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ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году

Рассказываю о лучших игровых графических ускорителях в обозначенном бюджете, а также об их преимуществах и недостатках
[ ] для раздела Блоги
3
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 9 актуальных в 2023 году и позволяющих играть в современные игры видеокартах в «народном» бюджете до 50 тысяч рублей. Начну я с относительно доступных моделей, а закончу устройствами, вплотную приближающимися к обозначенному ценовому порогу. Выбирать графические ускорители я буду из ассортимента московского ритейлера «Регард», доставляющего заказы по всей России, а также сети магазинов «Ситилинк». Поехали!

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

Рассматривать совсем уж бюджетные или устаревшие видеокарты вроде RTX 2060 или GTX 1660 Super/Ti в рамках данного материала я не вижу смысла – возможно, в будущем о них выйдет дополнительная статья. Поэтому начну с RTX 3050 – полагаю, эту карточку можно считать неплохим входным билетом для гейминга в разрешении FullHD для тех пользователей, которые не стремятся выкручивать графические настройки на максимум или привыкли играть с ограничением в 30 FPS. Немаловажно, что модель обладает восемью гигабайтами памяти, что выгодно отличает ее от упомянутых ранее решений. Несомненным преимуществом является и современная микроархитектура.

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С «три тысячи пятидесятой» вы сможете играть в абсолютно любые, даже самые требовательные проекты, хотя на 60+ FPS в наиболее ресурсоемких из них на ультра рассчитывать не стоит. А вот снижение параметров графики до высоких, или, изредка до средневысоких гарантирует комфортную частоту смены кадров в 100% случаев. Разумеется, без трассировки лучей – рейтрейсинг в картах такого уровня больше для ознакомления с работой технологии, а не для реального использования.

Преимущества:

  • Доступная цена
  • Современные архитектура и техпроцесс
  • Невысокий TGP
  • Подходит для любых игр в разрешении FullHD
  • 8 ГБ видеопамяти

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Недостатки:

  • В части игр придется ставить средние или средневысокие параметры графики
  • Запас на будущее отсутствует
  • Поддержка трассировки лучей – больше для ознакомления 

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Еще одна недорогая и весьма интересная видеокарта – это RX 6600. Как и «три тысячи пятидесятая», она обладает восемью гигабайтами памяти, и, несмотря на то, что в некоторых магазинах стоит даже немного дешевле решения NVIDIA, выдает более высокую производительность. Вы можете рассчитывать на 5-20% прибавки сверху по сравнению с RTX 3050 в зависимости от конкретной игры, хотя в наиболее ресурсоемких проектах полные ультра настройки ставить все еще не рекомендуется: просадки ниже 60 FPS, особенно в боях или других динамичных сценах – штука неприятная. А ведь когда-то за 28 тысяч можно было взять флагманскую видеокарту – в 2014 году по такой цене предлагалась NVIDIA GeForce GTX 980. И да, не рассчитывайте на рейтрейсинг – он в любом случае в данном ценовом сегменте не может полноценно использоваться, а карточки AMD еще и значительно уступают в этом аспекте моделям NVIDIA.

Преимущества:

  • Можно купить даже дешевле, чем RTX 3050
  • Скромный TGP
  • Приличная производительность за свои деньги для разрешения FullHD

Недостатки:

  • Сложно найти в магазинах
  • Способна задействовать лишь 8 линий PCI-Express – желательно устанавливать в МП с поддержкой PCI-E 4.0

NVIDIA GeForce RTX 3060 8/12 ГБ

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NVIDIA GeForce RTX 3060 существует в двух основных вариантах исполнения – с 12 гигабайтами видеопамяти и с 8, причем изначально вышла именно версия с 12. Какую именно модель выбирать зависит от двух факторов – планируете ли вы играть в разрешениях выше FullHD, и какова разница в цене между «старшей» и «младшей» RTX 3060. Если она не превышает 1-2 тысяч рублей, то, разумеется, лучше взять 12-гигабайтную модель и забыть о возможности нехватки памяти в каких-либо играх. Именно RTX 3060 должна была стать «народной видеокартой» своего поколения, но изначально этому помешала криптовалютная лихорадка.

