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Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru

Рассказываю о том, как я выбирал и покупал комплектующие для своего нового компьютера, в том числе, заказывая часть из них из-за рубежа
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как я покупал себе игровой ПК в условиях санкций – комплектующие я приобретал по частям, с сентября 2022 года по февраль 2023, причем часть из них заказывал из-за рубежа. В отличие от статей о сборках в разных бюджетах, на этот раз я буду придерживаться хронологического порядка: из всех компонентов системы первым я приобрел корпус, соответственно, с него я и начну. Поехали!

Корпус: Fractal Design Define R5 (Ситилинк)

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Я поклонник корпусов шведской компании Fractal Design, и считаю, что ее решения – одни из лучших на рынке, поэтому в первую очередь рассматривал именно их. Основной выбор был между Define R5 и одним из Full Tower кейсов, но в итоге я решил, что Full Tower будет слишком громоздким, а Define R5, пусть формально и Midi Tower, но полностью удовлетворяет моим требованиям. Среди этих требований – не меньше 6 слотов для 3.5-дюймовых жестких дисков, поддержка габаритных видеокарт и воздушных суперкулеров, возможность установки дополнительных вентиляторов, удобство обслуживания, хорошие возможности по кабель-менеджменту и шумоизоляция.

Define R5 подошел идеально, а приобрел я его в середине сентября по акции в Ситилинке всего за 10100 рублей. В дальнейшем, при сборке, я заменил штатные вентиляторы на вертушки Noctua, а также добавил еще пару, и переставил корзины для жестких дисков. Блок для 5.25-дюймовых приводов я убрал полностью, одну корзину на 5 дисков закрепил сверху, а другую на 3 – снизу, чтобы они не мешали видеокарте. И они не мешают, хотя видеокарта у меня очень и очень габаритная. Покупкой доволен на 100%, особенно с учетом того, что отдал немногим больше 10 тысяч.

SSD: Samsung 980 Pro 2 ТБ (Регард)

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Вторым моим приобретением стал твердотельный накопитель, и тут у меня не было никаких сомнений, какой именно вариант брать. У меня остались очень положительные впечатления от работы с SATA III SSD Samsung 850 Evo. Помимо этого, южнокорейская корпорация – одна из немногих, самостоятельно производящих как контроллеры, так и память. Поэтому я был уверен, что возьму модель Samsung. Здраво рассудив, что мне, как заядлому геймеру, терабайта надолго не хватит, я приобрел в доставляющем заказы по всей России московском магазине «Регард» двухтерабайтный Samsung 980 Pro. 990 Pro на тот момент в нашей стране еще не появился, да я и не видел смысла за него переплачивать – для моих задач несколько избыточен даже «девятьсот восьмидесятый» Pro. Обошелся мне SSD в 20.5 тысячи рублей. Сейчас из-за падения курса рубля он стоит дороже – от 21.5 до 25 тысяч.

Кулер: Noctua NH-D15 Chromax.Black (Computeruniverse)

С процессором я определился заранее – обзоры Intel Core i7-13700KF показали, что брать для игр стоит именно его. Что же касается системы охлаждения – я не слишком люблю СЖО, поскольку они более непредсказуемы, чем воздушные кулеры, и чаще требуют внимания и обслуживания. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я выбрал надежный и проверенный вариант – Noctua NH-D15 Chromax.Black с комплектом креплений под 1700 сокет. Скажу сразу: в разгоне хотя бы до 5.5 ГГц по P-ядрам он уже не держит «тринадцать тысяч семисотый» в LinX или Prime95. В играх стабильность сохраняется, но я решил зафиксировать частоты на 5.3/4.2 ГГц (Ring 4.5, LLC 4) при относительно невысоком напряжении в 1.35В – производительности и так хватает. Кулер при этом в играх работает достаточно тихо, играет свою роль и шумоизоляция корпуса. Вертушки я ставил обе, но одну слегка приподнял, чтобы влезли модули памяти.

