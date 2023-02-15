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ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных

Рассказываю о том, какие из представленных на российском рынке RTX 4090 стоит приобретать, а какие нет
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5
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, чем различаются разные модификации флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090, а также поделюсь личным опытом по выбору «четыре тысячи девяностой» и приведу примеры заслуживающих внимания версий. Подчеркну, что в статье изложено мое личное мнение, и результаты изысканий других пользователей могут кардинально отличаться от моих. Тем не менее, надеюсь, для кого-то моя статья будет все же полезна. Поехали!

Чем похожи и чем различаются разные RTX 4090

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Для начала стоит рассказать, чем вообще похожи и чем различаются разные модификации новенькой флагманской видеокарты NVIDIA. У них у всех один и тот же чип и одинаковое количество видеопамяти, то есть основные характеристики вроде числа CUDA-ядер или RT-ядер у продуктов разных производителей не отличаются. Тем не менее, отличаются подсистемы питания, лимит мощности (где-то он строго 450 Вт, а где-то его можно увеличить аж до 600), системы охлаждения, габариты и дизайн. Также у некоторых вендоров чаще, чем у других встречается проблема высокочастотного писка дросселей. Судя по отзывам, информации с тематических форумов и по видеороликам, реже громкий писк проявляется на модификациях GIGABYTE и Palit, а чаще – на ASUS и MSI. Но, возможно, это и не так, и мои наблюдения необъективны.

Кстати, судя по комментариям как инсайдеров, так и представителей вендоров, системы охлаждения RTX 4090 изначально проектировались под 550-600 Вт, а потому они имеют некоторый запас эффективности. Подтверждают данную теорию и результаты тестов большинства модификаций «четыре тысячи девяностой» – несмотря на колоссальные энергопотребление и тепловыделение, прежде невиданные для одночиповых пользовательских GPU, карты не только не перегреваются, но и в большинстве случаев работают тише, чем флагманские модели двух предыдущих поколений. Но хватит предисловий, переходим к рассмотрению карт.

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack

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Palit GameRock OmniBlack – это самый бюджетный из доступных на рынке вариантов, если не считать сомнительные устройства, предлагаемые на AliExpress китайскими Noname-брендами. Точнее, сформулировать будет так – самый бюджетный из доступных на рынке приличных вариантов. От «не-Omniblack» моделей решение отличается полным отсутствием подсветки, а также испарительной камеры в составе системы охлаждения. Проще говоря, по сравнению с RTX 4090 GameRock OC рассматриваемая видеокарта будет или немного горячее, или немного шумнее. Поэтому брать ее стоит только тем пользователям, которым не важен уровень шума, или которые еле-еле, кое-как наскребли денег на хоть какую-то «четыре тысячи девяностую». Но я все-таки рекомендую сразу смотреть в сторону GameRock OC. Именно OC, а не просто GameRock, почему – расскажу ниже.

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC

Palit GameRock OC – это лучшая из доступных модификаций RTX 4090 от тайваньского вендора. В отличие от версии OmniBlack, у нее есть как испарительная камера в составе системы охлаждения, так и RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы. Правда, подключать ее приходится отдельным проводом, но это уже нюансы. От «не-OC» оверклокерская версия отличается возможностью увеличения TGP с 450 до 500 Вт, а также наличием в комплекте переходника с четырех 8 pin разъемов на один 12+4 pin. У «обычной» GameRock адаптер в коробке лежит более скромный – с трех 8 pin. Хотя, если у вас блок питания стандарта ATX 3.0, для вас это не важно. Другое дело, что в большинстве магазинов OC и «не-OC» версии стоят почти одинаково, а кое-где флагманская модификация RTX 4090 от Palit даже немного дешевле. Что же касается печатных плат и подсистем питания – судя по ответу представителя компании на форуме DNS, они во всех трех случаях идентичны. Кстати, ближе к концу статьи будет таблица со сравнением TGP, PCB и «питальников» разных RTX 4090.

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У меня самого установлена именно RTX 4090 GameRock OC, и она работает очень тихо, даже в требовательных играх при масштабировании до 4K через панель NVIDIA или в стресс-тестах. Аналогичного мнения придерживаются и обозреватели с различных ресурсов – практически все хвалят Palit за эффективную и малошумную систему охлаждения. Приведу цитату эксперта 3DNews Валерия Косихина:

Проще говоря, несмотря на то, что GameRock OC – одна из самых недорогих RTX 4090, у нее нет явных слабых мест кроме невозможности повысить Power Limit до 600 Вт – доступны лишь 500. Но, как показывают тесты, практического смысла в подобном увеличении почти нет – частота смены кадров в играх растет незначительно, а вот нагрев и уровень шума непропорционально увеличиваются. Что же касается якобы слабой подсистемы питания – у всех RTX 4090 они спроектированы с запасом, просто у кого-то с большим, а у кого-то с меньшим.

GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC

Еще одна отличная модификация RTX 4090 – это версия от GIGABYTE, которая называется GAMING OC. Среди ее преимуществ – более мощная подсистема питания, чем у Palit, столь же эффективная и тихая система охлаждения, а также возможность увеличить TGP до 600 Вт без перепрошивки BIOS и других манипуляций, лишающих вас гарантии. Проблема с громким писком дросселей, судя по собранной мной информации, также встречается на GIGABYTE Gaming OC очень редко, хотя небольшая вероятность столкнуться с подобной неприятностью имеется при покупке видеокарты любого вендора.

