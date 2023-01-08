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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 12 причинах, по которым при сборке производительной игровой конфигурации не стоит чрезмерно экономить на корпусе ПК, а также акцентирую ваше внимание на некоторых отличиях дешевых низкокачественных и более дорогих высококачественных шасси. Конечно, в случае крайне ограниченного бюджета корпус часто выбирается «по остаточному принципу», но иногда на нем слишком сильно экономят и в случае субфлагманских или флагманских сборок, что приводит к снижению комфорта при обслуживании и использовании компьютера. Итак, поехали!

Дешевые корпуса обычно тесные и не позволяют установить многие комплектующие



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Первая причина лежит на поверхности – бюджетные корпуса чаще всего не обладают большим количеством свободного места и не позволяют установить многие комплектующие, даже далеко не топовые. Например, воздушные кулеры начально-среднего и среднего ценового сегмента с высоким радиатором, некоторые блоки питания или длинные графические ускорители с трехвентиляторной системой охлаждения.

Конечно. недорогие шасси чаще всего выбирают для недорогих же компьютерных сборок, но, консультируя людей на различных форумах, я неоднократно замечал, что далекие от мира компьютерного железа люди считают, что от корпуса ничего не зависит, и готовы брать китайский Noname-кейс или офисный «гроб» даже для субфлагманской игровой конфигурации уровня Intel Core i7-12700F и NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. При этом иногда они даже не знают, что 3070 Ti может в такой корпус просто не поместиться. Да и вентиляторов в большинство бюджетных шасси достаточно для производительной геймерской сборки не поставишь.

У дешевых корпусов тонкий металл и невысокое качество исполнения



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Еще одна причина при любой возможности избегать дешевых корпусов от не заслуживающих доверия брендов – это тонкие стенки, которые многие компьютерщики презрительно называют «фольгой», и общее низкое качество исполнения. Например, о некоторые детали при сборке или обслуживании ПК можно пораниться, а резьба, предназначенная для крепления накопителей, может быть нарезана некачественно. Про отсутствие хоть какой-то минимальной защиты от вибрации можно даже не упоминать.

В особенно запущенных случаях можно встретиться даже с несоответствием характеристик корпуса заявленным – например, на сайте производитель пишет, что можно установить кулер с радиатором до 162 мм, а по факту устанавливается только 160-миллиметровый. Также бренды второго-третьего эшелона могут умолчать о том, что для установки длинной видеокарты понадобится снять часть корзин для жестких дисков. Хотя в случае бюджетных шасси производители обычно делают проще – оставляют таких корзин только две, поэтому графическому ускорителю они не мешают.

Дешевые корпуса не предусматривают продуманной системы прокладки кабелей



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Грамотная прокладка кабелей нужна не только для того, чтобы системный блок лучше смотрелся с эстетической точки зрения, но и для того, чтобы пучки проводов не мешали циркуляции воздушных потоков и не приводили к неоправданному повышению температуры комплектующих. При этом в недорогих корпусах обычно системы прокладки кабелей или нет вообще, или она находится в зачаточном состоянии. Да, при помощи стяжек можно и в тесном дешевом корпусе уложить провода так, чтобы они не мешали или минимально мешали охлаждению, но в качественном кейсе это сделать гораздо проще – там о таких вещах заблаговременно позаботились инженеры. Для меня в этом плане идеальны корпуса Fractal Design, за исключением тех, что относятся к начальному ценовому сегменту.

У дешевых корпусов часто плохие вентиляторы и нет шумоизоляции



Нередко в современных игровых конфигурациях больше всего шума исходит не от процессорного кулера и даже не от системы охлаждения графического ускорителя, а от корпусных вентиляторов. Объяснить это несложно: во-первых, как я уже говорил, многие геймеры приобретают дешевые корпуса, а в дешевые корпуса часто ставят дешевые вентиляторы, которые создают дискомфортный уровень шума. Причем, если это будет равномерный гул – считайте, что вам повезло. Это могут быть постукивания и потрескивания, которые раздражают гораздо сильнее. Во-вторых, корпусные «вертушки» стоят вплотную к стенкам шасси – например, на фронтальной и на задней панелях. Соответственно, те, что расположены спереди, находятся максимально близко к пользователю.

