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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о двенадцати заслуживающих внимания центральных процессорах Intel и AMD, актуальных для работы и игр. Начну я с недорогих моделей, слишком маломощных для современных игр, но вполне способных потрудиться в офисной «печатной машинке», а закончу дорогими многоядерными решениями, выдающими отличную производительность как в ресурсоемких рабочих задачах, так и в гейминге. Поехали!

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Открывает сегодняшнюю подборку сверхбюджетный двухъядерный процессор Intel Celeron G5905. Основных сценария применения я для него вижу два. Первый – основа для офисного ПК, на котором не будут использоваться никакие программы тяжелее, чем Microsoft Word и Google Chrome. Второй – основа для сверхбюджетной домашней сборки, предназначенной для интернет-серфинга и просмотра различного контента. Для современных игр Celeron G5905 не подходит совершенно, но с тайтлами начала двухтысячных он вполне справится. Энергопотребление и тепловыделение у процессора весьма скромные, что позволяет использовать недорогой башенный или даже радиальный кулер. Другой вариант – приобретать модель в боксовом исполнении, хотя комплектные кулеры Intel разочаровывают. Напоследок скажу, что по сравнению с G5900 у G5905 удвоенный объем кэша L3, что положительно влияет на производительность.

Преимущества:

Крайне низкая цена

Наличие встроенной графики

Нетребовательность к материнской плате

Малые энергопотребление и тепловыделение

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Недостатки:

Слабая производительность

Только 2 физических ядра и столько же потоков

Не подходит для ресурсоемкого ПО и игр, кроме совсем старых

Intel Core i3-10100F – уже процессор посерьезнее, он подходит для современных игр, хотя и с натяжкой. Дело в том, что стандартом в массовом сегменте уже стали двенадцатипоточные шестиядерники, «десять тысяч сотый» же – восьмипоточный четырехъядерник, причем уже не самой современной архитектуры. Но если бюджет на сборку ограничен 40-50 тысячами рублей, а брать CPU на вторичном рынке не хочется, вероятно, это один из оптимальных вариантов. Компромиссных, но оптимальных. Время летит быстро, всего 5-6 лет назад ядерная формула 4/8 была прерогативой субфлагманского и даже флагманского потребительского сегмента – в пример можно привести такой процессор, как Intel Core i7-7700.

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Оговорюсь, что покупать 10100F или любой другой четырехъядерник стоит, только если денег крайне мало, потому что переплата за шестиядерник и материнскую плату для него стоит того – производительность повышается достаточно пропорционально. К тому же, поскольку шестиядерные процессоры окончательно прописались в массовом сегменте, что подтверждает, например, статистика Steam, разработчики игр оптимизируют свои творения именно под них, а не под модели с меньшим количеством ядер и потоков.

Преимущества:

Скромная цена

Приемлемая для ПК начального игрового сегмента производительность

Небольшие требования к системе охлаждения

Подходит, чтобы играть и работать «здесь и сейчас», если нет денег на шестиядерник

Возможность сэкономить на материнской плате

Недостатки:

Наличие только четырех физических ядер

Отсутствие встроенной графики

Нет запаса производительности на будущее

AMD Ryzen 5 3600 – процессор далеко не новый, тем не менее, он по-прежнему заслуживает внимания. Дело в том, что это один из самых доступных актуальных шестиядерников на рынке, а если учитывать стоимость связки «CPU и материнская плата» – возможно, и самый доступный. Модель, конечно, уступает Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F, но в паре с подходящей видеокартой позволяет играть в любые игры. Самое главное, впрочем, не это. Главное – что «три тысячи шестисотый» может послужить для легкого захода на платформу AM4, в дальнейшем же устройство можно продать и приобрести лучший игровой процессор AMD для своего сокета – Ryzen 7 5800X3D. Хорошую материнскую плату для сокета AM4 можно купить гораздо дешевле, чем для сокетов AM5 или LGA 1700, да и даже чем для LGA 1200. Хотя лучше, конечно, если хватает денег, брать не Ryzen 5 3600, а хотя бы Ryzen 5 5600.