Изначально я планировал покупать в связку к своему Core i7-13700KF именно RTX 4090 GAMING OC, но переплата в 27 тысяч, на мой взгляд, слишком велика – Palit GameRock OC за 130 тысяч явно выглядела привлекательнее. Тем более, разница в производительности между ними крайне мала, а выкручивать Power Limit до 600 Вт я не собирался в любом случае. Впрочем, как обозреватели и блогеры, так и подавляющее большинство пользователей отзываются о GAMING OC весьма положительно, так что ее можно рекомендовать к покупке.

MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X

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MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X – одна из самых тихих «четыре тысячи девяностых», как и положено премиальному продукту от этого бренда. К сожалению, проблема писка дросселей в этот раз встречается у MSI гораздо чаще, чем у Palit и GIGABYTE, но, если это вас не беспокоит, и вы знаете магазин, где видеокарту без проблем меняют по причине высокого уровня шума, то SUPRIM X будет отличным выбором. Среди ее преимуществ – мощная подсистема питания на основе высококачественных компонентов, высокий разгонный потенциал, особенно по памяти, и шикарная система охлаждения. Минусом для некоторых пользователей-энтузиастов может послужить разве что невозможность увеличения TGP более, чем до 520 Вт без перепрошивки BIOS. Но нужны ли вам эти 600 Вт? Полагаю, для большинства пользователей, включая значительную часть оверклокеров, ответ будет отрицательным. Сейчас наоборот больше актуальны андервольтинг и небольшое снижение лимита. Резюмирую: вариант был бы отличным, если бы не частенько встречающаяся проблема с дросселями.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4090 MASTER

 GIGABYTE Aorus Master – одна из лучших модификаций RTX 4090 среди всех существующих. Покупать ее за 196 тысяч рублей, конечно, не стоит, но, если вам удастся найти ее дешевле 160 тысяч – берите, не раздумывая. Кстати, совсем недавно всего 156 тысяч она стоила и в Регарде. Рассматриваемая версия «четыре тысячи девяностой» относится к премиальным и может похвастаться еще более продвинутой системой охлаждения, чем модель GAMING OC и большинство конкурирующих продуктов от других брендов. Абсолютно все чипы памяти находятся непосредственно под радиатором – тепло отводится достаточно эффективно благодаря термопрокладкам. Относительным минусом являются разве что гигантские размеры графического ускорителя, но маленьких RTX 4090 вы в любом случае не найдете, если не говорить о моделях с жидкостным охлаждение. А так, в целом, вариант шикарный, хотя во многих магазинах заломили за него совсем уж неадекватную цену.

Полезные таблицы с форума overclockers.ru

Этот подраздел будет коротким – в нем я только поделюсь несколькими таблицами, найденными в теме про Ada Lovelace в рамках Конференции overclockers.ru. Они также могут помочь вам определиться с выбором.

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть ли у автора статьи RTX 4090 или тут одни теории?

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Да, есть. Palit GameRock OC. Ухватил в конце января на Озоне на распродаже за 130 тысяч рублей, причем распродажа была от самого маркетплейса, а не от кого-то из продавцов. Изначально я планировал взять GIGABYTE Gaming OC или даже Aorus Master, но слишком уж «вкусная» была цена на Palit. Гарантия – 3 года, Ozon официальный партнер вендора.

Почему в списке нет ASUS TUF?

Эта модификация стоит дороже большинства остальных, при этом проблема с писком дросселей встречается у нее достаточно часто, судя по обзорам, отзывам и видео. То же самое и с ROG Strix. Я сам люблю продукцию тайваньского вендора, но здесь лучше не рисковать. Хотя это, конечно, мое личное мнение.

А что насчет Zotac/PNY/Inno3D/GALAX (KFA2)/Colorful?

Я не изучал их детально, т.к. они не слишком широко представлены на российском рынке. Вероятно, среди их версий RTX 4090 также есть заслуживающие внимания.

Может ли писк дросселей встретиться на видеокарте Palit/GIGABYTE?

Да, есть небольшой риск столкнуться с этой проблемой при покупке устройства любого вендора.

Удастся ли вернуть видеокарту, если есть писк дросселей или неравномерный шум вентиляторов (постукивания и т.д.)?

Зависит от магазина. Где-то такие видеокарты принимают, а где-то нет. Но на крайний случай есть суд – ради условной GTX 1660 Super вряд ли стоит в него идти, а вот ради RTX 4090 можно и сходить, и даже потратиться на юриста. По потребительским спорам российские суды часто встают на сторону граждан.

Стоит ли переплачивать за RTX 4090? Может, лучше купить RTX 4080 или RTX 4070 Ti?

Каждый должен принимать подобные решения самостоятельно, но на мой взгляд – переплачивать стоит. Прирост производительности вполне пропорциональный. И даже если у вас FullHD монитор, можно использовать масштабирование DLDSR или DSR в панели NVIDIA. Я пока так и делаю, а в ближайшие месяцы планирую приобрести QuadHD 240 Гц монитор – покупать 4K-модель пока не вижу смысла. DLSS 3 с Frame Generation тоже работает довольно хорошо.

Заключение

В этой статье я поделился личным опытом по выбору видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, а также рассказал о пяти заслуживающих внимания и представленных на российском рынке ее модификациях. Конечно, версий «четыре тысячи девяностой» намного больше, но у большинства из них проблема писка дросселей встречается слишком часто. А какую RTX 4090 купили бы вы? Или, возможно, уже взяли? Пишите в комментариях!

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