Если говорить о производительности «три тысячи шестидесятой», то в разрешении FullHD с ней все хорошо. Модель без проблем тянет с 60+ FPS на ультра практически любые игры – лишь в редких отдельных проектах какие-то настройки приходится снижать до высоких. Подчеркну, что это, конечно, если не включать трассировку с лучей – для комфортного гейминга с активированным рейтрейсингом необходимо использовать и технологию DLSS. Все-таки полноценная трассировка лучей без каких-либо «костылей» остается прерогативой графических ускорителей флагманского сегмента.

Преимущества:

  • Адекватное соотношение цены и производительности
  • Возможность играть практически в любые игры на максимальных настройках с 60 FPS
  • Технология DLSS позволяет попробовать трассировку лучей
  • Нетребовательность к блоку питания и организации охлаждения внутри ПК

Недостатки:

  • Добавление к бюджету всего нескольких тысяч рублей позволяет приобрести еще более производительные видеокарты
  • Не все модификации одинаково хороши – не берите укороченные одновентиляторные

AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ

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AMD Radeon RX 6650 XT ощутимо перегоняет по производительности RTX 3060, и во многих проектах вплотную приближается к RTX 3060 Ti, поэтому в настоящий момент, вероятно, является оптимальным выбором для геймеров, которые хотят приобрести видеокарту до 35 тысяч рублей, и которым не слишком важна трассировка лучей. В рейтрейсинге «красные» графические ускорители по-прежнему значительно уступают «зеленым». Главное, впрочем, это чистая производительность, и здесь RX 6650 XT на коне – максимальные настройки графики (без RT) можно смело ставить в любых проектах, не беспокоясь о возможных просадках FPS и фризах. Позволяет модель играть во многие игры и в разрешении 2K, хотя я рекомендую для QuadHD все-таки смотреть в сторону как минимум RX 6750 XT/RTX 3070.

Преимущества:

  • Вероятно, лучший вариант для FullHD-гейминга в бюджете до 35 тысяч рублей
  • Позволяет выставлять максимальные настройки без рейтрейсинга в любых играх
  • Улучшения по сравнению с RX 6600 XT не прошли даром
  • Скромный по нынешним меркам для производительной игровой видеокарты TGP – 180 Вт

Недостатки:

  • Для гейминга со включенной трассировкой лучей лучше выбрать что-то другое
  • Не сильно дороже можно взять более универсальную RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 10 ГБ

Оснащенная 10 гигабайтами видеопамяти видеокарта AMD Radeon RX 6700 стала доступна для покупки только в середине лета 2022 года и не вызвала особенного интереса среди геймеров, поскольку во многих магазинах продавалась примерно по той же цене, что и RTX 3060 Ti, выдающая в подавляющем большинстве игр несколько более высокую производительность, а также позволяющая играть с трассировкой лучей, если активировать DLSS. Тем не менее, есть у RX 6700 как минимум пара важных преимуществ. Первое – производительность выше, чем у RX 6650 XT при почти равной у некоторых ритейлеров цене. И второе – наличие 10 гигабайт видеопамяти, что может позволить рассматриваемому графическому ускорителю продержаться дольше, чем его конкурентам. Для разрешения FullHD – это если и не ультимативный вариант, то близкий к нему, Cyberpunk 2077 на максимальных настройках без рейтрейсинга для карточки проблемой не станет.

Преимущества:

  • Достаточная для любых игр в разрешении FullHD производительность
  • 10 гигабайт видеопамяти
  • Имеется некоторый запас как по вычислительной мощности, так и по памяти на будущее
  • Адекватная стоимость в российских магазинах

Недостатки:

  • В большинстве игр уступает RTX 3060 Ti, а в некоторых – ощутимо уступает
  • Не подходит для RT-гейминга

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ

RTX 3060 Ti уже не просто тянет любые проекты в FullHD на ультра, а тянет их с запасом – опять же, без включения RT. Возможно, вам уже надоела эта оговорка, но она, с учетом того, какой упор на рейтрейсинг делают производители видеокарт и разработчики игр, довольно важна. Впрочем, недостаток производительности в сценариях с трассировкой лучей помогает исправить DLSS. С нетребовательными проектами модель справляется и в разрешении QuadHD, хотя в некоторых недостаток вычислительной мощности и наличие только 8 гигабайт видеопамяти сказываются – как и большинство видеокарт из сегодняшнего списка, решение рассчитано в первую очередь на гейминг в FullHD.