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Преимущества:

Один из самых доступных по цене шестиядерников

Возможность сэкономить на материнской плате

Хорошие перспективы для апгрейда на Ryzen 7 5800X3D

Неплохой, особенно с учетом цены, уровень производительности

Недостатки:

Постепенно устаревает и заметно уступает актуальным шестиядерникам в играх

Очень плохо поддается разгону

Немного добавив денег, можно взять гораздо более интересный Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 – это «облегченная версия» 5600X, также базирующаяся на микроархитектуре Zen 3. Примечательно, что он, в отличие от 5500, поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express, что является достаточно важным фактором при выборе процессора. Что же касается непосредственно производительности -– она почти такая же, как у 5600X, при этом разницу можно легко нивелировать при помощи разгона. В играх модель выступает примерно наравне с Core i5-11400F, и, хотя и не догоняет Core i5-12400F, это можно считать достойным результатом. Особенно с учетом того, что, если грамотно выбрать материнскую плату, в дальнейшем можно будет установить Ryzen 7 5800X3D, который является вершиной развития сокета AM4. Интересно, каковы будут CPU Zen 4 с 3D-кэшем – на момент написания статьи они еще не вышли, но многие геймеры возлагают на них большие надежды. Впрочем, я отвлекся. Так вот, Ryzen 5 5600 – это хороший бюджетный процессор как для работы, так и для игр, а материнские платы для него стоят значительно дешевле, чем для Core i5-12400F, хотя сам «двенадцать тысяч четырехсотый», конечно, смотрится привлекательнее.

Преимущества:

Хорошее соотношение стоимости и характеристик, особенно если учитывать дешевизну материнских плат для сокета AM4

На пару тысяч дешевле, чем Ryzen 5 5600X

При помощи разгона можно улучшить производительность до уровня Ryzen 5 5600X

Относительно современная микроархитектура и тонкий 7-нм техпроцесс

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Недостатки:

Возможно, для работы в части МП понадобится обновить BIOS

При разгоне отмечается значительный рост тепловыделения

Intel Core i5-12400F в особенном представлении не нуждается – этот двенадцатипоточный шестиядерник уже успел стать по-настоящему народным. При вполне приемлемой, не завышенной цене, он обладает отличной производительностью и невысоким TDP, что позволяет использовать его с бюджетными материнскими платами, не оснащенными радиаторами, защищающими подсистему питания, а также с недорогими башенными кулерами. Да, модель не поддерживает ручной разгон посредством увеличения множителя, а разгон по шине доступен лишь на крайне ограниченном количестве МП, но «двенадцать тысяч четырехсотый» очень хорош и без оверклокинга. Так, в рубрике «Народный ПК» для геймерских сборок за 75 и 100 тысяч рублей я много месяцев подряд рекомендую именно этот процессор. Минус у него я вижу только один, и он относится не к самому устройству. Речь идет о высокой стоимости материнских плат на чипсете B660, поддерживающих разгон оперативной памяти.

Преимущества:

Отличная за свои деньги производительность как в играх, так и в рабочих задачах

Сбалансированные характеристики

Скромное тепловыделение – ниже, чем у 11400F или 5600X

Подходит для продвинутых игровых конфигураций

Недостатки:

Дорогие материнские платы сокета LGA 1700

За год восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор AMD Ryzen 7 5800X подешевел в российских магазинах с 32-33 тысяч рублей до 20-22 тысяч, и этому есть объективные причины. В первую очередь – выход новых поколений CPU, причем весьма конкурентоспособных, хотя и 5800X – процессор весьма производительный. Впрочем, я включил эту модель в список именно из-за привлекательной цены – заядлым геймерам рекомендовать ее не стану, поскольку есть Ryzen 7 5800X3D, а также решения с восемью производительными ядрами и разным количеством энергоэффективных ядер поколений Intel Alder Lake и Raptor Lake. Хотя и несколько дороже. А вот для рабочего ПК или универсального, используемого примерно поровну как в ресурсоемких приложениях, так и в играх, вариант за такие деньги очень даже хороший. Особенно, опять же, если учитывать стоимость материнских плат – решения сокета AM4 куда более доступны, чем AM5 или LGA 1700.

