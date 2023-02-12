За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 9 актуальных в 2023 году и позволяющих играть в современные игры видеокартах в «народном» бюджете до 50 тысяч рублей. Начну я с относительно доступных моделей, а закончу устройствами, вплотную приближающимися к обозначенному ценовому порогу. Выбирать графические ускорители я буду из ассортимента московского ритейлера «Регард», доставляющего заказы по всей России, а также сети магазинов «Ситилинк». Поехали!

Рассматривать совсем уж бюджетные или устаревшие видеокарты вроде RTX 2060 или GTX 1660 Super/Ti в рамках данного материала я не вижу смысла – возможно, в будущем о них выйдет дополнительная статья. Поэтому начну с RTX 3050 – полагаю, эту карточку можно считать неплохим входным билетом для гейминга в разрешении FullHD для тех пользователей, которые не стремятся выкручивать графические настройки на максимум или привыкли играть с ограничением в 30 FPS. Немаловажно, что модель обладает восемью гигабайтами памяти, что выгодно отличает ее от упомянутых ранее решений. Несомненным преимуществом является и современная микроархитектура.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

С «три тысячи пятидесятой» вы сможете играть в абсолютно любые, даже самые требовательные проекты, хотя на 60+ FPS в наиболее ресурсоемких из них на ультра рассчитывать не стоит. А вот снижение параметров графики до высоких, или, изредка до средневысоких гарантирует комфортную частоту смены кадров в 100% случаев. Разумеется, без трассировки лучей – рейтрейсинг в картах такого уровня больше для ознакомления с работой технологии, а не для реального использования.

Преимущества:

Доступная цена

Современные архитектура и техпроцесс

Невысокий TGP

Подходит для любых игр в разрешении FullHD

8 ГБ видеопамяти

реклама

Недостатки:

В части игр придется ставить средние или средневысокие параметры графики

Запас на будущее отсутствует

Поддержка трассировки лучей – больше для ознакомления

Еще одна недорогая и весьма интересная видеокарта – это RX 6600. Как и «три тысячи пятидесятая», она обладает восемью гигабайтами памяти, и, несмотря на то, что в некоторых магазинах стоит даже немного дешевле решения NVIDIA, выдает более высокую производительность. Вы можете рассчитывать на 5-20% прибавки сверху по сравнению с RTX 3050 в зависимости от конкретной игры, хотя в наиболее ресурсоемких проектах полные ультра настройки ставить все еще не рекомендуется: просадки ниже 60 FPS, особенно в боях или других динамичных сценах – штука неприятная. А ведь когда-то за 28 тысяч можно было взять флагманскую видеокарту – в 2014 году по такой цене предлагалась NVIDIA GeForce GTX 980. И да, не рассчитывайте на рейтрейсинг – он в любом случае в данном ценовом сегменте не может полноценно использоваться, а карточки AMD еще и значительно уступают в этом аспекте моделям NVIDIA.

Преимущества:

Можно купить даже дешевле, чем RTX 3050

Скромный TGP

Приличная производительность за свои деньги для разрешения FullHD

Недостатки:

Сложно найти в магазинах

Способна задействовать лишь 8 линий PCI-Express – желательно устанавливать в МП с поддержкой PCI-E 4.0

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3060 существует в двух основных вариантах исполнения – с 12 гигабайтами видеопамяти и с 8, причем изначально вышла именно версия с 12. Какую именно модель выбирать зависит от двух факторов – планируете ли вы играть в разрешениях выше FullHD, и какова разница в цене между «старшей» и «младшей» RTX 3060. Если она не превышает 1-2 тысяч рублей, то, разумеется, лучше взять 12-гигабайтную модель и забыть о возможности нехватки памяти в каких-либо играх. Именно RTX 3060 должна была стать «народной видеокартой» своего поколения, но изначально этому помешала криптовалютная лихорадка.

