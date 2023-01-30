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Всем привет! С вами Zero, и это специальный выпуск рубрики «Народный ПК» – сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать за 50 тысяч рублей в январе-феврале 2023 года, если не пренебрегать вторичным рынком, а также заказом комплектующих из-за рубежа. Беспошлинный порог на уровне 1000 евро продлили как минимум до апреля 2023 года, так что это вполне актуально. При этом предупрежу сразу, что в моей конфигурации не будет старых процессоров Xeon и китайских материнских плат непонятных брендов – только железо от авторитетных производителей. Поехали!

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Начну, как водится, с процессора, и это будет AMD Ryzen 5 3600 – один из самых доступных по цене актуальных двенадцатипоточных шестиядерников, а возможно, и самый доступный. Конечно, в играх он уступает не только Intel Core i5-12400F, но и Ryzen 5 5600X/5600, а также Core i5-11400F, но, что немаловажно, позволяет с комфортом играть в любые проекты при наличии подходящего графического ускорителя. В дальнейшем же рекомендую заменить «три тысячи шестисотый» на Ryzen 7 5800X3D – первый процессор AMD с 3D-кэшем. Это лучший вариант для гейминга в рамках сокета AM4. Если же вы не планируете в ближайшие годы совершать апгрейд – постарайтесь вместо Ryzen 5 3600 взять Ryzen 5 5600 на основе более современной микроархитектуры Zen 3. Только именно 5600 или 5600X, но ни в коем случае не 5500 – а то останетесь без поддержки PCI-Express 4.0. О том, как делать заказы в Computeruniverse, хотя он не доставляет в Россию из-за санкций, я напишу в конце статьи, в разделе FAQ.

Материнскую плату я выбрал именно с заделом под будущий апгрейд – у ASRock B550M Phantom Gaming 4 неплохая для своего сегмента подсистема питания, защищенная, к тому же, от перегрева радиатором. Еще одно важное преимущество – наличие двух разъемов M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей. В качестве стартового варианта я предложу полутерабайтник, но такого объема в 2023 году надолго не хватит – в дальнейшем, когда появятся свободные деньги, в пару к нему стоит докупить еще один SSD, желательно на 2 терабайта. Важный момент – если будете в будущем менять процессор на модель поколения Zen 3, например, 5800X или 5800X3D, то обновите BIOS до того, как его устанавливать, не вытаскивая старый CPU. Иначе система просто-напросто не заведется.

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Кулер можно взять и здесь – недорогих, но достаточно эффективных моделей, рассчитанных на отвод от процессора примерно 180 Вт тепла, в российской рознице хватает. Подходят, например, ID-COOLING SE-214-XT, DeepCool GAMMAXX 400 V2 и еще несколько воздушных башенных систем охлаждения со 120-миллиметровым вентилятором и относительно компактным радиатором, оснащенным тремя-четырьмя тепловыми трубками. Подобный кулер не только легко справится с Ryzen 5 3600, но и будет работать достаточно тихо – вентилятору не понадобится раскручиваться до высоких оборотов. Хватит его и для охлаждения Ryzen 5 5600 или 5600X. А вот для обладающих более горячим нравом шестнадцатипоточных восьмиядерников, если вы в дальнейшем будете делать апгрейд, кулер лучше подобрать более производительный.

Оперативная память: любая DIMM DDR4 3200 МГц 16-18-18 или 16-20-20, 8 ГБ x2 (б/у)



Оперативную память для бюджетной сборки оптимально подобрать на вторичном рынке. Необходимый нам объем – 16 гигабайт, причем обязательно двумя модулями по 8. Поэтому искать стоит сразу комплект или две одинаковых планки. Геймеры сейчас пусть не массово, но все-таки переходят с платформ с DDR4 памятью на новые платформы с DDR5, соответственно, на сайтах объявлений и в тематических группах в соцсетях появляются предложения о продаже модулей и наборов ОЗУ.