Преимущества:

Восемь физических ядер и шестнадцать потоков

Хорошая производительность как в работе, так и в играх

Заметно снизившаяся за последний год цена

Наличие некоторого разгонного потенциала

Недостатки:

Необходимость использования эффективной системы охлаждения

Производительность на ядро несколько ниже, чем у Zen 4, Alder Lake и Raptor Lake

Новенький Core i7-13700F поколения Raptor Lake до российских магазинов пока не доехал, а когда и доедет, вряд ли сможет сравниться по привлекательности с разгоняемым 13700KF, поэтому пользователям, не желающим заморачиваться с оверклокингом, предлагаю рассмотреть покупку модели Alder Lake – Intel Core i7-12700F. Рассматриваемый CPU обладает восемью производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и четырьмя энергоэффективными без оной, и обгоняет Ryzen 7 5800X как в рабочих, так и в игровых сценариях использования. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что и сам проц, и подходящие для него материнские платы, стоят дороже, чем в случае с решением AMD. При этом сама концепция производительных и энергоэффективных ядер в десктопах выглядит весьма сомнительной. Если где она уместна – так это в ноутбуках, смартфонах и прочих мобильных устройствах. Но крупные компании очень подвержены инерции – как в технологических решениях, так и в управленческих.

Преимущества:

Двенадцать ядер (хотя полноценных из них только восемь), двадцать потоков

Достойная производительность как в работе, так и в играх

Адекватный TDP

Наличие запаса вычислительной мощности на несколько лет

Недостатки:

От четырех энергоэффективных ядер маловато пользы

Требует качественного охлаждения – как самого чипа, так и зоны VRM материнской платы

AMD Ryzen 7 5800X3D – это первый процессор красных с 3D-кэшем, и, как считают многие компьютерщики и геймеры, включая меня, вершина развития сокета AM4. Да, именно восьмиядерный 5800X3D, а не шестнадцатиядерный тридцатидвухпоточный AMD Ryzen 9 5950X. Многоядерные CPU встречались и раньше, пусть в основном в серверном и HEDT сегментах. А вот добавления дополнительного слоя кэш-памяти раньше производители не осуществляли. Эффект от нововведения оказался ошеломительным – процессор практически сравнялся в играх со старшими Intel Alder Lake. И, разумеется, сразу стал желанным приобретением для геймеров, хотя поначалу цены на новинку отнюдь не радовали.

Немаловажно, что для Ryzen 7 5800X3D не требуется материнская плата на флагманском чипсете – достаточно приличной модели с радиаторами в области зоны VRM на базе набора системной логики B450 или B550. Придется только обновить BIOS. А это означает, что на данный процессор можно перейти с условного Ryzen 5 2600, 3600 или 5600X без смены платформы, что явно выгоднее, чем приобретать не только CPU, но и материнскую плату, и даже комплект оперативной памяти, если мы говорим о переходе на сокет AM5. Ведь процессоры Ryzen 7000 поддерживают только DDR5.

Преимущества:

Высокая производительность в играх, сравнимая с результатами Intel Core i7-12700KF

Один из лучших вариантов для апгрейда с шестиядерника AMD

Отнюдь не запредельные энергопотребление и тепловыделение

И снова – возможность не переплачивать за материнскую плату

Недостатки:

Уступает в гейминге Intel Core i7-13700KF и другим старшим Raptor Lake

Стоимость в российских магазинах по-прежнему завышена – лучше заказывать из-за рубежа, если есть возможность

AMD Ryzen 7 7700X выглядит как неплохой вариант для знакомства с сокетом AM5, но скорее для пользователей, ориентированных больше на работу, чем на игры, потому что будущие Zen 4 с 3D-кэшем наверняка сильно вырвутся вперед, если говорить о геймерских сценариях использования. Не выдерживает модель и конкуренции с Intel Core i7-13700KF, но здесь стоит оговориться, что «синий» CPU стоит ощутимо дороже, как и материнские платы на чипсете Z790. Хотя можно, конечно, обойтись Z690, особенно если использовать DDR4 память, а не высокочастотные комплекты DDR5 на чипах Hynix M-Die или A-Die.