Если говорить о производительности «три тысячи шестидесятой», то в разрешении FullHD с ней все хорошо. Модель без проблем тянет с 60+ FPS на ультра практически любые игры – лишь в редких отдельных проектах какие-то настройки приходится снижать до высоких. Подчеркну, что это, конечно, если не включать трассировку с лучей – для комфортного гейминга с активированным рейтрейсингом необходимо использовать и технологию DLSS. Все-таки полноценная трассировка лучей без каких-либо «костылей» остается прерогативой графических ускорителей флагманского сегмента.

Преимущества:

Адекватное соотношение цены и производительности

Возможность играть практически в любые игры на максимальных настройках с 60 FPS

Технология DLSS позволяет попробовать трассировку лучей

Нетребовательность к блоку питания и организации охлаждения внутри ПК

Недостатки:

Добавление к бюджету всего нескольких тысяч рублей позволяет приобрести еще более производительные видеокарты

Не все модификации одинаково хороши – не берите укороченные одновентиляторные

реклама

AMD Radeon RX 6650 XT ощутимо перегоняет по производительности RTX 3060, и во многих проектах вплотную приближается к RTX 3060 Ti, поэтому в настоящий момент, вероятно, является оптимальным выбором для геймеров, которые хотят приобрести видеокарту до 35 тысяч рублей, и которым не слишком важна трассировка лучей. В рейтрейсинге «красные» графические ускорители по-прежнему значительно уступают «зеленым». Главное, впрочем, это чистая производительность, и здесь RX 6650 XT на коне – максимальные настройки графики (без RT) можно смело ставить в любых проектах, не беспокоясь о возможных просадках FPS и фризах. Позволяет модель играть во многие игры и в разрешении 2K, хотя я рекомендую для QuadHD все-таки смотреть в сторону как минимум RX 6750 XT/RTX 3070.

Преимущества:

Вероятно, лучший вариант для FullHD-гейминга в бюджете до 35 тысяч рублей

Позволяет выставлять максимальные настройки без рейтрейсинга в любых играх

Улучшения по сравнению с RX 6600 XT не прошли даром

Скромный по нынешним меркам для производительной игровой видеокарты TGP – 180 Вт

Недостатки:

Для гейминга со включенной трассировкой лучей лучше выбрать что-то другое

Не сильно дороже можно взять более универсальную RTX 3060 Ti

Оснащенная 10 гигабайтами видеопамяти видеокарта AMD Radeon RX 6700 стала доступна для покупки только в середине лета 2022 года и не вызвала особенного интереса среди геймеров, поскольку во многих магазинах продавалась примерно по той же цене, что и RTX 3060 Ti, выдающая в подавляющем большинстве игр несколько более высокую производительность, а также позволяющая играть с трассировкой лучей, если активировать DLSS. Тем не менее, есть у RX 6700 как минимум пара важных преимуществ. Первое – производительность выше, чем у RX 6650 XT при почти равной у некоторых ритейлеров цене. И второе – наличие 10 гигабайт видеопамяти, что может позволить рассматриваемому графическому ускорителю продержаться дольше, чем его конкурентам. Для разрешения FullHD – это если и не ультимативный вариант, то близкий к нему, Cyberpunk 2077 на максимальных настройках без рейтрейсинга для карточки проблемой не станет.

Преимущества:

Достаточная для любых игр в разрешении FullHD производительность

10 гигабайт видеопамяти

Имеется некоторый запас как по вычислительной мощности, так и по памяти на будущее

Адекватная стоимость в российских магазинах

Недостатки:

В большинстве игр уступает RTX 3060 Ti, а в некоторых – ощутимо уступает

Не подходит для RT-гейминга

RTX 3060 Ti уже не просто тянет любые проекты в FullHD на ультра, а тянет их с запасом – опять же, без включения RT. Возможно, вам уже надоела эта оговорка, но она, с учетом того, какой упор на рейтрейсинг делают производители видеокарт и разработчики игр, довольно важна. Впрочем, недостаток производительности в сценариях с трассировкой лучей помогает исправить DLSS. С нетребовательными проектами модель справляется и в разрешении QuadHD, хотя в некоторых недостаток вычислительной мощности и наличие только 8 гигабайт видеопамяти сказываются – как и большинство видеокарт из сегодняшнего списка, решение рассчитано в первую очередь на гейминг в FullHD.