Преимущества:

  • Отлично подходит для гейминга в FullHD на ультра и хорошо в QuadHD на средневысоких
  • Достойно проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей, если активировать DLSS
  • Приятное соотношение цены и производительности 
  • Широкая доступность в магазинах

Недостатки:

  • В некоторых сериях и партиях наблюдаются проблемы с чипами памяти – лучше покупайте официально, чтобы была гарантия
  • Видеопамяти для QuadHD-гейминга в скором времени может стать маловато

AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ

Не уверен, что стоит включать AMD Radeon RX 6700 XT в список, но все-таки включу – вдруг в вашей локации она стоит ощутимо дешевле, чем ее обновленная версия – RX 6750 XT. Впрочем, по чистой производительности без трассировки лучей эта видеокарта во многих играх обходит RTX 3060 Ti, так что переплата за нее определенно не лишена смысла. Вопрос в другом – нередко RX 6750 XT можно приобрести за те же деньги. Для разрешения FullHD, опять же, без рейтрейсинга, модель даже несколько избыточна – с ней можно комфортно играть почти в любые тайтлы и в QuadHD. Почему почти? Потому что в том же Cyberpunk 2077 на ультра у вас будет 50-60 FPS с просадками до 45, а это сложно назвать комфортным геймингом. Так что лучше ориентируйтесь на максимальные настройки в FullHD. Ведь видеть 85-90 FPS явно приятнее, чем 50-60.

Преимущества:

  • Не просто достаточная, а даже избыточная для 1080p без рейтрейсинга производительность
  • Внушительный объем видеопамяти – 12 ГБ
  • Позволяет играть с 60+ FPS и в QuadHD, хотя и не всегда на ультра
  • Будет актуальна дольше, чем многие конкурирующие устройства с 8 ГБ памяти

Недостатки:

  • Нередко за те же деньги можно взять более интересную RX 6750 XT
  • Разница в цене с RX 3070 – меньше 5 тысяч, а модель NVIDIA сильно впереди

AMD Radeon RX 6750 XT 12 ГБ

AMD Radeon RX 6750 XT – это усовершенствованная версия предыдущей видеокарты с серьезно разогнанной памятью – во многих играх она практически догоняет RTX 3070 или даже немного перегоняет ее, хотя все сильно зависит от конкретного проекта и его движка. Например, в Cyberpunk 2077 вперед вырывается «зеленая» карточка, как и в God of War, а вот в Red Dead Redemption 2 знамя лидера подхватывает «красная». В целом же соотношение по разным играм – примерно 60 на 40 в пользу «три тысячи семидесятой», но разница составляет буквально несколько кадров в секунду. А вот «старую» RX 6700 XT модель обходит на 5-8%. Если сравнивать ее с RTX 3070, то на стороне RX 6750 XT наличие 12 гигабайт видеопамяти и более низкая цена, в пользу же конкурирующей модели NVIDIA говорят лучшая производительность в сценариях с трассировкой лучей и поддержка DLSS 2. Что для вас важнее – выбирайте самостоятельно.