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По поводу того, как я заказывал NH-D15 с Computeruniverse, хотя из-за санкций этот магазин в Россию не доставляет, да и вообще, зачем заказывал. В российских магазинах на тот момент рассматриваемого кулера я не нашел, за исключением предложений в стиле «привезем через 40 дней за 16 тысяч рублей». Поэтому заказал через друга с Казахстана – он переслал мне потом комплектующие транспортной компанией. Именно комплектующие, во множественном числе. Читайте дальше – и узнаете подробности. Термопасту, кстати, использовал Thermal Grizzly Kryonaut.

Вентиляторы корпусные: Noctua NF-S12A и NF-A12x15 (черные), по 4 штуки (Computeruniverse)

 

Вместе с кулером я заказал на Computeruniverse 8 корпусных вентиляторов – NF-A12x25 сбалансированы по воздушному потоку и статическому давлению, а потому хорошо подходят для установки за/перед радиаторами или пылевыми фильтрами. А NF-S12A оптимизированы под максимальный воздушный поток, а потому идеальны для установки под решетками без пылевых фильтров. Все восемь вертушек я ставить не стал, ограничившись пока четырьмя. Две на вдув спереди, одна на выдув сзади, и еще одна на выдув в задней части верхней панели. Можно было бы поставить сверху еще одну, в середине, но не вижу смысла выдувать воздух наружу корпуса раньше, чем он пройдет через радиатор процессорного кулера. Все вертушки – очень тихие, по крайней мере, на 1000 оборотов в минуту.

Оперативная память: DDR5-7200 Team T-Force Delta RGB FF3D532G7200HC34ADC01 32 ГБ (Amazon)

С оперативной памятью я определился заранее – хотелось обязательно DDR5 и на хороших чипах – Hynix M-Die, а в идеале – A-Die. В России ОЗУ DDR5-7200 на A-Die в ноябре еще не было, по крайней мере, в магазинах, так что я заказал комплект с Амазона через все того же друга с Казахстана. Обошелся он мне примерно в 350 долларов, из которых 50 я отдал за доставку. Напомню, что доллар осенью стоил куда меньше нынешних 75 рублей. Выбирал модули я не по красоте подсветки, а по основным характеристикам – частоте, таймингам и напряжению. Ну и, конечно, по цене. Если бы с такой же частотой предлагались двухранговые планки по 32 ГБ – взял бы их, но пришлось покупать шестнадцатигиговые. Впрочем, 32 гигабайт памяти для игр сейчас – за глаза. Разгоном пока серьезно не занимался, только поставил 7600 36-46-46-84 и протестировал на стабильность – все ок.

Жесткий диск: WD Red Plus WD80EFZZ 8 ТБ (DNS)

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Я принадлежу к тем старомодным людям, которые предпочитают смотреть сериалы и слушать музыку не онлайн, а со своего компьютера. А для хранения медиаколлекции нужен емкий жесткий диск. Мой выбор пал на восьмитерабайтный WD Red Plus – он использует традиционную, а не черепичную запись, а также обладает воздушным, а не гелиевым наполнением. К тому же, согласно статистике Backblaze, моим наблюдениям и информации с тематических форумов, винчестеры Western Digital надежнее, чем Seagate, и гораздо реже умирают внезапно. В ближайшем будущем я планирую взять еще один жесткий диск, но на этот раз думаю все-таки попробовать гелиевый. Вероятно, закажу с Computeruniverse модель на 14-20 терабайт из линейки WD Red Plus или WD Purple. Что будет выгоднее по стоимости за ТБ – то и возьму. А восьмитерабайтник я брал в ноябре в DNS за 17 тысяч рублей. И переставил еще несколько HDD и один SSD со старого ПК.

Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI (DNS)

Материнскую плату я хотел взять непременно на новеньком чипсете Z790, причем удовлетворяющую нескольким требованиям. Среди этих требований – наличие как минимум трех слотов M.2 PCI-Express для скоростных SSD и шести SATA III для жестких дисков, поддержка памяти DDR5, мощная подсистема питания с адекватными радиаторами, побольше 4 pin разъемов для корпусных вентиляторов, Wi-Fi и Bluetooth, чтобы подключать витую пару не к роутеру, а к сетевой карте компьютера. Нужно это мне для мгновенного перезапуска интернета и мгновенной же смены IP на новый.

