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Всем привет! С вами Zero, и это февральский выпуск «Народного ПК» в бюджете до 100 тысяч рублей – в рамках данной рубрики я каждый месяц предлагаю оптимальные игровые конфигурации компьютеров в разных ценовых категориях. Посмотрим, как изменились цены на компоненты ПК за последний месяц, и удастся ли собрать столь же производительную конфигурацию, как в январе. Поехали!

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Открывает список компонентов сборки центральный процессор – и он все тот же, что месяц назад, два месяца назад, три месяца назад, и так далее. За свои деньги двенадцатипоточный шестиядерник Intel Core i5-12400F по-прежнему выглядит как один из наилучших вариантов для игровой конфигурации среднего уровня. Конечно, в ближайшем будущем на рынок должны поступить CPU Ryzen 7000 с 3D-кэшем, но они, вероятно, будут стоить достаточно дорого, да и сама миграция на новую платформу AM5 также способна ударить по кошельку. Вероятно, в условиях не самого крупного по современным меркам бюджета лучше вложить дополнительные средства в графический ускоритель. Ведь именно GPU – компонент, от которого в наибольшей степени зависит частота смены кадров в играх, если, конечно, в системе нет явных и очевидных «боттлнеков», или, если говорить проще, узких мест.

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Материнскую плату стоит выбирать среди моделей на чипсете B660 – он позволяет осуществлять тонкую настройку оперативной памяти, да и в целом, предоставляет больше возможностей, чем H610. Переплата же за Z-чипсет в нашем случае нерациональна, поскольку Core i5-12400F не поддерживает разгон посредством увеличения множителя. Думаю, с учетом конкретных обстоятельств, главное, что нам нужно от материнской платы – это наличие хотя бы двух слотов M.2 PCI-E для скоростных SSD: одного накопителя, даже терабайтного или двухтерабайтного, геймеру-энтузиасту очень быстро начнет не хватать. Можно, конечно, удалять игры после прохождения, но это, как известно, дело не царское, к тому же, многие люди играют сразу в несколько онлайн-проектов. Что же касается прочих характеристик платы – на них можно не обращать особенного внимания. Так, «двенадцать тысяч четырехсотому» не нужны радиаторы, защищающие зону VRM, а разъемов для модулей памяти вполне хватит и двух – требуемый объем ОЗУ оптимально набирать именно при помощи пары планок.

Кулер советую взять с солидным запасом, рассчитанный на 150-180 Вт – это позволит не страдать от повышенного уровня шума. Хорошо подойдет, например, ID-COOLING SE-214-XT RING, при этом стоит устройство смешные по сравнению с другими комплектующими деньги – всего полторы тысячи рублей. Хватает в том же ценовом сегменте и других похожих систем охлаждения с компактным радиатором, оснащенным несколькими теплотрубками, и 120-миллиметровым вентилятором. Только убедитесь, что обороты «вертушки» можно регулировать – есть среди бюджетных кулеров и решения с фиксированной скоростью вращения вентилятора, что, если вы не выключаете компьютер на ночь, и спите в той же комнате, где он установлен, может доставить вам немало неприятных минут.

Из-за сильно упавшего спроса на компьютерные комплектующие оперативная память стандарта DDR4 стоит очень дешево, и я предложил бы сразу взять 32 гигабайта двумя модулями, но видеокарта все-таки важнее, так что для начала хватит и 16. В дальнейшем же вы можете продать свой комплект и взять на вторичном рынке другой, из пары шестнадцатигиговых планок. Рекомендуемые параметры такие: 3000-3600 МГц, тайминги 16-20-20, или, лучше, 16-18-18. Гнаться за отборными чипами вроде Micron E-Die или Samsung B-Die особенного смысла нет, разве что вам удастся сравнительно недорого найти набор с оснащенными ими модулями на вторичке. Со временем многие геймеры будут переходить на новые платформы с поддержкой DDR5, и на сайтах объявлений, а также на тематических форумах будет появляться все больше предложений о продаже старой памяти. При этом чипы памяти DRAM, как правило, весьма долговечны, если не эксплуатируются в экстремальных условиях. Производители не просто так часто дают на них пожизненную гарантию.

В качестве основного накопителя предлагаю использовать M.2 PCI-E 4.0 SSD ADATA Legend 850 емкостью в 1 терабайт. Если вы думаете: «Да зачем мне столько, хватит и 500 ГБ», то с вероятностью выше 95% совершаете ошибку – многие современные игры весят ОЧЕНЬ много, и после установки всего нескольких проектов у вас не останется свободного места для того, чтобы поставить еще один.

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Модель базируется на контроллере Silicon Motion SMI SM2269XT и способна выдавать до 5000 МБ/с при последовательном чтении и до 4500 МБ/с при последовательной записи. Показатель IOPS также весьма внушительный для недорогого SSD – около полумиллиона. Для сравнения, у длительное время находившегося на Олимпе рынка твердотельных накопителей Samsung 980 Pro – миллион. Проще говоря, это отличный, с учетом стоимости, безбуферный SSD, возможностей которого более, чем достаточно для любых игр.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti стоит в российских магазинах примерно столько же, сколько и месяц назад, а потому выбор видеокарты для сегодняшней сборки очевиден. Улучшенная «три тысячи семидесятая» легко справляется с любыми играми не только в разрешении FullHD, но и в более тяжелом QuadHD, причем выставлять можно любые настройки – хоть максимальные. Есть, впрочем, три нюанса. Первый – если хотите использовать трассировку лучей, то включайте и технологию масштабирования DLSS 2.0, иначе FPS не будет комфортным. Второй – не забывайте, что спустя 2-3 года 8 гигабайт видеопамяти для некоторых игр в QuadHD может уже не хватить. И третий – позаботьтесь об организации охлаждения внутри системного блока. RTX 3070 Ti, в отличие от «базовой» RTX 3070 – видеокарта достаточно горячая, ее TGP может приближаться к отметке в 300 Вт.

