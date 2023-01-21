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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)

Видеокарты подорожали, но собрать сбалансированную геймерскую конфигурацию, не выходя за рамки бюджета, по-прежнему возможно
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MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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Всем привет! С вами Zero, и сегодняшний выпуск «Народного ПК» посвящен минимальному рассматриваемому в рамках этой серии статей бюджету в 50 тысяч рублей. Курс рубля, к сожалению, не удержался на отметке «чуть больше 60 единиц за доллар», а потому многие компьютерные комплектующие за минувший месяц несколько подросли в цене. Посмотрим, удастся ли с учетом этого обстоятельства собрать сбалансированную игровую конфигурацию. Поехали!

Процессор: Intel Core i3 10100F OEM

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Процессор в сборке за 50 тысяч не меняется несколько месяцев подряд – альтернатив у восьмипоточного четырехъядерника Intel Core i3 10100F, с учетом крайне ограниченного бюджета, немного. Модель в российских магазинах несколько подорожала, но все еще нам подходит. Напомню, что данный CPU превосходит по вычислительной мощности, например, Core i7-7700, при этом будучи энергоэффективнее и холоднее. Что же касается отсутствия встроенного графического ядра – сборка у нас пусть и начального сегмента, но все-таки игровая, а значит, в ней будет использоваться дискретная видеокарта и встроенная в процессор графика не потребуется. Напоследок еще одна рекомендация – покупайте именно OEM-версию «десять тысяч сотого», не переплачивайте за BOX-вариант. За тысячу рублей можно приобрести гораздо более производительный и тихий кулер, чем убожество, которым Intel комплектует свои процессоры.

Материнская плата: GIGABYTE H410M H V3

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Пожалуй, главный параметр, по которому следует выбирать материнскую плату в рассматриваемом бюджете, помимо, собственно, совместимости с процессором – это наличие разъема M.2 для установки высокоскоростного SSD. Все-таки возможностей интерфейса SATA III для современных твердотельных накопителей недостаточно, особенно если говорить о последовательных операциях. GIGABYTE H410M H V3 – это одна из самых доступных подходящих МП. Хотя есть у нее один важный недостаток – отсутствие поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Если бы использовалась видеокарта, задействующая только восемь, а не шестнадцать линий, это было бы критично. А вот на не самую мощную подсистему питания, отсутствие радиаторов за исключением чипсетного, и наличие только двух слотов для модулей оперативной памяти можно закрыть глаза – в рассматриваемом бюджете это не критично. Хотя, конечно, выглядит такая материнская плата несколько переоцененной, оснащение у нее «спартанское».

Кулер: Aerocool Verkho 2 Plus

Энергопотребление и тепловыделение процессора Intel Core i3 10100F по современным меркам совсем невелики, поэтому правильно выбранный башенный кулер за тысячу рублей без проблем справится с его охлаждением. Один из лучших вариантов в данном случае – это Aerocool Verkho 2 Plus, как минимум из-за наличия автоматической регулировки скорости вращения вентилятора, что в таком ценовом сегменте не всегда встречается. И, что немаловажно, вентилятор этот – 120-миллиметровый, а не более скромных размеров. Радиатор у Verkho 2 Plus пусть и небольшой, но зато с тепловыми трубками – проще говоря, сомневаться в возможности этой системы охлаждения отвести от CPU заявленные 115 Вт тепла не приходится. Если же хотите взять кулер с огромным запасом, что позволит его вентилятору работать на средне-низких оборотах, почти бесшумно – добавьте 500 рублей и купите ID-COOLING SE-214-XT.

Оперативная память: ADATA XPG Gammix D20 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2

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Оперативной памяти даже недорогой игровой конфигурации уже требуется 16 гигабайт – времена, когда хватало восьми, ушли в прошлое. Причем набирать необходимый объем следует строго двумя модулями – при активации двухканального режима подсистема памяти выдает наибольшую производительность. Брать ОЗУ с низкой частотой (менее 3000 МГц) в 2023 году нет смысла – она намного медленнее, но не сильно дешевле «народных» планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Исходя из таких вводных, в качестве варианта по-умолчанию предлагаю комплект ADATA XPG Gammix D20, но вы можете выбрать и другой со схожими характеристиками. Только читайте отзывы – в прошлом году как минимум в одном из крупных магазинов партия памяти под брендом AMD с базовой частотой 2400 МГц без радиаторов по ошибке продавалась под видом памяти с частотой 3200 МГц.

SSD: ADATA XPG SX8100

Среди полутерабайтных твердотельных накопителей стоимостью до 4 тысяч рублей можно найти не так много заслуживающих вниманий моделей, но ADATA XPG SX8100 – однозначно одна из них. Среди преимуществ рассматриваемого SSD можно отметить более, чем достойные для такой цены скоростные показатели, наличие DRAM-буфера и пятилетнюю гарантию вкупе с гарантированным ресурсом перезаписи в 320 терабайт. Немаловажно, что производитель не экономит на памяти и использует 3D TLC чипы вместо гораздо менее выносливых 3D QLC. Вообще, ADATA – один из немногих брендов (за исключением пока не заслуживших доверие российских потребителей «китайцев»), предлагающих в бюджетном ценовом сегменте действительно интересные SSD, хорошо подходящие для игровых конфигураций ПК.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

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В ноябре-декабре за 23-25 тысяч рублей легко можно было взять AMD Radeon RX 6600, причем в приличных вариантах исполнения, в январе же тяжело найти за эти деньги даже RTX 3050 – в Ситилинке дешевле 25 тысяч предлагаются только укороченные модели с посредственными системами охлаждения, а в Регарде цены стартуют с 25.5 тысяч. Впрочем, отыскать хорошую «три тысячи пятидесятую» за меньшую сумму в крупных городах, как правило, все-таки можно. Рекомендовать одновентиляторные модификации я не буду – они актуальны только для сверхкомпактных и кастомных корпусов. RTX 3050 – видеокарта сравнительно холодная, но все равно лучше выбирать версии с двумя «вертушками». Если же ваш бюджет на сборку не 50 тысяч рублей, а, допустим, 55 – смотрите в сторону уже упомянутой Radeon RX 6600.