Решить проблему избыточного шума могут тихие вентиляторы (например, be Quiet или Noctua), а также шумоизоляция. Последняя, кстати, не всегда присутствует и у качественных корпусов – производители могут делать акцент на разных преимуществах. Например, в случае одной модели – на максимальной продуваемости, а в случае другой – на шумоизоляции и низком уровне шума даже при использовании производительных конфигураций с топовым железом и большим количеством вентиляторов.

В дешевые корпуса не установить много накопителей



Подавляющее большинство современных Midi Tower корпусов обладают всего двумя посадочными местами для 3.5-дюймовых жестких дисков. Конечно, такие накопители с учетом быстрого развития рынка SSD нужны далеко не всем, но иногда человек думает, что ему хватит пары HDD по 3-4 терабайта, а потом выясняется, что для создания своей медиаколлекции ему нужно в несколько раз больше. При этом обе корзины уже заняты.

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Никаких технических препятствий для того, чтобы в бюджетном корпусе было больше 2 слотов для жестких дисков нет. В качестве примера недорогого, но приличного шасси с достаточным количеством посадочных мест для 3.5-дюймовых HDD можно привести Zalman Z3 Plus. Там их 5 штук, а ведь еще можно оснастить 5.25-дюймовые отсеки салазками и поставить два дополнительных жестких диска.

Многие дешевые корпуса обладают неотключаемой подсветкой



Компании, производящие товары для геймеров, в последние годы пихают подсветку во все устройства подряд, и, если ее можно настроить или отключить – это еще нормально. А вот если вы купите корпус Zalman i3, то неотключаемая подсветка вентиляторов будет «радовать» вас даже в темноте. Может, первую неделю, или даже две, это будет круто. А потом, скорее всего, начнет раздражать. Да, от моторчика вентилятора к светодиодам идет отдельный проводок, и его можно перекусить или перерезать, но это автоматом влечет за собой потерю гарантии на корпус.

Вы можете сказать, что гарантия на корпус не очень-то и нужна, но это не совсем так. Предустановленные вентиляторы – тоже часть корпуса, так что в течение гарантийного срока в случае выхода их из строя вам их поменяют. Впрочем, разбирать из-за этого ПК может быть действительно лень – проще купить другой вентилятор и осуществить замену самостоятельно. Но все равно перед покупкой шасси с подсветкой уточняйте, можно ли это подсветку настроить или отключить.

В качественных корпусах проще организовать достойное охлаждение



О самых важных недостатках дешевых корпусов я рассказал, перехожу к преимуществам качественных моделей. Первое из них – возможность организовать отличное охлаждение даже комплектующим с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Хорошие корпуса изначально допускают как минимум несколько вариантов организации охлаждения, и нередко поставляются с достаточным для большинства пользователей набором вентиляторов. Помимо всего прочего, такие шасси обычно допускают установку еще нескольких «вертушек» для наиболее требовательных энтузиастов.

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Дополнительное преимущество качественных корпусов – это наличие легко снимающихся для чистки пылевых фильтров, благодаря которым радиаторы кулера процессора и СО видеокарты забиваются пылью гораздо медленнее, чем если бы таких фильтров не было. Да и вентиляторы, кстати, be Quiet или Fractal Design ставят куда более качественные, чем условная Aerocool, не говоря уж о китайских Noname-производителях, продукция которых порой продается и под российскими брендами.

Качественные корпуса имеют модульную конструкцию

Хороший корпус предоставляет пользователю вариабельность и свободу выбора. Отличным примером такой концепции служит Fractal Design Define R5. У этого кейса есть три отдельных блока корзин – одна на пару 5.25-дюймовых устройств, одна на пять 3.5/2.5-дюймовых и еще одна на три таких же. При этом, если вы хотите установить длинную видеокарту, можно снять не особо актуальный в 2023 году блок для CD/DVD/Blu-Ray приводов и переставить туда верхнюю корзину для HDD, тогда пять слотов расширения будут свободны, и любой графический ускоритель влезет с большим запасом. С передвинутой или снятой верхней корзиной для накопителей корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 440 мм – я сомневаюсь, что такие среди потребительских моделей вообще существуют.