Первыми в российских магазинах из моделей на новом чипсете появились материнские платы GIGABYTE, но мне не нравится их BIOS, поэтому я решил подождать. Параллельно я изучал рынок и решил, что один из оптимальных вариантов для меня – MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI. Как только она появилась в DNS, я тут же сделал заказ, хотя цена не радовала – отдавать 30.5 тысяч рублей за материнку психологически было не очень просто. Но чего не сделаешь ради производительного игрового ПК.

Процессор: Intel Core i7-13700KF OEM (Регард)

С процессором я определился сильно заранее, а когда вышли его обзоры, лишь укрепился во мнении, что брать нужно именно его. Конечно, если бы у Intel Core i7-13700KF было 12 полноценных P-ядер, а не 8 P-ядер и 8 E-ядер, он был бы еще круче, но этот камень весьма хорош и в текущем его виде. По крайней мере, пока не вышли Ryzen 7000 с 3D-кэшем. Возможно, им и удастся потеснить Raptor Lake и превзойти их в игровой производительности. Стоимость «тринадцать тысяч семисотого», кстати, меня приятно удивила – я заказал его в Регарде всего за 35 тысяч рублей, хотя, когда планировал сборку, думал, что отдать придется около 42-45 тысяч. Core i9-13900K/KF я уже не рассматривал, так как они сильно дороже, а производительных ядер у них столько же. Количество энергоэффективных для меня не слишком важно, поскольку ПК я собирал в основном для игр.

Блок питания: be Quiet Dark Power Pro 12 1200 Вт (DNS)
 

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Предпоследним, тоже в декабре, я покупал блок питания. К тому моменту я был на 90% уверен, что буду брать RTX 4090, а потому хотел взять вариант с солидным запасом по мощности, и, желательно, такой, чтобы не пришлось юзать комплектный переходник с четырех разъемов 8 pin на один 12+4 pin. Также хотелось высокий КПД, хорошую стабильность напряжений, низкий уровень шума и модульную систему подключения кабелей. Я уже собирался взять киловаттный be Quiet Dark Power 12, но он внезапно на время пропал из магазинов, так что пришлось переплатить за модель на 1200 Вт. А разница была солидная – младшая версия стоила 20 тысяч рублей, а старшая – 33 тысячи. Дорого, да, но не стоит забывать про превосходные характеристики и десятилетнюю гарантию.

Что же касается переходника – я заказал через друга из Казахстана фирменный кабель-адаптер be Quiet. Переходник с двух разъемов на один – гораздо удобнее, чем с четырех. К тому же, разъем не нагревается даже до 55 градусов по Цельсию, проверял, прогоняя стресс-тесты вроде фурмарка с увеличенным до 500 Вт Power Limit.

Видеокарта: Palit NVIDIA GeForce RTX 4090 GameRock OC (Ozon)

Графический ускоритель я выбирал долго – беспокоили многочисленные отзывы о противном высокочастотном писке дросселей у многих RTX 4090. Перелопатив кучу обзоров, отзывов, сообщений на форумах и видеороликов, я пришел к выводу, что проблема писка дросселей реже всего встречается на моделях Palit и GIGABYTE, если говорить о брендах, широко представленных в нашей стране. Мой список сузился до трех вариантов: GIGABYTE Aorus Master (идеальный выбор, но очень трудно купить по адекватной цене), GIGABYTE Gaming OC и Palit GameRock OC. Я склонялся ко второму варианту, но внезапно в начале февраля наткнулся на форуме overclockers.ru на информацию о распродаже RTX 4090 от Palit на Озоне. Продавцом выступал сам маркетплейс, предлагая трехлетнюю гарантию, а цена для «четыре тысячи девяностой» была очень низкой – всего 130 тысяч рублей.