Блок питания: Chieftec IArena GPB-500S 500 Вт

На блоке питания в случае бюджетной игровой сборки можно и нужно экономить – но, разумеется, в меру. Ни в коем случае не предлагаю заказывать с AliExpress сомнительные БП стоимостью 1000-1500 рублей или приобретать продукцию Noname-брендов в российских магазинах. Да и зачем, если есть такие бренды, как Chieftec, Zalman и DeepCool, в ассортименте которых хватает недорогих решений с честной мощностью, наличием базовых необходимых защит и адекватными электрическими характеристиками. Из моделей стоимостью «около 3 тысяч» можно выбрать, например, Chieftec IArena GPB-500S – для связки процессора Core i3 10100F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 его будет более, чем достаточно. Более того, его с запасом хватило бы и для Core i5-12400F в паре с условной GeForce RTX 3060. Но, конечно, на отстегивающиеся кабели и другие «фишки», присущие БП более высоких ценовых категорий, рассчитывать не стоит – готовьте стяжки.

Корпус: AeroCool Rift Black

Я не очень люблю бренд AeroCool – после известной истории с ненадежной линейкой блоков питания он ассоциируется у меня с «ширпотребом». Тем не менее, есть у компании неплохие за свои деньги продукты, например, корпус Rift Black. Конечно, это бюджетный кейс весом менее 4 кг, с тонкими стенками и неидеальной организацией пространства, но стоит он всего 3 тысячи рублей. Для своего ценового сегмента модель можно охарактеризовать как, конечно, не «отличную», но «добротную» или «приличную» - вполне. Достаточное количество свободного места и посадочных мест для вентиляторов, симпатичный внешний вид, парочка пылевых фильтров – для недорогой конфигурации вполне подойдет. Особенно если добавить второй вентилятор к комплектному.

Подводим итоги

Этап подбора комплектующих завершен, теперь сведем их в единой таблице.

Процессор

Intel Core i3-10100F OEM

Материнская плата

GIGABYTE H410M H V3

Система охлаждения

Aerocool Verkho 2 Plus

Оперативная память

ADATA XPG Gammix D20 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2

SSD

ADATA XPG SX8100 512 ГБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec IArena GPB-500S 500 Вт

Корпус

AeroCool Rift Black

К сожалению, видеокарты за последний месяц заметно подорожали, а потому вместо AMD Radeon RX 6600 приходится довольствоваться NVIDIA GeForce RTX 3050. Конечно, если говорить о гейминге в разрешении FullHD, то это тоже неплохой графический ускоритель, к тому же, оснащенный 8 гигабайтами видеопамяти, что в перспективе продлит ему жизнь. Но запаса производительности на будущие годы у модели, конечно, нет, да и сейчас в Cyberpunk 2077 для получения комфортных 60 FPS придется ощутимо снижать настройки. Проще говоря, поиграть получится в любые проекты, но далеко не всегда – на желанных «максималках».

FAQ (Вопросы и ответы)

Мой бюджет не 50 тысяч, а 55-60. Куда вложить «лишнее»?

В видеокарту, все в видеокарту! Берите AMD Radeon RX 6600 или даже RX 6650 XT. Это даст больший прирост производительности в играх, чем смена платформы.

А на чем можно сэкономить, если денег не хватает?

Можно для начала взять 8 гигабайт оперативной памяти вместо 16, но экономия выйдет минимальной, да и для современных игр одной планки не хватит. Пожалуй, единственный разумный выход – приобретать часть комплектующих на вторичном рынке. Например, сравнимую по производительности с RTX 3050 видеокарту взять с рук менее, чем за 20 тысяч рублей, можно без особых проблем. Но такой подход – для опытных пользователей, знающих, как проверять железо. Если не разбираетесь самостоятельно – лучше позовите знакомого компьютерщика.

А что по поводу заказа видеокарт с AliExpress?

На мой взгляд, тема актуальна для разбирающихся людей или готовых потратить много времени, чтобы разобраться. Другие же рискуют получить бывший в употреблении графический ускоритель или вообще непонятное нечто, состоящее из мобильного GPU, непонятно откуда перепаянных чипов памяти и отработавших большую часть своего ресурса вентиляторов.

Будут ли комплектующие дорожать или подешевеют?

Дать близкий к реальности прогноз достаточно сложно, поэтому лучше исходить из постулата «надейся на лучшее, готовься к худшему». Проще говоря, если есть деньги на новый компьютер или апгрейд, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. Случиться может что угодно – рухнет курс рубля, объявят новые жесткие санкции, появятся новые криптовалюты, которые выгодно майнить на видеокартах, процессорах и SSD. Маловероятно, но случается и не такое.

Может, лучше брать бюджет не 50 тысяч рублей, а побольше, 1000 долларов?

В близком к 1000 долларам бюджете выходит серия статей «Народный ПК за 75 тысяч».

Заключение

На этот раз сборка за 50 тысяч рублей получилась не столь производительной, как в декабре или ноябре, но, как выяснилось, приобрести, не выходя за рамки бюджета, пусть изобилующий компромиссами, но позволяющий играть в любые проекты компьютер все-таки можно. Если, конечно, не нужны монитор и периферия – на них уйдет еще тысяч 12-15. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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