Описанным выше, впрочем, модульность качественного шасси не исчерпывается – это лишь один из примеров. Другой пример – заглушки на верхней панели, под которыми скрываются сетка и посадочные места для вентиляторов. А дверца? Дверцу можно перевести с левой стороны на правую, если вдруг возникнет подобная необходимость. Проще говоря, инженеры Fractal Design позаботились о том, чтобы пользователю было удобно собирать и обслуживать свою конфигурацию ПК.

Качественные корпуса дают возможность выбора между максимальной продуваемостью и сниженным уровнем шума



Когда вы выбираете один из множества дешевых корпусов, то вы можете приобрести хорошо или плохо продуваемый кейс, но на шумоизоляцию рассчитывать не приходится. В случае же, если у вас более серьезный бюджет на покупку шасси, вы можете купить корпус с отличной вентиляцией, продвинутой шумоизоляцией, или что-то среднее между двумя этими вариантами.

Также некоторые шасси, как уже упомянутый Fractal Design Define R5, позволяют самостоятельно смещать баланс в сторону продуваемости или снижения уровня шума. Закрыта передняя дверца и вставлены заглушки на верхней панели – уровень шума крайне низкий. Передняя дверца открыта, а вместо одной-двух заглушек установлены вентиляторы – уровень шума…все равно ниже, чем в случае большинства бюджетных корпусов, включая решения Zalman, многие из которых за свои деньги довольно хороши.

Качественные корпуса легко способны пережить несколько сборок



Корпус и блок питания – это те комплектующие, которые легко могут пережить несколько апгрейдов и даже пару-тройку полных смен платформы. Если, конечно, они подобраны грамотно и с запасом. Причем даже не обязательно выбирать гигантский Full Tower – достаточно купить достаточно просторный Midi Tower. Возможно, через несколько лет придется поменять вентиляторы, но это в любом случае дешевле, чем покупать новый корпус. Если же вы изначально поставите 4-6 «вертушек» Noctua, то менять их, скорее всего, и не придется – подшипники с магнитным центрированием, используемые австрийской компанией, достаточно долговечны, и способны проработать во много раз дольше подшипников качения или типичных гидродинамических вариантов.

Качественные корпуса делают обслуживание и использование ПК более комфортным



Собирая компьютер в качественном корпусе, вы не только не рискуете порезаться, но и можете не задумываться над тем, как «подлезть» пальцами к тому или иному месту. Но если бы дело касалось только сборки ПК, неудобства можно было бы и потерпеть. Компьютер нужно еще и обслуживать – хотя бы раз в полгода-год чистить от пыли, иногда что-то добавлять или заменять. И если у вас посредственный корпус, то каждая такая процедура будет пыткой. Грамотно же выбранный кейс позволит легко добраться до всех комплектующих, а также снять для чистки пылевые фильтры, не разбирая половину системника.

Важно отметить, что хороший корпус делает комфортнее и повседневное использование компьютера. Как из-за не издающих посторонних звуков вентиляторов и настраиваемой, отключаемой или отсутствующей подсветки, так и благодаря как минимум частичной шумо- и виброизоляции, а также достаточно толстым стенкам. Да и на панели ввода-вывода у хорошего корпуса могут присутствовать более двух USB-разъемов, в том числе и USB Type-C.