Преимущества:

  • В значительной части игр догоняет и даже перегоняет более дорогую RTX 3070, при этом стоит дешевле
  • Позволяет играть как в FullHD, так и в QuadHD
  • 12 ГБ видеопамяти хватит надолго
  • Вероятно, лучшая видеокарта до 45 тысяч рублей

Недостатки:

  • Серьезно уступает RTX 3070 в сценариях с трассировкой лучей
  • Часто встречаются шумные системы охлаждения – изучите обзоры и отзывы на выбранную версию

NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ

В ноябре прошлого года за 48 тысяч рублей можно было купить не RTX 3070, а RTX 3070 Ti, но ослабление российской национальной валюты сделало свое черное дело – компоненты ПК, в том числе, и графические ускорители, заметно подорожали. Впрочем, RTX 3070 – это тоже очень хорошая видеокарта, позволяющая играть на ультра настройках не только в FullHD, но и в QuadHD. Жаль только, что NVIDIA не удосужилась отсыпать побольше видеопамяти – конечно, практика показывает, что для того же «Киберпанка» в 2K хватает и 8 гигабайт, но это пока. Выйдут новые, более требовательные игры, и 8 гигабайт станет мало. Зато несомненный козырь «три тысячи семидесятой» – поддержка трассировки лучей и технологии DLSS 2.0. Если бы я покупал видеокарту в бюджете до 50 тысяч рублей, то, вероятно, взял бы именно RTX 3070 или постарался бы где-нибудь «поймать» RTX 3070 Ti. А может, подождал бы следующих моделей Ada Lovelace. «Три тысячи семидесятая» протянет еще не один год, но всегда лучше ориентироваться на самую современную микроархитектуру.

Преимущества:

  • Отличный выбор для гейминга на максимальных настройках как в FullHD, так и в QuadHD
  • Производительность на уровне RTX 2080 Ti
  • Возможность запускать игры с комфортным FPS при включенной трассировке лучей, если активна технология DLSS
  • Гораздо более низкий TGP, чем у RTX 3070 Ti – всего 220 Вт

Недостатки:

  • NVIDIA явно пожадничала с видеопамятью – 8 ГБ для видеокарты такого уровня маловато
  • Возможно, скоро будет вытеснена на второй план RTX 4060 Ti/RTX 4060 и конкурирующими моделями AMD

FAQ (Вопросы и ответы)

Сколько видеопамяти нужно для FullHD-гейминга?

8 ГБ более, чем достаточно для 99% игр.

Надо ли в таком бюджете ориентироваться на RT?

Скорее нет, чем да – это прерогатива флагманских и субфлагманских видеокарт. Если же рейтрейсинг для вас все-таки важен – выбирайте среди видеокарт NVIDIA. Они справляются с ним куда лучше, чем решения AMD.

Стоит ли обращаться к сайтам объявлений и форумам?

Опять же, скорее нет, чем да, если вы не опытный компьютерщик. Велик риск купить видеокарту, которая эксплуатировалась в майнинг-ферме в плохих условиях. И даже если устройство на гарантии, в ней могут отказать, разглядев под лупой или микроскопом последствия тех самых плохих условий. Да, можно пойти судиться, суды по подобным делам в России часто встают на сторону потребителя, но это уйма потраченного времени. По мне, так лучше немного переплатить, и купить карточку в магазине. Но это личный выбор каждого.

А что насчет заказа графических ускорителей из-за рубежа?

Ключевая проблема в гарантии. К тому же, многие площадки не доставляют заказы напрямую в Россию из-за санкций. Да, есть AliExpress. Но, чтобы отличить нормальные предложения от фуфла, нужен большой опыт работы с китайским сайтом или «шарящий» товарищ.

Какой процессор можно считать оптимальным выбором для перечисленных видеокарт?

Любой более-менее современный шестиядерник или восьмиядерник. Если речь идет о том, какой купить , то я бы посоветовал Core i5-12400F.

Заключение

В рамках сегодняшнего материала я рассказал о девяти лучших видеокартах стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в начале 2023 года. Полагаю, спустя какое-то время я обновлю этот список – судя по слухам, как минимум NVIDIA планирует весной расширить свой модельный ряд. Что вы думаете по поводу перечисленных видеокарт? Возможно, вы хотели бы добавить в топ какую-то не упомянутую модель, или, напротив, убрать одну из представленных в нем? Пишите в комментариях! И пишите, какая у вас сейчас установлена видеокарта. У меня – Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC.

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Отличная статья, на 100% адекватная. Автору респект и 5 звезд!
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