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Предлагаю искать планки со следующими характеристиками – DIMM DDR4, два модуля по 8 ГБ. Unbuffered, non-ECC – обязательно, серверная память нам не нужна. Что же касается частоты и таймингов, рекомендуемые параметры такие: 3000-3600 МГц, 16-18-18 или 16-20-20. Оверклокерскую память для сборки на AM4 брать никакого смысла нет из-за ограничения по шине Infinity Fabric, да и бюджет в 50 тысяч рублей на ПК по меркам 2023 года не назвать большим – это меньше 1000 долларов, причем ощутимо меньше.

Твердотельный накопитель емкостью менее 480-500 ГБ для геймерской конфигурации в 2023 году – это просто ничто, поэтому для начала советую взять полутерабайтник (или терабайтник, если есть дополнительные средства), а потом докупить к нему второй SSD на 2 терабайта. Одним из лучших вариантов за свои деньги является ADATA XPG SX8100 – с учетом приличных скоростных показателей и высокой надежности, цена на него в немецком магазине Computeruniverse просто смешная. Немаловажно, что накопитель обладает DRAM-буфером, значительно увеличивающим производительность в некоторых сценариях использования. По максимальным последовательным скоростям чтения и записи модель, конечно, серьезно уступает PCI-Express 4.0 решениям, особенно топовым, таким как Samsung 990 Pro, но геймерской конфигурации скорости на уровне 7 ГБ/с и не требуются.

Переходим к главному компоненту сборки, оказывающему максимальное влияние на производительность системы в играх – видеокарте. В России сейчас тяжело найти новую NVIDIA GeForce RTX 3060 менее, чем за 30 тысяч рублей, на Computeruniverse же без проблем можно выбрать из нескольких модификаций, доступных менее, чем за 19 тысяч. Да, есть такая штука, как НДС, но НДС составляет не более 20%, никак не 50%. А ведь немецкий магазин тоже торгует явно не себе в убыток, и получает какую-никакую, а прибыль.

Возможностей RTX 3060 в настоящий момент достаточно, чтобы играть со стабильными 60+ FPS практически в любые проекты на максимальных настройках, хотя, конечно, без трассировки лучей. Просадки ниже 60 кадров в секунду возможны разве что в самых ресурсоемких тайтлах, таких, как Cyberpunk 2077 или Red Redemption 2, но и тогда достаточно немного подкрутить параметры графики, установив их на уровень между ультра и высокими, и проблема будет решена. Среди дополнительных преимуществ «три тысячи шестидесятой» отмечу солидный, даже несколько избыточный запас видеопамяти – 12 гигабайт хватит на весь жизненный цикл устройства.

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Блок питания предлагаю взять с запасом под будущий апгрейд – например, под замену процессора на 5800X3D или видеокарты на условную RTX 4070, которая на момент написания статьи еще не вышла. Отличным выбором будет Be quiet SYSTEM POWER 10 650 Вт – конечно, по сравнению с решениями некоторых других производителей он стоит немного дороже, но у модели немецкого производителя есть свои плюсы. Среди них – тихая работа, приличное для бюджетного БП качество сборки и элементной базы, а также наличие бронзового сертификата 80 Plus, гарантирующего определенный уровень КПД при различных нагрузках. Кстати, если вы точно уверены, что будете менять и процессор, и графический ускоритель на более производительные и требовательные к питанию, то советую сразу взять блок питания той же линейки не на 650, а на 750 Вт – он стоит всего на 400-500 рублей дороже.

Корпус: Zalman Z3/Z3 Plus или другой б/у



Корпус из-за рубежа заказывать нецелесообразно, поэтому стоит внимательно изучить сайты объявлений – если вы живете в крупном городе, то кто-то наверняка продает подходящий кейс за 2-2.5 тысячи рублей. В качестве примера я привел Zalman Z3/Z3 Plus, но подходящих моделей масса. При выборе шасси необходимо обращать внимание на ограничения по форм-фактору материнской платы, высоте кулера и длине видеокарты, а также по максимальному числу накопителей и вентиляторов. В идеале подобрать модель, в которую влезут материнская плата формата ATX, кулер высотой хотя бы 160 мм, и видеокарта длиной от 320 мм, а также 2-4 3.5-дюймовых жестких диска и 3-4 120-миллиметровых вентилятора.

