоже не эталон с точки зрения качества охлаждения и уровня шума, но все-таки получше. Обе карточки позволяют играть в FullHD в любые проекты, при этом для получения 60 FPS без серьезных просадок в «тяжелых» играх придется снижать настройки до высоких, а иногда – и до средневысоких. Понятное дело, без RT.
Блок питания: Chieftec iArena GPA-550S 550 Вт
Блоки питания Chieftec бюджетного сегмента для своей цены диво как хороши – они радуют честной мощностью, адекватной стабильностью напряжений, высокой надежностью и малым уровнем шума при средней нагрузке. Именно поэтому я часто рекомендую их в своих сборках, да и сам был обладателем двух разных БП Chieftec, до того, как разжился be Quiet Dark Power Pro 12 на 1200 Вт, а также советовал их многим друзьям и знакомым – никто не жаловался. Для рассматриваемой конфигурации можно взять, к примеру, Chieftec iArena GPA-550S – с учетом не самого высокого энергопотребления выбранного железа, его будет более, чем достаточно – запас мощности сверху будет составлять несколько десятков процентов. Конечно, КПД у бюджетных блоков питания, даже чифтековских, отнюдь не 90-96%, как у премиальных, но не стоит и предъявлять к ним столь строгих требований.
Корпус: Zalman S3 TG Black
Chieftec для меня – золотой стандарт в начальном сегменте рынка блоков питания, а Zalman – в начальном сегменте рынка Midi Tower корпусов. Выбирая решения других производителей (за редким исключением), вы, скорее всего, столкнетесь с одной из следующих проблем: отсутствие комплектных вентиляторов или наличие всего 1-2 штук, непродуманная конструкция, малое количество свободного места, низкое качество изготовления элементов или очень тонкие стенки. Шасси Zalman тоже нельзя назвать идеальными, недостатки есть и у них, но в своей «весовой категории» они обычно выступают в роли явных фаворитов. Так, корпус Zalman S3 TG, который я выбрал для сегодняшней сборки, можно приобрести менее, чем за 4 тысячи рублей, при этом он достаточно просторный и современный, а еще приятно выглядит и по-умолчанию оснащается аж тремя 120-мм вентиляторами, к которым, при желании, можно добавить еще несколько.
Подводим итоги
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По отдельным позициям все, теперь посмотрим, как будет выглядеть конфигурация в сборе:
|
Процессор
|
Материнская плата
|
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Система охлаждения
|
Оперативная память
|
Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K DDR4-3200 16-20-20 8 ГБ x2
|
SSD
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Видеокарта
|
Блок питания
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Корпус
Сборка получилась получше январской – но дело исключительно в том, что удалось найти дешевую RX 6600. Если бы не она, пришлось бы выбирать RTX 3050, причем, возможно, чтобы не превысить бюджет, одновентиляторную, то есть горячую и шумную. Увы, падение курса рубля сказывается на стоимости комплектующих в отечественных магазинах, и, разумеется, не в лучшую для компьютерщиков и геймеров сторону. Более того, даже если «деревянный» резко укрепится, ритейлеры придержат цены и не будут так же оперативно снижать их, как повышали. Так что тем, кто не успеет ухватить RX 6600 или RTX 3050, возможно, придется брать GTX 1660 Ti/Super, либо обращаться ко вторичному рынку.
FAQ (Вопросы и ответы)
А точно стоит переплачивать за материнскую плату с поддержкой PCI-E 4.0?
Если берете видеокарту RX 6600 – точно, иначе можете потерять 10-20% производительности. В случае RTX 3050 или более бюджетных моделей – можно не переплачивать.
Почему в статье не рассматриваются б/у комплектующие или вариант с заказом из-за рубежа?
Такой уж формат у рубрики. К тому же, бывшее в употреблении железо стоит покупать тем, кто способен его оценить и проверить, а таким людям вряд ли потребуются статьи по выбору конфигурации – они могут подобрать комплектующие и сами. Что же касается заказа из-за рубежа, всего несколько недель назад про это уже выходил материал.
Есть ли у сборки потенциал для апгрейда?
Некоторый есть. Можно, например, заменить процессор на шестиядерный в рамках того же сокета, а видеокарту на более производительную. Но важно не переусердствовать: материнская плата и БП здесь все-таки довольно скромные.
Даже в Cyberpunk 2077 можно будет играть?
Да, на средневысоких даже с 60 FPS. И ближе к высоким, чем к средним.
А что делать, если закончится место на SSD? Второго M.2 разъема ведь нет.
Докупать SATA III твердотельный накопитель – они, конечно, медленнее, но все равно гораздо лучше жестких дисков. Или менять первый SSD на другой, объемом 2-4 терабайта.
Заключение
Несмотря на удорожание части компьютерной техники, февральская сборка за 50 тысяч все равно получилась получше январской – единичные экземпляры RX 6600 и RTX 3050, хотя и не в самых лучших вариантах исполнения, все еще можно найти в продаже сравнительно низким ценам. Надеюсь, курс рубля не продолжит свое падение, иначе как компьютерное железо, так и прочая техника и электроника снова ощутимо подорожают.
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