На блоке питания, как обычно, можно в разумных пределах сэкономить. Подчеркну: именно в разумных, китайские Noname-БП с AliExpress я брать ни в коем случае не советую. Да и зачем, если в российских магазинах хватает недорогих, но вполне качественных и надежных решений Chieftec, Zalman и еще ряда брендов. С учетом выбранной видеокарты, думаю, оптимально будет взять блок питания на 650-700 Вт, чтобы был солидный запас по мощности. Хорошим выбором может стать, например, 700-ваттный Chieftec Task с бронзовым сертификатом 80 Plus. Конечно, на отстегивающиеся кабели или RGB-подсветку рассчитывать не стоит, но в конфигурации за 100 тысяч рублей это явно не самые важные вещи. В первую очередь стоит вкладывать деньги в то, что напрямую влияет на производительность.

Разместить все выбранное железо можно в игровом корпусе Zalman I3, только не перепутайте его с I3 Edge. У первого шасси сетчатая передняя панель, обеспечивающая хороший забор воздуха, а у второго – стеклянная. Это добротный, достаточно просторный (для своего уровня) и отлично продуваемый корпус – четыре предустановленных вентилятора справляются со своей работой. Придраться можно к наличию неотключаемой подсветки, но тут есть лайфхак. К светодиодам от моторчика вентилятора идет отдельный провод, и его можно перекусить или перерезать – крутиться от этого «вертушки» не перестанут. Хотя, конечно, вы лишитесь гарантии. Что же касается ограничения по высоте кулера CPU, не позволяющего использовать топовые «башни» – так они в случае с 12400F и не нужны.

Подводим итоги

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Все комплектующие выбраны, теперь посмотрим на систему в сборе:

Можно констатировать, что конфигурация стала чуть-чуть, но получше – SSD ADATA XPG SX8100 сменился на более производительный Legend 850. В остальном же сборка за месяц почти не изменилась, что можно считать хорошим знаком – многие обзорщики, блогеры и эксперты опасались, что удорожание комплектующих продолжится, и приобретение адекватного игрового ПК снова станет недоступно значительной части россиян. Даже если говорить о компьютере за 100 тысяч, меня часто критикуют, говоря, что называть подобную сборку «народной» нельзя, потому что для большинства граждан она стоит слишком дорого. Существует распространенное мнение, что производительный игровой компьютер должен стоить около 1000 долларов. И лет 10-15 назад так и было, но у доллара тоже есть инфляция, а производители комплектующих хотят получать все больше прибыли. Так что растет и средняя стоимость мощного игрового ПК. Зато и комфортно играть теперь можно не только в FullHD разрешении – рассмотренная в данной статье сборка вполне способна справиться и с QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)



Может, лучше сразу взять 32 гигабайта оперативной памяти двумя модулями по 16?

Если есть дополнительные средства – да, стоит так и поступить. 16 гигабайт для некоторых игр уже почти «впритык», а вот 32 хватит на долгие годы.

Разумно ли сейчас покупать ПК? Вдруг выйдут новые GPU среднего ценового сегмента или подешевеют комплектующие?

Новые видеокарты со временем, конечно, выйдут. Как сообщают инсайдеры, NVIDIA планирует выпустить как минимум одну модель уже этой весной. А вот по поводу удешевления комплектующих я сильно сомневаюсь – для него нет предпосылок. Такими предпосылками могли бы стать значительное укрепление рубля с сохранением им стабильности или снятие с России санкций. Так что покупать новый ПК сейчас вполне разумно.

Во что можно вложить дополнительные средства?

Возьмите комплект из двух шестнадцатигигабайтных, а не восьмигигабайтных модулей ОЗУ. И купите более производительную видеокарту. В идеале – RTX 4070 Ti.

А можно ли на чем-то сэкономить?

Если не нужна трассировка лучей, то вы можете купить AMD Radeon RX 6750 XT. Она, конечно, послабее, чем RTX 3070 Ti, но не сильно, да и стоит на 10 тысяч рублей дешевле.

Почему снова корпус Zalman?

У него достаточные для сборки характеристики, а еще Zalman поддерживает стабильный уровень качества при не самой высокой цене. На рынке не так уж много хоть сколько-нибудь приличных игровых шасси стоимостью до 5 тысяч рублей. У большинства есть явные недостатки.

Заключение

Итак, за прошедший месяц народная игровая сборка за 100 тысяч рублей почти не поменялась и даже стала немного лучше. Стоит ли считать это символом положительных изменений на российском рынке компьютерных комплектующих? Сильно сомневаюсь. Во-первых, рубль вроде как не укрепляется, а даже наоборот, а во-вторых, срок действия беспошлинного порога в размере 1000 евро истекает уже 1 апреля. Надеюсь, что его продлят, но ритейлеры будут использовать свои рычаги давления, чтобы этого не случилось. Если вы находитесь в России и планируете заказывать железо из-за рубежа – заказывайте как можно скорее, чтобы оно успело пройти таможню до 1 апреля.

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