Конечно, «семь тысяч семисотый» не назвать прорывом или каким-то невероятно хорошим процессором – это очередной продукт в рамках планомерного развития архитектуры Zen, но не более. И я не стал бы его рекомендовать, если бы не был уверен – модели с 3D-кэшем будут стоить гораздо дороже. Если вы поклонник продукции AMD, то, как я уже говорил, с 7700X можно собрать ПК на новой платформе с DDR5 памятью, в дальнейшем же этот процессор можно поменять на условный 8800X3D – у «красных» сокеты живут гораздо дольше, чем у «синих».

Преимущества:

Отличная производительность в работе и неплохая – в играх

Современный 5-нм техпроцесс

Значительно более низкий реальный TDP, чем у разгоняемых решений Intel Raptor Lake

Хороший вариант для перехода на платформу AMD

Поддержка интерфейса PCI-Express 5.0

Недостатки:

Несколько завышенная цена

Intel Raptor Lake гораздо производительнее в играх

Требует приобретения материнской платы на новом совете AM5 и DDR5 ОЗУ

Intel Core i7-13700KF – один из лучших процессоров сокета LGA 1700, демонстрирующий превосходную производительность как в работе, так и в играх. Вероятно, по соотношению цены и возможностей это оптимальный выбор для продвинутых геймерских конфигураций ПК. Напомню, что у модели имеется восемь производительных ядер с поддержкой мультипоточности и восемь энергоэффективных без нее – суммарно получается шестнадцать ядер и двадцать четыре потока. Гораздо более сбалансированное сочетание, чем у 12700KF, хотя многие пользователи, включая меня, предпочли бы, чтобы Intel просто выпустила CPU с двенадцатью или хотя бы десятью полноценными ядрами. И ведь был же не так давно у компании десятиядерник – Core i9-10900K.

Впрочем, «тринадцать тысяч семисотый» настолько хорош, что подобное желание может выглядеть как придирка. Да, это очень горячий процессор, и для отвода от него тепла при стресс-тестах требуется топовый суперкулер, а лучше – система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, зато вычислительная мощность модели действительно впечатляет. Не забывайте и про наличие свободного множителя. При воздушном охлаждении рабочие частоты ядер можно зафиксировать на высоких отметках, а при жидкостном – даже осуществить небольшой дополнительный разгон.

Преимущества:

Один из лучших игровых процессоров на начало 2023 года, а с учетом цены – скорее всего, лучший

Отличный выбор не только для гейминга, но и для работы

Шестнадцать ядер (хотя из них всего восемь полноценных) и двадцать четыре потока

Возможность дополнительного разгона

Высокая, но адекватная стоимость

Недостатки:

К этому процессору необходимо приобретать качественную материнскую плату на чипсете Z690/Z790 и эффективную систему охлаждения

Со временем могут проявиться проблемы с прижимом подошвы кулера к теплораспределительной крышке

Если для работы вам требуются полноценные 16 ядер с поддержкой мультипоточности, то один из лучших вариантов – AMD Ryzen 9 7950X. При этом для игр я данный процессор не порекомендую – в настоящий момент лучше взять 13700KF, который еще и дешевле. К тому же, уже совсем скоро выходят Ryzen 7000 с 3D-кэшем, и вот они, как прогнозируют эксперты, «наведут шороху» и станут для многих геймеров веской причиной для перехода на новый сокет AM5, несмотря на то, что переход этот, с учетом необходимости приобретения не только материнской платы, но и оперативной памяти стандарта DDR5, обходится довольно дорого. Ryzen 9 7950X – это результат эволюционного развития архитектуры Zen, который может похвастаться подросшими частотами, увеличившейся производительностью на ядро, новым техпроцессом и так далее.