Переплата за качественный корпус сравнительно невелика по сравнению с другими комплектующими



И финальный аргумент. Разница между субфлагманской и флагманской видеокартой может достигать десятков тысяч рублей – в пример можно привести RTX 4070 Ti/RTX 4080 и RTX 4090. В разгар же майнинг-лихорадки можно было увидеть разницу и более сотни тысяч. Разница между народным и субфлагманским процессором вроде Core i5-12400F и Core i7-13700KF тоже запросто может перевалить за 20-25 тысяч рублей. А разница между дешевым корпусом и качественным…ну, 10-12 тысяч максимум, если говорить не о всяких дизайнерских и кастомных решениях и не о Super Tower моделях. Какой-нибудь сверхбюджетный Aerocool или «китаец» – 3 тысячи рублей. Шикарный по всем параметрам, кроме комплекта вентиляторов, Fractal Design Define R5 – 12-13 тысяч рублей на момент написания статьи. Вывод, я полагаю, очевиден – если у вас солидный бюджет на сборку, не стоит чрезмерно экономить на корпусе. Хороший корпус, как и хороший блок питания с десятилетней гарантией – инвестиция в будущее. Особенно с учетом нестабильности курса рубля и высокой инфляции.

FAQ (Вопросы и ответы)



А можно примеры дешевого корпуса, который не стоит покупать? И качественного среднебюджетного или дорогого, который брать стоит?

AeroCool Cs-1101 во многих магазинах стоит более 3 тысяч рублей, но при этом это простенький, достаточно тесный кейс с тонкими стенками. Его, на мой взгляд, брать не стоит, тем более, в том же или чуть более высоком бюджете хватает более приемлемых альтернатив. Качественный корпус за 12-13 тысяч рублей – многократно упомянутый в статье Fractal Design Define R5. Чуть подороже – Be Quiet Silent Base 802 Window.

Но ведь лучше взять более производительную видеокарту, чем более продвинутый корпус?

Да, но это актуально прежде всего для бюджетных сборок, когда на счету каждый рубль.

Что есть нового и интересного в мире компьютерных корпусов? Рынок вообще развивается?

Развивается – например, на выставке CES 2023 Thermaltake представила новый форм-фактор CTE, совместимый с актуальными стандартами материнских плат. Ключевая его особенность – в размещении материнской платы в середине корпуса под 90-градусным углом, что позволяет использовать больше вентиляторов и обеспечивать оптимальную циркуляцию воздушных потоков. Но стоить подобные корпуса будут, вероятно, достаточно дорого, особенно поначалу. При этом возможность установить до 14 вентиляторов на практике, конечно, мало кому понадобится, но варианты есть. Например, две СЖО с 360-миллиметровыми или 420-миллиметровыми радиаторами для процессора и видеокарты, плюс несколько корпусных «вертушек».

Почему многие производители делают на боковой панели окно? Разве не лучше разместить там решетку и посадочное место под вентилятор для выдува горячего воздуха от видеокарты за пределы корпуса?

С точки зрения охлаждения решетка лучше – без нее горячий воздух от видеокарты перед выбросом из корпуса поднимается вверх и дополнительно подогревает радиатор процессорного кулера и околосокетное пространство. Да, теплопроводность у воздуха низкая, но процесс этого «подогрева» ведь происходит постоянно, пока включен компьютер и активно используется видеокарта. Но часто производители шасси отдают предпочтение эффектности, а не эффективности, да и многие геймеры любят, чтобы их комплектующие светились как новогодняя елка, и чтобы их можно было рассмотреть через стекло или акрил. Но на рынке хватает моделей и с решеткой, так что переживать не о чем. Конкуренция и возможность выбора – это хорошо, а не плохо.

А есть дешевые, но качественные корпуса?

Совсем дешевых (до 2.5-3 тысяч рублей) в магазинах, скорее всего, нет или почти нет. Если только на вторичке, и скорее всего, к ним придется покупать новые вентиляторы. А за 4-6 тысяч рублей – да, есть, пусть и не лишенные компромиссов. Например, Zalman Z3 Plus. Компромиссами в его случае являются ограничение по высоте процессорного кулера и не самые долговечные вентиляторы. Зато их по-умолчанию установлено 4 штуки.

Заключение

В этой статье я рассказал о 12 причинах чрезмерно не экономить на корпусе ПК, если бюджет позволяет приобрести достойную модель вместо 50-долларового «ширпотреба». Возможно, я что-то упустил – если вы хотите поспорить со мной или добавить к приведенным аргументам собственные – пишите в комментариях.

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