Преимущества:

Отлично подходит для гейминга в FullHD на ультра и хорошо в QuadHD на средневысоких

Достойно проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей, если активировать DLSS

Приятное соотношение цены и производительности

Широкая доступность в магазинах

Недостатки:

В некоторых сериях и партиях наблюдаются проблемы с чипами памяти – лучше покупайте официально, чтобы была гарантия

Видеопамяти для QuadHD-гейминга в скором времени может стать маловато

Не уверен, что стоит включать AMD Radeon RX 6700 XT в список, но все-таки включу – вдруг в вашей локации она стоит ощутимо дешевле, чем ее обновленная версия – RX 6750 XT. Впрочем, по чистой производительности без трассировки лучей эта видеокарта во многих играх обходит RTX 3060 Ti, так что переплата за нее определенно не лишена смысла. Вопрос в другом – нередко RX 6750 XT можно приобрести за те же деньги. Для разрешения FullHD, опять же, без рейтрейсинга, модель даже несколько избыточна – с ней можно комфортно играть почти в любые тайтлы и в QuadHD. Почему почти? Потому что в том же Cyberpunk 2077 на ультра у вас будет 50-60 FPS с просадками до 45, а это сложно назвать комфортным геймингом. Так что лучше ориентируйтесь на максимальные настройки в FullHD. Ведь видеть 85-90 FPS явно приятнее, чем 50-60.

Преимущества:

Не просто достаточная, а даже избыточная для 1080p без рейтрейсинга производительность

Внушительный объем видеопамяти – 12 ГБ

Позволяет играть с 60+ FPS и в QuadHD, хотя и не всегда на ультра

Будет актуальна дольше, чем многие конкурирующие устройства с 8 ГБ памяти

Недостатки:

Нередко за те же деньги можно взять более интересную RX 6750 XT

Разница в цене с RX 3070 – меньше 5 тысяч, а модель NVIDIA сильно впереди

AMD Radeon RX 6750 XT – это усовершенствованная версия предыдущей видеокарты с серьезно разогнанной памятью – во многих играх она практически догоняет RTX 3070 или даже немного перегоняет ее, хотя все сильно зависит от конкретного проекта и его движка. Например, в Cyberpunk 2077 вперед вырывается «зеленая» карточка, как и в God of War, а вот в Red Dead Redemption 2 знамя лидера подхватывает «красная». В целом же соотношение по разным играм – примерно 60 на 40 в пользу «три тысячи семидесятой», но разница составляет буквально несколько кадров в секунду. А вот «старую» RX 6700 XT модель обходит на 5-8%. Если сравнивать ее с RTX 3070, то на стороне RX 6750 XT наличие 12 гигабайт видеопамяти и более низкая цена, в пользу же конкурирующей модели NVIDIA говорят лучшая производительность в сценариях с трассировкой лучей и поддержка DLSS 2. Что для вас важнее – выбирайте самостоятельно.