Преимущества:

Шестнадцать полноценных ядер с поддержкой мультипоточности

Шикарная производительность в ресурсоемком ПО с хорошо распараллеливаемой нагрузкой

Вполне адекватный для 16-ядерного процессора TDP – модель нельзя назвать «кипятильником»

Поддержка интерфейса PCI-Express 5.0

Недостатки:

Далеко не самый оптимальный вариант для игр

Необходимость покупки продвинутой материнской платы на сокете AM5 и комплекта ОЗУ стандарта DDR5

Intel Core i9-13900KF – это ультимативный вариант как для гейминга, так и для работы, но предупреждаю сразу: в отличие от Ryzen 9 7950X, он очень, очень горячий. Если вы хотите, чтобы «тринадцать тысяч девятисотый» работал в полную силу в рабочих приложениях – вам нужна эффективная система жидкостного охлаждения – пусть и не кастомная, но хотя бы качественная необслуживаемая 360-миллиметровая на платформе Asetek. Для игр, впрочем, хватит и воздушного суперкулера. Модель обладает восемью производительными ядрами (с мультипоточностью) и шестнадцатью энергоэффективными, и, если снять лимит по энергопотреблению, обходит Ryzen 9 7950X не только в играх, но и в многопоточных рабочих приложениях. Если же ограничение активно, то эти CPU в работе примерно эквивалентны. Но какой смысл покупать флагманский процессор и намеренно замедлять его?

Преимущества:

Высочайшая производительность в работе и играх

Солидный запас прочности на будущие годы

Приемлемый TDP в играх (именно в играх)

Широкие возможности по тонкой настройке (включая андервольтинг)

Недостатки:

Крайне высокие показатели энергопотребления и тепловыделения при многопоточной рабочей нагрузке

Необходимость приобретения материнской платы с мощной подсистемой питания и продвинутым охлаждением, а также суперкулера или СЖО

Бьющая по кошельку цена

FAQ (Вопросы и ответы)



Как выбрать лучший процессор для игр или работы?

Смотреть тесты. Например, Ryzen 9 7950X отлично проявляет себя в многопоточных рабочих приложениях, но в играх он уступает даже в полтора раза более доступному Core i7-13700KF.

Какие модели процессоров можно выделить как лучшие для игр в своем ценовом диапазоне?

Бюджетный вариант – Intel Core i5-12400F. Продвинутый вариант – AMD Ryzen 7 5800X3D. Вариант для энтузиастов – Intel Core i7-13700KF. Переплата за Intel Core i9-13900KF или 13900KS не особо рациональна, если речь идет только об игровых сценариях использования. А вот будущие AMD Ryzen 7000 с 3D-кэшем могут оказаться весьма интересны.

Почему в списке нет суперфлагмана Intel – Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц?

Он как минимум на 15% дороже, чем Core i9-13900KF, но всего на 1-3% производительнее. Да и энергопотребление с тепловыделением у этой модели совсем уж неприличные.

Что означают буквы «K» и «F» в названиях процессоров Intel?

Буква «K» означает разблокированный множитель, позволяющий разгонять CPU при наличии подходящей материнской платы на Z-чипсете. Буква «F» – отсутствие встроенного графического ядра, которое не нужно, если в конфигурации используется дискретная видеокарта. Наличие встроенной графики, как правило, добавляет несколько процентов к стоимости процессора.

Стоит ли сейчас покупать процессор или лучше подождать?

Если вы не поклонник компании AMD, приобретающий только ее CPU и GPU, то стоит – ассортимент, несмотря на санкции, хороший (магазины успели адаптироваться), цены приемлемые. Если же вас интересуют только процессоры Ryzen, то лучше, конечно, дождаться выхода моделей Zen 4 с 3D-кэшем.

Заключение

В этой статье я рассказал о двенадцати лучших процессорах Intel и AMD, актуальных в 2023 году для игр и работы. Если вы читаете эту статью не в январе, а, например, спустя несколько месяцев, то к тому времени на рынке могут появиться и новые интересные модели – в первую очередь речь идет о неоднократно упомянутых Ryzen 7000 с 3D-кэшем, но не только о них. Тем не менее, уверен, что почти все перечисленные в материале модели, за исключением, возможно, самых бюджетных, будут актуальны еще достаточно долго. А что вы думаете по этому поводу? Возможно, считаете, что какой-то процессор я добавил зря, а какой-то, напротив, несправедливо обделил вниманием? Пишите в комментариях!

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