При покупке обращайте внимание на комплектацию корпуса и следы эксплуатации (потертости, царапины и прочее) – все это повод для торга. Попросите продавца продемонстрировать работу комплектных вентиляторов – если они стучат, требуйте скидку. Если кейс старый, то они, скорее всего, стучать будут, так что вам, возможно, придется докупить пару новых «вертушек». Подойдут, например, Fractal Design Silent Series.

Подводим итоги

Посмотрим, насколько сборка за 50 тысяч с заказом комплектующих из-за рубежа и покупкой части компонентов на вторичном рынке лучше, чем если приобретать только новое железо в российских магазинах.

Напомню, в случае «стандартной» январской конфигурации за 50 тысяч лучшим вариантом без превышения бюджета была связка из восьмипоточного четырехъядерного процессора Intel Core i3-10100F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ. Конечно, подобная система тоже позволяет запускать любые игры в разрешении FullHD, но о комфортном FPS на ультра в требовательных проектах не может быть и речи. А вот Ryzen 5 3600 и RTX 3060 такие тайтлы как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 на высоких-ультра с 60 FPS вполне подвластны. Проще говоря, заказывать из-за рубежа выгодно даже с учетом недешевой доставки.

FAQ (Вопросы и ответы)

Как заказывать с Computeruniverse? Доставки в Россию нет из-за санкций.

Через друзей/родственников из Казахстана или другой соседней страны. В Казахстан – доставка DHL или другой транспортной компанией. Так же и из Казахстана в Россию, например, довольно быстро и недорого привозит посылки Boxberry. Доставка крупной посылки с несколькими комплектующими из Германии до Казахстана в большинстве случаев обойдется не дороже 5000 рублей. Из Казахстана в Россию при помощи Boxberry – около 2000 рублей. Если надежных друзей или родственников в соседних странах нет, можно воспользоваться услугами фирмы-посредника или проверенного годами человека с какого-нибудь из «железячных» форумов.

Почему в конфигурации нет ничего с AliExpress?

Про сборку с AliExpress я в будущем планирую написать отдельную статью. Но там не будет ни старых процессоров Xeon, ни глючных материнских плат от сомнительных китайских производителей.

А разве при заказе такого количества комплектующих из Германии не придется платить пошлину?

На момент написания статьи – нет. Беспошлинный порог в размере 1000 евро продлили до 1 апреля 2023 года. Скорее всего, продлят еще раз, но, если вы читаете материал позже указанной даты – сверьтесь с новостями.

Сколько придется ждать доставку?

В большинстве случаев – от одного до двух месяцев. Часто железо добирается из Германии до Казахстана примерно за месяц, и еще 10-15 дней нужно на доставку до того или иного российского города.

А стоит ли так рисковать? Мало ли что может случиться в пути с посылкой.

Уровень допустимого риска каждый покупатель определяет для себя сам. Лично я заказывал из-за рубежа такие комплектующие, как SSD, жесткие диски, кулеры и вентиляторы, но не более крупное железо вроде видеокарт или материнских плат. Впрочем, многие люди с форума Overclockers.ru успешно заказывали и их. Если не хотите рисковать, а также если для вас важна гарантия – лучше, конечно, переплатить и приобрести компоненты ПК в одном из российских магазинов, например, в Ситилинке или Регарде.

Заключение

Итак, в условиях отсутствия пошлин при приобретении товаров из-за рубежа стоимостью менее 1000 евро и весом менее 31 кг, собирать игровой ПК, заказывая часть комплектующих из иностранных магазинов, весьма выгодно. При этом, как я уже писал, уровень риска, конечно, выше, чем если приобретать все железо у российских ритейлеров, но каждый решает для себя сам, что ему важнее – получить комплектующие сразу и с гарантией, пусть и подороже, или подождать месяц-два, зато сэкономить деньги, а еще, возможно, собрать более производительную конфигурацию. А как вы поступаете в условиях санкций, покупаете компьютерные комплектующие в России или заказываете из-за рубежа? Пишите в комментариях!

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