Преимущества:

В значительной части игр догоняет и даже перегоняет более дорогую RTX 3070, при этом стоит дешевле

Позволяет играть как в FullHD, так и в QuadHD

12 ГБ видеопамяти хватит надолго

Вероятно, лучшая видеокарта до 45 тысяч рублей

Недостатки:

Серьезно уступает RTX 3070 в сценариях с трассировкой лучей

Часто встречаются шумные системы охлаждения – изучите обзоры и отзывы на выбранную версию

В ноябре прошлого года за 48 тысяч рублей можно было купить не RTX 3070, а RTX 3070 Ti, но ослабление российской национальной валюты сделало свое черное дело – компоненты ПК, в том числе, и графические ускорители, заметно подорожали. Впрочем, RTX 3070 – это тоже очень хорошая видеокарта, позволяющая играть на ультра настройках не только в FullHD, но и в QuadHD. Жаль только, что NVIDIA не удосужилась отсыпать побольше видеопамяти – конечно, практика показывает, что для того же «Киберпанка» в 2K хватает и 8 гигабайт, но это пока. Выйдут новые, более требовательные игры, и 8 гигабайт станет мало. Зато несомненный козырь «три тысячи семидесятой» – поддержка трассировки лучей и технологии DLSS 2.0. Если бы я покупал видеокарту в бюджете до 50 тысяч рублей, то, вероятно, взял бы именно RTX 3070 или постарался бы где-нибудь «поймать» RTX 3070 Ti. А может, подождал бы следующих моделей Ada Lovelace. «Три тысячи семидесятая» протянет еще не один год, но всегда лучше ориентироваться на самую современную микроархитектуру.

Преимущества:

Отличный выбор для гейминга на максимальных настройках как в FullHD, так и в QuadHD

Производительность на уровне RTX 2080 Ti

Возможность запускать игры с комфортным FPS при включенной трассировке лучей, если активна технология DLSS

Гораздо более низкий TGP, чем у RTX 3070 Ti – всего 220 Вт

Недостатки:

NVIDIA явно пожадничала с видеопамятью – 8 ГБ для видеокарты такого уровня маловато

Возможно, скоро будет вытеснена на второй план RTX 4060 Ti/RTX 4060 и конкурирующими моделями AMD

FAQ (Вопросы и ответы)



Сколько видеопамяти нужно для FullHD-гейминга?

8 ГБ более, чем достаточно для 99% игр.

Надо ли в таком бюджете ориентироваться на RT?

Скорее нет, чем да – это прерогатива флагманских и субфлагманских видеокарт. Если же рейтрейсинг для вас все-таки важен – выбирайте среди видеокарт NVIDIA. Они справляются с ним куда лучше, чем решения AMD.

Стоит ли обращаться к сайтам объявлений и форумам?

Опять же, скорее нет, чем да, если вы не опытный компьютерщик. Велик риск купить видеокарту, которая эксплуатировалась в майнинг-ферме в плохих условиях. И даже если устройство на гарантии, в ней могут отказать, разглядев под лупой или микроскопом последствия тех самых плохих условий. Да, можно пойти судиться, суды по подобным делам в России часто встают на сторону потребителя, но это уйма потраченного времени. По мне, так лучше немного переплатить, и купить карточку в магазине. Но это личный выбор каждого.

А что насчет заказа графических ускорителей из-за рубежа?

Ключевая проблема в гарантии. К тому же, многие площадки не доставляют заказы напрямую в Россию из-за санкций. Да, есть AliExpress. Но, чтобы отличить нормальные предложения от фуфла, нужен большой опыт работы с китайским сайтом или «шарящий» товарищ.

Какой процессор можно считать оптимальным выбором для перечисленных видеокарт?

Любой более-менее современный шестиядерник или восьмиядерник. Если речь идет о том, какой купить , то я бы посоветовал Core i5-12400F.

Заключение

В рамках сегодняшнего материала я рассказал о девяти лучших видеокартах стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в начале 2023 года. Полагаю, спустя какое-то время я обновлю этот список – судя по слухам, как минимум NVIDIA планирует весной расширить свой модельный ряд. Что вы думаете по поводу перечисленных видеокарт? Возможно, вы хотели бы добавить в топ какую-то не упомянутую модель, или, напротив, убрать одну из представленных в нем? Пишите в комментариях! И пишите, какая у вас сейчас установлена видеокарта. У меня – Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC.

Рекомендуем к прочтению:

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)

ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских

ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году