Я зашел на официальный сайт Palit и убедился, что Ozon является официальным партнером компании, а также написал в поддержку маркетплейса и уточнил, действительно ли продавцом выступает сама площадка, а не какой-нибудь мошенник, выбравший подобные название и аватарку, чтобы разводить людей. Сотрудник поддержки развеял мои опасения, и я сделал заказ. Видеокарта пришла в пункт выдачи быстро, на 2 дня раньше обозначенного срока. До того, как идти ее забирать, я посмотрел на YouTube анбоксинги, чтобы узнать, как выглядит заводская пленка, а также какие есть наклейки и пломбы. Пломб, кстати, в случае Palit GameRock OC нет, но есть желтая наклейка на антистатическом пакете – ее невозможно отодрать и вернуть на место, не оставив следов. Карточка пришла в заводской пленке, наклейка, естественно, тоже была на месте. Было все в порядке и с комплектацией. Озон, несмотря на мое изначальное недоверие, сработал как надо. За что ему спасибо – в других местах рассматриваемая модификация в основном стоила от 148-150 тысяч.

Итоговая конфигурация

Итак, на первой неделе февраля все комплектующие были у меня на руках:

Процессор

Intel Core i7-13700KF OEM

Материнская плата

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

Система охлаждения

Noctua NH-D15 Chromax.Black

Оперативная память

DDR5-7200 Team T-Force Delta RGB FF3D532G7200HC34ADC01 32 ГБ

SSD

Samsung 980 Pro 2 ТБ

Жесткий диск

WD Red Plus WD80EFZZ 8 ТБ и старые HDD

Видеокарта

Palit NVIDIA GeForce RTX 4090 GameRock OC

Блок питания 

be Quiet Dark Power Pro 12 1200 Вт

Корпус

Fractal Design Define R5

Вентиляторы

Noctua NF-S12A и NF-A12x15 (черные), по 4 штуки

В сумме конфигурация вышла где-то на 320-350 тысяч с учетом доставки и различных мелочей вроде покупки термопасты, новой клавиатуры и прочего. Но без учета старых жестких дисков, перешедших с прошлого ПК. Собирал я ее, разумеется, самостоятельно – на это ушел целый вечер, поскольку хотелось сделать все максимально аккуратно и так, чтобы провода не мешали охлаждению. Ночь после этого ушла на установку ОС (Windows 11), драйверов и софта, после чего я, поставив скачиваться несколько игр, со спокойной совестью пошел спать.

FAQ (Вопросы и ответы)

Как впечатления от сборки?

Отличные. Весьма производительная и при этом тихая.

Сколько ехало железо до Казахстана и сколько из Казахстана в Россию?

До Казахстана – от месяца до полутора, смотря что конкретно. Из Казахстана в Россию – ТК Boxberry чуть больше 10 дней. Причем доставили они на 2-3 дня позже обещанного срока. Так что не рекомендую их для международной доставки.

Откуда деньги на такой ПК?

Почти полностью – с новостей и статей на overclockers.ru. Немного – с торговли в онлайн-играх. Но пришлось копить.

Разве не рискованно брать RTX 4090 на Озоне?

У стороннего продавца – полагаю, что рискованно. У самого маркетплейса, с учетом того, что Palit их официальный партнер – не слишком.

Почему Windows 11?

Эта ОС лучше всего работает с процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake с их разделением ядер на производительные и энергоэффективные.

Какой используется монитор?

Пока старый, 24-дюймовый FullHD на VA матрице: Iiyama ProLite XB2483HSU. Планирую этой весной купить ему на замену QuadHD 240 Гц или 4K 120+ Гц – обязательно Flicker-Free и с поддержкой G-Sync. Жаль, OLED-дисплеи пока предлагаются по конским ценам, а то выбирал бы из них. А так придется снова смотреть в сторону VA. IPS я не люблю из-за не лучшего черного цвета.

Что-то еще планируешь докупать?

Еще два Samsung 980 Pro по 2 терабайта и HDD на 14-18 терабайт. Первые два – для игр, последний – для бэкапа (еще один бэкап в облаке) и медиаколлекции. Первый SSD я забил уже почти полностью.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как покупал свой новый игровой ПК, на который я большей частью заработал написанием статей и новостей на overclockers.ru. В условиях санкций и ограничения поставок это оказалось не так просто, как могло было бы быть, но все же возможно. Если у вас остались какие-то вопросы – пишите в комментариях. А еще пишите, если тоже покупали или апгрейдили за последний год свой ПК – что и где приобретали?

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